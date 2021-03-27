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От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда

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27 марта 2021
В прокате — «Поступь хаоса», на AppleTV+ — «По наклонной». В обоих главную роль играет Том Холланд — восходящая звезда, бросающая вызов традиционной мужественности, самый аутентичный Человек-паук и исполнитель роли Натана Дрейка в экранизации игры Uncharted. Марина Аглиуллина рассказывает, как Холланд чередует танцы и кино «на серьезных щах», супергероику и актерские эксперименты.

Британец, зумер, танцор

От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
фото: Холланд в постановке «Билли Эллиот»

24-летний Том Холланд — смесь всего, что ждешь от британцев и представителей поколения Z: акцент, самоирония, чувство юмора, искренность и чувствительность. С этим образом резонирует даже его путь в актерство: Том попал в профессию через танцы, за которые его травили одноклассники. Начав с занятий по хип-хопу в Уимблдоне, где жила его семья, в 12 лет Холанд вышел на театральную сцену лондонского Вест-Энда с подачи хореографа Линн Пейдж, искавшей таланты для мюзикла «Билли Эллиот». Чтобы участвовать в постановке, Том два года учился балету и акробатике. Поначалу он играл одну из второстепенных ролей, но вскоре получил главную.

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Билли Эллиот, как и Том, бросает вызов традиционной мужественности: сын простого работяги, он ненавидит тренировки по боксу и тайно ходит в балетную секцию. Установки патриархального общества диктуют, что танец — женское занятие, а танцоры едва ли могут быть гетеросексуальными. Назло этим стереотипам именно хип-хоп-опыт подготовили Холланда к будущей роли экшн-героя. В реальности танцоры — одни из самых трудолюбивых людей: их мастерство требует постоянных изнуряющих тренировок. Да и боевые сцены в кино и театре строятся за счет хореографии. Когда пришло время выбирать нового Человека-паука, Том физически был хорошо готов к роли подростка-супергероя.


Человек-паук по-новому

От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
фото: «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)

Между Билли Эллиотом и Питером Паркером Том Холланд сыграл ряд второстепенных драматических ролей. Актер дебютировал в фильме-катастрофе «Невозможное» (2012), где британская семья, отдыхавшая в Таиланде в 2004-м, столкнулась с разрушительным цунами. Холланд исполнил роль старшего сына персонажей Юэна Макгрегора и Наоми Уоттс, пытающихся выжить в эпицентре катастрофы. Дальше не легче: апокалиптическая драма «Как я теперь люблю» (2013) — о подростках, застигнутых в Британии Третьей мировой. Все дальнейшие роли Холланда были в картинах с не менее серьезным тоном: камерная драма «Лок» (2013) и исторический мини-сериал «Волчий зал» (2015), а также основанные на реальных событиях драмы «В сердце моря» (2015) и «Затерянный город Z» (2016).

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Неудивительно, что в какой-то момент Холланд заявил, что устал от работы в фильмах «на серьезных щах» и хочет сыграть в чем-то повеселее. Тогда он же назвал Человека-паука супергероем, в которого хочет перевоплотиться лет через десять. Мечта сбылась раньше: в 2015-м Холланда анонсировали в этой роли для блокбастера «Первый мститель: Противостояние». Через год он уже заполучил сольный фильм в киновселенной Marvel — «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Надо отдать должное Человеку-пауку Тоби Магуайра — он был отличным, но Том Холланд кажется более органичным и современным в этой роли. Во-первых, Питер Паркер — подросток, и Холланд — первый Человек-паук, который действительно выглядит как старшеклассник. Во-вторых, актер вложил в персонаж все те подростковые качества, которые были у него самого: Паркер Холланда эмоциональный, неуверенный в себе, застенчивый и иногда несуразный что в обычной жизни, что в супергеройском костюме. Никогда раньше эти качества не проявлялись в Человеке-пауке так ярко.


После Человека-паука

От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
фото: «По наклонной» (2021)

С 2017-го по 2019-й вышло четыре фильма, где Том Холланд играет Человека-паука: после «Возвращения домой» были «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». Роль Питера Паркера сделала Холланда всемирно известным и, как когда-то случилось с Робертом Паттинсоном после «Сумерек», дала актеру возможность и необходимость заняться экспериментами (кстати, они вместе сыграли в «Затерянном городе Z»).

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В 2012 году, в самом начале кинокарьеры Том озвучил для англоязычного проката мальчика Сё — главного героя полнометражного мультфильма «Ариэтти из страны лилипутов» студии Ghibli. Кажется, озвучка мультфильмов полюбилась Холланду и стала еще одним шансом не перебарщивать с серьезностью. В 2019-м вышел мультфильм «Камуфляж и шпионаж», где актер озвучивал ученого-изобретателя Уолтера — помощника шпиона Лэнса Стерлинга (Уилл Смит). На следующий год пришлось не только начало эпидемии коронавируса, но и мультфильм Pixar «Вперед» — о приключениях братьев-эльфов. Младший говорил голосом Холланда, старший — Криса Пратта. В эту категорию можно добавить и озвучку пса Джипа из «Удивительного путешествия доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда
фото: «Дьявол всегда здесь» (2020)

Другое направление поисков Холланда — сложные главные роли. Раньше Том играл преимущественно второстепенных персонажей — сыновей главных героев или протагониста в детстве. Он отлично справлялся, но для успешной актерской карьеры этого мало. Одним из персонажей нового уровня для Холланда стал Арвин в «Дьявол всегда здесь» (2020) — южноготической притче о человеческой греховности на фоне нескольких войн. Другая яркая роль — Черри из совсем еще свежего фильма «По наклонной» (2021) братьев Руссо, который работали с артистом на «Мстителях». Холланд играет бывшего армейского медика, прошедшего войну в Ираке. Он возвращается к мирной жизни, но страдает от посттравматического стрессового расстройства и опиоидной зависимости. Другой пример — Тодд Хьюитт из фантастической антиутопии «Поступь хаоса», живущий на колонизированной землянами агрессивной планете, где погибли все женщины.

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Карьера Тома Холланда только начинается по-настоящему. Он стал звездой совсем недавно — и теперь будет интересно увидеть, какие роли он будет выбирать дальше. Кто-то уже прочит его в новые Джеймс Бонды. Если это случится, скорее всего, мы увидим агента 007 в непривычном свете, потому что Холланд — воплощение нового. Кто-то делает ставки на возвращение в театр: в конце концов, сам Холланд говорит, что больше всего похвал получил за очень театральное появление в передаче Lip Sync Battle в образе Рианны. Кто-то с нетерпением ждет его появлением в, возможно, новой франшизе «Неизведанное: Удача Дрейка», основанной на серии видеоигр Uncharted. Сам Холланд планирует в течение пяти лет дебютировать в режиссуре — они с братом Гарри уже пишут сценарий.

Все еще впереди. Посмотрим.

Бонус: видео с Холландом, танцующим балет, попало на YouTube в 2018 году, и сейчас у него более 4 миллионов просмотров.

Марина Аглиуллина
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От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда фотографии
От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда фотографии
От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда фотографии
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