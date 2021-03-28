Дирк Богард — актер, сыгравший ХХ век

28 марта 1921 года родился великий артист Дирк Богард, переигравший десятки самых сложных и болезненных ролей. У Висконти и Фассбиндера, у Лоузи и Кавани. Кирилл Горячок рассказывает, как Богард воплотил на экране весь ужас XX века одним лишь взглядом. Взглядом человека, чью гомосексуальность не принимали, но он ничего не боялся и не искал дешевой славы.
Жизнь и судьба Дерека Нивена ван ден Богарда, известного под лаконичным именем Дирк Богард, символическим образом отразили то душевное состояние, в котором находилась Европа, пережившая нацизм. Герои, которых актер воплотил на экране, носили на себе печать зла, необъяснимого надлома, бодлеровского сплина. Конечно, этот образ возник не случайно: Богард на себе познал весь чудовищный мрак ХХ века.
Когда ему было 22 года, Дирка призвали в армию. Поскольку он был выходцем из богемной семьи, ему удалось пройти войну в звании армейского художника: он рисовал планы наступления, иллюстрировал местности до и после бомбардировок. Он бывал в концлагерях, видел останки школ и домов — все это отпечаталось на сознании будущего артиста, который трижды появлялся в образе немца (в том числе — бывшего солдата СС в «Ночном портье»).
«После войны я осознал, что ничего страшнее не может быть на свете, меня просто ничего больше не могло напугать, никто. Ничто не может быть страшнее того, что я видел там», — вспоминал Богард. И это ощущение страха, поведение загнанного зверя было характерно для его героев. Актер смог с особой точностью передать эту внутреннюю дрожь.
фото: «Доктор в доме» (1954)
В 1950-е Богард внезапно для самого себя становится знаменитостью и настоящим секс-символом поколения: его сравнивали с Джеймсом Дином и Марлоном Брандо. В 1958 году на афише экранизации Диккенса «Повесть о двух городах» актера назвали «Самой популярной британской звездой». Впрочем, в начале карьеры маски Богарда были разнообразны. В нуаре «Голубая лампа» (1950) он сыграл хамоватого бандита, болезненно одержимого оружием и властью. В одной из сцен он тычет в девушку большим револьвером и спрашивает — знает ли она, что такое страх? Параллельно Богард прославился в комическом амплуа доктора Саймона Спэрроу из «Доктора в доме» (1954) и его многочисленных сиквелов. Здесь он предстал в облике застенчивого врача, который, в отличие от коллег, сдержанно и уважительно относится к женщинам — и ровно поэтому всегда остается одиноким. Еще одна грань внутреннего страха — на этот раз перед женщинами.
Коренным поворотом в карьере Богарда стал фильм «Жертва» 1961 года. Триллер о затравленном гомосексуале вышел за шесть лет до того, как в Англии декриминализировали однополые отношения. Продюсеры предупреждали актера, что роль в ленте может стоить ему карьеры, но тот отрезал — «Я хочу сниматься там, где хочу». Роль была важна для Богарда и в личном плане: в тот момент он жил со своим партнером Энтони Форвудом, и им приходилось скрывать отношения, чтобы не предстать перед судом. В «Жертве» впервые в английском кино произносится слово «гомосексуал» — актер решил, что больше не хочет бояться. Но вскоре паре все равно пришлось покинуть Англию и отправиться в Италию.
фото: «Слуга» (1963)
Снявшись в «Жертве» Богард перешел Рубикон: он больше не намерен быть героем-любовником и комичным доктором, а ищет сюжеты глубже, способные отразить различные грани его дарования. Вместе с драматургом Гарольдом Пинтером и режиссером Джозефом Лоузи они ставят «Слугу» (1963) — картину, открывшую миру совсем другого, демонического Богарда. В этой амбивалентной истории о классовом мышлении, которая во многом предвосхищает, например, «Паразитов» (2019) Пон Джун Хо, актер перевоплощается из услужливого дворецкого в садиста и деспота. Камера в «Слуге» упивается метаморфозами актера, а между слугой и хозяином возникает неразрывная болезненная связь — и оба жутко боятся друг друга.
С тех пор Богард зарекомендовал себя как мастер пугающих оттенков властолюбия и сексуальных перверсий. Он был сладострастным преподавателем-абьюзером в «Несчастном случае» (1967) — еще одной коллаборации с Пинтером и Лоузи, — обвинителем еврея Якова в «Мастеровом» (1968), основанном на «деле Бейлиса», и алчным до власти нацистом в «Гибели богов» (1969) Лукино Висконти. У последнего Богард сыграл свою самую любимую роль — в «Смерти в Венеции» (1971), вольной адаптации рассказа Томаса Манна. Хрупкого и болезного композитора Ашенбаха, катастрофически влюбленного в юного красавца Тадзио.
В умирающем лице Ашенбаха режиссер Висконти отразил распад и гибель мира аристократов и высокой культуры. В погоне за призрачной красотой, гениальный композитор не замечает, как окружающий его мир заражен чумой — аллегория нацизма в духе «Чумы» Альбера Камю. Висконти живописует тотальное поражение культуры варварством, жестокостью. Эти темы не смогли бы заиграть всеми красками без маниакальной игры Богарда.
фото: «Смерть в Венеции» (1971)
Актер сыграл немало пресыщенных интеллектуалов, которым больше ничего не доставляет удовольствия. Он будто сошел со страниц романа Марселя Пруста — вот только из «прекрасной эпохи» он попал в лапы разрушенного тоталитаризмом мира. Взгляд Богарда, на котором чувствовалась печать чего-то нехорошего, пережитой, но так и не проработанной травмы, выражал утрату нравственных ориентиров. Амбивалентность и сложность человека, в котором уживается все самое темное и животное, но одновременно — светлое, нежное и возвышенное. С этой печатью страха и боли доживает последние дни бывший солдат СС Максимилиан в «Ночном портье» (1973). Лишь встреча с бывшей жертвой — заключенной концлагеря Лючией (Шарлотта Рэмплинг) — пробуждает в нем страсть к жизни, самоубийственную жажду обладания, утоления многолетнего хищнического голода. Богард с необыкновенной пластикой и упоением играет распад и травму, которые окончатся только со смертью.
Дирк Богард всегда был как бы вдали от славы и внимания. Даже в юности он воспринимал успех и статус звезды стоически, с долей какой-то аристократической брезгливости. Ведь ему много лет приходилось скрывать свою сексуальность. Многие отказывались с ним работать и даже приближаться к нему, считая его извращенцем — таким же, как и его персонажи. Это ощущение несоответствия миру, его нормами, актер передал герою «Отчаяния» (1978) Райнера Вернера Фассбиндера по мотивам Набокова. В последнем артистическом шедевре он, наподобие героя Джека Николсона в «Профессии: репортер» (1975), решает поменяться местами с другим человеком, примерить его жизнь, сбежать от прошлого как будто оно преследует его как черт.
Пожалуй, никто с такой точностью не выразил на экране панический страх поколения, воочию увидевшего ужасы прошлого столетия, как Дирк Богард. По словам актера, он не боялся ничего — и это дало ему возможность изобразить страх в самых разнообразных цветах и палитрах. Показать изнанку зла, которое не всегда банально. Оно тихо разъедает изнутри, ведет к неизбежному распаду и тянет за собой все, что только может ухватить своими большими руками. И чтобы что-то понять о том, как чувствовала себя Европа после войны, — достаточно взглянуть на разнообразные лики Богарда, запечатлевшего медленное движение цивилизации в бездну.
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