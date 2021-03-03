«Платиновая блондинка»: 11 лучших фильмов Джин Харлоу

Давным-давно, а именно 110 лет назад, на берегу реки Миссури в славном городе Канзас-Сити появилась на свет девочка Харлин Харлоу Карпентер, ставшая впоследствии голливудской звездой и первой «платиновой блондинкой», Джин Харлоу.
Детство будущей актрисы было относительно безоблачным, поскольку её отец Монт Клер Карпентер, выбившись в люди из низов, стал дантистом, а мать Джин По приходилась дочерью состоятельному брокеру по торговле недвижимостью. Крошка жила в огромном особняке, принадлежавшем бабушке. Лишь одно омрачало её беззаботные годы — слабое здоровье: в возрасте пяти лет она переболела менингитом, а, повзрослев, подхватила скарлатину. В 11 Харлин лишилась отца, поскольку родители развелись, и мать запретила ему общаться с дочерью. Некоторое время они жили в Лос-Анджелесе, где Мама Джин, мечтавшая о карьере киноактрисы, тщетно пыталась пробиться в Голливуд, но через два года семья вернулась в Канзас-Сити несолоно хлебавши. Здесь матери наконец-то улыбнулась удача в лице владельца отеля из Чикаго Марино Белло, за которого она вышла замуж, а потому дочь отправили учиться в школу Ferry Hall School в близлежащем городе Лейк-Форест. Харлин, которой к тому моменту уже исполнилось 15, по прихоти судьбы познакомилась с девятнадцатилетним Чарльзом Фримонтом Макгрю, оказавшимся наследником крупного состояния, и выскочила за него замуж. Так что не только в мелодрамах с её участием бывают такие счастливые случайности.
Не прошло и года, как молодожёны оказались в кино-Мекке. Вскоре у молодой жены Чака появилась подруга Розали Рой, представлявшаяся начинающей актрисой. Но удача не сопутствовала Рой, она так и осталась безвестной старлеткой, коих каждую эпоху было и есть пруд пруди в Голливуде. А вот Харлин, которая просто подвезла Розали на киностудию Fox и ожидала её возвращения в машине, заметили и позвали на пробы. Молодая привлекательная женщина не особо горела желанием красоваться перед незнакомыми людьми, однако в конце концов согласилась, поскольку заключила пари с Розали на то, что сможет принять вызов судьбы. В итоге её зарегистрировали в отделе кадров под именем матери, и таким образом впервые заговорили о ней, как о Джин Харлоу. Впрочем, на пробы она могла и не приехать, если бы не мать, увидевшая в дочери шанс хоть как-то приблизиться к своей мечте. Вняв уговорам, девушка ответила на один из звонков со студии и через некоторое время дебютировала в качестве статистки в драме «Узы чести», вышедшей в 1928-м. В том же году семнадцатилетняя актриса согласилась сняться полуобнажённой у фотографа Эдвина Хессера.
Прежде чем стать звездой мировой величины, Джин Харлоу сыграла множество безымянных героинь. В частности, её можно увидеть в таких картинах, как «Огни большого города», «Дитя субботнего вечера», «Парад любви» и «Двойной кутеж». Всё изменилось после развода с Чаком, когда актёр Джеймс Холл познакомил Джин с выдающимся человеком своего времени — 24-летним авиатором, режиссёром и мультимиллионером Говардом Хьюзом, искавшим актрису на замену Грете Ниссен в звуковой версии своего фильма «Ангелы ада». И он её нашёл — контракт на пять лет был подписан 24 октября 1929-го. Однако после съёмок в шедевре Хьюз охладел к своей протеже и предпочитал одалживать её другим студиям— Warner Bros., Universal Pictures, Fox Film и Columbia Pictures. Так, на съёмках криминальной драмы «Тайна шести» актриса познакомилась с Кларком Гейблом, с которым благодаря сработавшей между ними химии сыграла ещё в пяти фильмах, включая мелодраму Сэма Вуда «Удержи своего мужчину» и приключенческий боевик «Моря Китая». Его также можно увидеть мельком ещё в паре картин с участием Харлоу преимущественно на фотографиях. В 1931-м актрисе довелось сняться у Тода Браунинга в одном из первых фильмов о боксе «Железный человек», где ей досталась роль жены боксёра. А затем вышла «Платиновая блондинка», принёсшая ей невероятную славу.
Но обожали актрису без профессионального образования лишь зрители. Критики, наоборот, недоумевали и посмеивались. Поэтому-то Хьюз отправил Джин в турне по Восточному побережью. И он вновь не прогадал. Это был полный аншлаг, продлившийся до 1932 года. Успех затеи навёл миллиардера на другую идею, и совсем скоро по всей стране открылись клубы под названием «Платиновая блондинка». А благодаря назначенному им призу в 10 тысяч долларов все косметологи бросились создавать краску для волос платинового оттенка, как у Харлоу. Именно в этот момент новый возлюбленный Харлоу — продюсер MGM Пол Берн — пришёл к великому и ужасному Луису Б. Майеру с предложением перекупить актрису у Хьюза. Тот, впрочем, отказался из-за нелюбви к Джин, но зато согласился Ирвинг Талберг. И 3 марта 1932 года, когда Джин исполнился 21 год, актриса узнала от Берна, что MGM выкупила её у Хьюза за 30 тысяч долларов. Спустя полтора месяца она официально заключила контракт со студией. Ещё через несколько месяцев — 2 июля — пара поженилась, но счастье продлилось недолго.
фото: со вторым мужем Полом Берном
5 сентября Пол Берн пустил пулю себе в голову, оставив странную предсмертную записку, адресованную жене: «Дорогая. К сожалению, только так я могу исправить все то плохое, что причинил тебе, и стереть следы своего страшного унижения. Ты сама понимаешь, прошлая ночь была не более чем комедия. Я люблю тебя. Пол». На допросе стало известно, что актриса, поужинав с мужем, ушла ночевать к матери. Пол обещал присоединиться к ним, однако затем позвонил по телефону и заявил, что у него разболелась голова. Результаты вскрытия показали, что сорокадвухлетний Берн страдал физическим увечьем, из-за которого могли быть проблемы с исполнением супружеского долга. Впрочем, это не мешало ему содержать некую Дороти Миллетт, называемую окружающими не иначе как «миссис Берн». В ночь смерти продюсера она выписалась из отеля в Сан-Франциско и купила билет на пароход до Сакраменто. На борту женщину не нашли — каюта была пуста, а на палубе обнаружили её пальто и ботинки. Впоследствии оказалось, что пропавшая страдала психическим заболеванием, а Берн задолго до встречи со звездой был её возлюбленным и представлял всем, как свою жену.
В непродолжительной жизни Джин Харлоу хватало и других загадок и скандалов. Из-за связи с легендарным боксёром-тяжеловесом Максом Бэром и грозившего ему развода с актрисой Дороти Данбар руководство MGM поспешно выдало Харлоу за своего штатного кинооператора Хэролда Россона. Брак продлился всего семь месяцев. Поговаривали о её знакомстве с гангстером Багси Сигелом, она даже была крестной матерью его дочери Миллисент. А с гангстером Эбнером Цвиллманом у неё и вовсе был роман, он подарил ей кадиллак и браслет с драгоценными камнями. Но самое жуткое случилось через несколько десятилетий после смерти Джин, когда некий владелец салона красоты арендовал её дом. Однажды к нему в гости заглянула красавица Шэрон, и во время их беседы в гостиной появился силуэт, напоминающий Пола Берна. Он протягивал руки то к хозяину, то к гостье, словно хотел их задушить, а затем исчез. Спустя некоторое время, 9 августа 1969-го, Джей Себринг и Шэрон Тейт, беременная жена Романа Полански, были убиты «Семьёй» Чарльза Мэнсона...
Но вернёмся к Джин Харлоу, которая ещё жива и пышет здоровьем. Она снимается в кино. Ленты с её участием — «Три умницы», «Чудовище города», «Девушка из Миссури» и «Сюзи» — пользуются успехом у публики. В последнем с ней успел сняться Кэри Грант. И вот наступает роковой 1937-й. Из-за гриппа, перенесённого ею в начале года, у актрисы начались серьёзные проблемы, а летом Джин стало плохо прямо на съёмочной площадке «Саратоги». Звезду срочно госпитализировали в Больницу доброго самаритянина, где врачи диагностировали у неё уремию. Она прожила ещё несколько дней и 7 июня скончалась от отёка мозга в возрасте 26 лет. Её похоронили в мемориальном парке Форест-Лаун в Калифорнии. Надгробие со словами Our baby (Наша крошка) оплатил актёр Уильям Пауэлл, с которым Джин поддерживала близкие отношения в последние два года жизни.
Имя Джин Харлоу увековечено на Голливудской «Аллее славы» в виде звезды. Её сексуальный образ оказал большое влияние на массовую культуру, а жизнь Мэрилин Монро во многом перекликается с судьбой первой «платиновой блондинки». Ей даже предлагали сыграть звезду 30-х, однако замыслам не было суждено сбыться, поскольку Душечка ушла из жизни, пережив свой прототип на целых десять лет. В 1965-м на экраны вышел байопик Гордона Дугласа «Харлоу» с Кэррол Бейкер в главой роли. «Куколка», впрочем, не подходила на роль по возрасту, поскольку на момент съёмок ей было за 30. В новом тысячелетии Джин Харлоу воплотила певица Гвен Стефани в «Авиаторе» Мартина Скорсезе. Однако и в данном случае промахнулись с возрастом — дебютантке было 34 года, а звезда познакомилась с Говардом Хьюзом в 19 лет. Остались после актрисы и хорошие фильмы, об одиннадцати из которых и пойдёт наш дальнейший рассказ.
Один из самых дорогостоящих фильмов своего времени обошелся страстному авиатору Говарду Хьюзу в баснословную сумму — 4 миллиона долларов, а кассовый успех принёс ему 8 млн. Режиссёр загорелся идеей картины о лётчиках Первой мировой в 1928-м, после чего подготовил сценарий и начал съёмки картины. Однако из-за его скрупулёзности пришлось ждать долгие месяцы правильную погоду, которая бы позволила снять задуманные воздушные трюки максимально эффективно. В производстве было задействовано свыше 80 старых аэропланов. Когда же пилоты воспротивились исполнять опасный трюк, задуманный Говардом, он сам выполнил манёвр. При этом самолёт потерял управление и разбился при посадке, а Хьюз сломал скулу. В сцене атаки немецкого бомбардировщика ему захотелось увидеть падение британского истребителя, который, свалившись в штопор, врезался в землю. С самолётом ради этого пришлось расстаться, а пилоту удалось выброситься с парашютом. Но удача не всегда сопутствовала съёмкам — в ходе производства погибло три лётчика. Один из них лишился жизни, когда снимали падение горящего немецкого бомбардировщика. Двое пилотов спрыгнули с парашютом, а Фил Джоунз не смог выбраться из падавшего вниз самолёта. Во время монтажа картины режиссёр посмотрел ленту «Певец джаза» и загорелся желанием превратить своё немое кино в звуковое. Сценарий полностью переписали, добавив диалоги. Однако появилась большая проблема с актрисой Гретой Ниссен, чей сильный норвежский акцент мог помешать восприятию фильма. Её уволили, и в 1929-м Хелен, в которую влюблены два брата-лётчика Монти (Бен Лион) и Рой (Джеймс Холл), стала Джин Харлоу, для которой картина стала невероятным прорывом в актёрской карьере. Вместе с тем Хьюз решил частично добавить цвет в некоторые сцены, использовав систему Multicolor, и картина приобрела красно-зелёную цветовую гамму. Примечательно, что за режиссуру, помимо миллиардера, отвечали ещё два постановщика. Сцены с диалогами снимал создатель «Франкенштейна» Джеймс Уэйл, а некоторые эпизоды ставил Эдмунд Гулдинг, на чьём счету «Гранд-отель» с Гретой Гарбо. Премьера фильма прошла при полном аншлаге 27 мая 1930-го в голливудском кинотеатре Grauman’s Chinese Theatre, а билеты стоили 11 долларов, что являлось рекордом для того времени.
Ещё одной эпохальной картиной с участием Харлоу стал гангстерский фильм Уильяма Э. Уэллмэна с Джеймсом Кэгни в образе симпатичного гангстера Тома Пауэрса. Экранизация произведения Джона Брайта «Пиво и кровь» признана Американским институтом киноискусства одной из величайших гангстерских кинокартин в истории. Лента, являющаяся основоположником жанра наряду с «Маленьким Цезарем» и «Лицом со шрамом», была номинирована на «Оскар» за лучшую историю, однако её обошёл «Утренний патруль» Ховарда Хоукса, ставший камнем преткновения для «Ангелов ада» из-за схожести сюжета. Фильму удалось заработать 464 тысячи долларов в домашнем прокате и 93 тысячи за рубежом. Известно, что знаменитая сцена с грейпфрутом — это чистая импровизация Джеймса Кэгни и Мэй Кларк, решивших разыграть шутку с членами съёмочной группы. Уэллмэну это понравилось, и так эпизод оказался в картине. Харлоу же предстала в ленте в качестве Гвен Аллен, девушки Пауэрса.
Название популярной романтической комедии Фрэнка Капры стало нарицательным для типажа, придуманного для Харлоу и перенятого впоследствии Мэрилин Монро, Мадонной и другими знаменитыми белокурыми дивами. Чтобы создать незабываемый облик с тонкими бровями вразлёт, Джин приходилось полностью выщипывать их и рисовать изогнутую линию карандашом. Первоначально лента называлась «Галлахер» по имени персонажа Лоретты Янг, игравшей журналистку, но Хьюз ради привлечения внимания к своей протеже настоял на том, чтобы название изменили. Фильм могли также назвать «Позолоченной клеткой» с намёком на героя Роберта Уильямса, воплотившего нищего репортёра Стью Смита, женившегося на богачке Энн в исполнении Харлоу. Исполнитель главной роли, кстати, скончался от перитонита через три дня после премьеры фильма.
Картина Джека Конуэя, неоднократно сотрудничавшего с Джин Харлоу, позиционируется как мелодрама, но в наши дни смотрится как настоящий женский триллер о хищнице, охотящейся за кошельками состоятельных господ. Актриса блестяще справилась с ролью провинциалки Лил, захомутавшей сына местного богача, а позднее охмурившей почти всё его окружение. Образ Харлоу, на мой взгляд, предвосхищает таких культовых героинь, как Кэтрин Трэмелл из «Основного инстинкта» и Алекс Форрест из «Рокового влечения», да и в целом соответствует типажу femme fatale. В казалось бы мелодраматичной истории даже раздаётся выстрел, пусть и не смертельный, а явно отрицательный персонаж с ангельским личиком избегает наказания. И это в эпоху кодекса Хейса! Примечательно, что сценарий написали писатели Ф. Скотт Фитцджеральд и Анита Лус.
Будущий создатель «Унесённых ветром» Виктор Флеминг поставил мелодраму по одноимённой пьесе 1928 года, где во второй раз на съёмочной площадке пересеклись Кларк Гейбл и Джин Харлоу. Он предстал в качестве владельца каучуковой плантации в Индокитае Денниса Карсона, на чью роль ранее прочили Джона Гилберта. А она сыграла проститутку Вантайн, поселившуюся вопреки всему у него в доме. Пикантности ситуации добавила Барбара Уиллис, жена нового работника плантации, в которую Карсон был влюблён ещё в юности. Её воплотила Мэри Астор, будущая звезда нуара Джона Хьюстона «Мальтийский сокол». Спустя много лет, в 1953-м, Джон Форд поставил ремейк ленты под названием «Могамбо», перенеся её действие в Африку. Карсоном вновь стал Гейбл, а компанию ему составили Ава Гарднер и Грейс Келли.
Спустя год всё тот же Флеминг представил публике эксцентричную романтическую комедию о безумном мире кино и Голливуда, в которой Джин практически сыграла саму себя — секс-бомбу Лола Бернс, находящуюся на самом пике популярности. Картина изобилует пародийными и сатирическими моментами, прекрасно раскрывает кухню и изнанку мира кино, но не забывает чуть приукрашивать реальность. Здесь пиар-агент Ли Трэйси выглядит хоть и злободневно, но чрезмерно гротескно, а актрису окружают практически все, кто неоднократно снимался вместе с ней: Франшо Тоун, Уна Меркель, С. Обри Смит и Фрэнк Морган. Не хватало только Мамы Джин. В кадре также задействованы декорации с душем из «Красной пыли».
Выдающаяся трагикомедия Джорджа Кьюкора, в 2000-м занявшая 85-е место в списке 100 самых смешных американских фильмов по версии Американского института кино, основана на пьесе Джорджа Кауфмана и Эдны Фербер, адаптированной Германом Манкевичем, и как-то слишком сильно перекликается с произведениями Антона Павловича Чехова. Здесь перед вами и бизнесмен новой формации в исполнении Уоллеса Бири (ещё один постоянный партнёр Харлоу), и увядающее богатое семейство во главе с Лайонелом Бэрримором, и наивная влюблённая девушка, и умудрённая опытом дама, сыгранная Мари Дресслер, и разочаровавшийся в жизни актёр-алкоголик с лицом Джона Бэрримора. Прямо-таки «Вишнёвый сад», только вместо него находящаяся на грани банкротства компания грузоперевозок. Джин Харлоу не потерялась среди блистательных артистов, представ в качестве супруги героя Бири и любовницы доктора Тальбота (Эдмунд Лоуи).
Ещё одна незабываемая романтическая комедия с участием «Платиновой блондинки». Картину поставил Кларенс Браун, а партнёрами актрисы выступили Кларк Гейбл, Мирна Лой и Джеймс Стюарт. Сюжет про кажущийся окружающим любовный треугольник издателя журнала, его жены и секретарши прост и незатейлив, но звёзды легко обходят все подводные камни адюльтерной истории и выходят сухими из воды, попутно наводя зрителей на мысли о морали и невинности.
Джек Конуэй собрал вместе Джин Харлоу, Мирну Лой, Уильяма Пауэлла и Спенсера Трейси, чтобы рассказать комедийную историю на основе рассказа Уолласа Салливана про авантюру, которую задумал редактор нью-йоркской вечерней газеты Хаггерти, дабы избежать иска на пять миллионов от оклеветанной богачки Конни Олленбери. Он срочно устраивает свадьбу своей собственной невесты Глэдис и приятеля Билли Чандлера с конечной целью ещё больше опорочить Конни. Со своим близким другом Пауэллом Джин уже снималась в «Безрассудном» Виктора Флеминга, а Трейси был её партнёром по фильмам «Голди» и «Сброд». Картина была номинирована на «Оскар», но уступила «Великому Зигфельду», где также играли Пауэлл и Лой.
Предпоследняя работа Харлоу, чью премьеру в марте 1937-го она успела застать. Романтическую комедию снял В. С. Ван Дайк, а партнёрами актрисы выступили Роберт Тейлор и Реджинальд Оуэн. По сюжету вышедший из тюрьмы Реймонд Дэбни по стечению обстоятельств становится дворецким в доме сногсшибательной богатой вдовы Кристал, которая оказывается невестой его брата Клода, чья фабрика по производству женского белья увязла в долгах.
«Лебединая песня» великолепной актрисы, прекрасно чувствующей комедию, и её последняя совместная работа с Кларком Гейблом, Джеком Конуэем, Лайонелом Бэрримором, Фрэнкомм Морганом, Уной Меркель и Хэтти Макдэниэл. Сюжет романтической комедии крутится вокруг скачек и лошадей, и прямо в кадре можно видеть уже страдающую от болезни Джин. Её не стало во время съёмок картины, и студии Metro-Goldwyn-Mayer пришлось искать звезде замену. В итоге дублёршей выступила Мэри Дис, которую снимали со спины, в тени или со шляпой, закрывающей лицо. Озвучили же звезду Джеральдин Дворак и Пола Уинслоу. При просмотре прямо кожей чувствуешь, где оригинал, а где подделка, и в памяти всплывают трагедия с Брэндоном Ли на съёмках «Ворона» и другие аналогичные случаи, где смерть присутствует чуть ли не в кадре. Но, несмотря на это, фильм пользовался популярностью. Видимо, все пришли попрощаться с крошкой Джин Харлоу.
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