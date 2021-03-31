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«Мортал Комбат», «Чернобыль» и ещё 11 фильмов апреля

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31 марта 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Мортал Комбат», «Чернобыль» и ещё 11 фильмов апреля
фото: кадр из фильма «Мортал Комбат»

Апрель порадует зрителей фестивальными триумфаторами, экранизациями отечественного комикса и культовой серии файтингов, документальным кино про домашних животных и новым взглядом на Чернобыльскую катастрофу.




«Майор Гром: Чумной доктор»



Олег Трофим экранизировал отечественный комикс издательства Bubble про русского Джокера. В Санкт-Петербурге появляется человек в маске средневекового Чумного Доктора и объявляет войну всем нечистым на руку чиновникам. Остановить психопата, которого поддерживает общественное мнение, берётся майор Игорь Гром (Тихон Жизневский). В фильме также заняты Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Михаил Евланов и другие актёры.

Выход в прокат: 1 апреля



«Маша»



Фильм сценаристки Анастасии Пальчиковой, получивший на «Кинотавре» приз за лучший дебют, частично основан на её детских воспоминаниях. 13-летняя девочка Маша растёт в семье тренера по боксу и криминального авторитета, а её лучшие друзья – участники его бригады, но душою тянется к музыке. Главные роли исполнили Анна Чиповская, Максим Суханов и Полина Гухман.

Выход в прокат: 1 апреля



«Розовое облако» / A Nuvem Rosa



Актуальная сегодня фантастическая драма бразильской дебютантки Юли Жербази о вынужденной изоляции. По сюжету Джованна (Рената де Лелис) где-то подцепила Яго (Эдуардо Мендонса), и вот они уже развлекаются в её двухэтажном особняке. А поутру пара просыпается от рёва сирен и хрипа громкоговорителей – власти призывают всех запереться и закрыть окна, так как в небе над всей планетой появились розовые облака, и их испарения смертельны.

Выход в прокат: 1 апреля



«Минари» / Minari



Обласканная критиками и наградами драма Ли Айзека Чуна со Стивеном Яном в главной роли повествует о молодой корейской семье, переехавшей в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к «американской мечте».

Выход в прокат: 8 апреля



«Мортал Комбат» / Mortal Kombat



Новый взгляд на культовую серию игр Mortal Kombat, дебютировавшую в 1992-м, представит Саймон Маккуойд под патронажем Джеймса Вана. Вместо Кристофера Ламберта и Кэри-Хироюки Тагавы из версии 90-х в картине появятся Асано Таданобу, Луди Линь, Хироюки Санада, Джо Таслим и Мехкад Брукс. Must see.

Выход в прокат: 8 апреля



«Уроки фарси»



В центре картины Вадима Перельмана, действие которой происходит в 1942 году, – бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт), выдающий себя в концлагере за перса, и повар концлагеря Клаус Кох (Ларс Айдингер), мечтающий после окончания войны уехать в Иран и открыть там ресторан, но для этого ему нужно выучить фарси.

Выход в прокат: 8 апреля



«Гунда» / Gunda



Свою новую картину Виктор Косаковский снял как минималистское чёрно-белое полотно, сделав её героями животных — свиней, коров и куриц. Таким образом режиссёр-вегетарианец вместе с известным защитником окружающей среды Хоакином Фениксом, выступившим сопродюсером фильма, воплотил свою давнюю мечту — вызвать сочувствие и уважение к животным без комментариев, диалогов и сентиментальной музыки. Лента погружает зрителя в повседневную жизнь на идиллической ферме, где камеры с большой чувствительностью неспешно следят и запечатлевают естественную жизнь животных.

Выход в прокат: 15 апреля



«Отец» / The Father



Флориан Зеллер адаптировал для кино собственную пьесу о взаимоотношениях отца и дочери, которых сыграли Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Сюжет построен вокруг далеко немолодого человека, живущего в одиночестве в Лондоне. Это тревожит его дочь, и она пытается найти ему сиделку. Звёздный состав фильма также украшают собой Марк Гэтисс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл и Оливия Уильямс.

Выход в прокат: 15 апреля



«Чернобыль»



Вторая режиссёрская работа Данилы Козловского расскажет об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Актёр сам играет главную роль – пожарного Алексея, который отправляется на ликвидацию последствий аварии, где и превращается из неприятного в быту человека в настоящего героя. В основных ролях также Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев.

Выход в прокат: 15 апреля



«Великий» / Minamata



Джонни Депп, ставший редким гостем на экране из-за судебных разбирательств с бывшей женой, в социальной драме Эндрю Левитаса перевоплотится в военного фотографа Юджина Смита, который в 1970-х по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдёт трудный путь преодоления и познания себя.

Выход в прокат: 22 апреля



«Любовь и монстры»



Фантастическая комедия с Романом Курцыным, в которой режиссёр-дебютантка Екатерина Краснер пытается совместить традиции современного мирового кино и природу юмора Рязанова и Гайдая. По сюжету в курортном городе наступает в буквальном смысле мёртвый сезон. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы. Своё право на жизнь и любовь герою придётся отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому, но очень боятся алкоголя.

Выход в прокат: 22 апреля



«Поколение Вояджер» / Voyagers



Тай Шеридан, Лили-Роуз Мелоди Депп, Файон Уайтхэд и Колин Фаррелл в фантастическом триллере Нила Бёргера разыграют историю о группе из 30 детей, которых отправляют заселять другую планету. Когда капитана миссии убивают, юная команда погружается в хаос, делится на противоборствующие племена и отдаётся своим инстинктам.

Выход в прокат: 22 апреля



«Девятаев»



Картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова о советском военном лётчике Михаиле Девятаеве (Павел Прилучный), который в феврале 1945 года помог группе советских военнопленных бежать из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Девятаев также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны.

Выход в прокат: 22 апреля




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Макс Милиан
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