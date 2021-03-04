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Выиграй книги про «Эпидемию»

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4 марта 2021
Кино-Театр.Ру и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной») начинают розыгрыш двух романов Яны Вагнер: «Вонгозеро. Эпидемия» (ставший основой одноимённого сериала) и «Живые люди», вышедший в новом оформлении.

Выиграй книги про «Эпидемию»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Эпидемия» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победителя, который получит комплект книг, выберем случайным образом 11 марта. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Удачи!
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Эпидемия

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