Выиграй книги про «Эпидемию»

Кино-Театр.Ру
и издательство АСТ
(«Редакция Елены Шубиной») начинают розыгрыш двух романов Яны Вагнер
: «Вонгозеро. Эпидемия
» (ставший основой одноимённого сериала
) и «Живые люди
», вышедший в новом оформлении.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Эпидемия» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Победителя, который получит комплект книг, выберем случайным образом 11 марта. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Удачи!
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