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Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн

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8 марта 2021
Тренд на российское спортивное кино, где главной героиней является женщина, становится уже очевидным. Только на неделе, предшествующей Международному женскому дню, в прокат вышел «Белый снег», рассказывающий о самой титулованной российской лыжнице Елене Вяльбе, а на телеэкраны – второй сезон сериала «Дылды» – пусть и выдуманная, но как нельзя актуальная история о студенческой женской волейбольной команде. Кино-Театр.Ру решил вспомнить и другие спортивные примеры, где гендерная роль не мешала достижениям.

НОВЕНЬКАЯ (1968)
Спорт: Гимнастика

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Новенькая"

Черно-белый фильм о молодой советской гимнастке Валентине (Ирина Елисеева), которая попадает в сборную и становится свидетельницей сложных личных отношений в команде и в семье своей наставницы и подруги Ольги (Зинаида Славина), чья карьера подходит к концу. Обеим девушкам в жизни непросто: одной приходится преодолевать множество психологических барьеров на пути к успеху и высоким результатам, делать выбор между спортом и личной жизнью, а другой потребуется мужество, чтобы правильно оценить собственные силы и уйти из большого спорта, уступив место молодой коллеге. В этом фильме роли тренеров сыграли великие советские актеры — Валентин Гафт и Инна Макарова, а в эпизодической роли снялся Юрий Никулин.
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ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ (1971)
Спорт: Лыжные гонки

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Ход белой королевы"

Экранизация одноименной повести Льва Кассиля, посвященной советским спортсменам-победителям чемпионата мира по лыжам в Высоких Татрах. Помимо самой истории, в фильме «Ход белой королевы» можно увидеть и документальную хронику того легендарного соревнования. Талантливый тренер (Кирилл Лавров) находит в небольшом таежном поселке лыжницу Наталью (Светлана Головина), недавно пережившую сокрушительное поражение на всесоюзных соревнованиях, и побуждает в ней новую страсть к спорту. В фильме также снялись Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, а в роли спортивного комментатора предстал Николай Озеров.
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ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ (1978)
Спорт: Плавание

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Все решает мгновение"

Галина Беляева играет в этой советской драме о преодолении талантливую пловчиху Надю, которая все детство провела у моря и плавать училась с дельфином под руководством своего первого тренера, а, попав на соревнования в большой город, столкнулась с серьезными психологическими трудностями — страхом трибун и публичности. В картине уникальный актерский состав: наставника Нади играет Александр Абдулов, ее деда — Анатолий Папанов, тренеры сборной – Наталья Фатеева, Александр Демьяненко, а на роль спортивного комментатора вновь взяли Николая Озерова. В картине звучит песня Александра Журбина на стихи Роберта Рождественского.
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ПАРАШЮТИСТЫ (1984)
Спорт: Парашютный спорт

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Парашютисты"

Картина про экзотический парашютный спорт с Александрой Яковлевой в главной роли получилась очень зрелищной и достоверной, поскольку в фильме снималась сборная команда парашютистов Вооружённых Сил СССР. Героиня фильма Ольга, влюбленная в оператора воздушных съемок Сергея (Борис Невзоров), серьезно занялась парашютным спортом и добилась высоких результатов. Но, узнав о трагедии, случившейся с Сергеем, она твердо решает закончить карьеру и делает выбор в пользу любви, семьи, детей. И хотя Ольга продолжает скучать по небу, финал фильма определенно трактуется авторами как счастливый.
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КУКОЛКА (1988)
Спорт: Гимнастика

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Куколка"

Мощная перестроечная драма Исаака Фридберга о 16-летней чемпионке мира по спортивной гимнастике, которая, получив травму позвоночника, покидает большой спорт, но остается верной полученным за свою стремительную карьеру урокам жизни. Привыкшая добиваться цели во что бы то ни стало, она движется по жизни, ломая преграды на пути: манипулируя сверстниками, становится лидером класса, вступает в конфликт с молодой учительницей, а также пытается при помощи давления добиться любви одного из соучеников. Трагическая история подчеркивает не только влияние спорта высоких достижений на неокрепшую психику подростка, но и показывает некоторые национальные приоритеты, когда юное создание — лишь машинка для добывания медалей и денег. Роль подлеца-тренера юной гимнастки сыграл здесь Владимир Меньшов. Фильм, кстати, по нынешним временам недопустимо откровенный, поскольку в нем есть жирный намек на интимную сцену между учительницей и учеником.
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ГОЛУБАЯ ВОЛНА (2002)
Спорт: Серфинг

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Голубая волна"

«Ангелы Чарли» – только про серфинг. Энни-Мари (Кейт Босворт), Эден (Мишель Родригес) и Лена (Саноэ Лэйк) – неразлучные подруги, которые все свободное время отдают этому виду спорта и мечтают победить на местном конкурсе. Без романтических отношений, солнечных Гавайев, в пейзажах которых особенно ярко выглядят подтянутые тела главных героинь и героев, а также энергичного саундтрека тут не обходится. Спорное спортивное кино, в котором важна не победа, а участие – в данном случае заканчивающееся обложкой для журнала про серфинг.
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МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН (2004)
Спорт: Бокс

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Малышка на миллион"

Простая боксерская история, напоминающая лучшие фильмы о боксе 1940-х годов, но с женщиной в главной роли. Одна из самых известных работ режиссера Клинта Иствуда основана на автобиографических записках тренера Джерри Бойда. Фильм рассказывает о том, каково это драться на ринге за деньги, если ты – женщина. Иствуд написал трогательную музыкальную тему, которая добавляет остроты в и без того душераздирающую тональность фильма. Трёх центральных персонажей играют Хилари Суонк, Морган Фриман и сам режиссер. Все трое получили по «Оскару» – за лучшую женскую роль, мужскую роль второго плана, режиссерскую работу и лучший фильм. Картина стала образцом спортивной драмы и зрительским фаворитом – бокс-офис «Малышки» в семь раз превысил ее бюджет.
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ГРЕЙСИ (2007)
Спорт: Футбол

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Грейси"

В конце 1970-х в Америке живет семья Боуэнов, которая любит, как это ни странно, обычный футбол (не американский). Глава семейства — сам бывший футболист, из-за травмы оставивший спорт, а его старший сын – Джонни – капитан школьной команды. После того как Джонни погибает в автокатастрофе, его младшая сестра Грейси, тоже обожающая футбол, хочет сделать всё, чтобы своими спортивными достижениями почтить память брата. А еще доказать, что и девушки, которых, конечно, в то время никто не воспринимает всерьез, тоже могут играть в футбол. Причем довольно успешно. Фильм отчасти вдохновлен историей Элизабет Шу, актрисы, получившей несколько премий за ленту «Покидая Лас-Вегас», а здесь выступающей в качестве продюсера – она тоже выросла в мужской семье с тремя братьями и в юности вместе с ними играла футбол.
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АУТСАЙДЕРЫ (2008)
Спорт: Американский футбол

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Аутсайдеры"

Жасмин Пламмер (Кеке Палмер) – первая девочка, которая сыграла в детской футбольной лиге Америки и дошла до легендарного Супербоула, хотя вся ее жизнь ничего такого не предвещала. Детство в Иллинойсе, проведенное без присмотра родителей, но под руководством дяди, бывшего игрока в американский футбол, который однажды и нашел в ней талант.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА (2016)
Спорт: Автомобильные гонки

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Итальянская гонщица"

Динамичная итальянская спортивная и семейная драма, основанная на реальной истории. Несовершеннолетняя Джулия (Матильда Де Анджелис), дочь помешанного на гонках Марио, собирается выиграть чемпионат, заручившись помощью своего старшего брата — когда-то прекрасного водителя, а теперь человека, полностью разрушенного многолетним приемом тяжелых наркотиков. Основная идея фильма — борьба с самим собой, своим телом и своими страстями и получение в жизни «второго шанса» через преодоление.
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КОРОЛЕВА КАТВЕ (2016)
Спорт: Шахматы

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Королева Катве"

За несколько лет до того, как Netflix своим «Ходом королевы» показал красоту и драматизм шахматных партий в женском исполнении, режиссер Мира Наир, обладательница «Золотого льва» Венеции и «Золотой камеры» Канн, сняла фильм «Королева Катве», основанный на реальной истории шахматистки из Уганды Фионы Мутези. Неграмотная девочка из трущоб пришла в шахматный кружок, чтобы получить бесплатную еду, а в результате стала одной из самых прославленных шахматисток мира. Главную роль в фильме сыграла непрофессиональная актриса Мадина Налванга, тоже, как и Мутези, выросшая в нищете Катве, а в год выхода картины признанная одной из самых многообещающих актрис и номинированная на Critic’s Choice Award. Роль матери Мутези, кстати, исполнила Лупита Нионго – одна из самых востребованных сегодня в Голливуде актрис.
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ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ (2017)
Спорт: Фигурное катание

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Тоня против всех"

Спортивная драма, байопик, трагикомедия, семейный фильм, интервью – по части жанров в картине, поставленной Крейгом Гиллеспи, намешано много чего. Это, скорее, история провала, нежели успеха. Финал заранее известен, ведь в основу сценария ленты легла реальная история – известной американской фигуристки 90-х годов Тони Хардинг, стервы, скандалистки, хотя и, безусловно, одаренной спортсменки. Скандальный случай, который положил конец карьере Тони, был связан с ее участием в нападении на соперницу — Нэнси Керриган. Девушке нанесли травму, из-за чего она выбыла из национального первенства. Для Тони же это обернулось судебным разбирательством и, в конечном итоге, пожизненным отстранением от участия в турнирах. Роль Хардинг исполнила Марго Робби, диапазон актерской игры которой впечатляет.
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БИТВА ПОЛОВ (2017)
Спорт: Теннис

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Битва полов"

Снятый на волне фем-движения фильм о показательном матче ветерана Бобби Риггса (Стив Каррел) и Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), которая, наверняка, добилась бы больших наград, если бы на дворе не были бы 1970-е. До этого матча профессиональные теннисистки то и дело боролись за равные призы с мужчинами, большинство из которых еще, к тому же, кичились, довоенным опытом и заслугами. Тот исторический матч несколько поумерил пыл «сильного пола».
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БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ (2018)
Спорт: Фигурное катание

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "Белый лебедь"

История легендарной Сони Хени – норвежской фигуристки и звезды Голливуда. Рассказать ее историю на языке кино взялась норвежский режиссер Анне Севитски, она прослеживает путь своей знаменитой землячки от самых первых ее шагов на льду до момента, когда вслед за триумфом и золотыми годами славы пришло время переоценки сил и возможностей. Соня была сложным, даже жестким человеком, знала цену деньгам и всегда помнила о своей выгоде, постоянно спорила с продюсерами о размерах гонорара. И ей шли навстречу – благодаря бешеному нраву и столь же бешеному таланту. В фильме эту роль играет норвежка Ине Марие Вильман.
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НА ОСТРИЕ (2020)
Спорт: Фехтование

Ход королевы: 15 фильмов о спортсменках. Смотреть онлайн
фото: "На острие"

На российском кубке по фехтованию среди женщин-саблисток разворачивается борьба за первенство между двумя спортсменками — молодой и подающей большие надежды провинциалкой (Стася Милославская) и титулованной чемпионкой (Светлана Ходченкова). Саблистки конкурируют не только на соревнованиях, но и в жизни. Одна переживает кризис карьеры и семьи, другая — спортивный пик, который, естественно, отражается и на ее личной жизни. Интересный, не заезженный кинематографом вид спорта, конкуренция среди «своих», а не с условными канадцами-американцами, и главное – сильные героини, не зависящие от мужчин (хотя тренирует сборную герой Сергея Пускепалиса), сконцентрированные на спортивных достижениях, а не на любовно-романтическом флере, без которого редко обходится российское кино.
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Екатерина Визгалова, Маша Токмашева
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