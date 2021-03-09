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«Вампиры средней полосы» заманивают на премьеру

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9 марта 2021
В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают...

Кино-Театр.Ру совместно с КАРО.Арт начинают розыгрыш приглашений на премьеру двух первых эпизодов сериала «Вампиры средней полосы», которая состоится на большом экране первого зала киноцентра «Октябрь» 16 марта в 20:00. После показа пройдет обсуждение с актерами: Ольгой Медынич, Дмитрием Чеботаревым, Артемом Ткаченко и Александром Устюговым, а также с автором идеи Алексеем Акимовым. Модератор беседы – Егор Москвитин.

«Вампиры средней полосы» заманивают на премьеру

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Вампиры» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. 14 марта мы назовём двух победителей, которые получат по два приглашения на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Забронировать места в премьерном зале все желающие могут на сайте КАРО.

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