«Вампиры средней полосы» заманивают на премьеру

В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают...
Кино-Театр.Ру
совместно с КАРО.Арт
начинают розыгрыш приглашений на премьеру двух первых эпизодов сериала «Вампиры средней полосы
», которая состоится на большом экране первого зала киноцентра «Октябрь» 16 марта в 20:00
. После показа пройдет обсуждение с актерами: Ольгой Медынич
, Дмитрием Чеботаревым
, Артемом Ткаченко
и Александром Устюговым
, а также с автором идеи Алексеем Акимовым
. Модератор беседы – Егор Москвитин
.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Вампиры» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. 14 марта мы назовём двух победителей, которые получат по два приглашения на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Забронировать места в премьерном зале все желающие могут на сайте КАРО
.
обсуждение >>