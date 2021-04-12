Как Гагарин и Титов: 20 фильмов о реальных космонавтах и истории освоения космоса

В среду, 12 апреля 1961 года, в 9:07 по московскому времени на Туранской равнине, где за шесть лет до памятного события построили космодром Байконур, из сопла вырвалось пламя, и под незабываемую фразу «Поехали!» в небо взмыл корабль «Восток-1» с единственным членом экипажа на борту, чей позывной был «Кедр». Через несколько часов весь мир узнал имя первого покорителя космического пространства. Юрий Алексеевич Гагарин своей улыбкой и подвигом покорил сердца и умы многих, тем самым дав толчок развитию космонавтики. Спустя 60 лет, в честь юбилея полёта, Кино-Театр.Ру предлагает вспомнить фильмы не только про Гагарина и людей, причастных к космической программе, но и про важные события в истории освоения космоса.
Имя отца-основателя русской космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского неоднократно всплывало в кинематографе. Началось всё ещё с классического «Космического рейса», где великий учёный-самоучка выступил в качестве консультанта и соавтора сценария. Научно-фантастическая картина Василия Журавлёва вышла в 1935-м, спустя несколько месяцев после смерти Циолковского. Через 15 лет о нём упомянул Дмитрий Менделеев в одной из сцен прекрасной биографической ленты Всеволода Пудовкина и Дмитрия Васильева об основоположнике современной аэродинамики Николае Егоровиче Жуковском в ярком исполнении Юрия Юровского. И, наконец, жизни самого Константина Эдуардовича посвятили два фильма. В чёрно-белой ленте Бориса Бунеева учёный, сыгранный Юрием Кольцовым, представлен как мечтатель, чья фантазия опережала своё время. Начиналась картина с полёта на Луну, описанного Жюлем Верном, и по ходу действия нам красочно представляли условия нахождения на земном спутнике. В биографии Саввы Кулиша, вышедшей в 1979-м, образ Циолковского воплотил известный поэт Евгений Евтушенко, привнеся немало горьких моментов в жизнеописание чудака-мыслителя из Калуги, лишившегося сына из-за самоубийства и воспринятого всерьёз лишь после Октябрьской революции. Аптекаря Панина, ставшего соратником Циолковского, в этих фильмах сыграли Юрий Любимов и Альберт Филозов. Кроме того, великим учёным успел побывать и Иннокентий Смоктуновский в «Укрощении огня».
Прообразы небезызвестного Сергея Павловича Королёва в работах Игоря Добролюбова и Даниила Храбровицкого воплотили Георгий Жжёнов и Кирилл Лавров. «Укрощение огня» представляет собой обстоятельный эпос с потрясающими панорамами Сергея Вронского и запоминающимися мелодиями Андрея Петрова о развитии космонавтики в СССР, где Андрей Башкирцев объединяет собой черты многих выдающихся учёных, работавших над ракетами. Здесь идёт рассказ и о «Катюше», и о ФАУ-2, и об искусственном спутнике, и, конечно же, о первом человеке в космосе. В киноповести 60-х с Жжёновым гораздо меньше размаха и патетики, но зато в кадре можно увидеть Льва Дурова и Бориса Новикова. А «Разбег» Геннадия Глаголева представляет собой молодёжную драму о юности Королёва (Владимир Баранов), когда он загорелся желанием взлететь в небо. Ради этого он познакомился с лётчиком Александром Фатюшиным и организовал при школе мастерскую для создания планера. Главным консультантом картины выступил дважды Герой СССР, лётчик-космонавт Виталий Севастьянов.
Джо Джонстон создал доброе эмоциональное семейное кино о семнадцатилетнем Гомере Хикэме (Джейк Джилленхол) из небольшого шахтёрского городка Коулвуд, который после того, как в тёмном октябрьском небе 1957 года увидел пролетающий над планетой советский искусственный спутник, загорелся желанием построить ракету. Его энтузиазм передался паре друзей, учительнице Фриде Райли (Лора Дерн) и местному задроту Квентину (Крис Оуэн), и группа единомышленников приступила к осуществлению задуманного. Однако интересом сына недоволен отец-шахтёр (Крис Купер), поскольку считает все эти космические полёты ребячеством и никому ненужным делом. Основой для фильма послужила автобиографическая книга «Ракетные мальчики», написанная ветераном войны во Вьетнаме и бывшим инженером НАСА Гомером Хикэмом. Он работал в области проектирования космических аппаратов и подготовки экипажей к работе с научным оборудованием и внекорабельной деятельности, а незадолго до увольнения был менеджером по подготовке к работе с полезной нагрузкой на МКС.
Первыми живыми существами в космосе стали собаки, среди которых самыми знаменитыми являются Белка и Стрелка, чьей истории посвящены популярное анимационное приключение «Звёздные собаки: Белка и Стрелка» и его продолжения. Однако почти за три десятилетия до мультфильма Сергей Никоненко поставил историческую драму о событиях, имевших место за четыре месяца до полёта Гагарина. 22 декабря 1960 года стартовал корабль «Восток 1К № 6» с дворняжками Жулькой и Жемчужиной на борту. Ракета из-за аварии не добралась до орбиты, и спускаемый аппарат в итоге приземлился в Эвенкии в районе реки Подкаменная Тунгуска, прославившемся падением пресловутого Тунгусского метеорита. Туда срочно отправилась команда учёных (Никоненко, Райво Трасс, Валерий Гатаев) вместе с журналисткой Татьяной Зименковой (Екатерина Воронина), случайно оказавшейся на обычном гражданском самолёте, отданном под нужды команды Главного конструктора (Олег Табаков). На месте спасателям помогали жители целого города, расчистившие взлётную полосу, и метеоролог Мангулов с лицом Владимира Стеклова, поначалу принявший аппарат за корабль пришельцев. В самой ленте собачка только одна, но от этого история не теряет своей искренности при показе людей, объединившихся ради высшей цели. Известно, что в реальности Жульку взял к себе специалист по авиационной медицине — академик Олег Газенко, и она прожила у него около 12 лет.
Герою Советского Союза, полковнику ВВС СССР Юрию Алексеевичу Гагарину посвящено немало документальных фильмов. Но были и игровые ленты. В «Укрощении огня» его прообраз угадывается в персонаже Анатолия Челомбитько, которого называют просто Первым космонавтом. Фильм Бориса Григорьева, вышедший спустя 12 лет после гибели великого человека, был ориентирован на детскую аудиторию, поскольку рассказывал о первых годах жизни Юры, пришедшихся на Великую Отечественную войну. Создателям удалось найти на главную роль мальчика с гагаринской улыбкой (Олег Орлов), а его родителей воплотили Лариса Лужина и Георгий Бурков. Картина была снята по сценарию Юрия Нагибина, впоследствии переработавшего его в сборник рассказов для детей. Кроме того, в нём приняла участие Анна Тимофеевна Гагарина, мама легенды ХХ века. В 2013-м про Гагарина вспомнили уже российские кинематографисты, выпустив ленту «Гагарин. Первый в космосе» с Ярославом Жалниным в титульном образе. Королёва в данном фильме сыграл Михаил Филиппов, Германа Титова — Вадим Мичман, Николая Петровича Каманина — Владимир Стеклов, а родителей героя — Виктор Проскурин и Надежда Маркина. Здесь есть и Алексей Леонов в исполнении Анатолия Гущина, и Борис Волынов, воплощённый Иваном Добронравовым, и другие небезызвестные личности в истории освоения космоса.
Американцы приняли эстафету от Советского Союза, начавшего так называемую «космическую гонку», через пару месяцев после запуска искусственного спутника. Хотя к покорению космоса они, конечно же, готовились так же давно, как и лучшие умы СССР. Это хорошо показано в трёхчасовом биографическом фильме Филипа Кауфмана «Парни, что надо» 1983 года, основанном на романе Тома Вулфа, где рассказывается об астронавтах Алане Шепарде (Скотт Гленн), Джоне Гленне (Эд Харрис), Гордоне Купере (Деннис Куэйд), Гасе Гриссоме (Фред Уорд) и Уолтере Ширре (Лэнс Хенриксен), готовившихся к космическим полётам с начала 1950-х, а затем присоединившихся к проекту «Меркурий». В центре сюжета также находится ас Второй мировой войны, лётчик-испытатель Чарльз Йегер (Сэм Шепард), которому в 1947-м удалось впервые превысить на самолёте скорость звука в управляемом горизонтальном полёте. Однако сам он так и не достиг космоса. В ленте Теда Мелфи, основанной на книге Марго Ли Шеттерли «Скрытые фигуры», идёт рассказ о вкладе афроамериканских женщин в космическую программу США. По сюжету математики Кэтрин Джонсон (Тараджи Хенсон), Дороти Воган (Октавия Спенсер) и инженер Мэри Джэксон (Жанель Моне) работают в НАСА вместе с другими чернокожими сотрудницами, которых почти никто не видит и не слышит, кроме прямого начальства в лице Кирстен Данст. Всё меняется, когда Гагарин облетел планету на «Востоке-1». Под напором властей и из-за недостатка квалифицированных специалистов руководство назначает Джонсон в помощь космической рабочей группе Эла Харрисона (Кевин Костнер), занимавшейся запуском ракет программы «Меркурий», Дороти возглавляет отдел программирования, а Мэри включили в команду теплового щита космической капсулы. Тем самым, управление благополучно избавилось от ярма расовой сегрегации.
Дмитрий Киселёв создал масштабную биографическую ленту о подвиге Алексея Архиповича Леонова, вышедшего 18 марта 1965-го за пределы корабля «Восход-2», находившегося в этот момент над Египтом. В картине отражены подготовка, сам полёт и возникшая внештатная ситуация, связанная с возвращением на корабль, когда космонавту пришлось выравнивать давление в раздувшемся скафандре, чтобы попасть в шлюз. Образ отважного пилота воплотил Евгений Миронов, а командиром корабля Павла Беляева сыграл Константин Хабенский. На Земле за экипажем присматривали Королёв с лицом Владимира Ильина и Каманин в исполнении Анатолия Котенёва. Сам Леонов за свою плодотворную и насыщенную жизнь неоднократно участвовал в качестве консультанта и сценариста в создании фильмов.
Успешный полёт «Аполлона-11» на Луну и обратно, состоявшийся 16—24 июля 1969-го, ознаменовал победу США над СССР в «лунной гонке». Этому грандиозному событию посвящено немало фильмов. В частности, телевизионная лента Норберто Барбы полностью сосредоточена на всех аспектах предполётной подготовки и полёта, а также переживаниях командира корабля Нила Армстронга (Джеффри Нордлинг), пилота командного модуля Майкла Коллинза (Джим Мецлер), пилота лунного модуля Базза Олдрина (Ксандер Беркли) и их семей. Любопытны моменты с выбором Армстронга на пост командира, решением насчёт того, кто первый ступит на Луну, и поиском фразы для выхода на лунную поверхность. В итоге, как мы знаем, Армстронг сошёл с лунного модуля и произнёс: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». В отличие от Барбы Дэмьен Шазелл сделал упор на фигуре Нила Армстронга (Райан Гослинг) и его трудном жизненном пути. Став свидетелем смерти дочери и гибели товарищей по космической программе (среди них Эдвард Уайт в исполнении Джейсона Кларка, сгоревший во время испытаний «Аполлона-1»), он достигает Луны, дабы, наконец-то, попрощаться с дочерью, воспоминания о которой не раз вставали между ним и близкими ему людьми (речь, в первую очередь, о жене, сыгранной Клер Фой). Олдрином в фильме стал Кори Столл, а в качестве Коллинза предстал Лукас Хаас.
В космонавтике, как и в любой отрасли, хватает своих сложностей, неудач и потерь. С трудностями столкнулся в 1970-м экипаж «Аполлона-13», возглавляемый Джимом Ловеллом (Том Хэнкс) в одной из самых известных и захватывающих картин о космосе, поставленной мэтром Роном Ховардом по мотивам книги самого Ловелла. Всё началось перед стартом с замены Томаса Маттингли на Джона Суайгерта (Кевин Бэйкон), поскольку врачи заподозрили у астронавта корь. Во время полёта обнаружились проблемы с жидким кислородом и водородом, что в конце концов привело к утечке газа и аварии, из-за которой экипаж не смог спуститься на Луну. Зато они все вернулись домой. О другой опасной ситуации, случившейся на борту космической станции «Салют-7» в 1985-м, рассказал Клим Шипенко вместе с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в образах Владимира Джанибекова и Виктора Савиных (фамилии обоих в фильме изменены). После потери связи с советской орбитальной станцией было решено отправить на неё пилотируемый космический корабль «Союз Т-13» с этими двумя космонавтами, чтобы они проверили состояние её бортовых систем и оборудования, выявили все неполадки и предотвратили катастрофу.
Через год после событий на «Салюте-7» разразилась катастрофа над Атлантическим океаном близ побережья центральной части полуострова Флорида. 28 января шаттл «Челленджер», стартовавший из Космического центра имени Джона Кеннеди, взорвался в небе. На борту находилось семь человек, включая учительницу из Бостона Шэрон Кристу Корриган Маколифф, победившую в конкурсе, проходившем в рамках проекта «Учитель в космосе». Весь экипаж погиб. Одной из мрачных страниц истории космонавтики посвящено несколько художественных фильмов. В телевизионной ленте Джеймса Хоуза, вышедшей на канале BBC Two, ключевой фигурой стал умирающий от рака физик Ричард Фейнман (Уильям Хёрт), которого пригласили в комиссию Роджерса (Брайан Деннехи), расследующую обстоятельства катастрофы. А в ленте Натана ВонМиндена трагедия подана глазами одного из инженеров шаттла (Эрик Хэнсон), который за сутки до старта попытался достучаться до руководства, чтобы отложили запуск корабля из-за слишком низкой температуры, но наверху предпочли деньги человеческим жизням. Про «Челленджер» вспоминает в драме Ноа Хоули «Люси в небесах» персонаж Джона Хэмма, чьим прототипом является астронавт Билл Офелейн. Режиссёр хотел создать чуткую и тревожную картину о женщине-астронавте Люси Новак (Натали Портман), потерявшей связь с реальностью после выхода в открытый космос, но у него ничего не вышло. К тому же реальная история, описанная в этом бестолковом кино, гораздо интереснее, чем вымысел. Бакалавра в области аэрокосмической техники, офицера морской авиации, налетавшего более 1500 часов на более чем 30 типах самолётов, и участницу полёта «Дискавери» STS-121 арестовали по обвинению в попытке похищения человека, нанесении побоев, попытке взлома автомобиля и уничтожении улик, а затем и по обвинению в попытке убийства. Женщина из-за банальной ревности к любовнице Офелейна лишилась престижной работы и многих привилегий из-за понижения в звании и превратилась из уважаемого человека в преступницу.
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