Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

анонс

12 апреля Как Гагарин и Титов: 20 фильмов о реальных космонавтах и истории освоения космоса К 60-летию первого в мире полёта человека в космическое пространство

11 апреля Встреча выпускников: 10 лет «Закрытой школе» Авторы и актеры сериала о его популярности и своем отношении к проекту