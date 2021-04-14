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Погляди на жизнь «Великого» первым

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14 апреля 2021
Начинаем розыгрыш билетов на предпремьерный показ фильма «Великий», который пройдёт 18 апреля в 19.00 в московском киноцентре «Октябрь». После сеанса состоится обсуждение фильма с лауреатом Пулитцеровской премии, фотожурналистом Сергеем Пономаревым и кинокритиком Алисой Таежной.


1970-е. Военный фотограф Юджин Смит (Джонни Депп) по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

Погляди на жизнь «Великого» первым

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Великий» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. 17 апреля мы объявим двух победителей, которые получат по два билета на показ!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Удачи!

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