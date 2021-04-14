Погляди на жизнь «Великого» первым

Начинаем розыгрыш билетов на предпремьерный показ фильма «Великий
», который пройдёт 18 апреля в 19.00 в московском киноцентре «Октябрь»
. После сеанса состоится обсуждение фильма с лауреатом Пулитцеровской премии, фотожурналистом Сергеем Пономаревым
и кинокритиком Алисой Таежной
.
1970-е. Военный фотограф Юджин Смит (Джонни Депп
) по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Великий» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. 17 апреля мы объявим двух победителей, которые получат по два билета на показ!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Удачи!
обсуждение >>