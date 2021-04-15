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«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч

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15 апреля 2021
15 апреля в прокат выходит криминальный фильм «Гениальное ограбление», в котором юный гений Том Джонсон (Фредди Хаймор) решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала Чемпионата мира по футболу, чтобы украсть таинственные и бесценные артефакты.

Кино-Театр.Ру и Megogo Distribution начинают розыгрыш, посвящённый фильму — победитель получит футбольный мяч!

«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Гениальное ограбление» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран случайным образом 21 апреля!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч фотографии
«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч фотографии
«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч фотографии
«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч фотографии
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