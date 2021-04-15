«Гениальное ограбление» дарит футбольный мяч

15 апреля в прокат выходит криминальный фильм «Гениальное ограбление
», в котором юный гений Том Джонсон (Фредди Хаймор
) решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала Чемпионата мира по футболу, чтобы украсть таинственные и бесценные артефакты.
Кино-Театр.Ру
и Megogo Distribution
начинают розыгрыш, посвящённый фильму — победитель получит футбольный мяч!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Гениальное ограбление» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Победитель будет выбран случайным образом 21 апреля!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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