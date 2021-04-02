Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля

Дата премьеры: 1 апреля
Платформы: more.tv, КиноПоиск HD
«Сильвен Великолепный» (1 сезон)
фото: chillvision.ru
Известный иллюзионист из Квебека по прозвищу Сильвен Великолепный действительно обладает магическими способностями, но предпочитает держать это в секрете. Он разочаровался в профессии, пресытился славой, конкуренция с соперниками больше его не мотивирует, а на личном фронте дела совсем не складываются. Но встреча с таинственным незнакомцем резко меняет унылую жизнь Сильвена.
За красочной детской историей Pixar скрывается философская притча о смысле жизни. Неудачливому учителю музыки Джо Гарднеру подворачивается возможность осуществить заветное желание, выступив в именитом джазовом ансамбле, но внезапная смерть рушит все его планы. Душа героя вместе с другими мчит по траволатору прямиком в Великое После, но Джо решает сломать систему и вернуться на Землю.
Дата премьеры: 1 апреля
Платформы: IVI, Okko, КиноПоиск HD
«Плейлист любви» (1 сезон)
фото: chillvision.ru
Мини-дорама показывает непростые отношения между четырьмя друзьями. Зрителю предстоит узнать, какие события так сплотили героев и что произойдет, когда в их маленькую группу вклинится еще один человек.
Абсурдная и мрачная комедия рисует антиутопичное будущее, где двое любящих людей могут узнавать мысли друг друга с помощью чипов. Желая выйти из токсичного брака, отчаявшаяся Хэйзел Грин (Кристин Милиоти) пускается в бега, но обнаруживает, что супруг уже вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор и следит за каждым ее шагом.
Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых неуловимого преступников XX века — серийном убийце Шарле Сображе. В 1970 годы он охотился на туристов, путешествующих по «тропе хиппи» в Юго-Восточной Азии. Долгое время Сображ оставался на свободе, и правоохранительным органам пришлось приложить феноменальные усилия, чтобы предать его правосудию.
Узнав о неизлечимой болезни, отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни — поехать на Грушинский фестиваль. Смирившись с желанием отца, родные начинают свое путешествие по России на красном минивэне. Сценарий семейного роуд-муви написали Жора Крыжовников и Алексей Казаков, работавшие над дилогией «Горько!», а режиссерское кресло занял Илья Аксенов, в прошлом году выстреливший сериалом «Мир, дружба, жвачка».
Действие разворачивается в викторианском Лондоне 1986 года, где некоторые люди — в основном женщины — получили сверхъестественные способности. Однако дар навлек на них большую опасность. Защитить «сирот» предстоит загадочной вдове Амалии Тру и талантливой изобретательнице Пенанс Адэр.
Дата премьеры: 12 апреля
Платформы: Амедиатека, КиноПоиск HD, Okko
Профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Андрей Бурковский) может в считанные секунды установить контакт с террористами и отговорить самоубийц, стоящих на краю моста. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает — за очень большие деньги. Удивительную способность к переговорам Павлов развил в детстве. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.
Главная героиня — детектив (Кейт Уинслет) из небольшого пенсильванского городка. Женщине предстоит расследовать убийство, параллельно пытаясь наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью.
Дата премьеры: 19 апреля
Платформы: Амедиатека, КиноПоиск HD
Чикаго, 1968 год. Преступник Уильям О’Нил соглашается на сделку с федералами. Ему предстоит внедриться в радикальную организацию «Черные пантеры» и втереться в доверие к ее лидеру Фреду Хэмптону (Дэниэл Калуя). Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», результаты которого станут известны в конце апреля.
Главный фаворит предстоящего «Оскара» — роуд-муви о приключениях современной кочевницы Ферн (Фрэнсис МакДорманд). Потеряв мужа и работу, женщина погрузила весь немногочисленный скарб в фургон и отправилась по дорогам Америки, чтобы начать новую жизнь, нигде не пуская корни.
Дата премьеры: 23 апреля
Платформы: КиноПоиск HD, Okko
«Увиденное и услышанное»
фото: К/ф «Увиденное и услышанное»
Молодая пара в исполнении Аманды Сейфрид и Джеймса Нортона переезжает с Манхэттена в деревню в долине Гудзона. Но постепенно выясняется, что их брак хранит такие же мрачные тайны, как и прошлое их нового жилища. В основу сюжета положен роман Элизабет Брандейдж.
Приключенческая драма по мотивам одноименной книги посвящена опасному путешествию радикального идеалиста и блестящего изобретателя Элли Фокса (Джастин Теру). Скрываясь от правительства США, мужчина вместе с семьей направляется в Мексику.
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