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Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля

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2 апреля 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру

Happy End (1 сезон)



В своем сериальном дебюте актер Евгений Сангаджиев исследует вебкам-индустрию, которая становится способом заработка для главных героев — 19-летних Леры и Влада. В поисках лучшей жизни и легких денег они осваивают азы вуаеристского интернет-бизнеса. И несмотря на все различия становятся ближе. Их образы воплотили Лена Тронина и Денис Власенко, а в эпизодах снялись Александр Горчилин, Алексей Агранович, Александра Ребенок и Любовь Толкалина.

Читать рецензию на сериал Happy End

Дата премьеры: 1 апреля
Платформы: more.tv, КиноПоиск HD



«Сильвен Великолепный» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
фото: chillvision.ru

Известный иллюзионист из Квебека по прозвищу Сильвен Великолепный действительно обладает магическими способностями, но предпочитает держать это в секрете. Он разочаровался в профессии, пресытился славой, конкуренция с соперниками больше его не мотивирует, а на личном фронте дела совсем не складываются. Но встреча с таинственным незнакомцем резко меняет унылую жизнь Сильвена.

Дата премьеры: 1 апреля
Платформа: Chill



«Душа»



За красочной детской историей Pixar скрывается философская притча о смысле жизни. Неудачливому учителю музыки Джо Гарднеру подворачивается возможность осуществить заветное желание, выступив в именитом джазовом ансамбле, но внезапная смерть рушит все его планы. Душа героя вместе с другими мчит по траволатору прямиком в Великое После, но Джо решает сломать систему и вернуться на Землю.

Читать рецензию на мультфильм «Душа»

Дата премьеры: 1 апреля
Платформы: IVI, Okko, КиноПоиск HD



«Плейлист любви» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
фото: chillvision.ru

Мини-дорама показывает непростые отношения между четырьмя друзьями. Зрителю предстоит узнать, какие события так сплотили героев и что произойдет, когда в их маленькую группу вклинится еще один человек.

Дата премьеры: 1 апреля
Платформа: Chill



«Игрушка для взрослых» (1 сезон)



Абсурдная и мрачная комедия рисует антиутопичное будущее, где двое любящих людей могут узнавать мысли друг друга с помощью чипов. Желая выйти из токсичного брака, отчаявшаяся Хэйзел Грин (Кристин Милиоти) пускается в бега, но обнаруживает, что супруг уже вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор и следит за каждым ее шагом.

Дата премьеры: 2 апреля
Платформа: more.tv



«Змей»



Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых неуловимого преступников XX века — серийном убийце Шарле Сображе. В 1970 годы он охотился на туристов, путешествующих по «тропе хиппи» в Юго-Восточной Азии. Долгое время Сображ оставался на свободе, и правоохранительным органам пришлось приложить феноменальные усилия, чтобы предать его правосудию.

Дата премьеры: 2 апреля
Платформа: Netflix



«Родные»



Узнав о неизлечимой болезни, отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни — поехать на Грушинский фестиваль. Смирившись с желанием отца, родные начинают свое путешествие по России на красном минивэне. Сценарий семейного роуд-муви написали Жора Крыжовников и Алексей Казаков, работавшие над дилогией «Горько!», а режиссерское кресло занял Илья Аксенов, в прошлом году выстреливший сериалом «Мир, дружба, жвачка».

Читать рецензию на фильм «Родные»

Дата премьеры: 10 апреля
Платформа: START



«Невероятные» (1 сезон)



Действие разворачивается в викторианском Лондоне 1986 года, где некоторые люди — в основном женщины — получили сверхъестественные способности. Однако дар навлек на них большую опасность. Защитить «сирот» предстоит загадочной вдове Амалии Тру и талантливой изобретательнице Пенанс Адэр.

Дата премьеры: 12 апреля
Платформы: Амедиатека, КиноПоиск HD, Okko



«Медиатор» (1 сезон)



Профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Андрей Бурковский) может в считанные секунды установить контакт с террористами и отговорить самоубийц, стоящих на краю моста. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает — за очень большие деньги. Удивительную способность к переговорам Павлов развил в детстве. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.

Дата премьеры: 16 апреля
Платформа: START



«Мейр из Исттауна» (1 сезон)



Главная героиня — детектив (Кейт Уинслет) из небольшого пенсильванского городка. Женщине предстоит расследовать убийство, параллельно пытаясь наладить личную жизнь и справиться с эмоциональной уязвимостью.

Дата премьеры: 19 апреля
Платформы: Амедиатека, КиноПоиск HD



«Иуда и черный мессия»

Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
фото: К/ф «Иуда и черный мессия»

Чикаго, 1968 год. Преступник Уильям О’Нил соглашается на сделку с федералами. Ему предстоит внедриться в радикальную организацию «Черные пантеры» и втереться в доверие к ее лидеру Фреду Хэмптону (Дэниэл Калуя). Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», результаты которого станут известны в конце апреля.

Дата премьеры: 22 апреля
Платформа: Okko



«Земля кочевников»



Главный фаворит предстоящего «Оскара» — роуд-муви о приключениях современной кочевницы Ферн (Фрэнсис МакДорманд). Потеряв мужа и работу, женщина погрузила весь немногочисленный скарб в фургон и отправилась по дорогам Америки, чтобы начать новую жизнь, нигде не пуская корни.

Читать рецензию на фильм «Земля кочевников»

Дата премьеры: 23 апреля
Платформы: КиноПоиск HD, Okko



«Увиденное и услышанное»

Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
фото: К/ф «Увиденное и услышанное»

Молодая пара в исполнении Аманды Сейфрид и Джеймса Нортона переезжает с Манхэттена в деревню в долине Гудзона. Но постепенно выясняется, что их брак хранит такие же мрачные тайны, как и прошлое их нового жилища. В основу сюжета положен роман Элизабет Брандейдж.

Дата премьеры: 29 апреля
Платформа: Netflix.



«Берег москитов» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
фото: К/ф «Берег москитов»

Приключенческая драма по мотивам одноименной книги посвящена опасному путешествию радикального идеалиста и блестящего изобретателя Элли Фокса (Джастин Теру). Скрываясь от правительства США, мужчина вместе с семьей направляется в Мексику.

Дата премьеры: 30 апреля
Платформа: Apple TV

Маша Бороденко
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Happy EndБерег москитовГорько!ДушаЗемля кочевниковЗмейИгрушка для взрослыхИуда и чёрный мессияМедиаторМейр из ИсттаунаМир, дружба, жвачкаНевероятныеРодные

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Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля фотографии
Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля фотографии
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