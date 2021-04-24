Добро пожаловать в Тромавилль, или Байки дядюшки Ллойди

Рад вас видеть в Тромавилле, детишки! С вами дядюшка Ллойди. Пока в Лос-Анджелесе вручают 41-ю «Золотую малину», мы поговорим с вами об одной из старейших независимых киностудий — нашей любимой и неповторимой «Троме». Она, между прочим, ни разу не получала антипремию, хотя в глазах многих критиков и зрителей и достойна этой награды. И не мудрено, что не получала, ведь Тромавилль находится очень далеко от Голливуда.
Troma Entertainment начала создавать «фильмы будущего» в далёком 1974 году, а возглавили её Ллойд Кауфман и Майкл Херц. Познакомились они ещё будучи студентами Йельского университета. По воспоминаниям Кауфмана, их дружба стала возможна благодаря тому, что у Майкла была пинболл-машина, а у Ллойда телевизор. Дебютом Херца стала роль в студенческой работе Кауфмана «Девочка, которая вернулась», а через несколько лет они вместе поработали над остросюжетной драмой «Сахарное печенье», вышедшей в 1973-м. А уже через год оба основали свою культовую студию. До 1991-го дуэт выступал в титрах в качестве режиссёров, а затем Херц отошёл на второй план, решив сосредоточиться на продюсировании. В отличие от Кауфмана, прекрасно чувствующего себя перед камерой, Майкл любил оставаться за кадром, а в качестве его альтер-эго в рекламных роликах «Тромы» выступал 200-килограммовый актёр Джо Флайшейкер, бывший визитной карточкой студии до 2016-го, когда его не стало.
До основания «Тромы» Ллойд Кауфман побывал в Африке как миротворец, где снял короткометражный дебют с пятнадцатиминутной сценой забивания свиньи местными жителями, засветился в качестве актёра в фильме «Дядя, спасай!», поставил комедии «Битва за возвращение любви», «Отважный детектив Шварц» (здесь вместе с ним уже работал Херц) и порнографических «Новичков», спродюсировал хоррор «Тихая ночь, кровавая ночь», а также совместно с Оливером Стоуном и Фрэнком Виталем организовал студию 15th Street Films. Впрочем, сотрудничество со Стоуном продлилось недолго, поскольку тот начал снимать собственное кино. Было даже время, когда Кауфман «горбатился» на студию Cannon Pictures, но из-за того, что он «всегда хотел делать по-своему», начальство компании недолго его терпело. Благо, творца всегда ждала с распростёртыми руками его родная «Трома».
Херц и Кауфман начали с производства порнографической продукции вроде «Божественного помешательства». Их будущий фирменный стиль (кровь, уродства, испражнения и секс) уже можно заметить в хорроре Джоэла М. Рида «Кровососущие уроды», но сами они пришли к своим темам лишь ближе к середине 80-х. Сначала же парочка штамповала эротические комедии. Одновременно с тем студия выступала дистрибьютором большинства поделок и работ подающих надежду режиссёров. В частности, «Трома» отвечала за прокат картин «Свадебная вечеринка» Брайана Де Пальмы и Синтии Манро, «Оргия живых мертвецов» Хосе Луиса Мерино, «Бешеный пёс Морган» Филиппа Моры, «Воины-2072» Лучио Фульчи, «История героинщика» Леха Ковальски и «Бешеные бабушки» Эммануэля Кервина. Параллельно Кауфман успел сыграть в фильмах «Рокки», «Последний отсчёт», «Медленный танец в большом городе» и поддержать своего брата Чарльза Кауфмана, снявшего хоррор «День мамочки», сатиру «Когда зовёт природа» и романтический триллер «Джакарта» с Крисом Нотом.
фото: кадр из фильма «Токсичный мститель»
Ситуация со студией изменилась, когда в Тромавилле, упомянутом ещё в комедии «Сосите кегли», появился один из главных его жителей — «Токсичный мститель». Это случилось в 1984-м. Хотя идея снять хоррор, чьей локацией послужил был фитнес-клуб, появилась у Ллойда ещё в 1975-м, когда он работал предпродакшн-супервайзером на съёмочной площадке «Рокки». Ленту сняли под рабочим названием «Ужас в фитнес-клубе» летом 1983-го в различных местах Нью-Джерси, включая Джерси-Сити, Бунтон, Парамус и Гаррисон. Вдохновением для сцены погони на автомобиле послужил финал с грузовиком из шедевра Джорджа Миллера «Безумный Макс 2: Воин дороги». Впоследствии было снято три сиквела и анимационный сериал «Токсичные крестоносцы». По нему также поставили мюзикл и создали видеоигру Toxic Crusaders. Токсичным мстителем успели побывать Митч Коэн, Кеннет Кесслер, Рон Фазио, Джон Алтамура и Дэвид Мэтти, а его девушку сыграли Андри Маранда, Фиби Леджер и Хейди Сьюрсен.
Спустя два года «Трома» обзавелась ещё одной значимой для себя киносерией — «Атомной школой», куда временами заглядывал и сам Токсик. Эта фантастическая комедия ужасов с дурным вкусом разрослась аж до пяти частей, но над второй и третьей вместо Кауфмана и Ричарда В. Хайнса трудился в качестве режиссёра Эрик Лузил. Сам Ллойд вернулся к сюжету о заражённой радиацией школе лишь в новом тысячелетии, самолично сняв две части «Возвращения», где к тому же воплотил образ главного злодея. Серия славится изобилием обнажёнки, пластилиновых монстров а ля Рэй Харрихаузен, рвотных сцен и фаллическим образом на голове безумной учёной в исполнении Лизы Гайе. Примечательно, что «Атомная школа 3» создана по мотивам «Комедии ошибок» Уильяма Шекспира. Позднее Кауфман вернётся к знаменитому драматургу не без помощи Джеймса Ганна, написавшего сценарий для великолепного трэша «Тромео и Джульетта».
фото: кадр из фильма «Тромео и Джульетта»
Ещё одной знаковой фигурой для студии стал «Сержант Кабукимен из нью-йоркской полиции» с Риком Джанази в титульной роли, пародирующий кинокомиксы про Бэтмена и других супергероев. Однако данной ленте не удалось превратиться в раскрученную франшизу, и Кабукимен стал нечастым гостем в фильмах «Тромы». Его, в частности, можно увидеть в четвёртом «Токсичном мстителе», но уже в исполнении Пола Кирмса. Кроме того, Кауфман создал пародию «Война Тромы», который задумывал как критику попыток президента Рональда Рейгана разрекламировать военный конфликт. Лента обернулась для студии внушительным провалом, поскольку на её создание было потрачено 17 миллионов долларов, а в прокат выпустили порезанную версию без сюжета, завязанного на заговоре о распространении СПИДа по территории США. Позднее справедливость восторжествовала, и на DVD появилась режиссёрская версия фильма. Неплохими в своей категории получились также комедии ужасов «Беспредельный террор» и «Атака куриных зомби». Однако больше у «Тромы» не появлялось новых героев, и студия постепенно погрузилась в самоповторы и теперь почивает на лаврах.
По сюжету данной комедии девушки бейсболистов решили доказать своим парням, что бейсбол — это не только мужской вид спорта, и организовали девчачью команду. Современные феминистки не оценят это кино, поскольку здесь много секса и токсичных белых мужиков, да и обычным зрителям быстро надоедят плоский юмор, посредственная игра актёров и беззубость ранних работ «Тромы», поскольку здесь пока ещё нет всех её фишек. У ленты существует продолжение «Безбашенные официантки», где градус безумия невероятно повысился, а чувство меры кануло в лету.
В этой эротической комедии Майкла Херца и Ллойда Кауфмана уже чувствуется отвратительный запах из их культовых трэш-работ. Особенно в эпизоде с потерей девственности вожатой, замурованной в пещере вместе с группой несовершеннолетних обитателей лагеря. В её воспоминаниях присутствует уродец в исполнении Марка Торгла, который прославился в качестве Мелвина, превратившегося в Токсичного мстителя, и одного из бандитов в «Атомной школе». Байки рассказчиков о лишении девственности в конце концов перерастают в реальную оргию, а зритель в итоге чувствует неловкость и задаётся немым вопросом: «Зачем я это смотрел?». Ответ очевиден: ради Винсента Д'Онофрио, который создал очередного дебильного паренька в своей карьере.
Многие зрители сетуют на чернуху в отечественном кино. Они явно не видели одну из самых беспросветных лент в истории кинематографа — мрачную тягучую антивоенную драму Бадди Джовинаццо о ветеране Вьетнама (Рик Джовинаццо), страдающего посттравматическим синдромом. Безысходностью дышит каждый кадр картины, в которой всё сплетается в тугой узел боли: обшарпанные дома, наркоманы, дилеры, бандиты, девочки-проститутки, передозировки, воровство, переполненные биржи труда, ворчливая жена и уродливое дитя главного героя, словно перекочевавшее из «Головы-ластика». Всё это приводит к закономерному кровавому финалу почти в духе «Таксиста». Кино довольно трудное для неподготовленных зрителей. Кауфман и Херц числятся исполнительными продюсерами фильма.
Невнятный хоррор Джона П. Финнегэна о группе подопечных католической школы, которые приезжают с учительницей в дом с привидениями. Убийства поставлены из рук вон плохо, актёры не знают как играть, сцены сняты скучно и без изысков, а страх даже не перерастает в смех, потому как здесь нечего бояться и не над чем смеяться. Любопытные моменты в фильме всё же есть, но их крайне мало, чтобы заинтересовать фанатов жанра. «Трома» взяла на себя смелость прокатывать эту поделку.
Не смотреть! Аналог: любой хоррор про дома с привидениями, в них и то больше действия, чем здесь
«Нацисты-серфингисты должны умереть» (1986)
Некто Питер Джордж снял для «Тромы» уморительную постапокалиптическую ленту, сочетающую в себе триллер, чёрный юмор, боевик, криминал и ужасы. В ней идёт речь про разрушенную землетрясением Калифорнию, где хозяйничают сразу несколько банд, включая нацистов-серфингистов. Последним настанет каюк совсем неожиданно от руки вроде бы безобидного существа, но не будем спойлерить. Картина достаточно оригинальна для того, чтобы у неё появились поклонники, однако она выполнена несколько топорно. Одну из ролей сыграл не отличающийся особым талантом Тед Прайор, хорошо знакомый по боевикам своего брата Дэвида А. Прайора. Примечательно, что в картине можно увидеть нарисованную на стену обложку дебютного альбома группы King Crimson.
Презабавный боевик Патрика Дж. Донахью, в котором хрупкая городская девушка Сьюзэн Моррис (Дебра Суини) с лёгкостью расправляется с бандой деревенских наркоторговцев. Снято просто и без затей, с кучей ляпов и сценарных просчётов, с бестолковой актёрской игрой, но, тем не менее, смотрится с любопытством. А как она лихо управляется с топорами! «Трома» ответственна за дистрибуцию, а Кауфман заявлен как исполнительный продюсер.
Очередной бестолковый хоррор от никому неизвестных ребят. На сей раз не повезло группе молодых лоботрясов, приехавших ремонтировать полузаброшенный дом. В итоге, он оказался населённым злыми сущностями, и парни и девчата потихоньку стали вымирать. Кино делали люди, не знакомые с актёрством, спецэффекты дешёвые, постановка Джеймса Риффела страдает любительщиной, а gore-сцены в большинстве своём смехотворные. Хотя пара эффектных моментов всё же имеется. «Трома» в данном случае опять же выступила лишь в качестве дистрибьютора.
Мик Криббен при содействии культовой студии снял жёсткий и жестокий хоррор про детей-убийц, которые довели округу до того, что взрослые устроили им геноцид. Сама идея фильма несколько табуированная, несмотря на большое количество фильмов про малолетних злодеев. Но одно дело, когда сами детишки тешатся убийствами, а другое, когда взрослые дяди и тёти устраивают над ними самосуд с контрольными выстрелами и расстрелом. Да и актёры местами переигрывают.
Ещё одно бестолковое кино, претендующее на звание страшного. Страшное здесь только общая убогость и запредельная дешевизна, словно за съёмки отвечали нищие из Гарлема. Возможно, так оно и есть, поскольку в кадре сплошь афроамериканцы. За постановку и сценарий отвечал исполнитель одной из ролей Рональд К. Армстронг, который впоследствии исчез с радаров. Но самым интересным в фильме являются большие разумные тараканы, сделанные на коленке и вместо отвращения вызывающие умиление и безудержный хохот. Херц и Кауфман спродюсировали эту поделку с прицелом на её дистрибуцию.
Весёлый трэш Мэтта Каннингэма про группу дебилов, отправившихся в лесной поход. В лесу они натыкаются на убийцу и транссексуала, теряют конечности и пришивают их на место, лишаются друзей и ругаются с ними. Действие напоминает немые слэпстик-комедии, актёры страдают утрированными гримасами и переигрыванием, но от этого веселье лишь прибавляется. Херц и Кауфман, как обычно, среди продюсеров.
Ллойд Кауфман вместе с командой неизвестных режиссёров в середине нулевых поставил сборник из двух историй, пародирующий «Байки из склепа». В ленте практически нет сюжета, режиссёр проехался по блокбастерам Голливуда и идеям «Догмы-95», повздорил с Джеймсом Ганном и вылил на зрителя ушаты бессодержательных помоев. Однако в кадре можно увидеть таких популярных личностей, как Элай Рот, Хорхе Гарсиа, Рон Джереми, Тед Рейми, Джо Флейшейкер и Трей Паркер, а главной звездой фильма стала сексапильная Джули Стрэйн.
Смотреть тем, кто любит Джули Стрэйн. Аналог: «Байки из склепа»
«Зараза» (2010)
Абсурдный хоррор Дрю Болдака и Дэна Нельсона про то, как одним прекрасным днём все мужики сошли с ума и стали убивать женское население. Симптомы заражения у них налицо: воспалённые детородные органы дорастают почти до тех размеров, которыми страдали герои «Атомной школы». Чтобы справиться с напастью, нужно отказаться от воды. Так начинается история любви, разбитая на главы в духе Тарантино. А виноваты, как всегда, учёные. Вроде интересно, но у многих вызовет отвращение.
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