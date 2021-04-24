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Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы

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24 апреля 2021
25 апреля в Лос-Анджелесе пройдет 93-я церемония вручения премии американской киноакадемии. В России следить за событием в прямом эфире можно будет ночью с воскресенья на понедельник в мультимедийном сервисе Okko, который начнет трансляцию «Оскара» с красной дорожки, а затем покажет всю церемонию целиком. А пока — самое время сделать прогнозы на победителей и рассказать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру.


Лучший фильм

Номинанты:

«Отец»
«Иуда и черный мессия»
«Минари»
«Земля кочевников»
«Манк»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Земля кочевников"

Прогноз: На счету драмы «Земля кочевников» есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус». Удостоена картина и главной премии Гильдии продюсеров Америки, поэтому ее шансы получить «Оскар» в финале церемонии крайне высоки. Хотя, как мы видели на примере прошлого года, когда ко всеобщему удивлению звание лучшего фильма получили «Паразиты», мнения членов Гильдии и киноакадемиков не всегда совпадают.

Наш выбор: В этом году вообще не хотелось бы сюрпризов, дружно признаемся в любви к «Земле кочевников» — лучшему фильму года — и надеемся на его триумф.
Читайте рецензию на «Землю кочевников»


Лучший режиссер

Номинанты:

Томас Винтерберг («Ещё по одной»)
Дэвид Финчер («Манк»)
Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»)
Ли Айзек Чун («Минари»)

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: Хлоя Чжао

Прогноз: Наибольшая вероятность, что «Оскар» получит Хлоя Чжао, по крайней мере лучшим режиссером ее считает целая Гильдия режиссеров Америки. Не потому, что она азиатка или женщина, хотя Академики не должны упускать возможность наградить такую идеальную в политическом смысле кандидатку. А потому что она как никто умеет работать с реальным материалом, сочетая документальность с выдумкой, увековечивая настоящих людей в качестве персонажей произведения, имя которому История Соединенных Штатов Америки (оставим за скобками эпитет Великая). Впрочем, небольшой шанс получить «Оскар» остается и у Дэвида Финчера, которого премии в этом году снова обходят стороной.

Наш выбор: Мы всем сердцем болеем за Хлою Чжао.


Лучшая актриса

Номинанты:

Стивен Ян («Минари»)
Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)
Андра ДэйСоединённые Штаты против Билли Холидей»),
Ванесса КирбиФрагменты женщины»)
Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: Чедвик Боузман и Виола Дэвис в фильме "Ма Рейни: Мать блюза"

Прогноз: Актрисой года признают Виолу Дэвис, сыгравшую вместе с Чедвиком Боузманом в биографической картине «Ма Рейни: Мать блюза». Очень может быть, что фильм станет лауреатом дважды и заберет оба актерских Оскара. 55-летняя Виола Дэвис зарекомендовала себя в кино очень давно, на ее счету около 70 ролей, это ее четвертая номинация на Оскар, одна из них закончилась победой — за роль в картине «Ограды».

Наш выбор: Мечтаем увидеть в руках Фрэнсис Макдорманд третий по счету «Оскар». Первый она получила за черную комедию «Фарго», второй - за драму «Три билборда...». Многие считают, что в роли американской кочевницы Ферн, живущей вне времени и постоянно убегающей от себя, актриса повторяет героиню из «Билбордов» — мимикой, отрешенным выражением лица. Мы же полагаем, что Фрэнсис (как и Мерил Стрип) можно давать «Оскары» каждый год.
Читайте рецензию на «Ма Рейни: Мать блюза»


Лучший актер

Номинанты:

Риз Ахмед («Звук металла»)
Энтони Хопкинс («Отец»)
Чедвик БоузманМа Рейни: Мать блюза»)
Гэри Олдман («Манк»)
Стивен Ян («Минари»)

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: Энтони Хопкинс в фильме "Отец"

Прогноз: Хотя актерская гильдия США присудила премию Чедвику Боузману, на «Оскаре» рискнем сделать ставку на 83-летнего Энтони Хопкинса. Он сыграл пожилого человека, личность которого на глазах близких постепенно распадается от возрастных проблем. У Хопкинса всего один Оскар за «Молчание ягнят», полученный 30 лет назад, в 1992-ом; давно назрела необходимость подтвердить ее статус одного из лучших голливудских артистов.

Наш выбор: Энтони Хопкинс
Читайте рецензию на фильм «Отец»


Лучший актер второго плана

Номинанты:

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семёркой»)
Дэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия»)
Лесли Одом-младшийОдна ночь в Майами»)
Пол Рейси («Звук металла»)
Лакит Стэнфилд («Иуда и чёрный мессия»)

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: Дэниел Калуя в фильме "Иуда и черный мессия"

Прогноз: Фаворитом в этой номинации является Дэниел Калуя за роль в картине «Иуда и черный мессия». Это американская биографическая драма о предательстве в конце 1960-х председателя иллинойского отделения Партии Черных пантер, которого и сыграл актер. Калуя уже завоевал премии «Золотой глобус», «Выбор критиков», премию Гильдии киноактеров и BAFTA как «Лучший актер второго плана».

Наш выбор: Уважаем Калую и желаем ему победы.
Смотреть фильм «Иуда и черный мессия» онлайн на Okko


Лучшая актриса второго плана

Номинанты:

Мария БакаловаБорат 2»)
Гленн КлоузДеревенская элегия»)
Оливия Колман («Отец»)
Аманда Сейфред («Манк»)
Юн Ё Джон («Минари»)

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: Юн Ё Джон в фильме "Минари"

Прогноз: Если верить вердикту Гильдии американских актеров, «Оскар» в этой номинации получит актриса Юн Ё Джон, сыгравшая в драме «Минари» бабушку-оторву, которая приезжает из Кореи в США и пытается найти взаимопонимание с детьми и внуками. Впечатляющая актерская работа, к тому же — тот случай, когда второплановый персонаж играет в истории ключевую роль.

Наш выбор: Мы тоже выбираем корейскую бабушку.
Читайте рецензию на фильм «Минари»


Лучший оригинальный сценарий

Номинанты:

«Иуда и чёрный мессия»
«Минари»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Девушка, подающая надежды"

Премию получит Эмиральд Феннелл за срежиссированный ею же триллер «Девушка, подающая надежды». Фильм рассказывает о 30-летней Кассандре (Кэри Маллиган), которая ведет охоту на озабоченных мужчин, притворяясь пьяной в баре, а затем отчитывает их за любовь к насилию, которое лишило жизни ее подругу.

Наш выбор: Разговору о равноправии в жанре проповеди мы предпочли бы целебную для души и очень складную семейную историю «Минари».
Читать рецензию на фильм «Девушка, подающая надежды»


Лучший адаптированный сценарий

Номинанты:

«Борат 2»
«Отец»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами»
«Белый тигр»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Борат 2"

Прогноз: «Борат 2» удостоился награды за «Лучший адаптированный сценарий» от Гильдии сценаристов США. Если сатирическое произведение о казахском журналисте Борате Сагдиеве, который отправиться в Америку, чтобы подарить вице-президенту обезьяну — министра культуры Казахстана и порно-звезду N1, возьмет «Оскара», нам предстоит увидеть небольшой аттракцион по зачитыванию со сцены его полного английского названия. Оно звучит так: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan («Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана»). Судя по всему, название придумал Саша Барон Коэн, возглавивший сценарную группу фильма. Кстати, эта номинация не единственная у «Бората 2»: за исполнение роли второго плана номинирована также актриса Мария Бакалова.

Наш выбор: Саша Барон Коэн троллит политиков, и либеральному американскому киносообществу это нравится. Нам тоже.
Читайте рецензию на «Борат-2»


Лучший оператор

Номинанты:

«Иуда и черный мессия»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Земля кочевников»
«Суд над чикагской семёркой»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Манк"

Прогноз: Черно-белая картина Дэвида Финчера «Манк» про работу Германа Манкевича над сценарием «Гражданина Кейна» стилизована под кино 30-х годов. Фильм получил десять номинаций на «Оскар» и вызвал восторги Американского сообщества операторов, поэтому полагаем, что статуэтку получит оператор-постановщик Эрик Мессершмидт, ранее удостоенный приза Гильдии операторов.

Наш выбор: В конце декабря прошлого года «Манк» возгавил Топ-20 фильмов по мнению редакции Кино-Театр.ру. Хотелось бы, чтобы эта картина не осталась совсем без наград. Болеем за нее в этой номинации и надеемся на парочку технических «Оскаров», в частности — за работу художников и звук.
Читайте рецензию на фильм «Манк».


Лучший международный фильм

Номинанты:

«Ещё по одной»
«Лучшие дни»
«Коллектив»
«Человек, который продал свою кожу»
«Куда ты идёшь, Аида?»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Еще по одной"

Прогноз: Оскар получит алкогольная драма об экзистенциальном кризисе «Еще по одной» Томаса Винтерберга. За приятную застольную компанию, юмор, Мадса Миккельсена, неприглядную мужскую откровенность и вполне себе ритуальные танцы. Хотя в этой номинации наиболее значимо прокатное лобби фильма, а не его содержание.

Наш выбор: «Еще по одной»
Читайте рецензию на «Еще по одной»
Смотреть онлайн «Еще по одной» на Okko


Лучший мультфильм

Номинанты:

«Душа»
«Легенда о волках»
«Вперёд»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
«Путешествие на Луну»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Душа"

Прогноз: Pixar показал, что анимация – отличный способ говорить на самые разнообразные темы с очень широким и разновозрастным зрителем. «Душа» — это очередной огромный шаг в том же направлении, шаг, который либо еще сильнее расширит горизонты допустимого, либо же, наконец, очертит те границы, за которые голливудскому кино выйти уже невозможно. Так или иначе картина Пита Доктера обещает стать вехой, как в судьбе компании, так и в истории анимации.

Наш выбор: Более чем «Душа» нам по душе «Легенда о волках», демонстрирующая прекрасный баланс тоски и свободы, мудрости и красоты.
Читайте рецензию на фильм «Душа»
Читайте рецензию на фильм «Легенда о волках»
Смотреть онлайн фильм «Душа» на Okko


Лучший документальный фильм

Номинанты:

«Коллектив»
«Агент-крот»
«Время»
«Мой учитель-осьминог»
«Лагерь калек»

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы
фото: "Мой учитель-осьминог"

Прогноз: «Мой учитель - осьминог», получивший премию Гильдии продюсеров за лучший документальный фильм, считается фаворитом оскаровской гонки, несмотря на современность «Времени», социальную значимость «Лагеря калек» и двойную номинацию «Коллектива».

Наш выбор: Фильм про дружбу мужчины-ныряльщика и женщины-осьминога снят, конечно, красиво, но по содержанию совсем беззубый, одним словом - ни рыба, ни мясо. Во всех смыслах созвучнее нашей редакции румынский «Коллектив» о коррупции в сфере здравоохранения, вскрытой в ходе бесстрастного журналистского расследования пожара в ночном клубе.

Смотрите церемонию вручения премии Оскар в ночь с 25 на 26 апреля на мультимедийном сервисе Okko . Начало трансляции в 01:30.
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Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы фотографии
Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы фотографии
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