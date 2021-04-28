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Сериал «Немцы» дарит романы в кинообложке

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28 апреля 2021
28 апреля в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Немцы», снятого по одноимённому бестселлеру Александра Терехова о циничном конформисте Эбергарде, журналисте независимого СМИ, который уходит работать в пресс-службу органов власти. Сюжет сериала несколько отличается от романного. Сложное, запутанное стечение обстоятельств приводит к плохо прогнозируемым и неожиданным для главного героя последствиям. Он оказывается втянут в интриги различных государственных ведомств, которые используют безнравственные и аморальные приемы и средства. Предаст ли Эбергард свои убеждения или его цель взорвать прогнившую систему изнутри?

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш трёх книг романа Александра Терехова «Немцы» в кинообложке, посвящённой премьере!

Сериал «Немцы» дарит романы в кинообложке

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Немцы» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны случайным образом 5 мая и получат по экземпляру романа.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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Сериал «Немцы» дарит романы в кинообложке фотографии
Сериал «Немцы» дарит романы в кинообложке фотографии
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