Сериал «Немцы» дарит романы в кинообложке

28 апреля
в онлайн-кинотеатре KION
состоялась премьера сериала «Немцы
», снятого по одноимённому бестселлеру Александра Терехова
о циничном конформисте Эбергарде, журналисте независимого СМИ, который уходит работать в пресс-службу органов власти. Сюжет сериала несколько отличается от романного. Сложное, запутанное стечение обстоятельств приводит к плохо прогнозируемым и неожиданным для главного героя последствиям. Он оказывается втянут в интриги различных государственных ведомств, которые используют безнравственные и аморальные приемы и средства. Предаст ли Эбергард свои убеждения или его цель взорвать прогнившую систему изнутри?
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш трёх книг романа Александра Терехова «Немцы» в кинообложке, посвящённой премьере!
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. Три победителя будут выбраны случайным образом 5 мая и получат по экземпляру романа.
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Удачи!
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