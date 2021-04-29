Важный акцент: почему актриса Сирша Ронан — понятная и непостижимая

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Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?

Кто получит «Оскар»-2021: Ожидания и прогнозы

24 апреля

Добро пожаловать в Тромавилль, или Байки дядюшки Ллойди

Об истории студии «Трома», её взлётах и падении, плохих фильмах и культовом трэше