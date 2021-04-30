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Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

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30 апреля 2021
Заканчивается непростой апрель, впереди — почти две недели майских праздников, смотреть — как всегда нечего (или сложно выбрать из сотни уже выписанных названий). Редакция нашего сайта решила рассказать не о тех фильмах и сериалах, которые мы ждем, но о тех — которые уже увидели и полюбили. В прицеле — онлайн- и офлайн-премьеры, жемчужины кинофестивалей и прочие радости. Не все из них еще доступны на цифровых платформах, поэтому список отсортирован по удобству употребления: от стримингов — к списку ожиданий.


ОНЛАЙН

«Земля кочевников» (Okko, КиноПоиск HD, Kion, ivi)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

В большинстве фильмов мы видим людей в расцвете сил: юность, молодость, зрелость. Яркие истории успеха и падения, законченные сюжеты, успех. Все, что за границами, мелькает в кадре, но не оказывается в фокусе. «Земля кочевников» — напротив, картина о том, что жизнь продолжается ровно до того момента, пока мы не умрем. Она не теряет смысла с потерей материального благополучия, работы, здоровья или близких людей. Она не начинается с первыми кадрами ленты и не заканчивается с последними. Ощущение дороги и движения проникает под кожу, как стая дельфинов из песни «Мумий Тролля», — и появляется сопричастность. Мы уже не отдельные люди, а часть мира. Важно помогать окружающим, наслаждаться природой, ценить родных. И это знание приходит не с нотацией, но через наблюдение и принятие. Живи, как подсказывает сердце, помни о хорошем и верь в людей. (С.Е.)
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«Вампиры средней полосы» (START, КиноПоиск HD)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Кажется, это тот золотой стандарт сериалов для российских стримингов, по которому диджитал-историки будут описывать состояние сегодняшней медиа-среды. И нам за этот текст не будет стыдно: «Вампиры» по полной используют возможности стримингов. Юрий Николаевич! Как одессит — одесситу! Дай вам бог здоровья! (Ж.П.)
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«Приоритет чудо-яйца» (Wakanim)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Старшеклассника Ая переживает самоубийство подруги, поэтому не посещает школу и вообще почти не выходит из дома. Однажды она находит волшебное яйцо, которое открывает ей возможность путешествовать в миры своих страхов, чтобы через фантасмагорические приключения достигнуть гармонии с собой. «Приоритет чудо-яйца» — одно из самых красивых и умных аниме начала года: детальный и попросту красивый рисунок, сочетающий фотореализм Макото Синкая и полет фантазии Сатоси Кона, рассказывает о повседневном насилии (над девушками), на которое привыкли закрывать глаза: в школе, в метро, в медиасфере. (А.Ф.)
Как смотреть аниме
Подкаст о Сатоси Коне


«Секреты семейной жизни» (KION)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Если бы «Прирожденных убийц» снимали сегодня и в Москве, то выглядели бы они именно так. Правда, без химии между современными Бонни и Клайдом вся эта конструкция не работает. (Ж.П.)
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«Змей» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Основанный на реальных событиях триллер о серийном убийце Чарльзе Собрадже (Тахар Рахим), который торговал крадеными драгоценностями и убивал хиппи в Тайланде, чтобы разжиться деньгами. Впрочем, козырь сериала не в том, что это жуткая история про бюрократию и азбуку абьюза: европейские дипмиссии не стремились искать пропавших туристов, потому что те часто исчезали в наркотическом дурмане или уходили в монастырь; методы Собраджа же наглядно демонстрируют, как легко задурить человеку голову и связать его по рукам и ногам без лишних движений. «Змей» — невероятно сочувственная история, показанная не глазами убийцы и не пугающая жестокостью, чтобы пронять зрителя. Ставка здесь на человеческое и очень человеческое: Сизифов — по началу — труд бельгийского посла Германа Книппенберга (Билли Хоул), который в ходе работы заражал гуманизмом циничных дипломатов, тормошил полицию и вообще демонстрировал, как сложно и важно быть человеком. (А.Ф.)


ФЕСТИВАЛИ

АРТДОКФЕСТ


«На *** такую работу» (F@ck this job)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Хроника рождения, становления и мытарств телеканала «Дождь» и его создательницы Натальи Синдеевой стала фильмом закрытия фестиваля «Артдокфест», который в этом году был начисто сорван в Питере, а в Москве прошел в атмосфере повышенной нервозности из-за провокаций националистов, звонков сверху и гостей с Кавказа. F@ck this job снят Верой Кричевской, которая первые годы работала на «Дожде» продюсером, а затем ушла в документалистику и сделала несколько выдающихся работ: «Самый свободный человек», «Дело Собчака» и другие. Как и остальные, последнюю невозможно смотреть отстраненно, ведь в ней эмоционально и увлекательно описываются события нашей недавней истории, все, что происходило на наших глазах. А через мытарства сотрудников единственного нашего независимого телеканала можно отчетливо проследить как медленно, но верно сужалось пространство свободы слова в современной России, как методично закатывалось и продолжает закатываться в асфальт все неподвластное системе, все живое, что есть в стране. Будь то «Дождь», или «Артдокфест», или судьбы конкретных людей. Но жизнь все равно окажется сильнее. (Е.В.)


ММКФ


«Последняя "Милая Болгария"»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Отмеченный на фестивале призом за режиссуру, новый фильм Алексея Федорченко продолжает его самобытную археологическую одиссею в глубинные пласты отечественной культуры и истории. «Болгария» — бал-маскарад по мотивам «Перед заходом солнца» Зощенко, где молодой селекционер пытается спасти редкий сорт яблок, ищет пропавшего писателя (двойника Зощенко) и встречает Эйзенштейна. На этом празднике рукодельности и фантасмагории — Федорченко как всегда делает историю осязаемой — разворачивается печальный, но немного оптимистичный рассказ о том, что культуру не задушишь не убьешь — прорастет хоть где. (А.Ф.)
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«Когда человек сам додумывает, эффект получается сильнее»: интервью с режиссером


«Сабайя»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

В конкурсе ММКФ состоялась европейская премьера впечатляющего шведского дока, уже побывавшего на фестивале Sundance и рассказывающего, как небольшая группа добровольцев, курдов по происхождению, вызволяют из сексуального рабства девушек, похищенных ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Снятый с риском для жизни и показывающий все детали спасательных операций, фильм с одной стороны демонстрирует мужество и смелость неравнодушных людей, посвятивших жизнь такой работе, а с другой — не может не оставить в душе глубокий след от количества зла, несправедливости и горя, которое происходит здесь и сейчас на нашей планете. «Сабайя» имеет все шансы получить в следующем году номинацию на «Оскар» как лучший документальный фильм. (Е.В.)


«Сын»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Фильм постановщицы Нушин Мераджи — пронзительная сатира, транслирующая сожаление женщины о растущем инфантилизме мужчин. «Сын» наступает на мировую мозоль родительской гиперопеки, размышляя о том, что матери часто способствуют долголетию внутреннего ребенка. Абсурдистский и трагикомичный, фильм кажется убедительным, как и его раздражающий герой, который все же стремится решать проблемы, с которыми сталкивался каждый. Неспроста приз за лучшую мужскую роль достался иранскому актеру Сохейлу Ганнадану: сыграть дите во взрослом теле — задача непростая, с которой он блестяще справился. В итоге фильм может как подтолкнуть к пересмотру отношений с родителями/детьми, так и просто оставить приятное впечатление. (С.Е.)


«Криптополис»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Психоделический мультфильм Дэша Шоу, рассказывающий о загадочном криптозоопарке, где собраны мифические создания — от единорогов и фавнов до горгон и драконов. США в 1970-е — неслучайно выбранный момент: в солнечной Калифорнии, как и по всей стране, происходило крушение утопических надежд, а паранойя и разочарование пришли даже за существами, которых человеческое сознание представить неспособно. Тем не менее Дэш не только романтизирует ушедшую эпоху, изобретательно реализуя сложную задумку на бумаге, но и критически относится к упрощению сложных тем: посадить всех инаковых в клетку для их же блага не сильно лучше, чем убить их. (Н.Г.)


«Амурская Голгофа»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить

Работа ученицы Сергея Мирошниченко Юлией Серьгиной, которую будет проблематично показать вне фестиваля в России, несмотря на поддержку Министерства культуры РФ. Фильм рассказывает об оппозиционном народном блогере Викторе Торопцеве — таксисте из дальневосточного города Амурска, который через Ютуб-канал призывает людей бороться с безвластием, воровством чиновников и нищетой жителей города. Но как только количество подписчиков превышает 30 (!) человек, запускается очевидный репрессивный механизм: к его другу приходят с обыском, сам он лишается работы, на обоих заводят уголовное дело... Серьгина начинала снимать Виктора и его семью в конце 2017-го, незадолго до президентской предвыборной кампании, а закончила — совсем недавно, затронув прошлогодние протесты после ареста Фургала (который также в картине играет не последнюю роль). Фильм профессионально сделан и оставляет сильнейшее впечатление от лицезрения стихийного народного гнева, который, увы, пока слишком редкое явление, чтобы привести к хоть каким-то изменениям. (Е.В.)

Екатерина Визгалова, Наталия Григорьева, София Ежова, Жан Просянов, Алексей Филиппов
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Амурская ГолгофаВампиры средней полосыДело СобчакаЗемля кочевниковЗмейКриптополисПоследняя "Милая Болгария"Прирожденные убийцыСабайяСекреты семейной жизниСлишком свободный человекСын

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Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить фотографии
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить фотографии
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить фотографии
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы апреля, которые вы могли пропустить фотографии
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