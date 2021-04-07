«Книга Моря» и еще 5 фильмов, в которых документальное кино встречает анимацию

8 апреля в российский прокат выйдет фильм Алексея Вахрушева «Книга Моря». Это ювелирно собранная из анимационных и документальных материалов кинопоэма о людях, для которых жизнь — это море, а море — это жизнь. Аналогов такому кино в мире не так много, но мы решили воспользоваться поводом и поговорить о том, почему анимация так уютно чувствует себя рядом с неигровым кино. Как это может быть, когда документальность подразумевает тесную связь с объективной реальностью, а анимация наибольшим образом от нее далека? Как случилось, что эти две противоположности встретились и создали столь удивительный союз, который уже пару десятков лет идет рука об руку? Получается, что документальность добавляет анимации вес, глубину и серьезность, и, напротив, анимация в доке дает возможность абстрагироваться, ее героям — быть смелее, говорить на болезненные темы, иногда посмеиваясь, иногда наводя кошмар. Несмотря на уже длительную историю жанра, если речь заходит об анимадоке, первым делом вспоминают «Вальс с Баширом», как идеальный пример документального повествования, погружающего с помощью рисованных образов в вязкие и страшные воспоминания человека, прошедшего войну. К анимации часто обращаются и телевизионные документалисты, снимая биографические картины. Коллажная мультипликация добавляет живости абсолютно всем литературным портретам Романа Либерова — он снял анимадоки «ИльфиПетров», «Сохрани мою речь навсегда» о Бродском, «Сокровенный человек» об Андрее Платонове, а совсем недавно в картине об Эдуарде Успенском «Это Эдик» Романа Супера хроника щедро перемежалась кукольной анимацией, что позволило главного героя сделать основным рассказчиком. Мы решили собрать еще несколько примеров, которые показывают, как используется анимация в документальном кино.
Любитель визуальной избыточности Мишель Гондри прибегает к анимации, чтобы обсудить с научным мыслителем и лингвистом Ноамом Чомски сложности языка, самовыражения и диалога. За основу фильма режиссер берет ряд видеоинтервью с пожилым ученым и поверх него пускает анимацию, переводя сложные для обычного человека мысли ученого в забавные образы и попутно эффектно визуализируя свои личные попытки что-то понять или разочарование от того, что разговор отклоняется от темы. Чомски говорит об эволюции, рождении современной лингвистики, упоминает раннее христианство. Что может быть лучше, чем использовать анимацию для столь сложных вещей? Кстати, Мишель Гондри считает анимадок наиболее честным визуальным искусством, потому что в отличие от чистой документалистики, он не обманывает мнимой правдивостью происходящего. Кино – это всегда авторский взгляд, и когда вы смотрите анимацию, у вас нет никакого сомнения, что вы находитесь в реальности другого человека.
Фильм-воспоминание, лирическая комедия, исторический трагифарс, а, может, просто семейный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» посвящен детству великого Резо Габриадзе — сценариста «Мимино» и «Кин-дза-дза» и создателя легендарного театра марионеток Резо Габриадзе. Короткие забавные истории, рассказанные им самим, кажутся придуманными от первого до последнего слова — и в то же время в каждом слове правдивыми. Они нарисованы несколькими росчерками пера, одушевлены легким движением в технике перекладки (всего двумя аниматорами — Елизаветой Астрецовой и Светланой Матросовой) и собраны, словно мозаика, в большое кино режиссером Леваном Габриадзе (сыном Резо) и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. По сути, в кадре — говорящий человек, который рассказывает разрозненные истории из детства, проведенного в послевоенной Грузии. Эти рассказы иллюстрируются небольшими анимационными новеллами — с наивным рисунком и столь же упрощенным движением. И в то же время фильм действительно очаровывает. Невозможно не влюбиться с первого взгляда в удивительную улыбку рассказчика, в его голос, в смешных рисованных персонажиков, в необычайный мягкий и умный юмор, и главное… главное в эту особенную интонацию, с которой Резо рассказывает о том непростом и, в общем, трагичном времени.
Необычный и очень личный фильм, сочетающий в себе анимацию и документальное повествование сняла Елена Мурганова — выпускница школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Этот фильм Елена посвятила своей девяностошестилетней бабушке. Та мечтала стать балериной, а стала инженером. Елена признается: «Я сняла этот фильм, потому что хотела понять, кто она на самом деле. Но вместо этого немного разобралась в себе». Фильм с необычайной легкостью перепрыгивает из реального мира в анимационный и обратно, фокусируется на разных артефактах и деталях из прошлого, фотографиях. Бабушка рассказывает внучке тайну о том, как была влюблена в женатого мужчину, и благодаря анимации зрители начинают воспринимать героиню не как седую старуху, а как влюбленную женщину, чья жизнь была переполнена бурными романами.
«БЕГИ», режиссер Йонас Поэр Расмуссен
фото: "Беги"
Один из самых свежих примеров анимадока – фильм «Беги», мировая премьера которого состоялась в конце января этого года на кинофестивале в Сандэнсе, где он получил приз Большого жюри в разделе документальных фильмов. «Беги» рассказывает правдивую историю мужчины по имени Амин, который вспоминает, как будучи ребенком был вынужден бежать от талибов из Афганистана через Россию в Данию. Сегодня, когда Амин готовится к свадьбе со своим парнем, его душераздирающая история, впервые озвученая публично, раскрывает секреты, которые он скрывал в течение 20 лет. В них Амин говорит о своем детстве, семье и подробно описывает травматичный путь к свободе из раздираемой войной страны. Фильм состоит из архивных материалов и эпизодов рисованной анимации, которые здесь не в последнюю очередь призваны защитить личность героя (его имя Амин также является псевдонимом). Даже находясь уже столько времени в Европе, он не может освободиться от прошлого и все еще подвергается опасности преследования и мести — к сожалению, история это довольно распространенная.
«ЗА ЗАБОРОМ», режиссер Мария Коган-Лернер
фото: "За забором"
Еще одна свежайшая работа — восьмиминутная документальная анимация, основанная на дневнике женщины, до 35 лет жившей в психо-неврологическом интернате. Фильм состоит из серии новелл – «Лекарство», «Прогулка», «Щетка» и других, благодаря которым мы можем заглянуть за забор закрытого учреждения и узнать, как в нем живут его постояльцы. Работа над фильмом начиналась на фестивале «Рудник», где в рамках анимационной мастерской Мария сняла первый небольшой эпизод, выбрав интересную технику: фильм сделан при помощи металлической проволоки. О жизни в ПНИ режиссер знает не понаслышке, так как регулярно проводит занятия по анимации в одном из московских интернатов. На минувшем фестивале российкой анимации в Суздале картина «За забором» получила специальный приз жюри с формулировкой «за лаконичность формы и глубину содержания».
«КНИГА МОРЯ», режиссер Алексей Вахрушев
Невероятной красоты и загадочности кино о душе северных народов, в котором мир реального и мир сказки проникают друг в друга, а граница постепенно стирается и возникает история, в равной степени похожая на «100 лет одиночества» Маркеса и «Старик и море» Хемингуэя. Герои фильма — морские охотники Чукотки, которые добывают зверя в холодных водах Берингова пролива. На промысле они проживают архетипические для этих широт истории и не дают им уйти из реальности. Эти истории — их связь с многочисленными поколениями предков и документальная линия «Книги Моря». Она переплетена с анимационной линией, в основе которой миф «О женщине, которая родила кита». Критики называют картину «безмерно вдохновляющим фильмом о вечности». «Книга моря» была участником таких престижных мировых кинофестивалей, как DOK Leipzig в Германии (2018) и Фестиваль Документального кино в Салониках (2019). Североамериканская фестивальная премьера прошла на самом большом документальном фестивале Северной Америки Hot Docs 2 мая 2019 года. Также показ фильма прошел в рамках Недели русского кино в Лондоне.
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