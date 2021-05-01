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Девятый «Форсаж», новая «Пила» и ещё 10 фильмов мая

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1 мая 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Девятый «Форсаж», новая «Пила» и ещё 10 фильмов мая
фото: кадр из фильма «Паркет»

Последний месяц весны порадует зрителей сиквелами популярных киносерий, советской классикой и свежей американской анимацией.




«Иди и смотри»



Знаменитая военная драма Элема Климова с Алексеем Кравченко возвращается на большие экраны страны. В своё время эта бескомпромиссная лента о Великой Отечественной повергла многих зрителей в шок и была отмечена Золотым призом и призом ФИПРЕССИ на XIV ММКФ. Сможет ли осилить кино новое поколение, мы узнаем совсем скоро.

Выход в прокат: 6 мая



«Прабабушка лёгкого поведения. Начало»



Марюс Вайсберг и Александр Ревва в приквеле комедии «Бабушка лёгкого поведения» расскажут про времена Олимпиады-80, когда Вове Рубинштейну из-за сложившихся обстоятельств пришлось переодеться в валютную проститутку Луизу Карповну Рубинштейн. В ленте также можно будет увидеть Дмитрия Нагиева, Михаила Галустяна, Глюк'ozу, Наталью Бардо, Марину Федункив и Максима Лагашкина.

Выход в прокат: 6 мая



«Сопротивление» / Resistance



Джесси Айзенберг, Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поэзи и Белла Рэмси в военной драме Хонатана Якубовича поведают историю о Марселе Мангеле, присоединившемся к группе еврейских бойскаутов, которые работали с французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни десяти тысяч сирот во время Второй мировой. После войны Марсель стал известен во всём мире как мим и актёр Марсель Марсо.

Выход в прокат: 6 мая



«Кролик Питер 2» / Peter Rabbit 2



После череды переносов до большого экрана доберётся сиквел экранизации знаменитой книги детской писательницы Беатрис Поттер. В оригинале кролики и другие рисованные персонажи говорят голосами Джеймса Кордена, Марго Робби, Элизабет Дебики, Дейзи Ридли и Ленни Джеймса, а обычными людьми стали Донал Глисон, Роуз Бирн и Дэвид Ойелоуо.

Выход в прокат: 13 мая



«Паркет»



Волнующая мелодрама Александра Миндадзе о мужчине и женщине, которые не виделись четверть века, а теперь должны повторить свой старый танец на юбилее клуба танго. В главных ролях – Анджей Хыра, Евгения Додина и Агата Кулеша.

Выход в прокат: 13 мая



«Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw



Девятая часть культовой хоррор-серии заявлена как её перезапуск. В режиссёрском кресле Даррен Линн Боусман, а над сюжетом корпел Крис Рок, которого можно лицезреть и в кадре. Кроме того, в картине играют Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла и Зои Палмер.

Выход в прокат: 13 мая



«Те, кто желает мне смерти» / Those Who Wish Me Dead



Анджелина Джоли в триллере Тейлора Шеридана в образе спасателя встанет на защиту подростка Коннора, оказавшегося единственным свидетелем жестокого убийства и скрывающегося от двух киллеров в диких лесах Монтаны. Оба бегут от наёмников и разбушевавшегося лесного пожара.

Выход в прокат: 13 мая



«Форсаж 9» / Fast & Furious 9



В сиквеле популярной гоночной серии, поставленном Джастином Лином, соберётся прежняя команда (Вин Дизель, Тайриз Гибсон, Джейсон Стэтэм, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен), а компанию старожилам составят Джон Сина, Майкл Рукер и Натали Эммануэль.

Выход в прокат: 19 мая



«Конец фильма»



Новая работа Владимира Котта закручена вокруг мира кино. По сюжету режиссёр Митя (Валентин Самохин) сбегает со съёмочной площадки очередного телесериала при помощи призрака Марчелло Мастроянни (Егор Бероев). Это запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать которую сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссёром он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным. Федерация киноклубов России на 43-м ММКФ наградила картину призом «Колючий взгляд».

Выход в прокат: 20 мая



«Спирит Непокорный» / Spirit Riding Free



Новый мультфильм студии DreamWorks Animation посвящён дружбе юной бунтарки Лаки Прескотт и дикого мустанга Спирита. В озвучании ленты приняли участие Изабела Монер, Джейк Джилленхол, Джулианна Мур, Маккенна Грейс и Эйса Гонсалес.

Выход в прокат: 20 мая



«Иччи»



В якутском триллере Константина Данилова с Бориславом Степановым и Мариной Васильевой пойдёт мистический рассказ о молодой семье, случайно оказавшейся в месте, где много лет назад произошла страшная трагедия. Теперь им предстоит как-то задобрить духа Иччи. Картину приобрело несколько дистрибьюторов для международного проката.

Выход в прокат: 27 мая



«Спиритический сеанс» / Seance



Полнометражный дебют Саймона Баррета, работавшего в качестве сценариста с Адамом Вингардом над фильмами «Тебе конец!» и «Гость», украшает собой Сьюки Уотерхаус, расследующая гибель ученицы элитной школы. Ожидается, как минимум, любопытный хоррор с мистическим антуражем.

Выход в прокат: 27 мая




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Макс Милиан
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