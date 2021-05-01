Девятый «Форсаж», новая «Пила» и ещё 10 фильмов мая

Знаменитая военная драма Элема Климова с Алексеем Кравченко возвращается на большие экраны страны. В своё время эта бескомпромиссная лента о Великой Отечественной повергла многих зрителей в шок и была отмечена Золотым призом и призом ФИПРЕССИ на XIV ММКФ. Сможет ли осилить кино новое поколение, мы узнаем совсем скоро.
Джесси Айзенберг, Эд Харрис, Эдгар Рамирес, Клеманс Поэзи и Белла Рэмси в военной драме Хонатана Якубовича поведают историю о Марселе Мангеле, присоединившемся к группе еврейских бойскаутов, которые работали с французским Сопротивлением, чтобы спасти жизни десяти тысяч сирот во время Второй мировой. После войны Марсель стал известен во всём мире как мим и актёр Марсель Марсо.
Анджелина Джоли в триллере Тейлора Шеридана в образе спасателя встанет на защиту подростка Коннора, оказавшегося единственным свидетелем жестокого убийства и скрывающегося от двух киллеров в диких лесах Монтаны. Оба бегут от наёмников и разбушевавшегося лесного пожара.
Новая работа Владимира Котта закручена вокруг мира кино. По сюжету режиссёр Митя (Валентин Самохин) сбегает со съёмочной площадки очередного телесериала при помощи призрака Марчелло Мастроянни (Егор Бероев). Это запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать которую сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссёром он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным. Федерация киноклубов России на 43-м ММКФ наградила картину призом «Колючий взгляд».
В якутском триллере Константина Данилова с Бориславом Степановым и Мариной Васильевой пойдёт мистический рассказ о молодой семье, случайно оказавшейся в месте, где много лет назад произошла страшная трагедия. Теперь им предстоит как-то задобрить духа Иччи. Картину приобрело несколько дистрибьюторов для международного проката.
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