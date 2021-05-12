Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам

С 20 по 30 мая в Москве
пройдет футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов» в рамках КАРО.Арт
— зрителей ждет встреча с крупнейшим собранием кинолент великого советского авангардиста Дзиги Вертова
и его «киноков».
В программу войдет 12 немых и звуковых картин, многие из которых будут показаны в России и мире впервые. Откроется серия показов фильмом «Кино-глаз
» в сопровождении живой музыки в исполнении пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова
.
Совместно с КАРО.Арт
мы разыгрываем приглашения на двоих на открытие футуроспективы в Москве, а также на первый в мире показ ленты «Три героини»
в эксклюзивном формате, в московском киноцентре «Октябрь»:
20 мая 20.00
«Киноглаз»
23 мая 16.00
«Три героини»
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Киноглаз»
либо «Три героини»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички.
Четырех победителей, которые получат по два билета на отмеченную ими программу, выберем случайным образом и объявим 17 мая! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
А если не хотите испытывать удачу, билеты можно приобрести на сайте КАРО
.
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