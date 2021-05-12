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Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам

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12 мая 2021
Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам

С 20 по 30 мая в Москве пройдет футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов» в рамках КАРО.Арт — зрителей ждет встреча с крупнейшим собранием кинолент великого советского авангардиста Дзиги Вертова и его «киноков».

В программу войдет 12 немых и звуковых картин, многие из которых будут показаны в России и мире впервые. Откроется серия показов фильмом «Кино-глаз» в сопровождении живой музыки в исполнении пианиста-виртуоза Филиппа Чельцова.

Совместно с КАРО.Арт мы разыгрываем приглашения на двоих на открытие футуроспективы в Москве, а также на первый в мире показ ленты «Три героини» в эксклюзивном формате, в московском киноцентре «Октябрь»:

20 мая 20.00 «Киноглаз»
23 мая 16.00 «Три героини»

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Киноглаз» либо «Три героини» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Четырех победителей, которые получат по два билета на отмеченную ими программу, выберем случайным образом и объявим 17 мая! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

А если не хотите испытывать удачу, билеты можно приобрести на сайте КАРО.
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Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам фотографии
Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам фотографии
Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам фотографии
Уникальная футуроспектива дарит билеты москвичам фотографии
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