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Читай книгу и смотри сериал «Пищеблок»

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19 мая 2021
В День пионерии — 19 мая — на КиноПоиск HD выходит мистический триллер «Пищеблок». Пока вся страна следит за Олимпиадой-80, в пионерском лагере «Буревестник» на Волге происходят странные события и оживают страшные пионерские легенды. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются — но совсем не такими, как прежде.

Кино-Театр.Ру и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной») начинают розыгрыш двух книг Алексея Иванова «Пищеблок» — специального издания к премьере одноименного сериала!

Читай книгу и смотри сериал «Пищеблок»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Пищеблок» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны случайным образом 26 мая и получат по экземпляру книги.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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Читай книгу и смотри сериал «Пищеблок» фотографии
Читай книгу и смотри сериал «Пищеблок» фотографии
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