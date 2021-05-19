Читай книгу и смотри сериал «Пищеблок»

В День пионерии — 19 мая — на КиноПоиск HD
выходит мистический триллер «Пищеблок
». Пока вся страна следит за Олимпиадой-80, в пионерском лагере «Буревестник» на Волге происходят странные события и оживают страшные пионерские легенды. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются — но совсем не такими, как прежде.
Кино-Театр.Ру
и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной»)
начинают розыгрыш двух книг Алексея Иванова «Пищеблок»
— специального издания к премьере одноименного сериала!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Пищеблок» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны случайным образом 26 мая и получат по экземпляру книги.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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