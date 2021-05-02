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Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

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2 мая 2021
В повторном прокате шествует «Властелин колец» — уже дошла очередь финала, «Возвращения короля». С путешествием хоббитов и их друзей сегодня знаком, кажется, каждый: эпическая трилогия горячо любима по всему миру и неизменно пользуется популярностью. Сергей Сергиенко напоминает, как титанический проект Питера Джексона перевернул индустрию и массовое кино вообще.


«Властелин колец» помог фэнтези вернуться на большие экраны

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

В начале 2000-х фэнтези сидело в глубоком подполье, а солидные бюджеты доставались разве что фантастике. Долгое время орки и эльфы не высовывались из ниши низкобюджетного кино, но выход трилогии Джексона показал, что запрос на «бородатую» героику все же есть. Именно «Властелину колец» обязаны своим появлением «Хроники Нарнии» (2005), «Эрагон» (2006), «Гарри Поттер» (2001) — и даже «Дивергент» (2014) с «Голодными играми» (2012) родились благодаря успеху трилогии. Не все смогли хотя бы приблизиться в популярности к именитому «отцу», но практически каждый неплохо показал себя в прокате — что, в общем-то, и требовалось.

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Голлум показал прелесть современных спецэффектов в кино

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

Формально Голлума в исполнении Энди Серкиса не назвать первым искусственным героем на большом экране. «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» уже явили миру Джа-Джа Бинкса в 1999 году, а в далеком 1988-м одну из ключевых ролей в «Кто подставил кролика Роджера?» сыграл одноименный мультяшный персонаж. Не говоря уже о более ранних интеграции мультипликации в игровое послевоенное кино. И все же именно жутковатый хоббит, впервые появившийся в «Братстве кольца» и иконической фигурой всей трилогии, показал: технология захвата движения скрывает огромный потенциал. На тот момент Серкису приходилось таскать странный костюм серого цвета, который позволял оцифровать движения и создать на их основе совершенно иного персонажа. Сегодня с помощью технологий можно захватывать актерскую игру во всех мелочах, включая мимику, и переложить на кого угодно — от животных и пришельцев до людей, совершенно непохожих на артиста.


Трилогия продемонстрировала потенциал франшиз

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

В конце XX века Голливуд не стремился строить далеко идущие планы, создавая большинство фильмов как законченные произведения — пусть и с возможностью продолжения. Закладывать базис для будущей трилогии или даже франшизы было не очень принято, поэтому существовавшие «сериалы» рождались зачастую стихийно: можно вспомнить и «Звездные войны» Джорджа Лукаса, и «Индиану Джонса» Стивена Спилберга, и «Назад в будущее» Роберта Земекиса, и «Безумного Макса» Джорджа Миллера, и «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. В согласии с первоисточником «Властелин колец», напротив, сразу задумывался как трилогия: президент студии New Line Cinema отверг предложение Джексона ужать сагу Толкина до дилогии и настоял на формате «один фильм — одна книга». Подход себя оправдал — и сегодня трудно представить обратную ситуацию: почти каждый тентпол снимается с прицелом на потенциал создания франшизы. Редкое высокобюджетное кино стало мыслить завершенными историями.

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Не стало «неэкранизируемых» прозведений

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

Долгие годы в Голливуде считалось, что снять Толкина — неподъемная задача: глубокая проработка мира и сложность отдельных — например, батальных — сцен заставили многих отказаться от амбициозного плана. Даже Стэнли Кубрика. Питер Джексон же перевернул игру: составил подробнейшую смету всей трилогии, взял в оборот все достижения своего времени и доказал, что реализовать можно все, если мыслить масштабно. Экранизации «Хранителей» (2009) и «Жизни Пи» (2012), «Облачного Атласа» (2012) и даже «Игры престолов» (2011-2019), написанной назло телевидению за пределами его ресурсов в XX веке, будоражили умы довольно долго, но только после «Властелина колец» наконец смогли увидеть свет.

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«Властелин колец» популяризовал расширенные версии фильмов

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

В течение XX века хронометраж отдельных фильмов легко мог превышать три часа (вспомнить хотя бы «Бен-Гура» Уильяма Уайлера), но уже к 1990-м редкие картины шли больше двух часов. Джексон, конечно, превышал стандартные для своего времени 130 минут, но в случае с театральными версиями не выходил из берегов зрительского комфорта. Зато для домашних носителей режиссер выпустил расширенные версии, чей хронометраж мог увеличиваться до двух раз — все для того, чтобы остаться максимально верным тексту первоисточника. Но и это не все: издания фильмов сопровождались дополнительными материалами. И если обычно речь идет об удаленных сценах, то «Властелин колец» мог похвастаться кадрами со съемок, интервью, неудачными дублями и другими дополнительными материалами общим хронометражем едва ли меньшим, чем сами фильмы. Прием позже переняли режиссеры и студии.

Смотреть «Властелин колец» онлайн

Трилогия открыла путь фэнтезийному насилию на экранах

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

Обезглавливания, сжигание заживо и другие не менее жестокие сцены для фэнтези были в новинку. В рамках жанра, ассоциировавшегося с чем-то более детским, «Властелин колец» оказался слишком суров: начиная с «Двух башен» фильмы Джексона получали отметку «12+». Тоже прецедент, как и сам факт насилия. Оказывается, если пускать на фарш не людей, а орков, то фильм вполне допустимо смотреть с подростками. Эту находку тоже станут использовать, проверяя цензуру на прочность: например, в «Алите: Боевом ангеле» (2019) Роберта Родригеса при «детском» PG-13 (в России «16+») киборги не стесняясь рубят друг друга соломкой, натурально срезая лица и отрывая конечности друг другу. Но раз кровь не красная — то и насилие «искусственное».

За красивые глаза: рецензия на фильм «Алита: Боевой ангел»


Популяризация Новой Зеландии — для туристов и кинематографистов

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

Питер Джексон решил снимать в Новой Зеландии не только из симпатий к родине: страна полна красивыми ландшафтами, которые легко исполнили роль мира Средиземья. К тому же Джексона привлекла местная производственная база, упрощавшая реализацию задуманного. Спецы по визуальным эффектам из студии Weta Digital позже будут задействованы и в работе над «Аватаром» (2009) Джеймса Кэмерона — еще одного крупного фильма, во многом прославившегося именно прорывными спецэффектами. Ну а Новая Зеландия с тех пор увеличила туристический поток вдвое: страна стала известна как «место, где снимали «Властелина колец», а оставшийся со съемок Хоббитон теперь — место паломничества фанатов со всего мира.


Трилогия Джексона примирила фанатов практических и цифровых эффектов

Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

«Властелин колец» — сага, способная сблизить два противоборствующих лагеря любителей спецэффектов. При создании трилогии съемочная команда активно использовала как практические, так и цифровые эффекты, добиваясь лучших результатов всеми доступными способами. Так, к примеру, многие локации созданы с помощью миниатюр (которые в шутку называли «большеатюрами»): в фильме можно увидеть Изенгард или Лоториен, физически созданные для фильма. Костюмы и облик орков при этом создавались с помощью практических эффектов, а Голлум, как отмечалось выше, — полностью цифровой. В ход шла даже форсированная перспектива для уменьшения роста хоббитов — к каждой задаче находили индивидуальный подход.

«Властелин колец: Братство кольца» в прокате с 15 апреля.

Сергей Сергиенко
13.04.2021
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№ 3
Александр Перевозов   15.04.2021 - 10:20
фильм - глыба, мне сложно представить себе человека, который бы ни разу его не видел у каждого мальчишки количество просмотров каждой части трилогии точно перевали за пар десятков читать далее>>
№ 2
Даша Лучик   14.04.2021 - 14:11
Понимаю все значимость этого фильма для кинематографа, но как ни крути - не люблю его читать далее>>
№ 1
Совет-Да-Привет   13.04.2021 - 23:52
Кино для детей тоже нужно делать. Но это всего лишь кино для детей. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино фотографии
Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино фотографии
Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино фотографии
Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино фотографии
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