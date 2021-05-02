Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино

В повторном прокате шествует «Властелин колец» — уже дошла очередь финала, «Возвращения короля». С путешествием хоббитов и их друзей сегодня знаком, кажется, каждый: эпическая трилогия горячо любима по всему миру и неизменно пользуется популярностью. Сергей Сергиенко напоминает, как титанический проект Питера Джексона перевернул индустрию и массовое кино вообще.
«Властелин колец» помог фэнтези вернуться на большие экраны
В начале 2000-х фэнтези сидело в глубоком подполье, а солидные бюджеты доставались разве что фантастике. Долгое время орки и эльфы не высовывались из ниши низкобюджетного кино, но выход трилогии Джексона показал, что запрос на «бородатую» героику все же есть. Именно «Властелину колец» обязаны своим появлением «Хроники Нарнии
» (2005), «Эрагон
» (2006), «Гарри Поттер
» (2001) — и даже «Дивергент
» (2014) с «Голодными играми
» (2012) родились благодаря успеху трилогии. Не все смогли хотя бы приблизиться в популярности к именитому «отцу», но практически каждый неплохо показал себя в прокате — что, в общем-то, и требовалось.
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не назвать первым искусственным героем на большом экране. «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза
» уже явили миру Джа-Джа Бинкса в 1999 году, а в далеком 1988-м одну из ключевых ролей в «Кто подставил кролика Роджера?
» сыграл одноименный мультяшный персонаж. Не говоря уже о более ранних интеграции мультипликации в игровое послевоенное кино. И все же именно жутковатый хоббит, впервые появившийся в «Братстве кольца» и иконической фигурой всей трилогии, показал: технология захвата движения скрывает огромный потенциал. На тот момент Серкису приходилось таскать странный костюм серого цвета, который позволял оцифровать движения и создать на их основе совершенно иного персонажа. Сегодня с помощью технологий можно захватывать актерскую игру во всех мелочах, включая мимику, и переложить на кого угодно — от животных и пришельцев до людей, совершенно непохожих на артиста.
Трилогия продемонстрировала потенциал франшиз
В конце XX века Голливуд не стремился строить далеко идущие планы, создавая большинство фильмов как законченные произведения — пусть и с возможностью продолжения. Закладывать базис для будущей трилогии или даже франшизы было не очень принято, поэтому существовавшие «сериалы» рождались зачастую стихийно: можно вспомнить и «Звездные войны» Джорджа Лукаса
, и «Индиану Джонса
» Стивена Спилберга
, и «Назад в будущее
» Роберта Земекиса
, и «Безумного Макса
» Джорджа Миллера
, и «Крестного отца
» Фрэнсиса Форда Копполы
. В согласии с первоисточником «Властелин колец», напротив, сразу задумывался как трилогия: президент студии New Line Cinema отверг предложение Джексона ужать сагу Толкина до дилогии и настоял на формате «один фильм — одна книга». Подход себя оправдал — и сегодня трудно представить обратную ситуацию: почти каждый тентпол снимается с прицелом на потенциал создания франшизы. Редкое высокобюджетное кино стало мыслить завершенными историями.
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Не стало «неэкранизируемых» прозведений
Долгие годы в Голливуде считалось, что снять Толкина — неподъемная задача: глубокая проработка мира и сложность отдельных — например, батальных — сцен заставили многих отказаться от амбициозного плана. Даже Стэнли Кубрика
. Питер Джексон же перевернул игру: составил подробнейшую смету всей трилогии, взял в оборот все достижения своего времени и доказал, что реализовать можно все, если мыслить масштабно. Экранизации «Хранителей
» (2009) и «Жизни Пи
» (2012), «Облачного Атласа
» (2012) и даже «Игры престолов
» (2011-2019), написанной назло телевидению за пределами его ресурсов в XX веке, будоражили умы довольно долго, но только после «Властелина колец» наконец смогли увидеть свет.
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«Властелин колец» популяризовал расширенные версии фильмов
В течение XX века хронометраж отдельных фильмов легко мог превышать три часа (вспомнить хотя бы «Бен-Гура
» Уильяма Уайлера
), но уже к 1990-м редкие картины шли больше двух часов. Джексон, конечно, превышал стандартные для своего времени 130 минут, но в случае с театральными версиями не выходил из берегов зрительского комфорта. Зато для домашних носителей режиссер выпустил расширенные версии, чей хронометраж мог увеличиваться до двух раз — все для того, чтобы остаться максимально верным тексту первоисточника. Но и это не все: издания фильмов сопровождались дополнительными материалами. И если обычно речь идет об удаленных сценах, то «Властелин колец» мог похвастаться кадрами со съемок, интервью, неудачными дублями и другими дополнительными материалами общим хронометражем едва ли меньшим, чем сами фильмы. Прием позже переняли режиссеры и студии.
Смотреть «Властелин колец» онлайн
Трилогия открыла путь фэнтезийному насилию на экранах
Обезглавливания, сжигание заживо и другие не менее жестокие сцены для фэнтези были в новинку. В рамках жанра, ассоциировавшегося с чем-то более детским, «Властелин колец» оказался слишком суров: начиная с «Двух башен» фильмы Джексона получали отметку «12+». Тоже прецедент, как и сам факт насилия. Оказывается, если пускать на фарш не людей, а орков, то фильм вполне допустимо смотреть с подростками. Эту находку тоже станут использовать, проверяя цензуру на прочность: например, в «Алите: Боевом ангеле
» (2019) Роберта Родригеса
при «детском» PG-13 (в России «16+») киборги не стесняясь рубят друг друга соломкой, натурально срезая лица и отрывая конечности друг другу. Но раз кровь не красная — то и насилие «искусственное».
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Популяризация Новой Зеландии — для туристов и кинематографистов
Питер Джексон решил снимать в Новой Зеландии не только из симпатий к родине: страна полна красивыми ландшафтами, которые легко исполнили роль мира Средиземья. К тому же Джексона привлекла местная производственная база, упрощавшая реализацию задуманного. Спецы по визуальным эффектам из студии Weta Digital позже будут задействованы и в работе над «Аватаром
» (2009) Джеймса Кэмерона
— еще одного крупного фильма, во многом прославившегося именно прорывными спецэффектами. Ну а Новая Зеландия с тех пор увеличила туристический поток вдвое: страна стала известна как «место, где снимали «Властелина колец», а оставшийся со съемок Хоббитон теперь — место паломничества фанатов со всего мира.
Трилогия Джексона примирила фанатов практических и цифровых эффектов
«Властелин колец» — сага, способная сблизить два противоборствующих лагеря любителей спецэффектов. При создании трилогии съемочная команда активно использовала как практические, так и цифровые эффекты, добиваясь лучших результатов всеми доступными способами. Так, к примеру, многие локации созданы с помощью миниатюр (которые в шутку называли «большеатюрами»): в фильме можно увидеть Изенгард или Лоториен, физически созданные для фильма. Костюмы и облик орков при этом создавались с помощью практических эффектов, а Голлум, как отмечалось выше, — полностью цифровой. В ход шла даже форсированная перспектива для уменьшения роста хоббитов — к каждой задаче находили индивидуальный подход.
«Властелин колец: Братство кольца
» в прокате с 15 апреля
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