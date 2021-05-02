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Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

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2 мая 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Исповедь» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Детективная история с Мартином Фриманом в главной роли. Его герой — старший инспектор полиции — готов пойти на всё, чтобы раскрыть загадочное убийство, даже если для этого придется преступить закон.

Дата премьеры: 1 мая
Платформа: IVI



«Секс, инста, экзамены» (1 сезон)



Украинский сериал в жанре драмеди о проблемах современных подростков. Действие разворачивается в винницкой школе. Одиннадцатиклассники готовятся к выпускным экзаменам, и никто не сомневается, что популярная Саша одержит победу на выборах в президенты учебного заведения. Но находится компромат, и все узнают о сексуальных фантазиях подростка, которые она публикует в соцсетях под чужим ником. Главные роли исполнили студенты киевского театрального университета.

Дата премьеры: 5 мая
Платформа: START



«Любовь, Смерть и Роботы» (2 сезон)

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Продолжение популярной анимационной антологии Тима Миллера и Дэвида Финчера для взрослой аудитории. Сериал состоит из короткометражных фильмов, каждых из которых создан командами разных стран и рассказывает новую историю, предлагая альтернативные варианты будущего.

Дата премьеры: 14 мая
Платформа: Netflix



«Клиника счастья» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

«Половое воспитание» по-русски, где Дарья Мороз предстанет в образе талантливого сексолога-эндокринолога, которая хочет обнять весь мир, помогая людям наладить отношения и принять себя. Однако ее собственная идеальная картина мира начинает рушиться, и героине необходимо найти новую формулу счастливой жизни. Компанию Мороз составили Анатолий Белый, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Роман Маякин и Алина Алексеева.

Дата премьеры: 19 мая
Платформа: KION



«Пальма»



Семейный фильм, в основе которого — реальная история, произошедшая в 1970-х во «Внуково». Овчарка по кличке Пальма остается одна прямо на летном поле, когда ее хозяин улетает за границу. Она прячется в аэропорту и каждый день приходит встречать самолеты. Там собаку находит девятилетний Коля, вынужденно переехавший к отцу-пилоту из-за смерти матери. Пальма становится для мальчика лучшим другом, но однажды за ней возвращается хозяин.

Читать рецензию на фильм «Пальма»

Дата премьеры: 19 мая
Платформа: Okko



«Пищеблок» (1 сезон)



Мистический сериал по роману Алексея Иванова расскажет о пионерском лагере, где начинают происходить странные вещи. Вожатые, увлеченные летней свободой и друг другом, не замечают, как страшные легенды превращаются в реальность. Подростки исчезают по ночам, возвращаясь с утра совсем другими. Разбираться с нечистой силой будут Сергей Гилев, Ангелина Стречина, Тимофей Трибунцев и Николай Фоменко.

Дата премьеры: 19 мая
Платформа: КиноПоиск HD



«Регби» (1 сезон)



По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Олег Гаас), в свое время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый из них осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.

Дата премьеры: 19 мая
Платформа: more.tv



«Армия мертвецов»



После своего дебютного фильма «Рассвет мертвецов» Зак Снайдер продолжает тему зомби и населяет ими Лас-Вегас. Именно они становятся препятствием для группы наемников, отправившейся в карантинную зону, чтобы провернуть крупную аферу.

Дата премьеры: 21 мая
Платформа: Netflix



«Нос, или Заговор “не таких”»



Авторский полный метр мастера анимации Андрея Хржановского, где сталкиваются не только разные техники и жанры, но и эпохи. Гоголь, Булгаков, Мейерхольд и Шостакович становятся героями постмодернистской головоломки об авторитарных взаимоотношениях художника и власти.

Читать о творческом пути Андрея Хржановского

Дата премьеры: 20 мая
Платформа: START



«Сахаров. Две жизни»

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Новая работа творческого тандема журналиста Романа Супера и режиссера Ивана Проскурякова, выполненная на стыке документального и игрового кино. Фильм приурочен к 100-летию академика Андрея Сахарова — изобретателя водородной бомбы и борца за разоружение. По словам создателей, он был настоящим супергероем XX века, который перепридумал свою жизнь. Роль Сахарова досталась Алексею Усольцеву, а Чулпан Хаматова сыграла его совесть.

Читать репортаж со съемочной площадки

Дата премьеры: 21 мая
Платформа: KION



«Осло»

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Экранизация одноименной пьесы Дж. Т. Роджерса с Эндрю Скоттом и Рут Уилсон в главных ролях. Речь пойдет о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под «присмотром» Норвегии, что привело к созданию так называемого «Соглашения в Осло» в 1993 году. И в этой истории найдется место любви, дружбе и тихому героизму.

Дата премьеры: 30 мая
Платформа: Амедиатека



«Супернова»



Двое мужчин с исполнении Колина Ферта и Стэнли Туччи отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Для пары эта поездка становится особенной и, вероятно, последней, так как один из них неизлечимо болен. Это тихое и чувственное роуд-муви о силе любви, неотвратимости конца и умение ценить время, проведенное вместе.

Читать рецензию на фильм «Супернова»

Дата премьеры: 31 мая
Платформа: IVI



«Мир!Дружба!Жвачка!» (2 сезон)

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Действие хита про девяностые переместится на год вперед, в 1994-й, когда страну настигли новые изменения — финансовые пирамиды, переход заводов в частные руки и деятельность преступных группировок. Тем временем семью главных героев продолжает лихорадить после событий прошлого лета. Долгожданное воссоединение Саньки с Женей не приносит облегчения, а в город «с того света» возвращается Алик-афганец (Юра Борисов), одержимый местью.

Читать рецензию на первый сезон

Премьера в мае
Платформа: Premier



«Sheena667»

Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Ироничная драма о крахе семейных ценностей с Юлией Пересильд и Владимиром Свирским. Их герои Оля и Вадим — любящая пара. Они живут вместе и работают в автосервисе, пока в их отношения не вмешивается интернет. Вадим заходит в порночат и влюбляется в вебкам-модель под ником Sheena667, заменяя реальные чувства виртуальными мечтами.

Премьера в мае
Платформа: Premier



«Майор Гром: Чумной Доктор»



Первый отечественный кинокомикс о петербургском супергерое полицейском Игоре Громе (Тихон Жизневский), которому предстоит выполнить свою самую сложную миссию — остановить безумца в маске чумного доктора, выжигающего огнем коррумпированную верхушку общества.

Читать рецензию на фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»
Читать интервью с Дмитрием Чеботаревым

Премьера на майские праздники
Платформа: КиноПоиск HD


«Минари»



Драма о молодой корейской семье, сбежавшей от нищеты в США. Там глава семейства пытается воплотить в жизнь свою американскую мечту — стать фермером и обеспечить достойную жизнь жене и детям. В этом году фильм претендовал на главный «Оскар», но уступил «Земле кочевников». Зато статуэтка Американской киноакадемии досталась Юн Ё Джон за роль второго плана.

Читать рецензию на фильм «Минари»

Премьера в мае
Платформа: КиноПоиск HD

Маша Бороденко
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