Смотреть онлайн: «Клиника счастья», «Армия мертвецов» и другие цифровые премьеры мая

Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру
«Исповедь» (1 сезон)
Детективная история с Мартином Фриманом
в главной роли. Его герой — старший инспектор полиции — готов пойти на всё, чтобы раскрыть загадочное убийство, даже если для этого придется преступить закон.
Дата премьеры: 1 мая
Платформа: IVI
«Секс, инста, экзамены» (1 сезон)
Украинский сериал в жанре драмеди о проблемах современных подростков. Действие разворачивается в винницкой школе. Одиннадцатиклассники готовятся к выпускным экзаменам, и никто не сомневается, что популярная Саша одержит победу на выборах в президенты учебного заведения. Но находится компромат, и все узнают о сексуальных фантазиях подростка, которые она публикует в соцсетях под чужим ником. Главные роли исполнили студенты киевского театрального университета.
Дата премьеры: 5 мая
Платформа: START
«Любовь, Смерть и Роботы» (2 сезон)
Продолжение популярной анимационной антологии Тима Миллера
и Дэвида Финчера
для взрослой аудитории. Сериал состоит из короткометражных фильмов, каждых из которых создан командами разных стран и рассказывает новую историю, предлагая альтернативные варианты будущего.
Дата премьеры: 14 мая
Платформа: Netflix
«Клиника счастья» (1 сезон)
«Половое воспитание
» по-русски, где Дарья Мороз
предстанет в образе талантливого сексолога-эндокринолога, которая хочет обнять весь мир, помогая людям наладить отношения и принять себя. Однако ее собственная идеальная картина мира начинает рушиться, и героине необходимо найти новую формулу счастливой жизни. Компанию Мороз составили Анатолий Белый
, Анна Уколова
, Артем Ткаченко
, Роман Маякин
и Алина Алексеева
.
Дата премьеры: 19 мая
Платформа: KION
«Пальма»
Семейный фильм, в основе которого — реальная история, произошедшая в 1970-х во «Внуково». Овчарка по кличке Пальма остается одна прямо на летном поле, когда ее хозяин улетает за границу. Она прячется в аэропорту и каждый день приходит встречать самолеты. Там собаку находит девятилетний Коля, вынужденно переехавший к отцу-пилоту из-за смерти матери. Пальма становится для мальчика лучшим другом, но однажды за ней возвращается хозяин.
Читать рецензию на фильм «Пальма»
Дата премьеры: 19 мая
Платформа: Okko
«Пищеблок» (1 сезон)
Мистический сериал по роману Алексея Иванова
расскажет о пионерском лагере, где начинают происходить странные вещи. Вожатые, увлеченные летней свободой и друг другом, не замечают, как страшные легенды превращаются в реальность. Подростки исчезают по ночам, возвращаясь с утра совсем другими. Разбираться с нечистой силой будут Сергей Гилев
, Ангелина Стречина
, Тимофей Трибунцев
и Николай Фоменко
.
Дата премьеры: 19 мая
Платформа: КиноПоиск HD
«Регби» (1 сезон)
По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина
) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Олег Гаас
), в свое время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый из них осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.
Дата премьеры: 19 мая
Платформа: more.tv
«Армия мертвецов»
После своего дебютного фильма «Рассвет мертвецов
» Зак Снайдер
продолжает тему зомби и населяет ими Лас-Вегас. Именно они становятся препятствием для группы наемников, отправившейся в карантинную зону, чтобы провернуть крупную аферу.
Дата премьеры: 21 мая
Платформа: Netflix
«Нос, или Заговор “не таких”»
Авторский полный метр мастера анимации Андрея Хржановского
, где сталкиваются не только разные техники и жанры, но и эпохи. Гоголь, Булгаков, Мейерхольд и Шостакович становятся героями постмодернистской головоломки об авторитарных взаимоотношениях художника и власти.
Читать о творческом пути Андрея Хржановского
Дата премьеры: 20 мая
Платформа: START
«Сахаров. Две жизни»
Новая работа творческого тандема журналиста Романа Супера
и режиссера Ивана Проскурякова
, выполненная на стыке документального и игрового кино. Фильм приурочен к 100-летию академика Андрея Сахарова — изобретателя водородной бомбы и борца за разоружение. По словам создателей, он был настоящим супергероем XX века, который перепридумал свою жизнь. Роль Сахарова досталась Алексею Усольцеву
, а Чулпан Хаматова
сыграла его совесть.
Читать репортаж со съемочной площадки
Дата премьеры: 21 мая
Платформа: KION
«Осло»
Экранизация одноименной пьесы Дж. Т. Роджерса с Эндрю Скоттом
и Рут Уилсон
в главных ролях. Речь пойдет о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под «присмотром» Норвегии, что привело к созданию так называемого «Соглашения в Осло» в 1993 году. И в этой истории найдется место любви, дружбе и тихому героизму.
Дата премьеры: 30 мая
Платформа: Амедиатека
«Супернова»
Двое мужчин с исполнении Колина Ферта
и Стэнли Туччи
отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Для пары эта поездка становится особенной и, вероятно, последней, так как один из них неизлечимо болен. Это тихое и чувственное роуд-муви о силе любви, неотвратимости конца и умение ценить время, проведенное вместе.
Читать рецензию на фильм «Супернова»
Дата премьеры: 31 мая
Платформа: IVI
«Мир!Дружба!Жвачка!» (2 сезон)
Действие хита про девяностые переместится на год вперед, в 1994-й, когда страну настигли новые изменения — финансовые пирамиды, переход заводов в частные руки и деятельность преступных группировок. Тем временем семью главных героев продолжает лихорадить после событий прошлого лета. Долгожданное воссоединение Саньки с Женей не приносит облегчения, а в город «с того света» возвращается Алик-афганец (Юра Борисов
), одержимый местью.
Читать рецензию на первый сезон
Премьера в мае
Платформа: Premier
«Sheena667»
Ироничная драма о крахе семейных ценностей с Юлией Пересильд
и Владимиром Свирским
. Их герои Оля и Вадим — любящая пара. Они живут вместе и работают в автосервисе, пока в их отношения не вмешивается интернет. Вадим заходит в порночат и влюбляется в вебкам-модель под ником Sheena667, заменяя реальные чувства виртуальными мечтами.
Премьера в мае
Платформа: Premier
«Майор Гром: Чумной Доктор
»
Первый отечественный кинокомикс о петербургском
супергерое
полицейском Игоре Громе (Тихон Жизневский
), которому предстоит выполнить свою самую сложную миссию — остановить безумца в маске чумного доктора, выжигающего огнем коррумпированную верхушку общества.
Читать рецензию на фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»
Читать интервью с Дмитрием Чеботаревым
Премьера на майские праздники
Платформа: КиноПоиск HD
«Минари
»
Драма о молодой корейской семье, сбежавшей от нищеты в США. Там глава семейства пытается воплотить в жизнь свою американскую мечту — стать фермером и обеспечить достойную жизнь жене и детям. В этом году фильм претендовал на главный «Оскар», но уступил «Земле кочевников
». Зато статуэтка Американской киноакадемии досталась Юн Ё Джон
за роль второго плана.
Читать рецензию на фильм «Минари»
Премьера в мае
Платформа: КиноПоиск HD
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