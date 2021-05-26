Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

27 мая в прокат выходит «Туве» — биографическая драма о финской писательнице Туве Янссон, авторе серии книг об очаровательных муми-троллях. Действие фильма разворачивается в Хельсинки в 1945 году — молодая художница Туве планирует связать свою жизнь с живописью, но внезапно обнаруживает в себе и литературный талант. Ее во многом автобиографические истории про очаровательных фантастических существ, которыми она развлекает испуганных детей, вынужденных прятаться в бомбоубежище, становятся основой для будущих книг. Которые принесут Туве Янссон мировую славу. К премьере мы решили вспомнить воспетых в кинофильмах других успешных и знаменитых писательниц, чьи биографии могут воодушевить, растрогать и послужить примером мужества и упорства.
Шарлотта, Эмилия и Энн Бронте
Классическое трио английских писательниц перенёс на большой экран Андре Тешине
в 1978 году. Роль Эмилии досталась Изабель Аджани
, Шарлотты — Мари-Франс Пизье
, а Энн — Изабель Юппер
. Картина «Сестры Бронте
» участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 1979 году.
Джейн Остин
Джейн Остин была необыкновенной, непохожей на других девушек своего времени. Родители хотели выдать ее замуж по расчету, но имея сильный характер, она постоянно доказывала и им, и окружающим, что женщина интеллектуально развита не хуже мужчины, что она также имеет право на свободу чувств и выбора. Книги Остин являются признанными шедеврами, а сама она стала героиней нескольких фильмов. Автора «Гордости и предубеждения»
воплотили на экране Оливия Уильямс
(«Мисс Остин сожалеет»
, 2007) и Энн Хэтэуэй
(«Джейн Остин»
, 2006). Но ещё за несколько лет до них эту роль сыграла Джиллиан Кирни
в документальной картине «Настоящая Джейн Остин»
, 2002).
Вирджиния Вульф
В кино образ печально известной британской писательницы воплотила Николь Кидман
(«Часы
» Стивена Долдри
), а на театральной сцене – Мэгги Смит
(спектакль «Вирджиния»
по пьесе Эдны О’Брайен
). Кроме того, с её именем связана пьеса Эдварда Олби
«Кто боится Вирджинии Вулф?
», которую в 1966 году экранизировал Майк Николс
.
Дафна Дю Морье
Известной британской писательнице, подарившей благодарным читателям романы «Ребекка»
и «Птицы»
, блистательно воплощённые на экране Альфредом Хичкоком
, посвящена картина Клэр Бивэн
«Дафна
». Фильм основан на книге биографа писательницы Маргарет Фостер
, где особое внимание уделено непростым взаимоотношениям Дю Морье (Джеральдин Сомервиль
) с Эллен Даблдэй (Элизабет Макговерн
) и Гертрудой Лоуренс (Джанет МакТир
).
Агата Кристи
Книжная «Автобиография» Агаты Кристи – одно из самых значительных ее произведений – до сих пор как следует не экранизирована. И тем не менее знаменитая писательница появляется в нескольких художественных лентах, которые, правда, не назовешь ее жизнеописанием. Самый хрестоматийный образ принадлежит её соотечественнице Ванессе Редгрейв
, сыгравшей в картине Майкла Эптида
«Агата
» (1979) – сценарий этого фильма вымышленный, хотя герои реальны. Кристи можно также встретить в культовом сериале «Доктор Кто»
(играет Фенелла Вулгар
), где её наводят на мысль о создании мисс Марпл. Также ей посвящён телевизионный фильм «Агата Кристи: Жизнь в картинках»
(2004), в котором заглавную роль поделили между собой Бонни Райт
, Оливия Уильямс
и Анна Мэсси
.
Беатрис Поттер
Известная детская писательница, художница и большой любитель природы также была прогрессивна для своего времени. Она сама зарабатывала себе на жизнь, публикуя по две книги в год, жила долгое время одна в домике в Озерном краю и много времени посвящала животным, которых не только рисовала, но и изучала. Биографии писательницы был посвящен фильм «Мисс Поттер»
(2006) режиссёра Криса Нунана
, заглавную роль в нем исполнила актриса Рене Зельвегер
. Также Беатрис занимает центральное место в «Кролике Питере
» (2018) и недавнем сиквеле «Кролик Питер 2
»Уилла Глака
, созданных по мотивам ее произведений. В этих фильмах роль писательницы исполнила актриса Роуз Бирн
.
Астрид Линдгрен
В Швеции Астрид Линдгрен имеет статус богини, режиссер Пернилла Фишер Кристенсен
попыталась, как она сама утверждает, сделать из нее человека. Ее прилежный фильм «Быть Астрид Линдгрен
» (2018) раскрывает несколько подробностей из биографии героини до того, как она стала знаменитой сказочницей. Бойкая девушка живет на ферме в опрятной религиозной семье с родителями (любимая актриса Андрея Звягинцева Мария Бонневи
из «Изгнания
» и обладатель берлинского «Медведя» Магнус Креппер
), братьями, сестрами, посещает воскресные службы, гладит корову, учится, а однажды устраивается на подработку помощником редактора в местную газету. Не удержавшись от любовной связи с начальником, она оказывается беременной в возрасте 16 лет. Сильная и самостоятельная девушка, одаренная литературным талантом, отказывается от традиционных отношений и решает самостоятельно нести ответственность за свои поступки, несмотря на богобоязненных родителей, внебрачного ребенка и отсутствие необходимого для выживания опыта.
Гертруда Белл
Биографический фильм со звездным составом «Королева пустыни
» (2015) от Вернера Херцога
рассказывает о жизни Гертруды Белл (Николь Кидман
), история которой заслуживает самого пристального внимания. Она была человеком, намного опередившим время – путешественницей, писательницей, археологом, политиком и английским шпионом, стояла у истоков становления современного государства Ирак. Она была первой женщиной, закончившей Оксфорд. Ее жизни сопутствовали скандалы, поскольку не каждый мог смириться с мыслью, что женщина может не хуже мужчины разбираться в вопросах мировой политики. В фильме также появляются Лоуренс Аравийский (Роберт Паттинсон
), Генри Кадоган (Джеймс Франко
) и Джеймс Уайли (Дамиан Льюис
). Премьера картины состоялась в Берлине, и критики ее не пощадили.
Марина Цветаева
Фильм Марины Мигуновой
«Зеркала
» (2013) повествует о судьбе и творчестве поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Сюжет сосредоточен на последних годах перед революцией. Молодая Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона
. И только она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь. Биографический материал в картине используется как скупой пунктир, определяющий присутствие Поэта в жизненном пространстве. Он прорастает знаками и элементами: проработанными костюмами героев, точными мелкими деталями интерьера, приметами быта и времени. Богатый видеоряд и гениальная музыка Алексея Айги
оттесняют на задний план текст, а в кадре царит главная героиня, Марина (в мощном исполнении Виктории Исаковой
).
Сильвия Плат
Сильвия Плат, считающаяся одной из основательниц жанра «исповедальной поэзии», была замужем за британским поэтом Тедом Хьюзом
. Этот брак был не только союзом двух любящих людей, но и творческим тандемом, где ведущую роль играл Хьюз. Отношения Плат и Хьюза закончились трагедией: страдая от тяжелой депрессии, последовавшей за разрывом с мужем, Сильвия Плат покончила с собой. История жизни и любви одной из самых ярких литературных пар XX века рассказывается в картине Кристин Джэффс
«Сильвия
» (2003). Главную роль в ней исполняет Гвинетт Пэлтроу
.
Джоан К. Роулинг
Имя Джоан Роулинг известно каждому. Но прежде, чем стать самой богатой женщиной Великобритании и собрать всевозможные литературные премии, Джоан пришлось пройти через неудачный брак, незавидное положение матери-одиночки и непонимание, даже со стороны самых близких людей. Единственным человеком, всегда продолжавшим в неё верить, оставалась мать писательницы, так и не увидевшая триумфа дочери. «Магия слов: История Дж.К. Роулинг
» (2011) рассказывает о писательнице, освещая ключевые моменты её жизни, путь становления и историю создания её главного «детища» – Гарри Поттера
. Главную роль в этой американской ленте сыграла Поппи Монтгомери
.
Фильм «Туве
» в прокате с 27 мая
.
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