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Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

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26 мая 2021
27 мая в прокат выходит «Туве» — биографическая драма о финской писательнице Туве Янссон, авторе серии книг об очаровательных муми-троллях. Действие фильма разворачивается в Хельсинки в 1945 году — молодая художница Туве планирует связать свою жизнь с живописью, но внезапно обнаруживает в себе и литературный талант. Ее во многом автобиографические истории про очаровательных фантастических существ, которыми она развлекает испуганных детей, вынужденных прятаться в бомбоубежище, становятся основой для будущих книг. Которые принесут Туве Янссон мировую славу. К премьере мы решили вспомнить воспетых в кинофильмах других успешных и знаменитых писательниц, чьи биографии могут воодушевить, растрогать и послужить примером мужества и упорства.



Шарлотта, Эмилия и Энн Бронте

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Классическое трио английских писательниц перенёс на большой экран Андре Тешине в 1978 году. Роль Эмилии досталась Изабель Аджани, Шарлотты — Мари-Франс Пизье, а Энн — Изабель Юппер. Картина «Сестры Бронте» участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 1979 году.



Джейн Остин

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Джейн Остин была необыкновенной, непохожей на других девушек своего времени. Родители хотели выдать ее замуж по расчету, но имея сильный характер, она постоянно доказывала и им, и окружающим, что женщина интеллектуально развита не хуже мужчины, что она также имеет право на свободу чувств и выбора. Книги Остин являются признанными шедеврами, а сама она стала героиней нескольких фильмов. Автора «Гордости и предубеждения» воплотили на экране Оливия Уильямс («Мисс Остин сожалеет», 2007) и Энн Хэтэуэй («Джейн Остин», 2006). Но ещё за несколько лет до них эту роль сыграла Джиллиан Кирни в документальной картине «Настоящая Джейн Остин», 2002).



Вирджиния Вульф

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

В кино образ печально известной британской писательницы воплотила Николь КидманЧасы» Стивена Долдри), а на театральной сцене – Мэгги Смит (спектакль «Вирджиния» по пьесе Эдны О’Брайен). Кроме того, с её именем связана пьеса Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?», которую в 1966 году экранизировал Майк Николс.



Дафна Дю Морье

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Известной британской писательнице, подарившей благодарным читателям романы «Ребекка» и «Птицы», блистательно воплощённые на экране Альфредом Хичкоком, посвящена картина Клэр Бивэн «Дафна». Фильм основан на книге биографа писательницы Маргарет Фостер, где особое внимание уделено непростым взаимоотношениям Дю Морье (Джеральдин Сомервиль) с Эллен Даблдэй (Элизабет Макговерн) и Гертрудой Лоуренс (Джанет МакТир).



Агата Кристи

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Книжная «Автобиография» Агаты Кристи – одно из самых значительных ее произведений – до сих пор как следует не экранизирована. И тем не менее знаменитая писательница появляется в нескольких художественных лентах, которые, правда, не назовешь ее жизнеописанием. Самый хрестоматийный образ принадлежит её соотечественнице Ванессе Редгрейв, сыгравшей в картине Майкла Эптида «Агата» (1979) – сценарий этого фильма вымышленный, хотя герои реальны. Кристи можно также встретить в культовом сериале «Доктор Кто» (играет Фенелла Вулгар), где её наводят на мысль о создании мисс Марпл. Также ей посвящён телевизионный фильм «Агата Кристи: Жизнь в картинках» (2004), в котором заглавную роль поделили между собой Бонни Райт, Оливия Уильямс и Анна Мэсси.



Беатрис Поттер

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Известная детская писательница, художница и большой любитель природы также была прогрессивна для своего времени. Она сама зарабатывала себе на жизнь, публикуя по две книги в год, жила долгое время одна в домике в Озерном краю и много времени посвящала животным, которых не только рисовала, но и изучала. Биографии писательницы был посвящен фильм «Мисс Поттер» (2006) режиссёра Криса Нунана, заглавную роль в нем исполнила актриса Рене Зельвегер. Также Беатрис занимает центральное место в «Кролике Питере» (2018) и недавнем сиквеле «Кролик Питер 2»Уилла Глака, созданных по мотивам ее произведений. В этих фильмах роль писательницы исполнила актриса Роуз Бирн.



Астрид Линдгрен

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

В Швеции Астрид Линдгрен имеет статус богини, режиссер Пернилла Фишер Кристенсен попыталась, как она сама утверждает, сделать из нее человека. Ее прилежный фильм «Быть Астрид Линдгрен» (2018) раскрывает несколько подробностей из биографии героини до того, как она стала знаменитой сказочницей. Бойкая девушка живет на ферме в опрятной религиозной семье с родителями (любимая актриса Андрея Звягинцева Мария Бонневи из «Изгнания» и обладатель берлинского «Медведя» Магнус Креппер), братьями, сестрами, посещает воскресные службы, гладит корову, учится, а однажды устраивается на подработку помощником редактора в местную газету. Не удержавшись от любовной связи с начальником, она оказывается беременной в возрасте 16 лет. Сильная и самостоятельная девушка, одаренная литературным талантом, отказывается от традиционных отношений и решает самостоятельно нести ответственность за свои поступки, несмотря на богобоязненных родителей, внебрачного ребенка и отсутствие необходимого для выживания опыта.



Гертруда Белл

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Биографический фильм со звездным составом «Королева пустыни» (2015) от Вернера Херцога рассказывает о жизни Гертруды Белл (Николь Кидман), история которой заслуживает самого пристального внимания. Она была человеком, намного опередившим время – путешественницей, писательницей, археологом, политиком и английским шпионом, стояла у истоков становления современного государства Ирак. Она была первой женщиной, закончившей Оксфорд. Ее жизни сопутствовали скандалы, поскольку не каждый мог смириться с мыслью, что женщина может не хуже мужчины разбираться в вопросах мировой политики. В фильме также появляются Лоуренс Аравийский (Роберт Паттинсон), Генри Кадоган (Джеймс Франко) и Джеймс Уайли (Дамиан Льюис). Премьера картины состоялась в Берлине, и критики ее не пощадили.



Марина Цветаева

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Фильм Марины Мигуновой «Зеркала» (2013) повествует о судьбе и творчестве поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Сюжет сосредоточен на последних годах перед революцией. Молодая Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона. И только она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь. Биографический материал в картине используется как скупой пунктир, определяющий присутствие Поэта в жизненном пространстве. Он прорастает знаками и элементами: проработанными костюмами героев, точными мелкими деталями интерьера, приметами быта и времени. Богатый видеоряд и гениальная музыка Алексея Айги оттесняют на задний план текст, а в кадре царит главная героиня, Марина (в мощном исполнении Виктории Исаковой).




Сильвия Плат

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Сильвия Плат, считающаяся одной из основательниц жанра «исповедальной поэзии», была замужем за британским поэтом Тедом Хьюзом. Этот брак был не только союзом двух любящих людей, но и творческим тандемом, где ведущую роль играл Хьюз. Отношения Плат и Хьюза закончились трагедией: страдая от тяжелой депрессии, последовавшей за разрывом с мужем, Сильвия Плат покончила с собой. История жизни и любви одной из самых ярких литературных пар XX века рассказывается в картине Кристин Джэффс «Сильвия» (2003). Главную роль в ней исполняет Гвинетт Пэлтроу.



Джоан К. Роулинг

Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами

Имя Джоан Роулинг известно каждому. Но прежде, чем стать самой богатой женщиной Великобритании и собрать всевозможные литературные премии, Джоан пришлось пройти через неудачный брак, незавидное положение матери-одиночки и непонимание, даже со стороны самых близких людей. Единственным человеком, всегда продолжавшим в неё верить, оставалась мать писательницы, так и не увидевшая триумфа дочери. «Магия слов: История Дж.К. Роулинг» (2011) рассказывает о писательнице, освещая ключевые моменты её жизни, путь становления и историю создания её главного «детища» – Гарри Поттера. Главную роль в этой американской ленте сыграла Поппи Монтгомери.

Фильм «Туве» в прокате с 27 мая.


Екатерина Визгалова, Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 14
рыжий кот рыжий кот   24.07.2018 - 15:38
Жорж Санд в фильме "Экспромт" уже упоминали? Мне, кстати, очень понравился))) читать далее>>
№ 13
Майя Хромая   10.05.2018 - 08:24
А про Маргарет Митчелл нет? читать далее>>
№ 12
lunnzai   9.05.2018 - 17:26
... ...плюс фильм СТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕТТ (или "Обретая себя") 1991 года, с Матильдой Мэй в главной роли. читать далее>>
№ 11
Елена Геннадиевна Л. (Нижний Новгород)   9.05.2018 - 13:39
Британский фильм "Энид" ("Enid", режиссер Джеймс Хоуз) - об английской детской писательнице Энид Блайтон, в главной роли Хелена Бонем Картер. читать далее>>
№ 10
Т-татьян@   9.05.2018 - 08:25
А Габриэль Сидония Коллет - президент Гонкуровской академии, автор многих замечательных романов. "Колетт" (Великобритания, США, Венгрия 2018) читать далее>>
Всего сообщений: 14
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АгатаБыть Астрид ЛиндгренГордость и предубеждениеДафнаДжейн ОстинДоктор КтоЗеркалаКоролева пустыниКролик ПитерКролик Питер 2Кто боится Вирджинии Вульф?Магия слов: История Дж.К. РоулингМисс Остин сожалеетМисс ПоттерНастоящая Джейн ОстинСестры БронтеСильвияТувеЧасы

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Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами фотографии
Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами фотографии
Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами фотографии
Туве Янссон и еще 11 писательниц, биографии которых стали фильмами фотографии
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