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Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря

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29 мая 2021
Лыжи у печки стоят, месяц кончается май — а редакция Кино-Театр.ру продолжает рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые полюбились за минувший месяц. Некоторые из них были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Часть фильмов еще идет в прокате, другие — вместе с сериалами доступны (уже или только) в онлайн-кинотеатрах (пандемия все-таки).


ОНЛАЙН

«Армия мертвецов» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Армия мертвецов»

Все мы знаем, что карьере Зака Снайдера дал успешный старт ремейк ромеровского «Рассвета мертвецов» (2004). С тех пор прошло почти 20 лет, и все это время теплилась надежда, что визионер вернется к прославившей его теме зомби-апокалипсиса. И когда многие уже ни на что не надеялись, Снайдер разродился почти трехчасовой «Армией мертвецов», где смешал фильм про ограбления, постапокалипсис и зомби-муви. Да, затянутый до неприличия, но незамутненный и насыщенный событиями разной степени увлекательности. Здесь вам и эффектный пролог к эпидемии, и типичные снайдеровские титры эпохи «Хранителей» (2009), в которых можно узнать предысторию персонажей, и завораживающие монстры вроде зомби-тигрицы и королевы живых мертвецов, эволюционировавших и обретших сознание. (М.М.)

Марш-бросок костей: рецензия на «Армию тьмы»
И лучше выдумать не мог: о «Лиге справедливости Зака Снайдера»


«Засланец из космоса» (КиноПоиск HD, Okko)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Засланец из космоса»

Главное украшение фантастического сериала, основанного на одноименном комиксе Питера Хогана и Стива Паркхауса, — неподражаемый Алан Тьюдик. Его инопланетянин, вынужденный после крушения космического корабля жить на Земле под личиной доктора Гарри Вендершпигля, вызывает бурю чувств (от брезгливости до симпатии), просто притягивая всевозможные забавные и зловещие ситуации. От серии к серии он упражняется в черном юморе, завораживает нечеловеческим — и непривычным для окружающих — поведением, а заодно хлестко проходится по всем пунктам современной повестки (уже одним существованием). Увы, кроме Тьюдика в новом творении Криса Шеридана, одного из сценаристов и продюсеров «Гриффинов», здесь не на кого смотреть. Разве что на осьминога, озвученного Натаном Филлионом. (М.М.)


«За час до рассвета» (КиноПоиск HD)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «За час до рассвета»

Сериалу «За час до рассвета», который продвигали как историческую драму, помешало, кажется, именно позиционирование. Многие ожидали новой, но при этом держащей себя в рамках интерпретации нашего вечного «Места встречи изменить нельзя» (1979), но, к счастью, сериал частично наследует лишь сюжетную арку знаменитого произведения братьев Вайнеров и Говорухина. В остальном — это действительно современный сериал на вечную для отечества тему «полицейских и воров», причем в неожиданном комикс-формате под гипертрофированно-хулиганскую балалайку.

К этому поначалу сложно привыкнуть, однако столь неожиданное, даже несколько небрежное прочтение классических криминальных сюжетов советского кино выглядит необычайно свежо. Создатели сериала, с одной стороны, будто бы потешаются над формой этих всех нафталиновых теледетективов, с другой — с ужасом констатируют неизменность тех самых «перемен» («Место встречи» выходило накануне перестроечных 80-х).

Как историческую драму «За час до рассвета», конечно, воспринимать не стоит. Один из лучших эпизодов — музыкальный номер харизматичного бандита по кличке Кот (Максим Белбородов), который на трех аккордах разыгрывает современную песню «Вечно молодой, вечно пьяный». И даже ярых скептиков, сторонников «исторической достоверности» уже ближе к финалу должно затянуть в условность этого полицейско-бандитского бытия, которое, впрочем, оказывается абсолютно актуальным во все российские времена. Вот уже действительно место встречи с годами не меняется вообще.

Отдельно хотелось бы сказать про героинь: поначалу кажется, что все женщины «За час до рассвета» — сплошь проститутки (у 90% женских персонажей это и впрямь профессия), но если досмотреть до конца, то становится понятно, что основная его героиня — следовательница Оля (потрясающая Алена Михайлова, здесь особенно стильно выглядящей в мужских костюмах). Она — единственный положительный персонаж этого во всех смыслах злодейского комикса, пусть и решенного на примере условно советских реалий. (М.Т.)

Бандитский шик: репортаж по съемок
Бэйби, я просто блефую: зрители о сериале «За час до рассвета»


«Кислород» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Кислород»

Если кино — это аттракцион, то ничто так не берет за жабры, как камерный триллер о побеге от смерти, еще и меняющий жанр примерно каждые 20 минут. Героиня «Кислорода» — безымянная поначалу женщина (Мелани Лоран), которая просыпается в криогенной камере в компании роботического голоса МИЛО (Маттьё Амальрик). Ей предстоит выжить и вспомнить все, а часики будут тикать, а кислород утекать сквозь легкие, а ситуация становится все отчаяннее и отчаяннее, пока не достигнет безнадеги космических масштабов. Именно такой остроумной безделушки, вероятно, давно ждали поклонники Александра Ажа, который когда-то ломал устои в традиции французского нового экстрима, а потом заблудился в амбициях. «Кислород» вряд ли станет откровением для ценителей жанра, но эти 100 минут и пощекочут нервы, и удивят, и выдавят слезу. Это не только хоррор выживания в замкнутом пространстве, но и экзистенциальная мелодрама, задающаяся вопросом: что же такое, быть человеком. (А.Ф.)


«Мейр из Исттауна» (Амедиатека, КиноПоиск HD, Okko, IVI)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Мейр из Исттауна»

Мрачный детектив НВО с Кейт Уинслет в роли следователя из маленького городка в штате Пенсильвания, где все друг друга знают или состоят в родстве. Исттаун не похож на парадную Америку мечты, атмосфера в нем на редкость гнусная, в воздухе веет враждебностью, а люди неприветливы и подозрительны. Кругом одни наркозависимые или жестокие подростки, их не менее грубые родители, подозрительные чужаки, которые зачем-то приехали сюда жить, а героиня Уинслет — Мейр — как будто расположена в центре этого мрачного циклона. В работе она тоже не блещет: в основном, ей приходится гоняться за шпаной. Год назад, правда, тут пропала девушка — и дело осталось нераскрытым. Еще раньше Мейр пережила личную трагедию: ее сын покончил с собой, после чего она взяла на воспитание внука (да, Кейт Уинслет — бабушка). С мужем она развелась, хотя он живет по соседству, как и ее токсичная мать. В общем, ни с кем не складываются отношения. Один только внук — светлое пятно в жизни, но и его хочет отобрать, отсудить биологическая мать. Взаимоотношение Мейр с родней, соседями и жителями городка — это и есть главная тема фильма, а движок сюжета — расследование убийства девушки — лучший способ вытащить на божий свет максимум зловонной пенсильванской хтони, роднящий «Мейр из Исттауна» с самыми зловещими образцами детективного жанра, скандинавским нуаром и даже фильмом Звягинцева «Нелюбовь» (2017). (Е.В.)

Обычная женщина Кейт Уинслет: рецензия на «Мейр из Исттауна»
«Нелюбовь» — особый путь России. Рецензия


«Сыновья Сэма. Падение во тьму» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Сыновья Сэма»

Новый документальный мини-сериал Netflix, посвященный одному из самых громких криминальных дел «маньячных» 70-х в Америке. В течение года неизвестный на улицах Нью-Йорка расстреливал сидящие в припаркованных автомобилях парочки. После шести трупов и десятка пострадавших его поймали — убийцей оказался молодой человек по имени Дэвид Берковиц. Впрочем, главным героем истории становится не он, а журналист Мори Терри, десятилетиями пытавшийся доказать, что преступник действовал не в одиночку, а был частью могущественной сатанинской организации. Его жизнь, представленная на экране в воспоминаниях друзей, родных и коллег, в страницах дневников и телевизионных интервью, — история современного Дон Кихота, трагичная и одновременно вдохновляющая: пример и слепого безумия, и одержимости, и саморазрушения, и сносящей все на своем пути любви к делу всей жизни. (Н.Г.)

Вы и убили: серийные убийцы как зеркало общества


«Четыре дороги» (Mubi)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Четыре дороги»

Документальная семиминутная зарисовка итальянки Аличе Рорвахер — постановщицы «Чудес» (2014) и «Счастливого Лазаря» (2018). «Четыре дороги» — пастораль времен пандемии, когда преодолеть проклятие зума коммуникативного (то есть сетевого общения) можно лишь при помощи зума оптического, то есть объектива камеры. Рорвахер вооружается 16-мм камерой и изрядно выцветшей пленкой — и отправляется в четыре стороны от загородного жилища, чтобы увидеть, заснять и запомнить обаятельных соседей, среди которых есть дети и собака Тигр. Старость пленки сообщает репортажам эффект путешествия во времени, который дополняет нежная закадровая мелодия в традиции музыкальной шкатулки. «Четыре дороги» — тоже шкатулка, которая вмещает в себя сущность кинематографа: смешивать фантазию и быль, связывать людей сквозь время и расстояние, служить и голосом, и ухом. Жаль, что живительного бальзама всего несколько капель: семь минут — это чуть. (А.Ф.)

Лица деревни: рецензия на «Счастливого Лазаря»
О «Чудесах» Аличе Рорвахер


«Это грех» (Амедиатека, КиноПоиск HD, Okko, IVI)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Это грех»

Британский мини-сериал о том, как поколение геев 1980-х столкнулось с еще неведомым врагом — таинственным заболеванием СПИД. Главные герои — провинциалы-гомосексуалы — стекаются в многонациональный Лондон в поисках сексуальной свободы. Умопомрачительный и жизнерадостный гей-бурлеск с песнопениями, вечеринками и одноразовым сексом стремительно начинает перемежаться неожиданными и скоропостижными смертями. Серии к третьей от оптимизма героев и веры в блестящее будущее остается ничтожно мало. В наши дни, глядя на то, как 57-летний солист группы Erasure Энди Белл скачет по сцене и живет с ВИЧ 23 года, сложно себе представить, что когда-то эти аббревиатуры были смертным приговором. А сотрудники здравоохранения, пресса и политики, охваченные паникой перед лицом непонятного заболевания, всерьез утверждали, что СПИД — господне проклятие мужеложцев, обходящее стороной гетеросексуалов, женщин и детей. «Это грех» с горькой иронией и легкостью, присущими британскому телевидению, рассказывает современникам о том, что еще 30 лет назад целое сообщество заживо сгорало в аду предрассудков, стыда и безразличия. Ведь и борьба со СПИДом во всем мире началась исключительно благодаря усилиям гей-активистов, привлекших к этой проблеме внимание гетеронормативной общественности, которая считала себя неуязвимой. Но об этом уже повествует другой фильм — лауреат Каннского фестиваля «120 ударов в минуту» (2017). (Ж.Ш.)


Happy End (more.tv, КиноПоиск HD)

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Happy End»

Сериальный дебют Евгения Сангаджиева про инфантилов, которые хотят быстрых денег и не хотят ничего решать, называя продажу себя финансовой независимостью. Их поступки подчинены импульсу (иногда — животному), а отсутствие любви мешает повзрослеть. После переезда в столицу главные герои решают, что еще чуть-чуть — и сразу в рай. Или в порно. И там, и там обещают бьютифул лайф. Молодые артисты Лена ТронинаПеревал Дятлова») и Денис ВласенкоПодбросы») отыграли честно и нежно, а еще на авансцену вышел новый суперзлодей с дьявольской улыбкой Даниилы Воробьева. (М.Б.)

Краткий курс счастливого вебкама: рецензия на Happy End
Только Бог простит: рецензия на «Подбросы»
Следствие ведет Петр Федоров: рецензия на «Перевал Дятлова»


ПРОКАТ

«Иччи»

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Иччи»

В одиноко стоящий в покинутом людьми и, по преданию, проклятом месте дом на опушке леса приезжает из города — навестить мать, отца и брата, а заодно поправить финансовые дела — молодой мужчина с женой и маленьким сынишкой. В первую же ночь якутский фольклор, для этих современных людей вроде бы оставшийся не более чем основой для безобидных сказок на ночь, накрывает семью буквально с головой. По в мгновение ока ставшим мистическим лесу за ними гоняется дух, зовущийся «иччи», путает следы и туманит голову шаманскими видениями из прошлого. А, может, это все и было видением с самого начала? Камерный и живописный фильм Костаса Марсаана — выдающийся пример жанрового мастерства: в данном случае, не просто хоррора, но еще и с приставкой «этно-», то есть замешанного на мифах и легендах, ставших частью национального сознания и коллективного бессознательного целой народности. Сказания же не требуют ни научного, ни даже логического объяснения, а это, как правило, залог качественного ужастика: чем непонятнее, тем страшнее. (Н.Г.)

Проклятый старый пень: рецензия на «Иччи»


«Конец фильма»

Спасибо, посмотрю: какие фильмы и сериалы мая вы могли пропустить — а зря
фото: «Конец фильма»

Симпатичная малобюджетная трагикомедия Владимира Котта — его «Восемь с половиной», образец режиссерской рефлексии, претендующий отразить реальность всей отечественной киноиндустрии. Кинорежиссер Дмитрий Белкин (трогательный Валентин Самохин) мечтает о Каннах и Венеции, но вынужден работать на тупейшем ментовском сериале. Оттого — страдает от профессионального выгорания и однажды срывается: убегает со съемочной площадки. Неудовлетворенность собой усугубляется серьезными проблемами в личной жизни: сложными отношениями с женой (Наталья Суркова), подростковым бунтом дочери (Анастасия Чернышова), полупрезрительному взгляду бывшей любовницы (Яна Троянова). Сценарий фильма не отличается изяществом, зато здесь в изобилии — внутрицеховые шутки и отличный актерский состав: особенно хорош Егор Бероев в роли Марчелло Мастроянни — внутреннего голоса Белкина, подбадривающего его в минуты сомнений или слабости. Неровное повествование уравновешивается и горькой самоиронией Котта, и какой-то его человечностью, чуткостью. Являясь своего рода терапевтической лентой, «Конец фильма» рефлексирует тему и внутреннего одиночества, и творческого кризиса, а также фиксирует кризис окружающей действительности, в котором обстоятельства непреодолимой силы проходятся экскаватором по всему, что нам дорого, лишают опоры, разрушают привычную жизнь. (Е.В.)

«Смерть для меня — самое важное в жизни»: интервью с Владимиром Коттом
Финита ля комедия: рецензия на «Конец фильма»

Мария Бороденко, Екатерина Визгалова, Наталия Григорьева, Макс Милиан, Маша Токмашева, Алексей Филиппов, Женя Шабынина
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