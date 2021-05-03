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Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях

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3 мая 2021
На видеосервисе START 6 мая выйдет финальная серия «Вампиров средней полосы» – одного из самых ярких и запоминающихся отечественных сериалов года. В нем важное место занимает не только детективный сюжет и уморительный быт российских вампиров, живущих в Смоленске, но и семейная тема. В сериале кровные – в прямом смысле слова – родственники в составе юного блогера Женьки (Глеб Калюжный), сыщицы Аннушки (Екатерина Кузнецова), медика Жана (Артем Ткаченко) и его бывшей жены Ольги (Ольга Медынич) под руководством опытного деда Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) не дают пошатнуться многовековым устоям, хотя, кажется, происходящее вокруг безумие против них. В ожидании финальной серии первого сезона (а сериал уже продлен на второй) вспоминаем еще пять необычных отечественных семей.


«СуперБобровы» (2016, 2018)

Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях

Незадачливый авантюрист Олег (Павел Деревянко) после очередной провалившейся аферы вместе с возлюбленной Светой (Оксана Акиньшина) уезжает к ее странному семейству – в поисках денег, без которых новую ячейку общества не построишь. Папа Светы (Роман Мадянов) пять лет скрывается от полиции и не покидает дом, старшая сестра (Ирина Пегова) работает бухгалтером, но мечтает о славе и внимании, но терпит насмешки со стороны родственников, брат Светы (Даниил Вахрушев) возится с собаками и хочет попасть в кинологические войска, но из-за астмы его туда не берут. Есть еще младшая сестра (Софья Мицкевич), которая «за любой движ», но против школы, и дед-сталинист (Владимир Толоконников), чье предсмертное желание – чтобы все шли в жопу. И вот когда Олег попадает в эту династию Бобровых, то на дом неожиданно падает метеорит, подаривший всем сверхспособности. Света теперь может исчезать, отец – телепортироваться, старшая сестра – летать, младшая — становится практически Халком в миниатюре, брат начинает понимать собачий язык, а дед – обретает бессмертие. Только вот суперспособности СуперБобровых действуют только когда вся семья в сборе. Что, впрочем, не мешает им придумать хитроумный план «заработка» – ограбить банк.
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«Бесстыдники» (2017)

Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях

В полуразвалившемся двухэтажном доме где-то в подмосковном Мамоново (на самом деле сериал снимался в Щёлково), неподалеку от железной дороги живет многочисленная семья Гоши Груздева (Алексей Шевченков) – алкоголика и тунеядца, от которого несколько лет назад сбежала жена, оставив на прокорм пятерых детей. К счастью, некоторые уже подросли и, как свойственно многим отечественным семьям, начала воспитывать младших братьев и сестер. Старшая Катя (Виктория Заболотная) – опора семьи, на которой держится дом и слабый семейный бюджет. Фил (Константин Давыдов) – «светлая голова, золотые руки», пусть и подворовывает в магазинах одежды. Юрец (Эльдар Калимулин), зачатый на концерте Шевчука, трудолюбив и амбициозен, хоть и любит женщин намного старше себя. Кристина (Кира Флейшер) – младшая дочка, заботливая и, кажется, единственная, кто еще по-настоящему любит нерадивого отца. Витек (Арсений Перель), названный в честь Цоя, – хулиган и начинающий воришка. Так и живут они вместе с тетей и охочей до секса парой по соседству на этом подмосковном дне свинцовых мерзостей жизни (к Горькому, впрочем, в сериале, где трагедия по всем отечественным законам соседствует с комедией, отсылок нет). «Бесстыдники» – адаптация популярного зарубежного проекта Showtime, который, в свою очередь, был ремейком одноименного британского проекта. Кстати, в качестве режиссера на «Бесстыдниках» поработал Антон Маслов, снявший «Вампиров средней полосы».
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«Ивановы-Ивановы» (2017-2021)

Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях

Самая обычная российская фамилия кардинально меняет жизнь сразу двух отечественных семей, когда выясняется, что их детей перепутали в роддоме. Одни – потомственные пролетарии – разгребают долги по кредитам, имеют деспотичную мать Лиду (Анна Уколова), пьющего безработного отца Лешу (Михаил Трухин) и дедушку (Юрий Ицков), который живет в одной комнате с удивительно положительным сыном Даниилом (Семен Трескунов), отличником и компьютерным гением. Вторые – выходцы из дворян – обитают в шикарном особняке с успешным отцом Антоном Павловичем, владельцем автосалона (Сергей Бурунов), ухоженной матерью Полиной (Александра Флоринская) и раздолбаем-сыном Ваней (Алексей Лукин), который спит с репетитором по-английскому, в школе перебивается с двойки на тройку, ну и к своим 16-ти уже успел попробовать сигареты и алкоголь. Подмена выясняется неожиданно, когда безработный Иванов решает срубить хоть немного денег за счет сдачи крови всей семьей. За считанные секунды неблагополучная семья находит настоящих родителей Данилы и родного сына Вани. И тут начинается самое интересное: противостояние богатых и бедных, родственные разборки и неожиданные повороты судьбы превращают поначалу лишь однофамильцев в одну большую – безумную – семью.
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«Война семей» (2020)

Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях

Еще один сериал сразу про два семейства, связанные, правда, многолетней мужской дружбой, которая, впрочем, тоже может трещать по швам. Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) дружат с детства и живут в домах по соседству. Миша – с женой-наседкой Таней (Светлана Колпакова), прилежным сыном Вадимом (Арам Вардеванян) и дочкой Леной (Арина Постникова). Дима – с эксцентричной женой Дашей (Ольга Медынич) и дочерью Ариной (Пелагея Невзорова) — естественно, лучшей подружкой Лены и, к тому же, невестой Вадима. Подготовка к свадьбе, которая, по идее, еще больше должна их сплотить, идет своим чередом, пока из плотно закрытых фамильных шкафов не начинают сыпаться всевозможные скелеты. Вадим, как выясняется, неродной сын Миши и Тани (появится и биологическая мать в исполнении Александры Флоринской), а Дима и вовсе крутит роман с дочкой Миши. Разница в возрасте — Лена буквально выросла у него на глазах — пару не смущает. Зато очень смущает всех остальных домочадцев во главе с разъяренным героем Александра Робака. Так мужская дружба сталкивается с семейными ценностями, а «Война семей» с каждой новой серией только поднимает градус безумия.
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«Пара из будущего» (2021)

Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях

Семейная пара Александры (Мария Аронова), актрисы Нижегородского драмтеатра, и безработного Евгения (Сергей Бурунов), кажется, далека от страстей всех вышеупомянутых ячеек общества. Только живут они в России 2040-го, где каждому человеку присвоен социальный рейтинг. И у успешной женщины он гораздо выше, чем у ее горе-мужа, развлекающего себя разве что доступным общением с голосовой помощницей (голос Ирины Горбачевой) и бутылкой виски. Так бы Евгений и жил своей размеренной низкосоциальной жизнью, если бы доведенная до отчаяния жена не решила выбросить компьютер — сосредоточие всей активности героя Бурунова. Скандал, гром, молнии, разрывающие темное нижегородское небо... и внезапно герои оказываются в 2020-м, где пытаются предотвратить неравный — по рейтингу — брак на стадии зарождающихся чувств у молодых себя (Денис Парамонов и Дарья Коныжева), чтобы, как считают «пришельцы» из 2040-го, не разрушить их жизнь.
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Финальная серия «Вампиров средней полосы» на START 6 мая.

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