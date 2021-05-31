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Сиквел «Тихого места», «Круэлла» и ещё 11 фильмов июня

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31 мая 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел «Тихого места», «Круэлла» и ещё 11 фильмов июня
фото: кадр из фильма «Круэлла»

Начало лета подарит зрителям встречу с героями двух популярных хоррор-серий, новой пиксаровской анимацией и погрузит в детство благодаря возвращению одной знаменитой злодейки.




«Круэлла» / Cruella



Крэйг Гиллеспи снял предысторию известной злодейки Круэллы Де Виль, роль которой исполнит Эмма Стоун. Действие происходит в Англии в 1970-х. Мы узнаем, почему юная Круэлла увлеклась собачьими шкурами и как связала свою жизнь с преступностью.

Выход в прокат: 3 июня



«Мейнстрим» / Mainstream



Новая режиссёрская работа Джиа Копполы, внучки великого Фрэнсиса Форда Копполы. Это история Фрэнки, превращающей бунтаря и чудика Линка в настоящего онлайн-революционера – со своим шоу на YouTube и миллионами подписчиков. В главных ролях — Эндрю Гарфилд, Майя Хоук, Нэт Вулфф и Джейсон Шварцман.

Выход в прокат: 3 июня



«Папа»



Валерия Гай Германика спустя много лет после «Мальчиков» вернулась в документалистику, сняв картину о своём отце. 91-летний Александр Браун, тяжело переживающий смерть любимой жены, соглашается на летнее путешествие с семьёй дочери, но постепенно поездка на Средиземное море принимает масштабы античной трагедии.

Выход в прокат: 3 июня



«Тихое место 2» / A Quiet Place Part II



После целого ряда переносов, связанных с пандемией, до больших экранов доберётся долгожданное продолжение нашумевшего хоррора. У руля вновь Джон Красински, а главные герои в исполнении Эмили Блант и Милли Симмондс всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

Выход в прокат: 3 июня



«Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It



Постановку третьей части популярной хоррор-серии о чете исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов Джеймс Ван доверил новичку Майклу Чавесу. Вера Фармига и Патрик Уилсон вернутся к своим ролям, в ленте также снялась Ингрид Бису, засветившаяся в «Проклятии монахини» из этой же вселенной.

Выход в прокат: 10 июня



«Красный призрак»



Военный боевик Андрея Богатырёва о суперпартизане по имени Красный призрак, который зимой 1941 года расправляется в одиночку с фашистами. В фильме заняты Юра Борисов, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Полина Чернышова, Вольфганг Черни, Михаил Горевой, Олег Васильков и другие актёры.

Выход в прокат: 10 июня



«Телохранитель жены киллера» / The Hitman's Wife's Bodyguard



Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек вернутся к полюбившимся ролям через четыре года после выхода «Телохранителя киллера». За постановку вновь отвечает Патрик Хьюз, а компанию трио составят Морган Фриман, Антонио Бандерас, Ричард И Грант, Том Хоппер, Кэролайн Гудолл и Фрэнк Грилло. На сей раз действие развернётся на Амальфитанском побережье, а героям предстоит остановить кибератаку, которая может привести к краху Евросоюза.

Выход в прокат: 16 июня



«Лука» / Luca



Новое творение культовой студии Pixar поведает о мальчике Луке, который проводит каникулы в приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере, в компании нового лучшего друга — морского монстра из глубин лагуны. В оригинале персонажей озвучили Джейкоб Тремблэ, Джек Дилан Грейзер, Майя Рудольф и Джим Гэффиган, а в русской версии можно будет услышать голоса Монеточки и Александра Горчилина.

Выход в прокат: 17 июня



«Бендер: Начало»



Первая часть киносериала по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Юношеские годы знаменитого авантюриста Остапа Бендера сыграет Арам Вардеванян, а Сергей Безруков исполнит роль наставника будущего Великого комбинатора. В ролях также продюсер фильма Александр Цекало, Юлия Рутберг, Таисия Вилкова, Вера Брежнева, Ольга Сутулова, Юрий Колокольников, Павел Деревянко, Гарик Харламов, Павел Майков и Артём Ткаченко.

Выход в прокат: 24 июня



«Звук металла» / Sound of Metal



Режиссёрский дебют Дариуса Мардера, чьим соавтором сценария выступил Дерек Сиенфрэнс. Прожить травматический опыт ломающегося мира вместе с теряющим слух барабанщиком Рубеном зрителю помогают убедительные перфомансы слабослыщащих актёров, которые окружают Риза Ахмеда, и изобретательный саунд-дизайн. Девушку главного героя сыграла Оливия Кук.

Выход в прокат: 24 июня



«Проклятый чиновник»



Максим Лагашкин в комедии Сарика Андреасяна предстанет в качестве жуликоватого чиновника, которого проклинает бабушка. Из-за этого нечестные деньги сгорают прямо в руках, а это чревато потерей самой большой взятки в его жизни. Компанию Лагашкину составят Елизавета Арзамасова, Любовь Толкалина, Алексей Маклаков, Владимир Сычёв, Сергей Рост, Иван Кокорин, Ольга Волкова и Юрий Кузнецов.

Выход в прокат: 24 июня



«Рок Дог 2» / Rock Dog 2



Сиквел мультфильма 2015 года, основанный на графическом романе Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер». По сюжету пёс Боуди и его весёлая рок-группа планируют отправиться в грандиозное турне, в котором обретут настоящую славу. В России персонажи заговорят голосами Никиты Преснякова, Валентины Карнауховой и Агаты Муцениеце.

Выход в прокат: 24 июня



«Человек, который продал свою кожу» / الرجل الذي باع ظهره



Драму Каутера Бен Ханьи, номинированную в этом году на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», украшает собой великолепная Моника Беллуччи. Экранизация романа Тима Дельвуа «Тим» повествует о сирийском беженце Сэме, чьё тело было превращено в живое произведение искусства и выставлено в музее. Яхья Махайни, сыгравший главную роль, получил приз «Венецианские горизонты» на прошлогодней Мостре.

Выход в прокат: 24 июня




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Макс Милиан
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