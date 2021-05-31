Сиквел «Тихого места», «Круэлла» и ещё 11 фильмов июня

Крэйг Гиллеспи снял предысторию известной злодейки Круэллы Де Виль, роль которой исполнит Эмма Стоун. Действие происходит в Англии в 1970-х. Мы узнаем, почему юная Круэлла увлеклась собачьими шкурами и как связала свою жизнь с преступностью.
Валерия Гай Германика спустя много лет после «Мальчиков» вернулась в документалистику, сняв картину о своём отце. 91-летний Александр Браун, тяжело переживающий смерть любимой жены, соглашается на летнее путешествие с семьёй дочери, но постепенно поездка на Средиземное море принимает масштабы античной трагедии.
После целого ряда переносов, связанных с пандемией, до больших экранов доберётся долгожданное продолжение нашумевшего хоррора. У руля вновь Джон Красински, а главные герои в исполнении Эмили Блант и Милли Симмондс всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.
Режиссёрский дебют Дариуса Мардера, чьим соавтором сценария выступил Дерек Сиенфрэнс. Прожить травматический опыт ломающегося мира вместе с теряющим слух барабанщиком Рубеном зрителю помогают убедительные перфомансы слабослыщащих актёров, которые окружают Риза Ахмеда, и изобретательный саунд-дизайн. Девушку главного героя сыграла Оливия Кук.
Сиквел мультфильма 2015 года, основанный на графическом романе Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер». По сюжету пёс Боуди и его весёлая рок-группа планируют отправиться в грандиозное турне, в котором обретут настоящую славу. В России персонажи заговорят голосами Никиты Преснякова, Валентины Карнауховой и Агаты Муцениеце.
Драму Каутера Бен Ханьи, номинированную в этом году на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», украшает собой великолепная Моника Беллуччи. Экранизация романа Тима Дельвуа «Тим» повествует о сирийском беженце Сэме, чьё тело было превращено в живое произведение искусства и выставлено в музее. Яхья Махайни, сыгравший главную роль, получил приз «Венецианские горизонты» на прошлогодней Мостре.
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