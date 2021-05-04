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Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе

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4 мая 2021
80 лет минуло с начала Великой Отечественной войны, но мы не перестаем обращаться мыслями к событиям тех лет. Война и Победа стали для нас одними из ключевых культурных скреп, объединяющих людей разных возрастов и рода деятельности. Кажется, со дня окончания войны ничего в нашей жизни важнее не случилось, и мы продолжаем искать в той ужасной катастрофе и героические образы, и примеры для подражания, и ключевые смыслы нашей эпохи. Ежегодно в России, как, впрочем, и зарубежом, снимаются новые фильмы о военных подвигах, равно как и о страданиях, потерях и бесконечном горе, которые принесла война. В канун Дня Победы нет недостатка в кино о войне – старом и новом. Мы решили собрать в одном материале информацию о премьерах и относительно новых фильмах и сериалах на тему войны, которые можно будет увидеть в кино, на телевидении или онлайн.

В кино

Девятаев»
Где и когда: В кинотеатрах с 29 апреля

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Девятаев"

Биографическая лента о герое-летчике, бежавшем из немецкого плена на немецком же самолете. Режиссерами картины стали Тимур Бекмамбетов и прославленный российский оператор Сергей Трофимов, дебютировавший на этом поприще. В заглавной роли – Павел Прилучный, в остальных – Павел Чинарев, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и еще целый батальон разной степени известности актеров-мужчин, «увенчанный» солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, спевшим – на русском! — для финальных титров песню Марка Бернеса «Любимый город».
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«Семнадцать мгновений весны»
Где и когда: 8 и 9 мая, 12:00, Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "17 мгновений весны"

Снятый по одноименному роману Юлиана Семёнова и вышедший в эфир 11 августа 1973 года, 12-серийный телефильм впервые будет показан на большом экране. Показ организует киностудия имени Горького, а зрители смогут увидеть по шесть серий в день по одному билету. В первый день киномарафона перед показом выступит киновед Алексей Тремасов, который расскажет, как создавалась литературная основа сериала, насколько режиссер Татьяна Лиознова отходила от текста Юлиана Семёнова, почему одни актеры отказались играть предложенные им роли, а другим телесериал принес известность.


«Иди и смотри»
Где и когда: в кинотеатрах с 6 мая

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Иди и смотри"

В повторный прокат выходит легендарная военная драма Элема Климова с Алексеем Кравченко. В свое время эта бескомпромиссная лента о Великой Отечественной повергла многих зрителей в шок и была отмечена Золотым призом и призом ФИПРЕССИ на XIV ММКФ. Сможет ли осилить кино новое поколение, мы узнаем совсем скоро.


По телевизору

«По законам военного времени. Победа!»
Где и когда: С 26 апреля, Первый канал

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "По законам военного времени. Победа"

Четвертый сезон «По законам военного времени» с Евгением Воловенко, Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным уже в эфире — и продлится до конца недели. События разворачиваются на оккупированной территории Восточной Пруссии, где бойцы Красной Армии встречают Победу. Здесь героев ждут будни военной прокуратуры: убийства, ограбления, кражи. И, конечно, не дремлет немецкая агентура, сменившая хозяев, но не врага. Порой кажется, что война еще не кончилась. Съемки четвертого сезона прошли в небольшом городе Калининградской области – Черняховске, бывшем Инстербурге. Режиссером стал Серей Виноградов.


«Неопалимая купина»
Где и когда: 4-7 мая в мая в 21.20, Первый канал

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Неопалимая купина"

Эта драма о послевоенном времени (1945-1947), созданная по заказу Первого канала, вышла в прошлом году под названием «Неоконченный бой» на цифровой платформе «Победа» — и сразу получила большое количество положительных откликов. Даже заняла первое место в зрительском рейтинге Кино-Театра.Ру. Сейчас состоится ее телевизионная премьера. Это драматичная история обычной российской женщины, чью линию судьбы опалила война, но не сожгла ее душу. Сериал снят по мотивам повестей «Неопалимая Купина» и «Встречный бой» Бориса Васильева, автора повести «А зори здесь тихие». Режиссер сериала Дмитрий Тюрин, в ролях Клавдия Коршунова, Даниил Страхов, Артём Быстров, Алексей Кравченко, Олег Васильков, Хельга Филиппова, Елизавета Арзамасова и другие актеры. Съемки проекта проходили в Риге, Бресте и Подмосковье. Камерный послевоенный сюжет разбивают короткие боевые сцены. Но будет и одна масштабная: воспоминания героини выльются в показ грандиозного танкового боя.


«Ни шагу назад!»
Где и когда: 9 мая в 14:20, Россия-1

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Ни шагу назад"

Украинская военная драма о деревенской девчонке Тошке Лыткиной (Валентина Попова), родная деревня которой была уничтожена во время вражеского налета. Потеряв всю семью, она решает пойти на фронт, где пытается доказать майору Раю (Гела Месхи), что юный возраст не помеха. В настоящий момент снимается продолжение сериала.


«Диверсант. Крым»
Где и когда: 9 мая 15:10, Первый канал

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Диверсант. Крым"

Повторный показ третьей части популярного сериала, в котором. Кирилл Плетнёв и Алексей Бардуков вернулись к своим ролям, а компанию им составили Сергей Колтаков, Дарья Жовнер, Артемий Александров, Ангелина Стречина, Эльдар Калимулин, Марина Вейс, Дарья Румянцева и другие актёры. За постановку отвечает Дмитрий Иосифов. «Диверсант» является одним из самых рейтинговых и успешных сериалов на отечественном телевидении. Непобедимая команда советских разведчиков-диверсантов под руководством Григория Калтыгина (Владислав Галкин) задумывала и проводила сложнейшие боевые операции во вражеском тылу. Премьера телесериала Андрея Малюкова состоялась в 2004-м, а в 2007-м Игорь Зайцев снял его продолжение под названием «Диверсант. Конец войны». Ежегодный показ «Диверсанта» в эфире Первого в День Победы 9 мая стал доброй традицией.



«Подольские курсанты»
Где и когда: 9 мая в 19.00, Первый канал

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Подольские курсанты"

Телевизионная премьера продюсерского проекта Игоря Угольникова о войне, любви и настоящей дружбе во времена трагических испытаний. Герои ленты - курсанты подольского артиллерийского училища, Лавров (Артем Губин) и Шемякин (Игорь Юдин), которым нравится одна и та же девушка, медсестра Маша (Любовь Константинова). Но роману не суждено расцвести: на дворе — осень 1941-го, к Москве с юго-запада подбираются вражеские войска, и курсантам, так и не успевшим завершить обучение, приходится отправиться на фронт. Фильм раскрывает малоизвестные подробности обороны Москвы, рассказывает о беспримерном подвиге курсантов и командиров Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года.
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«Т-34»
Где и когда: 9 мая в 22:05, Россия-1

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Т34"

Зрелищный фильм о танках с Александром Петровым в главной роли, снятый режиссером «Бригады» Алексеем Сидоровым. События картины начинаются в 1941 году, когда в деревню Нефедово прибывает молодой лейтенант Коля Ивушкин (Петров), с отличием прошедший курс подготовки танковых командиров. Часть, призванная защитить Москву от вторжения немцев, почти разгромлена. Юнца Ивушкина бросают сразу в бой с единственно оставшимся в распоряжении танковым экипажем, которому уготовано стать очередной жертвой войны. Битва одного экипажа против 18 немецких танков должна закончиться, по законам современного отечественного военного кино, победоносно. Но курсант оказывается в плену, где по прошествии времени организует рискованный побег.
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«Жди меня»
Где и когда: 9 мая в 00:30, Первый канал

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Жди меня"

Повторный показ мини-сериала о фронтовой бригаде артистов, выступающей на передовой. Главную роль в картине исполнила Валерия Ланская: она играет девушку, которой предстоит сделать непростой выбор между двумя героями войны – бравым казаком Громовым (Артур Иванов) и ленинградским поэтом Кольцовым (Алексей Демидов). Режиссером военной драмы выступил Стас Иванов.


Также на этой неделе в эфире Первого канала – классика советского военного кино: фильм Сергея Бондарчука 1975 года «Они сражались за родину», в котором последнюю роль в кино сыграл Василий Шукшин и первую – Андрей Ростоцкий. Также на Первом пересматриваем цветные версии шедевров «В бой идут одни "старики"» и «Офицеры». Другие телеканалы на 9 мая готовят к показу фильмы «Солдатик», «28 панфиловцев», «Летят журавли», «Торпедоносцы», «Звезда», и многие другие. Подробнее – в программе телепоказов.

Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе
фото: "Они сражались за родину"


В интернете

Для тех, кто не любит прерываться на рекламу или просто предпочитает сам программировать свои кинопросмотры, у нас есть огромный перечень картин о войне, доступных онлайн.

Смотреть онлайн: 120 фильмов ко Дню Победы

Ну и, конечно, приглашаем посмотреть веб-сериал «Как снимали войну» на нашем YouTube-канале. Этот 15-серийный документальный проект, сделанный совместно с Гильдией неигрового кино и ТВ, — наша дань фронтовым операторам Великой Отечественной войны.

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Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе фотографии
Все фильмы только о войне: что смотреть на праздничной неделе фотографии
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