Получи подарок от «Прабабушки лёгкого поведения»

6 мая
в широкий прокат выходит взрывная комедия Марюса Вайсберга
«Прабабушка лёгкого поведения. Начало
», о шпионских приключениях агента под прикрытием во время Олимпиады-80.
Кино-Театр.Ру
и кинокомпания «Централ Партнершип
» начинают розыгрыш постера фильма с автографами Марюса Вайсберга
, Александра Реввы
, Глюкозы
и Михаила Галустяна
!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Прабабушка» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Победитель будет выбран случайным образом 10 мая!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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