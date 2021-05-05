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Получи подарок от «Прабабушки лёгкого поведения»

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5 мая 2021
6 мая в широкий прокат выходит взрывная комедия Марюса Вайсберга «Прабабушка лёгкого поведения. Начало», о шпионских приключениях агента под прикрытием во время Олимпиады-80.

Кино-Театр.Ру и кинокомпания «Централ Партнершип» начинают розыгрыш постера фильма с автографами Марюса Вайсберга, Александра Реввы, Глюкозы и Михаила Галустяна!

Получи подарок от «Прабабушки лёгкого поведения»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Прабабушка» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран случайным образом 10 мая!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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Марюс ВайсбергМихаил ГалустянГлюк'ozаАлександр Ревва
фильмы
Прабабушка лёгкого поведения. Начало

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