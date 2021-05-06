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Читай книгу и смотри сериал «Обитель»

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6 мая 2021
Кино-Театр.Ру и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной») начинают розыгрыш двух книг в кинообложке «Обитель» Захара Прилепина, премьера одноименной экранизации которой ожидается на канале «Россия» 10 мая.

Читай книгу и смотри сериал «Обитель»

Конец двадцатых годов прошлого века, Соловецкий лагерь особого назначения, или СЛОН. Мир Соловков зрители увидят глазами Артема Горяинова (Евгений Ткачук) — честный и сильный, он вновь и вновь умудряется выходить невредимым из заговоров, схваток и смертельных ловушек. Он даже решается на «дружбу» с начальником лагеря (Сергей Безруков) и заводит запретный роман с его любовницей — чекисткой Галиной (Александра Ребенок).

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Обитель» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны случайным образом 12 мая и получат по экземпляру книги!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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Сергей БезруковАлександра РебенокЕвгений Ткачук
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Читай книгу и смотри сериал «Обитель» фотографии
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