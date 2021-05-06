Читай книгу и смотри сериал «Обитель»

Кино-Театр.Ру
и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной»)
начинают розыгрыш двух книг в кинообложке «Обитель
» Захара Прилепина
, премьера одноименной экранизации которой ожидается на канале «Россия» 10 мая
.
Конец двадцатых годов прошлого века, Соловецкий лагерь особого назначения, или СЛОН. Мир Соловков зрители увидят глазами Артема Горяинова (Евгений Ткачук
) — честный и сильный, он вновь и вновь умудряется выходить невредимым из заговоров, схваток и смертельных ловушек. Он даже решается на «дружбу» с начальником лагеря (Сергей Безруков
) и заводит запретный роман с его любовницей — чекисткой Галиной (Александра Ребенок
).
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Обитель» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны случайным образом 12 мая и получат по экземпляру книги!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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