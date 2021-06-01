Кто на новенького: 5 актуальных фильмов и сериалов о подростках

1 июня, как правило, принято вспоминать исключительно детские фильмы и сказки, которые то и дело призывают снимать отечественных кинематографистов на всевозможных питчингах и совещаниях в высоких кабинетах. Однако гораздо интереснее сегодня напомнить о подростках, ставших за последние годы одними из самых активных зрителей киноконтента. О подростковых проблемах говорить нелегко, но в российском пространстве, особенно если говорить о всевозможных стриминг-сервисах, все чаще стали появляться актуальные проекты, снятые для подростков и, что немаловажно, разговаривающие с ними на одном языке. Вместе с видеосервисом START, где сейчас, пожалуй, больше всего подобных проектов, рассказываем о пяти фильмах и сериалах, достойных внимания как подростковой аудитории, так и родителям, которые хотят лучше понять своих уже взрослых детей.
«Новенький
»
Переезд из Москвы в Юрьевск стал для десятиклассника Максима (Глеб Калюжный
— звезда недавно вышедших «Вампиров средней полосы
») настоящим испытанием: смена декораций столицы на провинциальную серость, — а Максим, к слову, мажор, — сложности в общении со сверстниками, связанные во многом с его замкнутым и свободолюбивым характером, сама атмосфера в школе, из-за которой подросток на целый год стал жертвой травли. После дня рождения одной из одноклассниц Максима, дочери начальника местной полиции, мальчик пропадает без вести. Юрьевск в замешательстве, ведь расследование вокруг исчезновения Максима раскрывает не только тайны его одноклассников и всей школы (первой ли жертвой подростков стал герой?), но и самого города. «Новенький», придуманный и снятый Оксаной Барковской
и Ириной Гурьяновой
, после первого сезона, концентрировавшегося на буллинге был продлен
на второй
— с акцентом на абьюзивных отношениях. Он выйдет на START уже летом.
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«Первые ласточки
»
Украинский ответ нетфликсовскому «13 причин почему
», затрагивающий при этом и проблему «групп смерти». В начале учебного года в одной из школ трагически гибнет старшеклассница Катя (Таисия-Оксана Щурук
), упав с крыши многоэтажки. Было ли это самоубийством? Или же школьницу вполне мог оттуда кто-то столкнуть? Пока в вопросах разбираются органы (вести дело поручено следовательнице Ольге Макаровой — ее играет Виктория Литвиненко-Ясиновская
), свое расследование начинают и одноклассники погибшей девушки, которые обнаруживают, что она стала участницей смертельной игры «Ласточки». Анонимы, называющие себя Друзьями (с таким Другом общалась и Катя), через переписки подталкивают подростков к совершению самоубийства. Вызвавший широкий резонанс сериал (на номер горячей линии помощи подросткам, размещенный после каждой серии, после премьеры начали поступать сотни звонков) на данный момент продлен уже на третий сезон.
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«Светлячок
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Светлячок — безобидное прозвище старшеклассницы Светы Васильковой (Арина Федорова
), которым ее любит называть мама. Прозвище это (как и сама Света) очень не нравится ее новым одноклассникам: из небольшой деревни девушка, вечно носящая красную шапку, переехала в большой город и начала учебу в элитной школе, где внимание на нее обратил один из самых популярных и красивых парней (Андрей Грызлов
). За это внимание Свете придется бороться — хоть она этого и не хочет — с главой школьной компании Женей (Анна Глаубэ
). Соперничество девушек и излишняя озлобленность учеников по отношению к немного странной, но доброй и приветливой новенькой обнажает главные проблемы и спорные черты будущей элиты общества: жажда подростков раскрыть секреты, которые Света хранит под своей красной шапкой, заставляют отношения в классе все больше и больше накаляться.
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«Я свободен
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Летний лагерь — очень благодатная почва для раскрытия всей подноготной подросткового возраста (достаточно вспомнить «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
» или «Сто дней после детства
»), а Глеба Калюжного, видимо, много не бывает. В «Я свободен» его герой Артем, семнадцатилетний изгой, который не может или попросту не хочет говорить, приезжает в лагерь между сменами, чтобы на время забыть о демонах прошлого. В одиночестве ему побыть так и не удается: в лагере он знакомится с незрячей Ритой (Анастасия Крупнова
), отстающим в развитии Юрой (Давид Мелконян
) и колясочником Костей (Евгений Ковылин
). Вместе с новыми друзьями Артем оказывается впутан в череду странных событий, которые должны помочь ему лучше понять себя.
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«Секс, инста, экзамены
»
Еще один украинский сериал о подростках, на который стоит обратить внимание, снят Антонио Лукичем («Мои мысли тихие
»). Премьера в России состоялась в начале мая. Действие сериала разворачивается вокруг винницкой одиннадцатиклассницы Саши (Анна Ярмоленко
), которая пытается сочетать школу со специфическим моделингом в Instagram. Пока в классе ее считают одной из подающих надежды учениц-отличниц, а сама она без двух минут президент школы, во внеурочное время девушка ведет Instagram-профиль, куда выкладывает интимные фотографии с эротическими текстами в постах. Когда в школе узнают о тайном занятии Саши, ребром становится вопрос о ее обучении (а значит — о выпускном, экзаменах, будущем…) и репутации среди сверстников. «Секс, инста, экзамены» стал первым украинским сериалом о зумерах, созданным специально для VOD-платформ. Во время работы над ним создатели общались с обычными подростками, чтобы узнать, что именно их сегодня беспокоит, а также работали с психологами и секс-педагогами.
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