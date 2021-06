Дьявол мечтает стать танцором: разобщенность, хаос и крах Восточного блока в фильмах Анджея Жулавски

фото: Le Salon Littéraire



В 1965 году кинокритик Ежи Плажевский заявил, что в кинематографе Польши наконец-то поднялась новая волна. «Третье польское кино», как назвал ее Плажевский, пришло вслед за послевоенным поколением соцреалистов и неореалистической «польской школой» Анджея Вайды . Как часто бывает, обобщающая рамка оказалась несоразмерна явлению: зачисленные в «третье кино» режиссеры различались и художественно, и биографически, так что в последующие годы историки польского кино старательно нюансировали подгруппы и течения. Впрочем, силу обобщения не так уж легко сокрушить. Разговоры о «третьем кино» резонировали вовсе не с внутренними процессами польского кинематографа, а с идеей транснациональной Европы, которая все быстрее пускала корни в Восточном блоке. Родившийся во Львове и отучившийся в Париже Анджей Жулавски, точнее, идеи и образы, аккумулированные в его картинах, верно указывали, какой ветер гоняет волны по Европе.В случае Жулавски история, не спрашивая великих авторов, ловко провернула свои спирали. Одна из его первых работ, короткометражка « Песнь торжествующей любви » (1967), была снята по повести Тургенева на языке Годара. Автор «Отцов и детей» был, пожалуй, первым российским писателем, которого европейский (точнее французский) читатель стал воспринимать всерьез, а важным элементом польского национального движения времен поэта Мицкевича был бонапартизм. В 1960-е именно Франция снова оказалась поставщиком гражданско-эстетической альтернативы в Восточную Европу, и французская новая волна забрала статус революционного искусства у всех социалистических кинематографий.В дебютном полном метре « Третья часть ночи » (1971) Жулавски напрямую отсылал к дебюту Анджея Вайды « Поколение » (1955), с которого отсчитывают «польскую школу». Как и фильм Вайды, «Третья часть ночи» — кино о нацистском захвате Польши. Но если Вайда мифологизировал сопротивление, то Жулавски мистифицировал феномен оккупации, то есть показывал его ритуальный и независимый от исторического момента характер. Оккупация у Жулавски — это зараженный воздух, который проникает в каждую точку пространства, ломая его в три погибели. Телесно переживаемая оккупация (от шпионов до инопланетных рас) — ровно та тема, которую Жулавски будет изучать и прорабатывать в каждой картине. Когда в «Третьей части ночи» нацисты убивают семью главного героя, тот устраивается в лабораторию по поиску лекарства от тифа, где нужно кормить вшей собственной кровью. Ровно этим в годы оккупации Львова занимался отец режиссера— он и написал сценарий «Третьей части ночи» для сына. Оккупация — не только биографически важная для всей семьи Жулавски тема, но и ключевой элемент национального мотива мученичества. Жулавски начал с двух краеугольных моментов польской истории: Второй мировой («Третья часть ночи») и второй раздел Польши (« Дьявол », 1971). Первый фильм худо-бедно вышел в прокате, а во втором польская цензура усмотрела поклеп на Польскую рабочую партию, и картина, в которой несостоявшийся убийца короля превращается в маньяка, а монахиня кастрирует сатану, отправилась на полку.Сколь бы внятными ни были исторические конфликты в фильмах Жулавски, фокус в них — на индивидах среди хаоса, а не на формах коллективной борьбы. Мужчин объединяют только неверные женщины, женщин — только менструация. Формально массовая разобщенность, вопреки всем попыткам организоваться в союз (секс, нация, религия), выражается в гротескных судорогах одержимых фигур. Изабель Аджани в культовой « Одержимой » (1981) — лишь одна фигура из сонма хаотично носящихся по коридорам и полям. Бьющиеся в конвульсиях и корчащие гримасы актеры у Жулавски будто воплощают мечту дьявола из второго фильма: стать танцором. Именно непредсказуемая хореография актеров и камер (они у Жулавски чаще всего ручные) временно позволяет воспарить над оккупационными силами внутри кадра. Кстати, в известном оммаже «Одержимой», клипе Massive Attack и Young Fathers Voodoo in my Blood, образ вторгающегося оккупанта персонифицирован именно в киноглазе.Динамика в фильмах Жулавски держится на безупречной координации фигур, где каждая, кажется, вот-вот сокрушит партнера. Отсюда нечеткие границы межличностных отношений: инцестуальные мотивы и нервические перепады из любви в ненависть, из похоти в отвращение. Можно сказать, что Жулавски и сам воплощал ту самую дьявольскую мечту о сокрушительном танце, всю жизнь снимая «пляски смерти», наряженные в одежды то боди-хоррора, то эротической драмы, то гангстерского фильма. При этом либеральный космополитизм порождал в его точеных картинах характерное диссидентское противоречие: желание сломать уравниловки и стены, чтобы заменить их другими универсалиями.Одна из таких универсалий — это, конечно, распятие. Оно появляется во многих фильмах Жулавски, а в «Дьяволе» и « На серебряной планете » (1987)(эпичный сай-фай, начатый в 1975-м, но запрещенный прямо по ходу съемок) героев буквально распинают под монологи о патриотизме. С одной стороны, это крест вечно делимой Польши, с другой — старая форма постановки вопроса о человеке и его природе. Поскольку хореография кадра для Жулавски первостепенна, самые путанные моменты «текста» (а в его фильмах говорят целыми эссе) можно воспринимать не по аллегорическим, а по абстракционистским лекалам. В «Дьяволе» есть сцена, где несостоявшийся цареубийца выбегает из борделя и видит взваленный на лошадь труп бывшей невесты. Растерянно спрашивая у дьявола «Зачем?», он получает феноменальный ответ: «Неважно!» Дьявол (он же прусский шпион) выкрикивает его, усаживая героя на коня, которому тот через секунду перережет глотку. Объяснения не нужны и потому, что индивидуальные агонии, которые все время изображает Жулавски, объяснять и предотвращать поздно. Как и распятие, всадники Апокалипсиса (тоже постоянный образ режиссера) — вещи необратимые.При этом Жулавски не столь дидактичный христианин, как, к примеру Кшиштоф Кесьлёвский с его « Декалогом » (1989). Жулавски интересует не поучительный, а перформативный потенциал веры, то есть то, что христианство может сделать с вечно двоящимся сознанием европейца. В «Третьей части ночи» первая жена Жулавски Малгожата Браунек играет женщин-двойников, в «Дьяволе» ее героиня в предсмертных конвульсиях рожает синюшную девочку. В «Одержимой» — второй и самой масштабной копродукции Жулавски, которую он снимал после развода с Браунек, — героиня Аджани объединяет два этих мотива. В доке о съемках «Одержимой» с характерным названием The Other Side of The Wall Жулавски заявил, что для него бесформенный склизкий выкидыш, который случается у Анны в подземке, — не что иное, как аналог коммунистического режима. Закладывал ли Жулавски этот смысл изначально, или придумал задним числом — не так важно. В обоих случаях это отражает то восприятие коммунизма, которое тысячью и одной силой закреплялось в Европе после 1960-х.После официального запрета «Дьявола» Жулавски уехал во Францию и снял еще два фильма: тематически французский (о богемной любви, долгах и порнографии) и формально американский. Сюжет « Главное — любить » (1975) более линеен, а локации уже не чернеют голыми деревьями и сырой землей — они ломятся яркими предметами буржуазного шика. В кадре то и дело мелькают постеры голливудских фильмов, а один из персонажей пристает к герою-фотографу голосом американской звезды тридцатых Джеймса Кэгни . Несмотря на кинематографические акценты, основной конфликт разворачивается на театральных подмостках — и, как в польских фильмах Жулавски, в преувеличенно-театральной манере. Как и в «Дьяволе», здесь ставят Шекспира, и в роли Ричарда III выступает Клаус Кински — большой мастер психопатической игры, который — по духу и польскому происхождению, — кажется, не мог не оказаться в фильме Жулавски.Его (как, кстати, и Вернера Херцога , у которого много снимался Кински) волнуют сценические протяженности действия: то, как и куда течет происходящее в кадре. Театральная пластика в сочетании с ручной камерой и экспериментальным монтажом создают в фильмах психотропный эффект почище тех необязательных веществ, которые непонятно зачем употребляет персонажи (в «Главное — любить» и « Шаманке », 1996). Работы Жулавски — это кино душевной дезориентированности, синтезированное из смеси французской новой волны, польской школы, индивидуальной чувствительности и начитанности. Сбегая от польской цензуры навстречу большим европейским копродукциям, Жулавски не знал (хотя, возможно, догадывался), что и там его ждет один скандал за другим. Где бы ни смотрели его кино, оно часто оказывалось чужим и непонятым; кажется, единственное, что смог отыскать беспокойный режиссер — это собственную вненаходимость.