Герой кнута и шляпы: хроники Индианы Джонса

К 40-летию выхода на экраны фильма «Искатели утраченного ковчега»
Эпоха видеосалонов познакомила отечественного зрителя со множеством знаменитых персонажей мирового кино. На маленьких экранах телевизоров (зачастую чёрно-белых) в полутёмных помещениях домов и дворцов культуры, полузаброшенных кинотеатров и других площадок состоялась первая встреча с такими героями, как Рэмбо, Терминатор, Кобра, Эллен Рипли, Фредди Крюгер, Джон Маклейн, Док Браун и Марти Макфлай. Они пришли на смену любимым с детства Неуловимым мстителям, Алисе Селезнёвой, товарищу Сухову, Володе Шарапову и Глебу Жеглову, почти отодвинув на первых порах любовь к советскому кино на задний план. Одним из новых любимцев стал находчивый архитектор Индиана Джонс, дебютировавший на большом экране 12 июня 1981 года в фильме Стивена Спилберга «Искатели утраченного ковчега».
Рождение героя
Отцом доктора Генри Уолтона «Индианы» Джонса-младшего, которого в годы Первой мировой войны именовали как капитана Генри Дефанса, является киновундеркинд Джордж Лукас
. В 1973-м, после феноменального успеха «Американских граффити
», им были написаны четыре истории под общим названием «Приключения Индианы Смита» под влиянием Pulp-журналов и классических приключенческих сериалов 1930-х—1940-х вроде «Сказок Золотой обезьяны», ставших основой и для «Звёздных войн
». Концепцию и персонажей режиссёр разработал совместно с Филлипом Кауфманом
, одновременно с тем решив построить сюжет вокруг поисков Ковчега завета. Но с затеей пришлось повременить, поскольку Кауфмана позвал Клинт Иствуд
на съёмки вестерна «Джоси Уэйлс — человек вне закона
».
К своей идее Лукас вернулся в конце мая 1977-го, когда во время отдыха на Гавайях встретился со своим другом Стивеном Спилбергом. Тот поздравил коллегу с триумфом «Звёздных войн», которым все предрекали оглушительный провал, и посетовал, что мечтает снять один из фильмов о Джеймсе Бонде, однако продюсер серии Альберт Брокколи
ему отказал. Выслушав друга, Джордж предложил ему персонажа «гораздо лучше, чем Джеймс Бонд»
и показал наработки «Искателей утраченного ковчега». Стивену очень понравилась концепция «фильма о Джеймсе Бонде без шпионских приспособлений»
, однако он настоятельно порекомендовал сменить фамилию героя на «Джонс», поскольку вспомнил, что когда-то был вестерн с главным героем по имени Невада Смит
, названным в честь ещё одного американского штата.
В то время Джордж Лукас одновременно разрабатывал «Утраченный ковчег» и пятый эпизод «Звёздных войн», а помогали ему Фрэнк Маршалл
и Лоуренс Кэздан
. Для создания истории и визуальных идей фильма в течение пяти дней, с 23 по 27 января 1978-го, Лукас, Спилберг и Кэздан собирались на совещание, каждый раз длившееся девять часов. В этот период Стивен придумал сцену с катящимся на Джонса валуном, а Джорджу пришли идеи с субмариной, обезьяной, отдающей нацистское приветствие, и девушкой, бьющей Индиану в Непале. Стостраничная стенограмма их разговоров и 20-страничный тритмент Лукаса стали основой для первого проекта сценария, написанного Лоуренсом за шесть месяцев. Многое в итоге пришлось забраковать. Так, Кэздан исключил из сценария побег из музея в Шанхае, битву с самураями, прыжок с самолёта в реку, пробежку по спинам крокодилов, погоню на вагонетках и многое другое. В частности, подруга Индианы Джонса могла стать двойным агентом, тайная немецкая база подлодок на острове представлялась огромным сооружением с тремя подземными уровнями и собственной железной дорогой с поездом, а заклятым врагом Джонса хотели сделать азиата. Впрочем, некоторым сценам нашлось место в сиквелах.
Вызвал ожесточённый спор и характер Джонса: Лукасу он представлялся бондоподобным плейбоем, а Спилберг и Кэздан видели в нём мрачного алкоголика, похожего на Фреда Доббса, сыгранного Хамфри Богартом
в «Сокровищах Сьерра-Мадре
». Кроме того, Стивен хотел сделать Тота с механической рукой, но Джордж посчитал, что незачем погружаться в научную фантастику. Все наработки квартета получили воплощение в оригинальных иллюстрациях для пред-производства, созданных художником-комиксистом Джимом Стеранко. Его наброски оказали сильное влияние на видение образа Индианы и самого фильма.
Индиана Джонс является собирательным образом не только главных героев приключенческих киносериалов Золотого века Голливуда, но и нескольких исторических личностей. Прототипами героя можно назвать немецкого археолога и писателя, штурмбаннфюрера СС Отто Рана, озабоченного поисками Святого Грааля, американского палеонтолога Роя Чемпена Эндрюса, работавшего во Внутренней Монголии и Монгольской Народной Республике, американского археолога, преподавателя и политика Хайрама Бингема, открывшего «затерянный город инков» Мачу-Пикчу, британского полковника Перси Харрисона Фосетта, вдохновившего Артура Конана Дойля
на написание «Затерянного мира
», археолога Вендиля Джонса, изучавшего Ковчег Завета и носившего такую же шляпу, и археолога Фредерика Альберта Митчелла Хеджеса, якобы обнаружившего хрустальный «Череп из Лубаантуна».
Что касается прозвища героя, то Индианой звали аляскинского маламута Джорджа Лукаса, ставшего также прообразом Чубакки из «Звёздных войн». Данный факт был неоднократно обыгран в серии. Но самое примечательное, что имя Индианы Джонса впервые появилось задолго до фильма, в 1900-м, когда вышла книга известного итальянского писателя Эмилио Сальгари «Индиана Джонс: В море».
Ещё на этапе разработки Джонса-младшего наделили шляпой, кнутом, патологической боязнью змей, кожаной курткой, отсылающей к курткам лётчиков периода после Первой мировой войны, и револьвером. В его руках также нередко можно увидеть кожаный блокнот Молескин, которым, кстати, пользовался и его отец.
Становление героя
Уход на пост-производство картины «Империя наносит ответный удар
» в сентябре 1979-го позволил Лукасу полностью посвятить себя «Искателям утраченного ковчега». Поскольку сам он не хотел снимать из-за нервного истощения после съёмок четвёртого эпизода «Звёздных войн» и боязни превратиться в психопата, то он предложил занять режиссёрское кресло Спилбергу. Однако именно тогда мастеру не улыбнулась удача. Из-за провала комедии «1941-й
» многие студии не хотели с ним связываться, а тем более давать 20 миллионов на производство картины. Мешали сотрудничеству и условия дружеского дуэта, согласно которым большая часть сборов и полная собственность фильма переходили его создателям. Да и сам Лукас не внушал доверие из-за раздувшегося бюджета пятого эпизода «Звёздных войн», из-за чего он влез в долги и даже вынужден был обратиться за помощью к президенту студии «20 Век Фокс» Алану Лэдду-младшему, в своё время поверившему в его талант.
Всё изменилось, когда на сцену вышла Paramount Pictures во главе с Майклом Эйзнером. Студия дала добро на съёмки, договорившись на производство минимум четырёх продолжений совместно с Lucasfilm. Подготовительный период закончился в апреле 1980-го. Благодаря четырём иллюстраторам картина до сих пор является самым раскадрованным фильмом в карьере Спилберга. Одним из помощников раскадровщиков был 15-летний Майкл Бэй
, принимавший участие в прорисовке экшн-сцен. Дабы сэкономить друзья решили уложиться в наиболее короткий срок при помощи «быстрой и грязной»
манеры постановки ретро-сериалов. При этом за полгода до начала съёмок были сооружены миниатюры всех основных локаций.
Вопрос с выбором актёров практически изначально был решённым делом, поскольку Спилберг видел в главной роли только Харрисона Форда
. Но Лукас как мог противился этому, так как не хотел, чтобы у него был собственный «Бобби Де Ниро»
или «тот парень, которого я пихаю в каждый свой фильм»
. Поэтому решено было провести полноценный кастинг в поисках менее известного актёра и нового таланта. В частности, в пробах участвовали Джефф Бриджес
, Питер Фальк
, Тим Мэтисон
и Джек Николсон
. В итоге оба остановились на Томе Селлеке
, похожем на Форда, но обладавшем большей атлетичностью. Но здесь вмешалась судьба — именно тогда Селлек подписал контракт на съёмки в прославившем его сериале «Частный детектив Магнум
», а потому не смог принять предложение. Впрочем, ему пришлось полгода ждать начала съёмок, а потому он вполне мог принять участие в потенциальном блокбастере, но не сложилось. До старта съёмок оставалось три недели, а у них всё ещё не было исполнителя ключевого образа. Тогда в дело вмешались продюсеры Фрэнк Маршалл и Кэтлин Кеннеди
, впечатлённые работой Форда в картине «Империя наносит ответный удар». Они вместе со Спилбергом убедили Лукаса, что лучше Хана Соло в качестве Джонса никого нет, а сам Форд быстро согласился на предложение.
В образе Саллаха мог засветиться не хрестоматийный Джон Рис-Дейвис
, а Дэнни ДеВито
, но тот не смог присоединиться из-за занятости над другой кинолентой. Одним из нацистов Спилберг видел Романа Полански
. Режиссёр был заинтригован, но он не собирался лететь в Тунис на съёмки. Тогда сценарий прислали Клаусу Кински
, и тот не преминул язвительно высказаться, назвав сюжет «идиотским и дерьмовым, как и у многих других подобных фильмов»
. На образ Мэрион Рэйвенвуд претендовали будущая супруга Спилберга Эми Ирвинг
и Шон Янг
, у которой были все шансы попасть в фильм, поскольку она проходила совместные пробы со всеми кандидатами на роль Индианы Джонса. Как мы знаем, Мэрион стала Карен Аллен
, а Янг удалось поработать с Фордом в «Бегущем по лезвию
» Ридли Скотта
.
Съёмки фильма стартовали 23 июня 1980-го во французском городе Ла-Рошель. Именно здесь отсняли сцены с нацистской субмариной, ради которых Лукас взял в аренду подводную лодку, использованную позднее Вольфгангом Петерсеном
в «Подводной лодке
». Затем съёмочная группа оказалась в британском Эльстри, где сняла немало сцен с Колодцем Душ, баром Мэрион и подземелье для начала картины. В эпизоде с Колодцем Душ поначалу планировали задействовать две тысячи змей, но Спилбергу показалось этого мало, и команда бросилась на поиски всех пресмыкающихся в зоомагазинах Лондона и Южной Англии. В итоге они умудрились набрать девять тысяч особей. Стеклянная перегородка, разделявшая на съёмках Форда от кобры, спасла ему жизнь, поскольку на одном из дублей рептилия не преминула в него плюнуть ядом. Любопытно, что сам актёр не боится змей, как его персонаж.
Далее последовал Тунис, ставший заменой Египту. Сцену, где Джонс целится из гранатомета в ковчег, сняли в том же каньоне, что и «Звёздные войны». В Кайруане снимали появление Саллаха и небезызвестную сцену с убийством Джонсом размахивающего мечом ассасина. Данный эпизод полностью придумали на съёмочной площадке, и изначально предполагалось, что это будет сложный фехтовальный поединок с использованием хлыста и меча. Кое-что даже успели снять и даже продемонстрировать в одном из ранних трейлеров. Но из-за сложности и утомительности съёмок, пришедшихся на рекордную для Туниса жару и дизентерию, которой заболел Форд, Харрисону всё надоело, и он спросил Стивена: «А почему бы мне просто не пристрелить засранца?».
Спилберг поддержал идею и, вырезав из сценария сцену с поединком, снял знаменитую короткую перестрелку.
Первые кадры ленты сняли на Гавайях в Кауаи, в качестве Вашингтонской локации послужило здание муниципалитета Сан-Франциско, колледжем, где преподавал Джонс, стал Тихоокеанский Университет, а дом Индианы нашли в калифорнийском Сан-Рафаэле. Съёмки заняли всего 73 дня, и это положительно сказалось на графике. Финальные сцены в Вашингтоне попали в картину по чистой случайности, так как сценарий не предусматривал, чем завершатся отношения Инди и Мэрион. Панораму столицы Спилберг позаимствовал из фильма-катастрофы «Гинденбург
».
Джордж Лукас всё-таки не ограничился только продюсированием и работой над сценарием. Ему пришла идея снять самому эпизод с обезьяной, который оказался довольно-таки сложным. После двухнедельной дрессировки мартышка отказывалась отдавать нацистское приветствие. Выход нашли таким образом: подвесили на леску виноградинку прямо перед обезьяной. Спустя почти полусотни дублей животное, наконец, зигануло, протянув лапы к еде. Данная сцена стала для Спилберга одним из двух любимых моментов картины. Стивен, кстати, разместил пасхалку на стене Колодца Души и алтаре, поддерживающем Ковчег, — иероглифические изображения дроидов C3PO и R2D2. Спустя много лет в сольнике Хана Соло
засветился золотой идол из пролога.
На долю Харрисона Форда, не чуравшегося выполнения трюков, выпало немало трудностей. Ему десять раз пришлось убегать от булыжника, сделанного из стеклопластика и весившего около центнера, поскольку снимали по пять дублей с двух разных ракурсов. На съёмках эпизода драки у самолёта он порвал связки на колене, но не бросил съёмки, а обложил колено льдом. Форда действительно протащили под грузовиком, что привело к ушибу ребра. Позднее актёр признался, что не волновался во время съёмок этого эпизода, и заявил, что если бы сцена была опасной для жизни, то её снимали бы последней.
Эффекты для вскрытия нацистами священного Ковчега создали кудесники студии Industrial Light & Magic, основанной Лукасом. Из-за того, что тогда компьютерные технологии были диковинкой, многие визуальные трюки выполнялись при помощи традиционных техник. Художники поначалу планировали прибегнуть к послойной анимации для изображения духов, но всё-таки пришли к выводу, что следует использовать смешанный подход. Съёмки миниатюрных кукол проходили в аквариуме с водой под руководством известного специалиста по спецэффектам Ричарда Эдланда, а актрису, воплощавшую призрака, снимали с самых разных ракурсов. Послойную анимацию использовали при работе над четырьмя планами. Финального эффекта добились при помощи метода оптической печати, собравшей все элементы композиции воедино.
Для эпизода с умирающими в кадре фашистами были изготовлены их бутафорские головы. По сюжету их ожидал взрыв, превращение в мумию и таяние на глазах. Художники по гриму сняли слепки с исполнителей ролей нацистов и вылепили скульптуры их голов. Одну из них начинили пиротехникой и взорвали, другую сотворили из воска и желатина, чтобы во время съёмки растопить горячим воздухом. А третьего превратили в мумию, выкачав воздух из мембран, скрытых внутри муляжа его головы. За управление технической начинки куклы отвечало восемь специалистов. Сцену снимали на пониженной скорости. В частности, плавление фиксировалось на плёнку со скоростью меньше одного кадра в секунду.
Музыку к «Искателям утраченного ковчега» написал Джон Уильямс
. Основной темой стал «Марш искателей», чьи две различные версии композитор предложил на выбор Спилберга, но ему понравились обе, и он попросил их объединить в одно целое. В незабываемый саундтрек также вошли «Тема ковчега», мелодия Мэрион и «Нацистский марш». Несмотря на то, что музыка не получила «Оскар», она обрела популярность и узнаваемость.
Премьера картины состоялась 12 июня 1981-го. Лента стала самым кассовым фильмом года, собрав в прокате более 383 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов, и до сих пор считается одним из самых кассовых фильмов в истории. На счету «Искателей утраченного ковчега» четыре «Оскара» (за звук, монтаж, декорации и визуальные эффекты), специальный приз Американской киноакадемии за монтаж звуковых эффектов, семь «Сатурнов», «Грэмми» за музыку и ещё 25 престижных наград.
Развитие героя
Несмотря на то, что Лукас и Спилберг изначально планировали создать трилогию, серия разрослась до пяти частей и сериала. Сиквел «Индиана Джонс и храм судьбы
» с 28-миллионным бюджетом снимали в Лондоне и Шри-Ланке. Стивен приступил к съёмкам после завершения работы над «Инопланетянином» 18 апреля 1983-го в Канди, а 5 мая съёмочная группа перебралась в Elstree Studios в Хертфордшире. По воспоминаниям Фрэнка Маршалла, «после съёмок сцены с жуками, члены съёмочной группы по возвращении домой находили жуков в своих волосах, одежде и обуви».
80 % съёмок в павильоне удалось скрыть Дугласу Слокомбу
благодаря грамотной установке света.
Постановщиком танцевального номера в начале картины, где Форд, наконец-то, предстал эталонным Джеймсом Бондом, выступил Дэнни Дэниэлс, а Кейт Кэпшоу
ради сцены научилась танцевать чечётку и запела на китайском языке. Танцам сильно мешало слишком узкое платье, изготовленное из бисера 1920—1930-х дизайнером Барбарой Метерой. Данный эпизод снимали последним, но платье принимало участие в одной из сцен, где сушилось на дереве. Там-то оно и пострадало из-за слона, принявшего его за еду и порвавшего всю заднюю часть платья. Метера в срочном порядке вынуждена была чинить пострадавший реквизит при поддержке художника по костюмам Энтони Пауэлла.
Верёвочный мост для фильма изготовили британские инженеры из Balfour Beatty, которые в тот момент работали неподалёку на дамбе Виктория в Шри-Ланке. При исполнении сальто в сцене борьбы с убийцей в спальне у Форда была межпозвоночная грыжа. В перерывах между съёмками Харрисон отдыхал на больничной койке, которую доставили специально для него. По словам Лукаса, актёр «едва держался на ногах, но всё же был там каждый день, так что съёмки не прекращались».
Съёмки продолжились и после того, как 21 июня Форда увезли в калифорнийский Centinela Hospital. В течение пяти недель вместо актёра работал дублёр Вик Армстронг
, а его супруга заменяла Кэпшоу.
Для сцены погони на вагонетках были использованы американские горки, манекены и кукольная анимация. Миниатюрных моделей снимали для общих планов. Вагонетки реального размера снабдили электроприводом, с помощью которого они могли разгоняться до 16 километров в час. Съёмки проходили на пониженной скорости ради создания эффекта быстрого движения при проигрывании плёнки с нормальной частотой 24 кадра в секунду. Оператор снимал погоню с разных ракурсов и при разном освещении, дабы тоннель не смотрелся одинаково. Спилбергу очень хотелось растянуть экшн-эпизод на семь минут.
В Макао проходили съёмки шанхайского эпизода с 24 июня по 7 июля, когда Слокомб страдал от лихорадки и не мог работать. Сам же Форд вернулся в строй 8 августа. Несмотря на все эти неурядицы Спилберг умудрился снять картину за рассчитанные сроки при сохранении заявленного бюджета, закончив основные съёмки 26 августа. Локациями для досъёмок послужили каньон Снейк Ривер в штате Айдахо, гора Маммот, реки Теламни и Американ-Ривер, Йосемитский национальный парк, долина Сан-Хоакин, база ВВС Гамильтон и Аризона. Маршалл отснял массовку в январе 1984-го во Флориде, где использовал аллигаторов вместо крокодилов. После тестового просмотра готового материала Спилберг и Лукас пришли к мнению, что он выглядит слишком быстрым и дополнили фильм парочкой спокойных кадров, дающих зрителю время перевести дыхание.
Хоть «Храм судьбы» и вышел гораздо более мрачным и кровавым, чем оригинал, его всё равно ожидало зрительское признание, а спецэффекты были отмечены премией BAFTA и «Оскаром». Что касается прибыли, то заработок от проката превысил более чем в десять раз затраты на производство фильма.
Признав, что во второй части был перебор «с подземельями и ужасами»
, триквел Спилберг решил сделать более жизнеутверждающим и комедийным, чтобы приблизить его к атмосфере первого фильма и вернуться, тем самым, к истокам. Ради «Индианы Джонса и последнего крестового похода
» режиссёр даже отказался от съёмок потенциальных хитов «Большой
» и «Человек дождя
».
Лукас захотел превратить ленту в историю про «особняк с привидениями» и даже пригласил для написания сценария автора «Романа с камнем
» Дайан Томас. Однако Спилберг отверг идею друга, поскольку не хотел возвращаться на территорию «Полтергейста
», где он числился соавтором сценария и продюсером. По замыслу Джорджа, Святой Грааль должен был появиться в прологе, чьё действие развернулось бы в Шотландии. При этом истоком Грааля являлось язычество, а действие происходило в Африке во время поисков других христианских артефактов. Спилберг долго отказывался от использования в сюжете Грааля, поскольку считал эту идею слишком «эзотерической»
, хотя Лукас и заинтересовал его тем, что артефакт можно наделить волшебными исцеляющими свойствами и дарованием бессмертия. В сентябре 1984-го Лукас набросал восьмистраничный проект-набросок под названием «Индиана Джонс и Король обезьян», который затем расширил до 11 страниц. Предполагалось, что Индиана столкнётся с призраком в Шотландии, а финал крутился вокруг находки Источника вечной молодости в Африке.
Для написания сценария наняли Криса Коламбуса
. Его первый набросок от 3 мая 1985-го предложил отличную от первоначального замысла главную сюжетную линию, сосредоточенную на китайском мистическом артефакте под названием Персики бессмертия. События стартуют в 1937-м на территории Шотландии, где Джонс борется с призраком барона Шеймуса Сигроува III. Затем Индиана попадает в Мозамбик с целью разыскать доктора Клэр Кларр, похожую на Кэтрин Хепбёрн
, которой удалось найти 200-летнего пигмея. Несчастного похищают нацисты во время погони на лодках, и Индиана, Клэр и давний друг Инди Скреджи Бриер, чтобы спасти его, отправляются по реке Замбези. В финале Джонс погибает и воскресает при содействии Короля обезьян. Среди персонажей также присутствовали племя африканских каннибалов, нацистский сержант Гаттербёг с механической рукой, безумно влюблённая в Индиану безбилетная студентка Бэтси и лидер пиратов Кезур, умирающий из-за съеденного персика и обладавший грязными помыслами. Последнего видели в стиле Тосиро Мифунэ
. В сценарии также нашлось место танку и осёдланному носорогу.
Во второй версии сценария Коламбуса от 6 августа 1985-го уже не было Бэтси, но появился покинувший родину владелец бара Дэш, сотрудничающий с нацистами, а Короля обезьян наделили злодейским характером. Новоявленный злодей заставляет Инди и Дэша играть в шахматы, где вместо фигур реальные люди, погибающие на самом деле. Инди борется с нечистью, одерживает победу над армией Короля и женится на Клэр. События должны были развернуться в Африке, а потому Спилберг и Лукас попросили избавиться от образа Короля, выставлявшего коренных африканцев в неприглядном свете, да и сам сценарий посчитали чрезмерно нереалистичным. Из-за этого сценария случился казус в 1997-м, когда его опубликовали в Интернете. Читатели приняли его за первый набросок к четвёртой части из-за ошибочной датировки, где указали не 1985-й, а 1995-й.
Устав от буйной фантазии Коламбуса, Спилберг впервые заговорил об отце Индианы, Генри Джонсе-старшем. У Лукаса были сомнения на этот счёт, так как он всё ещё надеялся ввести в сюжет Грааль. Спилберг, наконец, пошёл ему на уступки и убедил, что отношения отца и сына послужат идеальной метафорой для поисков Инди. Для создания нового сценария наняли Менно Мейджеса, работавшего над «Цветами лиловых полей
» и «Империей солнца
», и тот приступил к работе 1 января 1986-го, а закончил через десять месяцев. На сей раз Инди отправляли на поиски отца в Монсегюр, где он знакомится с монахиней Шанталь. Затем его заносит в Венецию, Стамбул и, наконец, в Петру, где он встречает Саллаха и находит своего отца. Заканчивается всё тем, что нацисты касаются Грааля и взрываются, а когда артефакта касается Генри, то перед ним появляется лестница в Рай. Шанталь остаётся на Земле и выходит замуж за Индиану. Через несколько месяцев в сценарий внесли правки и дополнения, благодаря которым Индиана находит отца в крепости Крак-де-Шевалье, нацистов возглавляет Грета Фон Гримм, а Индиана борется с демонами на стороне Грааля с помощью волшебного ножа. События пролога обеих версий сценария разворачиваются в Мексике, где Джонс в борьбе за обладание маской Монтесумы сталкивается с человеком, управляющим армией горилл.
В конце концов к команде фильма присоединился Джеффри Боэм, работавший над «Внутренним пространством
». Он вместе с Лукасом переписал сценарий за две недели. Именно Боэм предложил, чтобы Инди нашёл отца в середине повествования. «Учитывая, что это последний фильм, нельзя просто позволить им найти артефакт, как это было с предыдущими фильмами. И я подумал — пусть они потеряют Грааль, но зато восстановят свои отношения. Это эмоциональный поиск, внутренние копания Инди, смысл которых в том, что отец важнее Грааля», —
посчитал сценарист, отметив также, что персонаж был недостаточно развит в предыдущих частях. В его первом наброске от сентября 1987-го действие происходило в 1939-м, в прологе появился цирковой поезд, однако Инди искал реликвию ацтеков в Мексике. Лидера «Братства крестоносного меча» Кемаля сделали каталонским секретными агентом, который с целью прославить свою страну сотрудничал с нацистами в поисках Грааля. Он стреляет в Генри и погибает, выпив не из той чаши. Генри и Эльза, по сценарию брюнетка, искали Грааль для «Чандлер-Фонда». Рыцарь Грааля сражается с Джонсом верхом на лошади, а Фогеля раздавило каменной глыбой, когда он попытался украсть Грааль.
В версии сценария Боэма от 1988-го появились множество предложений Шона Коннери
касательно его персонажа и знакомый всем пролог. Лукас убедил Спилберга показать Инди мальчиком, поскольку «Империя солнца» понравилась публике именно наличием ребёнка в качестве главного героя. В ответ Стивен предложил сделать Инди бойскаутом. Уолтер Чандлер попал в сценарий, однако пока не считался главным злодеем, поскольку погибал во время падения танка с обрыва. Эльза стреляет в Генри и погибает, выбрав не ту чашу, а Инди спасает своего падающего в пропасть отца, пока тот пытается дотянуться до Грааля. Вогель потерял голову, проходя одно из трёх испытаний верой, а Кемаль попытался взорвать храм во время комической схватки, в которой оружие несколько раз самопроизвольно выстреливает. А на съезде нацистов появлялась Лени Рифеншталь
. Через месяц была придумана сцена с Генри-старшим, пугающим чаек, которые становятся причиной крушения самолёта. Том Стоппард
переписал сценарий 8 мая 1988-го под псевдонимом Барри Уотсон. Им была пущена под нож большая часть диалогов, после чего он внёс в сюжет персонажа в «панамской шляпе» ради соединения пролога с основным временем действия фильма. Благодаря Стоппарду Кемаль стал Казимом, а Чендлер — Донованом, застрелившим в итоге Генри.
Основные съёмки фильма, получившего бюджет в $36 млн. стартовали 16 мая 1988-го в пустыне Табернас испанской провинции Альмерия. По плану Спилбергу предстояла двухдневная съёмка короткого эпизода погони, но при работе на раскадровками сцена существенно расширилась. К тому же режиссёр решил сосредоточить внимание не на приключении, а на повествовании, поскольку хотел показать взаимовыручку отца и сына. Второе отделение съёмочной группы приступило к съёмкам за две недели до этого. Через десять дней группа перебралась во Дворец изящных искусств в Мехико, использованный как дворец хатайского султана. В парке Габо Де Гата-Нихар отсняли погоню на дороге, а в туннеле и на пляже — сцену, где стая птиц сбивает самолёт. Съёмки в Испании закончились 2 июня 1988-го в Гуадисе, расположенном в провинции Гранада — здесь Броуди похитили на железнодорожной станции в Искендеруне. Ради достоверности рядом со станцией построили мечеть.
Внутренние сцены замка сняли в павильонах студии «Элстри» с 5 по 10 июня. К сцене пожара обратились в последнюю очередь. Королевское садоводческое общество послужило внутренними сценами в аэропорту. На площадке «Элстри» сняли побег на мотоцикле. 29 июня на аэродроме North Weald Airfield зафиксировали на плёнку, как Индиана покидает Венецию. На съёмках беседы за столом Форд и Коннери сидели без штанов из-за невероятной жары на съёмочной площадке. С 20 по 22 июля группа работала над внутренними сценами храма Грааля. Входом в храм послужил древний город Петра, расположенный у Эль-Хазне. Постройка декораций храма заняла шесть недель, при работе использовали гидравлические системы и десять кардановых подвесов для съёмок землетрясения. Чтобы восстановить декорации для съёмок сцен до и после обрушения храма, требовалось около 20 минут между дублями — гидравлическую установку приводили в прежнее положение, а образовавшиеся трещины замазывали. Из-за сложности сцены с падением чаши в трещину решили построить отдельную площадку — пол до разлома, с заполнителем трещины. Чтобы закинуть Грааль на нужный выступ, потребовалось шесть дублей. Нацистский парад сняли ночью с 25 по 26 июля в школе «Стоу» в общине Стоу в Бакингемшире.
После получения продюсером Робертом Уоттсом разрешения руководства Венеции, Гран-канал ради съёмок закрыли для туристов утром 8 августа. Через два дня команда вернулась в Элстри, где быстро отсняли сцену в библиотеке, португальское судно и сцены в катакомбах. Пролог 1938 года на пароходе сняли в Элстри за три дня в доках на постройке размером 60 футов на 40 на кардановом подвесе. В этой сцене использовали около дюжины резервуаров, каждый из которых вмещал около 360 американских галлонов воды весом три тысячи фунтов. Дом Генри-старшего сняли в Милл-Хилле в Лондоне. В водном резервуаре в Элстри поставили также драку Инди и Казима в Венеции перед гребным винтом корабля. Ради создания впечатления, что персонажи находятся близко к винту, Спилберг прибегнул к линзам дальнего фокуса. Часть погони с участием спортивных лодок Hacker Craft отсняли в доках Тилбари в Эссексе. Ради эпизода с лодками, проплывающими между кораблями, судна соединили кабелями и двигались одновременно, а лодки проплывали очень близко к ним, чтобы одна из них задела судно, как в сценарии. Между кораблями пустили пустую лодку на дрейфующей платформе с куклами вместо актёров, а огонь и дым спрятали платформу. Каскадёрский трюк пришлось снимать дважды из-за того, что первый раз лодка приземлилась слишком низко по отношению к камере. На следующий день британские съёмки закончились в Королевской Масонской школе в Рикмансворте, которая, как и в первом фильме, послужила в качестве университета, где преподавал Индиана.
Три сцены в Венеции — встречу Инди и Броуди с Эльзой, части сцены погони на лодках и эпизод с Казимом, сказавшим Инди, где его отец, — снимались с семи утра до часу дня. Оператору Дугласу Слокомбу пришлось постараться, дабы в кадр не попали спутниковые тарелки. Церковь Сан-Барнаба послужила главным входом в библиотеку. После этого группа отправилась в Иорданию, где снимали храм Грааля. На той же неделе основной актёрский состав закончил съёмки после 63 дней работы.
Вторая съёмочная группа работала над прологом 1912 года с 29 августа по 3 сентября. Основная группа приступила к съёмкам сцены погони на поезде в Аламосе через два дня. 7 сентября проходили съёмки в Пагоса-Спрингс, а 10 сентября — в Кортесе. В Лос-Анджелесе с 14 по 16 сентября отсняли эпизоды в вагонах поезда. Затем группа отправилась в Арчес — национальный парк в Юте, где нашли вид открывающей сцены. Неподалёку от парка также обнаружили дом, ставший жилищем Джонсов. После просмотра рабочего варианта фильма в конце 1988-го, Спилберг и монтажёр Майкл Кан пришли к выводу, что ленте не хватает действия. Сцены погони на мотоциклах сняли на стадии пост-продакшена в окрестностях Фэйрфакс и Маунт-Тамалпаис недалеко от кино-ранчо «Скайуокер» Лукаса. Финальные кадры с уходящими навстречу закату героями отсняли в Техасе в начале 1989-го.
По словам Джорджа Гиббса, работавшего с механическими эффектами, поначалу он посетил музей и даже приступил к переговорам насчёт аренды маленького французского танка времён Первой Мировой войны, однако в конце концов захотел построить его самостоятельно. За основу он взял модель Tank Mark VIII длиной около 11 метров и весом около 25 тонн. Танк был построен из экскаватора того же веса, после чего к нему добавили гусеничный движитель весом 6,4 тонны, управляемый двумя автоматическими гидравлическими помпами, каждая из которых была соединена с машиной Range Rover c V-образным 8-цилиндровым двигателем. Танк изготовили из стали, а не алюминия или стеклопластика, поскольку Гиббс хотел, чтобы движение реалистично затруднялось при перемещении по каменистым поверхностям. В отличие от прообраза, оснащённого двумя боковыми пушками, отстроенная машина обладала орудийной башней. На постройку и транспортировку танка в Алмерию на самолёте Short Belfast с использованием грузовика понадобилось четыре месяца. Когда в кадре танк упал с обрыва, то перед нами не построенная махина, а миниатюрная модель в масштабе 1:4, сброшенная с пятнадцатиметрового выступа. В этом эпизоде также использовали рисованные пейзажи для общих планов.
Примечательно, что в прологе 1912-го можно увидеть немало отсылок к фактам из жизни членов съёмочной группы. Когда молодой Инди в исполнении Ривера Феникса
случайно бьёт себя кнутом по подбородку, на лице остаётся шрам, идентичный тому, что остался у Харрисона Форда после автомобильной аварии ещё в детстве. Здесь мы также узнаём впервые, что прозвище «Индиана» появилось у Джонса в честь его собаки породы аляскинский маламут. Вагон с магическими приспособлениями получил название Doctor Fantasy’s Magic Caboose из-за Фрэнка Маршалла, выступавшего под этим сценическим именем с фокусами. По идее Спилберга Инди исчезает с поезда, когда залез в коробку с логотипом, а благодаря производственному дизайнеру Эллиоту Скотту данный эпизод сняли единым кадром. Фильм «Дочь Райана
» послужил вдохновением Спилбергу в сцене с Генри-старшим, пугающим птиц зонтом. Кассовые сборы фильма, вышедшего в 1989-м, составили более 450 млн долларов. Картина была обласкана критиками, зрителями и наградами, включая «Оскар» за монтаж звука.
Пока Спилберг отнекивался от предложений продолжить популярную историю, Лукас под впечатлением от пролога с юностью Инди решил создать сериал «Хроники молодого Индианы Джонса
» с Шоном Патриком Фланери
в главной роли, Кори Карьером в детской версии Инди и Джорджем Холлом в качестве постаревшего Джонса. Шоу, ориентированное на подростков, шло с 1992-го по 1996-й, а Джордж выступил в качестве создателя, исполнительного продюсера и автора сюжетов. Поначалу постаревший Индиана появлялся в начале каждого эпизода, чтобы рассказать очередную историю своей юности. В одной из серий засветился и сам Форд, представ в образе 50-летнего Инди. Позднее формат эпизодов сменился.
Сериал предложил зрителям множество неизвестных ранее фактов из жизни персонажа, включая его дату рождения — 1 июля 1899 года. Среднее имя Инди получил в честь Джорджа Уолтона Лукаса
. Он потерял сестру Сьюзи, скончавшуюся от лихорадки, и правый глаз в период с 1957-го по 1990-й. В 1999-м Лукас решил изъять сцены с участием Джорджа Холла со всех изданий сериала и перемонтировал эпизоды в 22 полнометражных фильма, выходивших в хронологическом порядке под названием «Приключения молодого Индианы Джонса».
Сам Спилберг вернулся к Индиане Джонсу лишь в новом тысячелетии после того, как Форд и Лукас «уговорили» его снимать продолжение. Над сценарием картины «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
» в своё время трудились Джеффри Боэм, М. Найт Шьямалан
и Фрэнк Дэрабонт
. Версию последнего даже одобрили Форд и Спилберг, но забраковал Лукас. В 2005-м создатели серии пригласили сценариста Джеффа Натансона, после чего его сценарий отшлифовал Дэвид Кепп
под присмотром Спилберга и Лукаса. Стивен решил снимать фильм не на цифровую камеру, а на плёночную, одновременно с тем отказавшись от большей части компьютерных спецэффектов в пользу классических трюков, чьим постановщиком был Дэн Брэдли. Команда четвёртой части состояла из ветеранов серии, работавших над предыдущими фильмами серии. Шон Коннери отказался от роли профессора Генри Джонса, поскольку уже завязал с кино.
В продолжении, как и в первых частях, вовсю использовались миниатюры. В частности, ради эпизода испытания атомного оружия построили макеты домов, автомобилей, деревьев и людей в масштабе 1:8, а затем сдули их при помощи мощных воздушных пушек. На постройку города в миниатюре ушло три месяца, а при подготовке к сцене специалистами были изучены фотографии и материалы хроники реальных ядерных испытаний.
Paramount умудрилась потратить 150 млн долларов на продвижение картины среди молодого зрителя. Рекламу разметили продуктах питания от Expedia, Dr Pepper, Burger King, M&M's и Lunchables. Проспонсировали даже гонщика IndyCar Марко Андретти, чтобы он повесил рекламу «Хрустального черепа» на свой болид в гонке 500 миль Индианаполиса.
Картина изобилует цитатами и отсылками. Например, профессор Джонс преподаёт в университете Маршалла, названном в честь Фрэнка Маршалла. Сцену первого появления Пса Уильямса, сыгранного Шайей ЛаБафом
, на мотоцикле Харлей-Дэвидсон модели FXSTS Softail Springer в кожаной куртке скопировали с эпизода появления молодого Марлона Брандо
в «Дикаре
». На американском военном складе можно увидеть Ковчег. В одном из эпизодов Индиана упомянул похищение его людьми Панчо Вильи, что нашло отражение в «Хрониках молодого Индианы Джонса». А лесоповальный агрегат советских войск, поговаривают, является пародией на аналогичную машину из «Сибирского цирюльника
». Но всё это не улучшило шансы картины на получение ещё одного «Оскара» в истории популярной серии.
С выхода этого не совсем удачного сиквела прошло 13 лет, и на днях было объявлено, что в Великобритании стартовали съёмки пятого «Индианы Джонса». За постановку отвечает Джеймс Мэнголд
, Спилберг числится продюсером, а музыку напишет всё тот же Джон Уильямс. Компанию Форду составят Мадс Миккельсен
, Фиби Уоллер-Бридж
, Бойд Холбрук
и Томас Кречман
. О сюжете нам пока ничего неизвестно, так что остаётся только надеяться, что старая гвардия вместе с новичками не подкачают.
Наследие героя
На счету Индианы Джонса не только фильмы и сериал, но и другие элементы массовой культуры. Про его похождения рассказывают комиксы «Индиана Джонс и Судьба Атлантиды», «Индиана Джонс и Гром на Востоке» и «Индиана Джонс и Железный Феникс». Финал третьей картины положил начало комикс-серии Indiana Jones & The Spear of Destiny, где Инди с отцом отправляется в 1945-м в Ирландию на поиски Копья Лонгина. По фильмам также написаны книги «Индиана Джонс и Дельфийский оракул», «Индиана Джонс и Хоровод великанов», «Индиана Джонс и Семь вуалей», «Индиана Джонс и Великий потоп», «Индиана Джонс и Заклятие единорога», «Индиана Джонс и Нижний мир», «Индиана Джонс и Храм Судьбы», «Молодой Индиана Джонс и потайной город», «Молодой Индиана Джонс и Круг смерти», «Молодой Индиана Джонс и Всадники-призраки», «Молодой Индиана Джонс. Самые опасные приключения», «Молодой Индиана Джонс и Проклятие рубинового креста», «Молодой Индиана Джонс и Тайна гибели Титаника», «Молодой Индиана Джонс и Проклятие фараона Тутанхамона», «Молодой Индиана Джонс и Царская беглянка», «Молодой Индиана Джонс и Цыганская месть», «Доктор Джонс против Третьего Рейха», «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Серия подростковых романов начала выходить в 1990-м, и к выходу девятого романа её события стали перекликаться с сериалом.
Герои киносерии появились и в аттракционах. Всё началось в 1989-м с удачной постановки шоу Indiana Jones Epic Stunt Spectacular с участием Индианы Джонса в Дисней Уорлде в парке Hollywood Studios-MGM. Вдохновившись успехом The Walt Disney Company построила тематические аттракционы в парках развлечений в калифорнийском и токийском Диснейлендах. Это были Temple Of The Forbidden Eye и Temple Of The Crystal Skull. А в парижском Диснейленде в виде американских горок существует аттракцион Indiana Jones et le Temple du Péril.
Однако наибольшее влияние Индиана Джонс оказал на игровую индустрию. Персонаж неоднократно возглавлял официальные компьютерные игры, включая продукцию LEGO. Одной из первых видеоигр, созданных по мотивам трилогии, стала Raiders of the Lost Ark компании Atari, выпущенная по лицензии ещё в 1982-м. Затем появились адаптации картин Temple Of Doom, квест и приключения по Last Crusade, а также игры Indiana Jones' Greatest Adventures по мотивам трилогии.
Особый вклад в развитие игровой серии внесла студия Lucasfilm, создав игры с собственным сюжетом: Indiana Jones In The Lost Kingdom, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones & The Infernal Machine, Indiana Jones & The Emperor's Tomb и Indiana Jones and the Staff of Kings. По сюжету Emperor’s Tomb Инди ищет останки Нухачи для Ву Хана, с которым ему вновь приходится сталкиваться в прологе «Храма судьбы». В первых двух играх Джонс говорил голосом Дага Ли, Дэвид Эш озвучил Инди в Emperor’s Tomb, а Джон Армстронг — в Staff Of Kings.
Infernal Machine стала первой 3D-игрой серии в жанре платформер, не для восьмибитной приставки. Indiana Jones and His Desktop Adventures выпустила всё та же Lucas Arts. По мотивам сериала сделали также Young Indiana Jones & The Instruments Of Chaos и The Young Indiana Jones Chronicles. В 2008-м и 2009-м появились Lego-игры Lego Indiana Jones: The Original Adventures и Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues. В сиквеле не только пересказываются события классической трилогии, но и затронут сюжет «Королевства хрустального черепа». Индиана задействован в качестве бонусного персонажа в играх Mercenaries: Playground of Destruction и Lego Star Wars: The Complete Saga. В 2011-м компания Zynga выпустила для социальной сети Facebook The Adventure World.
В ММОРПГ World of Warcraft присутствует Харрисон Джонс, отсылающий к серии Лукаса и Спилберга. Игрок может даже выполнить цепочку квестов, цитирующих «Искателей утраченного ковчега». Но он не единственный персонаж, напоминающий о классической трилогии, — в игре можно найти и других персонажей, которые даже повторяют поступки прототипов. Отсылка к небезызвестному холодильнику, в которому Инди спрятался от ядерного взрыва в «Королевстве хрустального черепа», присутствует в экшн-РПГ Cyberpunk 2077.
12 января текущего года Bethesda Softworks представила новую игру про Индиану Джонса, за чью разработку отвечает студия MachineGames. Подробности, возможно, озвучат на игровой выставке E3, которая пройдёт онлайн с 12 июня.
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