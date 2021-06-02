Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

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«Отец»
Дебютная режиссерская работа драматурга Флориана Зеллера
о неизбежном процессе старения, который показан глазами главного героя — 80-летнего Энтони (Энтони Хопкинс
). Мужчина страдает деменцией, теряя память, но отказывается от помощи дочери (Оливия Колман
), пытающейся нанять ему сиделку. В этом году драму отметили двумя «Оскарами» — за главную мужскую роль и адаптированный сценарий.
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Премьера: 2 июня
Платформа: IVI, OKKO
«Почему женщины убивают» (2 сезон)
Действие сериала-антологии развернется в 1949 году, а не в трех параллельных временах, как в первом сезоне. Зрителей ждет новый актерский состав — Эллисон Толман
, Лана Паррия
— и новая история о наивной домохозяйке, мечтающей попасть в элитный Цветочный клуб, где ее не очень-то ждут. В то же время супруг героини скрывает темную тайну, а дочь крутит роман с обаятельным актером, который тоже хранит свои скелеты в шкафу.
Премьера: 4 июня
Платформа: Амедиатека, а также OKKO и КиноПоиск HD (в подписке с Амедиатекой)
«История Лизи» (1 сезон)
Психологический триллер с Джулианной Мур
и Клайвом Оуэном
расскажет о женщине, которая пытается справиться с потерей мужа, снова и снова сталкиваясь с болезненными воспоминаниями из прошлого. В основу сценария лег одноименный роман Стивена Кинга,
а сам «король ужасов» лично работал над каждым эпизодом.
Премьера: 4 июня
Платформа: Apple TV+
«Триада» (2 сезон)
Главный герой Толик (Борис Дергачев
), от которого забеременели сразу три женщины — жена, любовница и малознакомая танцовщица из клуба (Дарья Мороз
, Любовь Аксенова
и Анастасия Калашникова
), попытается приспособиться к новой реальности. Мужчине предстоит понять, как помочь всем трем молодым матерям и с какой из них построить настоящую семью.
Премьера: 7 июня
Платформа: PREMIER
«Локи» (1 сезон)
Шестисерийный сольник знаменитого злодея Marvel в исполнении Тома Хиддлстона
поведает, что произошло с ним после событий фильма «Мстители: Финал
». Хитроумный бог обмана попадет в таинственную организацию «Управление временными изменениями» и продолжит появляться на Земле, влияя на ход ее истории.
Премьера: 9 июня
Платформа: Disney+
«Никто»
Американский фильм Ильи Найшуллера
— первого российского режиссера, возглавившего
прокат в США. В центре сюжета экшн-триллера оказывается простой семьянин, который начинает махать кулаками во имя справедливости. И не может остановиться. Главную роль исполнил Боб Оденкёрк
, а компанию ему составили Конни Нильсен
, Кристофер Ллойд
, Алексей Серебряков
и Александр Паль
.
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Премьера: 10 июня
Платформа: OKKO
«Содержанки» (3 сезон)
У проекта о закулисье светской жизни вновь сменился режиссер — третий сезон поставил Юрий Мороз
, отец Дарьи Мороз, сыгравшей в сериале одну из ведущих ролей. В новых эпизодах ее героине, сбежавшей от влиятельного возлюбленного (Владимир Мишуков
) прямо в аэропорту, предстоит разобраться с их отношениями. Появятся и новые персонажи в исполнении Виктории Толстогановой
, Светланы Устиновой
, Александра Горбатова
, Сергея Гилёва
, Александра Молочникова
и фронтмена группы Tesla boy Антона Севидова
.
Премьера: 10 июня
Платформа: START, а также OKKO (в подписке со START)
«Люпен» (2 часть)
Продолжение авантюрного детектива об иммигранте Ассане Диопе — поклоннике и подражателе знаменитого литературного героя Арсена Люпена. Вдохновленный историей вора-джентльмена и движимый желанием отомстить за отца, он крадет колье Марии-Антуанетты из Лувра и становится самым разыскиваемым человеком Франции. Однако те, кому Ассан перешел дорогу, находят уязвимое место, похищая его сына. В главной роли — Омар Си
.
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Премьера: 11 июня
Платформа: Netflix
«Элита» (4 сезон)
В престижную школу придет властный директор, привыкший всегда добиваться своего несмотря ни на что. Эти качества передались и трем его детям, которые окажутся среди учеников и породят новые конфликты в привилегированном учебном заведении.
Премьера: 18 июня
Платформа: Netflix
«Чиновница» (1 сезон)
Сериал Оксаны Карас
об успешной чиновнице регионального Минздрава (Виктория Толстоганова), которая увлеклась сладкой жизнью, помогая «правильным людям» выигрывать тендеры и не замечая «ошибки» в расчетах. Но смерть близкого человека от поддельных таблеток открыла ей глаза на происходящее, и теперь женщина намерена бороться с системой и дойти до министра.
Премьера: 30 июня
Платформа: KION
«Жвачка» (сезон 1, 2)
Комедийный сериал по сценарию Михаэлы Коэл
, которая исполнила в нем главную роль. Ее героиня становится магнитом для неприятностей, но как бы молодую девушку не «зажевала» жизнь, она все равно находит в себе силы справиться со всем и идти дальше.
Премьера в июне
Платформа: more.tv, КиноПоиск HD
«Инсталайф» (1 сезон)
Драмеди о пяти девушках, которые следят друг за другом в соцсети и принимают решения в реальной жизни на основе увиденного в ленте. Их образы воплотили Лукерья Ильяшенко
, Ирина Носова
, Анастасия Уколова
, Анна Котова-Дерябина
и Юлия Серина
. Создатели проекта обещают «Секс в большом городе
» по-московски в эпоху Инстаграм.
Премьера в июне
Платформа: PREMIER
«Мейнстрим»
Внучка Фрэнсиса Форда Копполы
— Джиа Коппола
— сняла картину о феномене интернет-героев из ниоткуда. Юная Фрэнки (Майя Хоук
) своими руками создает звезду из первого встречного. Эксцентричный бунтарь, слоняющийся по улицам (Эндрю Гарфилд
), быстро набирает популярность, и никто даже не подозревает, кем он является на самом деле.
Премьера в июне
Платформа: КиноПоиск HD
«Подражатель»
(1 сезон)
В Петербурге появляется убийца, детально копирующий преступление двадцатилетней давности и объявляющий себя подражателем Анастасии Перевезенцевой (Евгения Крюкова
). Следствие решает привлечь к делу саму женщину, отбывающую заключение, в надежде, что она поможет найти нарушителя закона.
Премьера в июне
Платформа: СМОТРИМ
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