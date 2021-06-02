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Дайджест от 31.05.2021
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Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

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2 июня 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Отец»



Дебютная режиссерская работа драматурга Флориана Зеллера о неизбежном процессе старения, который показан глазами главного героя — 80-летнего Энтони (Энтони Хопкинс). Мужчина страдает деменцией, теряя память, но отказывается от помощи дочери (Оливия Колман), пытающейся нанять ему сиделку. В этом году драму отметили двумя «Оскарами» — за главную мужскую роль и адаптированный сценарий.

Читать рецензию на фильм «Отец»

Премьера: 2 июня
Платформа: IVI, OKKO



«Почему женщины убивают» (2 сезон)

Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

Действие сериала-антологии развернется в 1949 году, а не в трех параллельных временах, как в первом сезоне. Зрителей ждет новый актерский состав — Эллисон Толман, Лана Паррия — и новая история о наивной домохозяйке, мечтающей попасть в элитный Цветочный клуб, где ее не очень-то ждут. В то же время супруг героини скрывает темную тайну, а дочь крутит роман с обаятельным актером, который тоже хранит свои скелеты в шкафу.

Премьера: 4 июня
Платформа: Амедиатека, а также OKKO и КиноПоиск HD (в подписке с Амедиатекой)



«История Лизи» (1 сезон)



Психологический триллер с Джулианной Мур и Клайвом Оуэном расскажет о женщине, которая пытается справиться с потерей мужа, снова и снова сталкиваясь с болезненными воспоминаниями из прошлого. В основу сценария лег одноименный роман Стивена Кинга, а сам «король ужасов» лично работал над каждым эпизодом.

Премьера: 4 июня
Платформа: Apple TV+



«Триада» (2 сезон)



Главный герой Толик (Борис Дергачев), от которого забеременели сразу три женщины — жена, любовница и малознакомая танцовщица из клуба (Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова), попытается приспособиться к новой реальности. Мужчине предстоит понять, как помочь всем трем молодым матерям и с какой из них построить настоящую семью.

Премьера: 7 июня
Платформа: PREMIER



«Локи» (1 сезон)



Шестисерийный сольник знаменитого злодея Marvel в исполнении Тома Хиддлстона поведает, что произошло с ним после событий фильма «Мстители: Финал». Хитроумный бог обмана попадет в таинственную организацию «Управление временными изменениями» и продолжит появляться на Земле, влияя на ход ее истории.

Премьера: 9 июня
Платформа: Disney+



«Никто»



Американский фильм Ильи Найшуллера — первого российского режиссера, возглавившего прокат в США. В центре сюжета экшн-триллера оказывается простой семьянин, который начинает махать кулаками во имя справедливости. И не может остановиться. Главную роль исполнил Боб Оденкёрк, а компанию ему составили Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.

Читать рецензию на фильм «Никто»

Премьера: 10 июня
Платформа: OKKO



«Содержанки» (3 сезон)



У проекта о закулисье светской жизни вновь сменился режиссер — третий сезон поставил Юрий Мороз, отец Дарьи Мороз, сыгравшей в сериале одну из ведущих ролей. В новых эпизодах ее героине, сбежавшей от влиятельного возлюбленного (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту, предстоит разобраться с их отношениями. Появятся и новые персонажи в исполнении Виктории Толстогановой, Светланы Устиновой, Александра Горбатова, Сергея Гилёва, Александра Молочникова и фронтмена группы Tesla boy Антона Севидова.

Премьера: 10 июня
Платформа: START, а также OKKO (в подписке со START)



«Люпен» (2 часть)



Продолжение авантюрного детектива об иммигранте Ассане Диопе — поклоннике и подражателе знаменитого литературного героя Арсена Люпена. Вдохновленный историей вора-джентльмена и движимый желанием отомстить за отца, он крадет колье Марии-Антуанетты из Лувра и становится самым разыскиваемым человеком Франции. Однако те, кому Ассан перешел дорогу, находят уязвимое место, похищая его сына. В главной роли — Омар Си.

Читать рецензию на сериал «Люпен»

Премьера: 11 июня
Платформа: Netflix



«Элита» (4 сезон)



В престижную школу придет властный директор, привыкший всегда добиваться своего несмотря ни на что. Эти качества передались и трем его детям, которые окажутся среди учеников и породят новые конфликты в привилегированном учебном заведении.

Премьера: 18 июня
Платформа: Netflix



«Чиновница» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

Сериал Оксаны Карас об успешной чиновнице регионального Минздрава (Виктория Толстоганова), которая увлеклась сладкой жизнью, помогая «правильным людям» выигрывать тендеры и не замечая «ошибки» в расчетах. Но смерть близкого человека от поддельных таблеток открыла ей глаза на происходящее, и теперь женщина намерена бороться с системой и дойти до министра.

Премьера: 30 июня
Платформа: KION



«Жвачка» (сезон 1, 2)

Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

Комедийный сериал по сценарию Михаэлы Коэл, которая исполнила в нем главную роль. Ее героиня становится магнитом для неприятностей, но как бы молодую девушку не «зажевала» жизнь, она все равно находит в себе силы справиться со всем и идти дальше.

Премьера в июне
Платформа: more.tv, КиноПоиск HD



«Инсталайф» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

Драмеди о пяти девушках, которые следят друг за другом в соцсети и принимают решения в реальной жизни на основе увиденного в ленте. Их образы воплотили Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова, Анастасия Уколова, Анна Котова-Дерябина и Юлия Серина. Создатели проекта обещают «Секс в большом городе» по-московски в эпоху Инстаграм.

Премьера в июне
Платформа: PREMIER



«Мейнстрим»



Внучка Фрэнсиса Форда КопполыДжиа Коппола — сняла картину о феномене интернет-героев из ниоткуда. Юная Фрэнки (Майя Хоук) своими руками создает звезду из первого встречного. Эксцентричный бунтарь, слоняющийся по улицам (Эндрю Гарфилд), быстро набирает популярность, и никто даже не подозревает, кем он является на самом деле.

Премьера в июне
Платформа: КиноПоиск HD



«Подражатель» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня

В Петербурге появляется убийца, детально копирующий преступление двадцатилетней давности и объявляющий себя подражателем Анастасии Перевезенцевой (Евгения Крюкова). Следствие решает привлечь к делу саму женщину, отбывающую заключение, в надежде, что она поможет найти нарушителя закона.

Премьера в июне
Платформа: СМОТРИМ

Маша Бороденко
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