Питчинг лидеров в Фонде Кино: Подвиг Бондарчука и Хабенский 100 лет тому вперед

Фонд Кино объявил результаты питчинга кинокомпаний-лидеров. Финансовые ресурсы фонда в этом году сильно ограничены, поэтому до стадии очной защиты дошли только 14 проектов, часть из них подавались второй раз, чтобы получить дополнительное финансирование. Всего получили поддержку 10 будущих картин, четырем было отказано. Рассказываем и о тех, и о других, потому что в любом случае все они будут закончены и выйдут в прокат.
Фантастический экшен-фильм режиссера Алексея Мизгирева и продюсера Федора Бондарчука. Сценарий также написал Мизгирев, который впервые берется за жанр фантастического кино. Представляя фильм, он сказал, что картина будет основана на современном опыте пандемии и карантина и реальных научных открытиях по редактированию генома человека. В придуманной реальности для нового человека становятся опасны не болезни, а он сам. Действие происходит в 2032 году после войны между гибридными людьми, ДНК которых изменили для борьбы с болезнями, и обычными смертными, которые их отлавливают. Их называют «крысоловами». Главные действующие лица – отец и 20-летняя дочь, девочка винит отца за то, что с ней произошло, а отец должен спасти девочку, избавив ее от тайны. Авторы ставят перед собой амбициозную цель создать в российском кино новую героиню – независимую активную женщину. В настоящее время начинается разработка визуального мира новой постапокалиптической Москвы, она будет опустевшей, местами затопленной. Жизнь здесь осталась, но пытается восстановиться. Сочетание живого города и брошенного города – один из ключевых сеттингов. Также будет много разнообразных экшен сцен: погони, стрельба, драки, огонь, сцена с роботом-собакой. В продюсерской команде также Рубен Дишдишян, дистрибьютор – компания Централ Партнершип.
КРАКЕН, «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
фото: Концепт-арт проекта "Кракен"
Алексей Сидоров через год планирует приступить к съёмкам патриотического приключенческого кайдзю-фильма про битву атомной подводной лодки с огромным морским чудовищем. Будущую картину по собственному сценарию он представил вместе с продюсером Леонидом Верещагиным. По сюжету, который развернётся во времена Холодной войны, после потери связи с отечественной субмариной, находившейся неподалёку от берегов США, на её поиски отправляют подводную лодку пятого поколения, возглавляемую опытным 32-летним капитаном. По прибытии на место исчезновения команда обнаруживает не только американского противника, но и Кракена. Противостоящим сторонам приходится спасать мир от грозящей опасности. Для Сидорова новая лента является отчасти личной, поскольку его родители работали на оборонном предприятии, связанном с созданием субмарин. Упор будет не на фантастику, а на реалистичность. В качестве вдохновляющих примеров авторы назвали «72 метра» и «К-19», но, тем не менее, Кракену уделят немало внимания по части спецэффектов. Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и кинокомпания «Марс Медиа» уже приступили к подготовительному периоду.
фото: Актер, сыгравший Воланда, держится в секрете
Съемки картины Михаила Локшина, ранее заявленной как «Воланд», с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях, начнутся 3 июля. По словам создателей, лента не является чистой экранизацией романа Михаила Булгакова. События фильма хоть и развернутся «в мире романа», но в нём будут отступления, необходимые для создания зрительского кино. Любовная линия станет центральной, но сохранится и «иудейская». За сценарий отвечает Роман Кантор. Основная сюжетная линия такова: писатель (будто бы сам Булгаков) создает некий религиозный роман в 1930-е годы. Его начинают запрещать, и он превращается в изгоя. Затем обретает музу и берётся за «Мастера и Маргариту», вписывая в роман окружающих его людей. Из-за погружения в свою историю он перестаёт различать реальность и выдумку. Известно, что в фильме заинтересован стриминговый сервис Netflix.
ПРАВЕДНИК, «Централ Партнершип»
фото: Сергей Урсуляк на презентации проекта "Праведник"
Картина Сергея Урсуляка «Праведник» о подвиге во время Великой Отечественной войны партизана Николая Киселева, который вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново 218 евреев. В основном это были старики, женщины и дети, под командованием Киселева и в сопровождении нескольких партизан они прошли путь в полторы тысячи километров в течение нескольких месяцев. Замысел фильма начинается с документальной картины «Список Киселева», отсылающий к «Списку Шиндлера». Оба они считаются «праведниками мира», но о Киселеве никто не знает, хотя родственники спасенных людей ежегодно собираются вместе в Израиле. Работа над фильмом только начинается – прошел кастинг, выбраны локации, сценарий пишет Геннадий Островский, он еще не закончен. По словам Сергея Урсуляка, в сценарии есть нота общности времен и поколений, которую он хотел бы сохранить для картины. Продюсеры — Тимур Вайнштейн, Леонид Верещагин и Антон Златопольский.
Полнометражный кинодебют постановщика сериала «Садовое кольцо» Алексея Смирнова с Чулпан Хаматовой и Федором Бондарчуком в главных ролях. Авторы уверены в том, что у фильма большой зрительский потенциал, потому что это картина про любовь и кризис в отношениях. «Подвиг» расскажет о семье, на долю которой выпадают испытания, постепенно толкающие героев к разводу. Сохранить любовь, уважение и доверие может стать невыполнимой задачей или настоящим подвигом. По сюжету во время романтического ужина на ресторан, где Вова и Лена Ломакины отмечают двадцатилетие брака, происходит вооруженное нападение. Лена волей случая становится тем человеком, который спасает ребенка и останавливает террориста. Это событие меняет всё в жизни пары. Мы увидим, как на эти изменения реагирует сама героиня, близкие, ее окружение. В фильме также снимаются Николай Фоменко, Александр Молочников и Таисия Шипилова. Сценарий написала Анастасия Пальчикова, работавшая над драмой «Маша». Продюсерами картины выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук. Проект в производстве, снят зимний блок, сейчас проходят летние съемки. Его также поддерживает Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» и Министерство Культуры РФ.
Будущий фильм Павла Костомарова о пяти хоккеистах — Фетисове, Константинове, Фёдорове, Ларионове и Козлове. В Америке их презрительно называли «комми», но именно они научили НХЛ играть в тот хоккей, который мы видим сейчас. Да, эти люди покинули родную страну ради возможности заниматься любимым делом, и многие считали их предателями. Но со временем эта пятерка сделала больше всех для того, чтобы слово «русские» перестали на западе произносить с негативным контекстом. Играя в чужой стране, они подняли на недосягаемую высоту престиж советской школы. Будущий фильм – это история людей, которые заставили себя полюбить и стали кумирами по обе стороны океана. Проект, в котором все герои – реальные люди имеет своеобразные сложности, со всеми нужно договариваться, но авторы уже получили поддержку российских хоккеистов и некоторых американских коллег. Работа над фильмом идет с прошлого года. Основная часть съемок будет проходить в США или Канаде, однако производство – российское. Бюджет фильма 800 млн. Прокат планируется во всех странах, которые являются лидерами в хоккее.
Новая экранизация фантастической повести Кира Булычёва, которую поставит Егор Баранов. Он собирается переосмыслить опыт советских фантастов и сохранить интонацию трогательного семейного кино, не забывая и об аттракционах и зрелищности. Сценарий уже готов, он написан по мотивам одноименного произведения. Константин Хабенский и Сергей Бурунов могут сыграть в фильме профессора Селезнева и Весельчака У. С обоими ведутся переговоры. Компанию им составят и другие звёзды отечественного кино, а детский кастинг на главные роли ведётся по всей стране. Оператором на проекте выступит Юрий Никогосов, работавший на проектах «Холоп», «Псих» и «Чики». Художником-постановщиком является визионер Владислав Огай, который будет создавать футуристический мир на основе ретро 60-70-х годов. Большое внимание уделяется разработке образов эпизодических пришельцев. Съёмки запланированы на август 2021 года, прокат стартует в конце 2022-го.
ХОДЖА НАСРЕДДИН, ООО «Базелевс»
фото: эскиз к фильму "Ходжа Насреддин"
Анимационный проект Тимура Бекмамбетова «», прожившего много лет в Ташкенте. Ходжа Насреддин — персонаж фольклора мусульманского Востока, герой коротких юмористических рассказов и сказок, которым по-хорошему бредит Бекмамбетов последние 4 года. Сперва он поставил пьесу о Ходже в «Лаборатории» под Казанью, с группой молодых авторов, затем он перенес ее в Театр Наций в виде кукольного спектакля. В мультфильме как и в театральной постановке, будет два персонажа – Ходжа и его Ишак, причем зритель будет ассоциировать себя с последним. Ишака, умирающего от жары, спасает незнакомец, и тот оказывается в услужении сумасшедшего хозяина, из которого пытается сделать нормального человека. Режиссер обещает в будущей картине много тепла, вкуса, восточного юмора – все то, что для российских зрителей вызывает положительные эмоции. Диалоги между Ходжой и его учениками будут причудливы, абсурдны и ужасно смешны. В фильме будут присутствовать как вымышленные, так и исторические персонажи, например Тамерлан. В команде сценаристы «Шрэка», «Пиратов Карибского моря», в озвучивании примет участие Константин Хабенский, также в команде создатель визуальных эффектов «Конька-Горбунка» и «Времени первых» Александр Горохов, а композиторами будут Дэнни Эльфман («Алиса в стране чудес», «Дамбо», «Мстители: Эра Альтрона») и Юрий Потеенко, написавший музыку для спектакля. Релиз запланирован на весну 2024 года.
Спортивная драма о шахматистах с Иваном Янковским и Константином Хабенским в главных ролях – очередной спортивный (и самый амбициозный) проект студии. Фильм основан на реальной истории – небывалому по накалу и интриге матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным за звание Чемпиона мира в 1978 году в филиппинском городе Багио. Игра длилась три месяца. Бывшие товарищи, вышедшие из советской шахматной школы, стали соперниками. Болезнь отца, конфликт с женой, политические интриги – Карпову несмотря на все сложности нужно доказать, что он, парень из города Златоуст, – Чемпион. Корчному не менее важно вернуть себе престиж и уважение коллег. Их борьба вылилась в противостояние держав, захватив внимание всего спортивного мира. Студия попала в сложное положение из-за карантина, за 10 дней до выезда в Юго-Восточную Азию пришлось самоизолироваться. Подготовительный период увеличился на полгода, зимняя натура ушла, разбалансировался актерский график. Режиссер на проекте Алексей Сидоров, оператор Михаил Милашин, Карпова играет Иван Янковский, Корчного – Константин Хабенский. В других ролях — Диана Пожарская и Жозефина Асплунд (жены), Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, отец и сын Добронравовы. Фильм снимают в Маниле, Амстердаме и Москве.
Проект не новый, в прошлом году он уже получил поддержку Фонда в 150 млн рублей, в этом году просили всего 50 млн, но не получили. Тем не менее, режиссер Павел Костомаров снимает кино прямо сейчас. Напоминаем, что это военная драма по одноименной повести Ильи Бояшова. В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. Фильм закручивается вокруг противостояния двух держав и исследует национальный характер, используя смешение жанров: от приключенческой комедии до шпионской драмы с мистическим сюжетом. Сценарий был написан Костомаровым совместно с Александром Бородянским. В ролях Александр Паль, Илья Лейбин, Тимофей Трибунцев, а с американской стороны — Филипп Кристофер, Сэм Дуглас и Марк Ноубл. Продюсеры проекта — Валерий Федорович и Евгений Никишов, бюджет — 300 млн.
фото: презентация проекта "Бансу"
БАРБОСКИН ДЭНС, Кинокомпания СТВ
Анимационный полный метр на основе популярного детского сериала «Барбоскины на даче» год назад получил финансирование, был завершен и вышел в российский прокат. На сиквел денег у Фонда пока не нашлось.
Еще один проект Егора Баранова по роману Дмитрия Глуховского не получил поддержку (Фонд сделал выбор в пользу его работы над экранизацией Кира Булычева). Это тоже проект, в основе которого лежит фантастический роман – книга Дмитрия Глуховского «Метро 2033», он же выступил и сценаристом. По сюжету спустя 20 лет после ядерного апокалипсиса последние выжившие прячутся в туннелях московского метро – самого большого на земле противоатомного бомбоубежища. Артёму, двадцатилетнему парню с ВДНХ, предстоит пройти опасный путь через всё метро, чтобы спасти не только родную станцию, но и предупредить человечество о новой смертельной угрозе. Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов обещают масштабный зрительский аттракцион. На этапе подготовки к съёмкам запланировано нарисовать весь фильм в формате аниматики. Глуховский также может позвать в команду фильма разработчиков компании 4A Games, ответственной за игровую серию, в которую входят шутеры Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus. Предполагаемая дата проката — 1 января 2024 года. Предварительно должна состояться масштабная рекламная кампания.
Еще один прошлогодний проект, фильма-катастрофа с элементами семейной драмы режиссера Дмитрия Киселева. История про отношения папы и дочери-подростка, которые не виделись много лет и встретились в самое сложное время. Действие происходит во Владивостоке, на который падает метеоритный дождь, а отец, инженер, находящийся на орбитальной станции, пытается всяческими способами передать дочери сигналы, помогает ей выжить и спасти сводного брата и весь город. Меж тем сам космический корабль поврежден и теряет скорость, и каждый последующий виток вокруг земли может оказаться последним. Картина технологически сложная – катастрофические события, космос, невесомость; будет много компьютерной графики. Слоган фильма — «Для настоящей любви космос не расстояние». В дримкасте на главную роль — Денис Шведов, бюджет — 500 млн рублей, выход в прокат — весной 2023 года.
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