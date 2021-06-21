Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

В российский прокат 24 июня выходит фильм «Бендер: Начало» – своего рода приквел «12 стульев» с единственным и неповторимым Сергеем Безруковым в роли Ибрагима Бендера, предполагаемого отца «великого комбинатора». К выходу фильма мы решили вспомнить еще шесть не самых очевидных интерпретаций истории и образа Остапа Бендера. Поэтому здесь не будет вечно соревнующихся за первое место в хит-параде зрительских симпатий Арчила Гомиашвили и Андрея Миронова или стоящего несколько особняком, но от этого не менее великолепного Сергея Юрского. Зато будут бразильские танцы, эпилептические припадки возле памятника Достоевскому, а также несколько необычных Бендеров – в том числе убитая семейкой Мэнсона Шэрон Тейт, актер и руководитель комик-труппы «Маски-шоу» Георгий Делиев и позабытый ныне эстрадный певец 90-х Сергей Крылов.
«Двенадцать стульев», 1933, Мартин Фрич и Михал Вашиньски
Самая первая экранизация сатирического романа Ильфа и Петрова, правда, снятая все же «по мотивам», принадлежит чехословацко-польскому режиссерскому тандему. Пражский парикмахер Фердинанд узнает, что его тетя в Польше умерла и оставила ему наследство. Потратив на поездку в Варшаву все свои сбережения, он не находит никаких богатств, кроме 12 стульев, которые тут же сдает в антикварный магазин. А чуть позже Фердинанд находит записку тетушки – в одном из стульев спрятаны 100 000 долларов. Парикмахер бежит к антиквару, но тот уже распродал комплект поштучно. Теперь новоиспеченные компаньоны пускаются на их поиски. Фактически Бендер здесь – антиквар, которого сыграл великий польский актер кино, театра и варьете Адольф Дымша
. Перенеся сюжет на родную почву, авторы отказались от советских реалий (например, от темы экспроприации имущества) и создали слегка водевильную по духу комедию. Любопытно, что именно этот сюжет лег в дальнейшем в основу нескольких экранизаций – в том числе немецкой, которая была поставлена в Германии при Гитлере, бразильской и итальянской.
«Тринадцать стульев», 1957, Франц Айкхорн
Тот же сюжет, что и в фильме дуэта Фрича и Вашиньского, перенесен в Бразилию с соответствующим колоритом. Но особый интерес представляет фигура компаньона условного Кисы Воробьянинова – здесь парикмахеру Бонифацио Боавентуре помогает деловая и меркантильная танцовщица варьете Ивонна, с которой он познакомился в автобусе, на пути к тетушкиному наследству. Некоторые сцены полны эротического томления (впрочем, по нынешним меркам весьма целомудренного), но юмора, конечно, больше, в том числе и самого уморительного разлива. Например, Бонифацио кромсает ножом стул прямо под корпулентной чернокожей дамой, пока она не проваливается и буквально не садится ему на голову. От этого нехитрого гэга вольная экранизация только выиграла. Как и от образа Ивонны (позднее ставшая звездой бразильских телесериалов Рената Фронци
), которая здесь если и не комбинатор, то уж точно негласный лидер. Занятно, что Бендер все-таки попал в Рио-де-Жанейро – правда, в образе женщины и без белых штанов.
«Один из тринадцати», 1969, Николас Гесснер
И вновь знакомый уже сюжет – парикмахер (на этот раз италоамериканец Марио) узнает о свалившемся на голову наследстве от тети в Англии и снова слишком рано избавляется от мебельного гарнитура, а потом пускается на его поиски. Непритязательная, но забавная итало-комедия, поставленная венгром Гесснером, выигрывает благодаря актерскому составу – великий актер из оригинального «Запаха женщины
» Витторио Гассман
отчаянно комикует и дурачится на фоне ненадолго появляющихся классиков мирового кинематографа Орсона Уэллса
и Витторио Де Сики
. Но больше всего запоминается всё же ослепительная Шэрон Тейт
в своей последней роли торговки антиквариатом. Как и в бразильском фильме, она заменяет здесь Бендера, и, хоть и не придумывает особо сложных планов, смотрится довольно органично и очаровывает всех красотой и нарядами. В этом же году на виллу актрисы в Голливуде вломится группа хиппи с ножами, именующая себя «семьей» Чарльза Мэнсона – трагический итог этого вечера хорошо известен.
«12 стульев», 1970, Мел Брукс
Наконец-то полноценная экранизация романа без парикмахеров и антикваров, снятая в Югославии и Финляндии. Король грубоватой пародии Мел Брукс многое выкинул из сценария (Эллочку-людоедку, мадам Грицацуеву, шахматный клуб в Васюках и т.п.) и изменил финал, но сохранил дух книги и даже придумал собственный гэг – вместо крылатой фразы «же не манж па сис жур» Киса зарабатывает деньги, симулируя эпилептический припадок возле памятника Достоевскому. Бендера сыграл Фрэнк Ланджелла
, известный по ролям в «Дракуле
» Джона Бэдэма
и «Лолите
» Эдриана Лайна
, и его образ комбинатора получился чуть серьезней, чем в отечественных версиях. Зато за кривляния отвечает актер Дом ДеЛуиз
в роли отца Федора и сам Брукс в образе дворника Тихона. Отдельного упоминания стоит замечательная песня на титрах, написанная самим режиссером, с припевом «надейся на лучшее, ожидай худшего».
«Мечты идиота», 1993, Василий Пичул
Режиссер «Маленькой Веры
» снял несколько неканоническую версию «Золотого теленка», при этом практически ничего не изменив, кроме печального финала. Интерес представляет прежде всего во всех смыслах крупная фигура Остапа Бендера – сына турецкоподданного сыграл популярный в 90-х поп-певец Сергей Крылов, который, надо сказать, отлично справился с ролью. Компанию ему составили замечательные Станислав Любшин
, Евгений Дворжецкий
и Владимир Толоконников
, а в эпизодах появляются актеры из нашумевшего дебюта Пичула. Несколько небрежно смонтированный фильм напоминает обилием водных просторов и духом перестроечного магического реализма картины Сергея Соловьева, а периодически звучащий из уст Шуры Балаганова и Паниковского мат только актуализирует классический текст романа. Подобной деконструкцией советского мифа занимались в это же время режиссеры Максим Пежемский
(«Пленники удачи
») и Дмитрий Месхиев
(«Над темной водой
»).
«Двенадцать стульев», 2004, Ульрике Оттингер
Пожалуй, одна из наиболее полных экранизаций романа, снятая иностранным режиссером. Легенда немецкого кино, художница и феминистка Оттингер («Фрик Орландо», «Монгольская Жанна д’Арк
») перенесла действие в Украину начала 2000-х и сняла фильм на русском, с закадровым чтением отрывков из книги в переводе на немецкий. В роли Остапа – руководитель комик-труппы «Маски-шоу» Георгий Делиев, который в этом же году снялся в «Настройщике
» Киры Муратовой
. С Муратовой фильм роднит не только он, Бузько
(в роли Эллочки-людоедки) и одесский колорит – обе женщины предпочитают эксцентрику, граничащую с буффонадой. Более того, во время поездок по Украине в поисках натуры для съемок Оттингер познакомилась с Муратовой. Однако в «Двенадцати стульях» есть ощущение не столько актерской импровизации, сколько любительской игры – такого Кира Георгиевна себе никогда не позволяла.
«Бендер: Начало» в кинотеатрах с 24 июня.
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