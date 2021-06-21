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Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

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21 июня 2021
В российский прокат 24 июня выходит фильм «Бендер: Начало» – своего рода приквел «12 стульев» с единственным и неповторимым Сергеем Безруковым в роли Ибрагима Бендера, предполагаемого отца «великого комбинатора». К выходу фильма мы решили вспомнить еще шесть не самых очевидных интерпретаций истории и образа Остапа Бендера. Поэтому здесь не будет вечно соревнующихся за первое место в хит-параде зрительских симпатий Арчила Гомиашвили и Андрея Миронова или стоящего несколько особняком, но от этого не менее великолепного Сергея Юрского. Зато будут бразильские танцы, эпилептические припадки возле памятника Достоевскому, а также несколько необычных Бендеров – в том числе убитая семейкой Мэнсона Шэрон Тейт, актер и руководитель комик-труппы «Маски-шоу» Георгий Делиев и позабытый ныне эстрадный певец 90-х Сергей Крылов.

«Двенадцать стульев», 1933, Мартин Фрич и Михал Вашиньски

Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

Самая первая экранизация сатирического романа Ильфа и Петрова, правда, снятая все же «по мотивам», принадлежит чехословацко-польскому режиссерскому тандему. Пражский парикмахер Фердинанд узнает, что его тетя в Польше умерла и оставила ему наследство. Потратив на поездку в Варшаву все свои сбережения, он не находит никаких богатств, кроме 12 стульев, которые тут же сдает в антикварный магазин. А чуть позже Фердинанд находит записку тетушки – в одном из стульев спрятаны 100 000 долларов. Парикмахер бежит к антиквару, но тот уже распродал комплект поштучно. Теперь новоиспеченные компаньоны пускаются на их поиски. Фактически Бендер здесь – антиквар, которого сыграл великий польский актер кино, театра и варьете Адольф Дымша. Перенеся сюжет на родную почву, авторы отказались от советских реалий (например, от темы экспроприации имущества) и создали слегка водевильную по духу комедию. Любопытно, что именно этот сюжет лег в дальнейшем в основу нескольких экранизаций – в том числе немецкой, которая была поставлена в Германии при Гитлере, бразильской и итальянской.

«Тринадцать стульев», 1957, Франц Айкхорн

Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

Тот же сюжет, что и в фильме дуэта Фрича и Вашиньского, перенесен в Бразилию с соответствующим колоритом. Но особый интерес представляет фигура компаньона условного Кисы Воробьянинова – здесь парикмахеру Бонифацио Боавентуре помогает деловая и меркантильная танцовщица варьете Ивонна, с которой он познакомился в автобусе, на пути к тетушкиному наследству. Некоторые сцены полны эротического томления (впрочем, по нынешним меркам весьма целомудренного), но юмора, конечно, больше, в том числе и самого уморительного разлива. Например, Бонифацио кромсает ножом стул прямо под корпулентной чернокожей дамой, пока она не проваливается и буквально не садится ему на голову. От этого нехитрого гэга вольная экранизация только выиграла. Как и от образа Ивонны (позднее ставшая звездой бразильских телесериалов Рената Фронци), которая здесь если и не комбинатор, то уж точно негласный лидер. Занятно, что Бендер все-таки попал в Рио-де-Жанейро – правда, в образе женщины и без белых штанов.

«Один из тринадцати», 1969, Николас Гесснер

Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

И вновь знакомый уже сюжет – парикмахер (на этот раз италоамериканец Марио) узнает о свалившемся на голову наследстве от тети в Англии и снова слишком рано избавляется от мебельного гарнитура, а потом пускается на его поиски. Непритязательная, но забавная итало-комедия, поставленная венгром Гесснером, выигрывает благодаря актерскому составу – великий актер из оригинального «Запаха женщины» Витторио Гассман отчаянно комикует и дурачится на фоне ненадолго появляющихся классиков мирового кинематографа Орсона Уэллса и Витторио Де Сики. Но больше всего запоминается всё же ослепительная Шэрон Тейт в своей последней роли торговки антиквариатом. Как и в бразильском фильме, она заменяет здесь Бендера, и, хоть и не придумывает особо сложных планов, смотрится довольно органично и очаровывает всех красотой и нарядами. В этом же году на виллу актрисы в Голливуде вломится группа хиппи с ножами, именующая себя «семьей» Чарльза Мэнсона – трагический итог этого вечера хорошо известен.

«12 стульев», 1970, Мел Брукс

Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

Наконец-то полноценная экранизация романа без парикмахеров и антикваров, снятая в Югославии и Финляндии. Король грубоватой пародии Мел Брукс многое выкинул из сценария (Эллочку-людоедку, мадам Грицацуеву, шахматный клуб в Васюках и т.п.) и изменил финал, но сохранил дух книги и даже придумал собственный гэг – вместо крылатой фразы «же не манж па сис жур» Киса зарабатывает деньги, симулируя эпилептический припадок возле памятника Достоевскому. Бендера сыграл Фрэнк Ланджелла, известный по ролям в «Дракуле» Джона Бэдэма и «Лолите» Эдриана Лайна, и его образ комбинатора получился чуть серьезней, чем в отечественных версиях. Зато за кривляния отвечает актер Дом ДеЛуиз в роли отца Федора и сам Брукс в образе дворника Тихона. Отдельного упоминания стоит замечательная песня на титрах, написанная самим режиссером, с припевом «надейся на лучшее, ожидай худшего».

«Мечты идиота», 1993, Василий Пичул

Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

Режиссер «Маленькой Веры» снял несколько неканоническую версию «Золотого теленка», при этом практически ничего не изменив, кроме печального финала. Интерес представляет прежде всего во всех смыслах крупная фигура Остапа Бендера – сына турецкоподданного сыграл популярный в 90-х поп-певец Сергей Крылов, который, надо сказать, отлично справился с ролью. Компанию ему составили замечательные Станислав Любшин, Евгений Дворжецкий и Владимир Толоконников, а в эпизодах появляются актеры из нашумевшего дебюта Пичула. Несколько небрежно смонтированный фильм напоминает обилием водных просторов и духом перестроечного магического реализма картины Сергея Соловьева, а периодически звучащий из уст Шуры Балаганова и Паниковского мат только актуализирует классический текст романа. Подобной деконструкцией советского мифа занимались в это же время режиссеры Максим ПежемскийПленники удачи») и Дмитрий МесхиевНад темной водой»).

«Двенадцать стульев», 2004, Ульрике Оттингер

Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино

Пожалуй, одна из наиболее полных экранизаций романа, снятая иностранным режиссером. Легенда немецкого кино, художница и феминистка Оттингер («Фрик Орландо», «Монгольская Жанна д’Арк») перенесла действие в Украину начала 2000-х и сняла фильм на русском, с закадровым чтением отрывков из книги в переводе на немецкий. В роли Остапа – руководитель комик-труппы «Маски-шоу» Георгий Делиев, который в этом же году снялся в «Настройщике» Киры Муратовой. С Муратовой фильм роднит не только он, Бузько (в роли Эллочки-людоедки) и одесский колорит – обе женщины предпочитают эксцентрику, граничащую с буффонадой. Более того, во время поездок по Украине в поисках натуры для съемок Оттингер познакомилась с Муратовой. Однако в «Двенадцати стульях» есть ощущение не столько актерской импровизации, сколько любительской игры – такого Кира Георгиевна себе никогда не позволяла.

«Бендер: Начало» в кинотеатрах с 24 июня.


Дмитрий Карпюк
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обсуждение >>
№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   21.06.2021 - 16:29
На Остапа, который сейчас, хочу посмотреть. Да, Мечты идиота, потом Золотой теленок с Олегом Меньшиковым было интересно смотреть. Но Олегу Меньшикову не хватало темперамента. читать далее>>
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12 стульев12 стульевБендер: НачалоДвенадцать стульевДракулаЗапах женщиныЛолитаМаленькая ВераМечты идиотаНад тёмной водойНастройщикОдин из тринадцатиПленники удачи

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Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино фотографии
Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино фотографии
Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино фотографии
Контора пишет: 6 Остапов Бендеров мирового кино фотографии
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