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Щас спою: 5 музыкальных мультфильмов, которые заставят вас подпевать

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23 июня 2021
В российский прокат 24 июня выходит бойкий мультфильм «Рок Дог 2» — продолжение музыкальной истории о молодом мастифе Боуди, который жить не может без хорошего гитарного соло. За пять лет, прошедшие с первой части, «Рок Дог» тоже подрос: у Боуди успешная группа, на носу — кругосветное турне, на озвучке — не только Никита Пресняков, но и Агата Муцениеце с музыкальной блогеркой Валей Карнавал. Мы собрали для вас еще пять мультфильмов с отличными песнями и огнем в глазах, которые можно посмотреть всей семьей.

«Рок Дог» (2016)



Мастиф Боуди мечтает посвятить себя музыке, хотя отец настаивает на семейном деле — охранять родную деревню где-то в Тибете (волки не дремлют!). Судьба предлагает компромисс: Боуди запишет первый трек с местной рок-легендой Ангусом Скаттегудом, который уже вторую неделю мучается над синглом, а продюсеры давят. Музыка же попутно поможет защитить деревню от распоясавшихся волков.

«Рок Дог», основанный на автобиографических комиксах китайского музыканта Чжэна Цзюня, — заворожен не столько музыкой, сколько атмосферой ушедшей эпохи рок-звезд. Юный Боуди воплощает энергию эдакого брит-попа — идеальное сочетание с котом Ангусом (имя ему подарил солист AC/DC), который списан одновременно с Энди Уорхола и Элвиса Пресли. Ссылок на эпоху бунта здесь предостаточно, а вот оригинальной музыки мало — больше проверенных хитов (вроде фрагментов из Radiohead). Боуди, к слову, озвучивает Никита Пресняков, он же спел одну из оригинальных песен.
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«Зверопой» (2016)



Коала-антрепренер Бастер Мун (Мэттью Макконахи) пытается всеми силами сохранить свой театр и задумывает провести песенный конкурс талантов — наподобие шоу «Голос». Среди многочисленных участников — сентиментальная горилла-гангстер (Тэрон Эджертон), многодетная свинья (Риз Уизерспун), которой надоело быть домохозяйкой, бродячая мышь-музыкант (Сет МакФарлейн), дикобразиха-панк (Скарлетт Йоханссон) и стеснительная слониха-подросток (Тори Келли).

Помимо внушительного актерского ансамбля «Зверопой» подкупает саундтреком — если и искать в современной мультипликации хороший плейлист, то здесь. Он очень разнообразен — как если ткнуть пальцем в разные страницы книги с песнями в караоке-баре: от Фрэнка Синатры до Бейонсе.
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«Тролли» (2016)



Тролли безмятежно живут в своей деревне, постоянно поют и танцуют, пока их всех не похитят злобные бергены — чудища, которые только и умеют, что злиться. Тогда принцесса Розочка в компании единственного местного скептика Цветана отправляется на поиски плененного народа — деликатеса для берганов.

Пять лет назад студия DreamWorks Animation напомнила, что поют не только люди и животные — ожившие игрушки датского рыбака Томаса Дама тоже неплохо справляются с этой задачей. «Тролли» необычайно просты по сюжету, а сами персонажи как будто недалеко ушли от смурфиков, но эксцентричный мир и непредсказуемый волшебный лес делают свое дело — как минимум на один вечер.
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«Моана» (2016)



Когда на родной остров Моаны, дочери вождя полинезийского племени, начинают сыпаться несчастья, она отправляется на поиски героя-полубога Мауи. Гордец и большой ребенок, он может помочь ей вернуть похищенный магический камень и спасти племя.

Последние годы западная анимация проявляет все больший интерес к культуре Африки, Латинской Америки и Океании — и диснеевская «Моана» тому яркое подтверждение. Придумал ее дуэт Джона Маскера и Рона Клементса — режиссеры (среди прочего) «Русалочки», «Аладдина» и «Геркулеса». Дивные виды Океании, этническая красочность и оригинальное звучание помогают «Моане» выгодно выделяться на фоне классических музыкальных мультфильмов. Особенно в сонме сюжетов про принцесс.
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«Холодное сердце» (2013)



Когда в Королевстве наступает вечная зима, принцесса Анна в сопровождении отважного Кристоффа и его верного оленя Свена отправляется на поиски сестры Эльзы. Только она способна развеять проклятие снега и льда.

Еще один диснеевский музыкальный мультфильм — уже современная классика, любимец мемов и Tik Tok, неувядающий хит маникюрных салонов. От других мультфильмов студии, где герои неожиданно переходят к драматическим песнопениям, «Холодное сердце» выгодно отличает бескрайний зимний сеттинг, комедийные вкрапления и даже легкая квирность, поспособствовавшая культовому статусу.
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Мультфильм «Рок Дог 2» в прокате с 24 июня.


Стася Артюхова
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