Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы июня, которые помогут скрыться от жары

Конец июня запомнится надолго аномальной жарой — и еще насущнее звучи вопрос, чем же мы (были) заняты в тени. Редакция Кино-Театр.ру продолжает
рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые нам полюбились за отчетный месяц. Некоторые из них были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Часть фильмов еще идет в прокате, другие — вместе с сериалами доступны (уже или только) в онлайн-кинотеатрах (пандемия все-таки).
ОНЛАЙН
«В ритме жизни» (more.tv, КиноПоиск HD)
Калифорния 80-х. Внешне безупречная домохозяйка Шейла Рубин (великолепная Роуз Бирн
) ненавидит никчемного мужа (Рори Сковел
), но продолжает, широко улыбаясь, наливать ему кофе по утрам и поддерживать его дурацкие политические идеи. Все изменится, когда Шейла узнает о существовании аэробики и начнет строить собственную фитнес-империю, не стесняясь лгать, воровать и идти по головам.
«В ритме жизни» — удивительно злое шоу в красивой обертке. Пилот снял Крэйг Гиллеспи
, режиссер «Круэллы
» и спортивной драмы «Тоня против всех
». Шейла Рубин, как и фигуристка Тоня Хардинг, кажется малоприятной особой. У нее в голове постоянно звучит осуждающий всех голос («Куда ты лезешь», «Ты не справишься», «Жирная неудачница»). Чтобы хоть как-то заглушить эту бесконечную критику, идеальная женщина и практически степфордская жена Шейла отправляется за бургерами, а затем поедает их в темном гостиничном номере, сгорая от стыда. Тема пищевых расстройств в сериале показана уродливо и очень честно. Заметно, что шоураннерка Энни Вайсман (когда-то работавшая над «Отчаянными домохозяйками») знает, о чем говорит: она много лет страдала от булимии. Вайсман подчеркивает, что сложные отношения с едой есть чуть ли не у каждой женщины. В сериале Шейле достается антипод — полненькая Грета, чье компульсивное переедание также уходит корнями в несчастливый брак. Несмотря на сходство между героинями, Шейла презирает новую подругу: еще бы, у нее совсем нет силы воли, а есть лишь толстый зад. Впрочем, эти отношения явно изменятся к финалу (шоу завершится в августе), а вот, что будет с главной героиней, к которой проникаешься симпатией, несмотря на все вводные, — пока неясно.
По описанию сериала можно подумать, что это типичная история успеха в духе «встань и иди», однако «В ритме жизни» явно не так прост. Не исключено, что яркие картинки счастливого спортивного будущего, мелькающие в шоу, — всего лишь очередная фантазия. Понятно одно: в небольшом зале с зеркалами у Шейлы в голове затихают голоса, и она наконец становится видимой. (М. Я.)
«Люпен» (Netflix)
Полгода назад самый популярный неанглоязычный сериал Netflix прервался на тревожной ноте. Новые похождения Ассана Диопа (Омар Си
), современной версии Арсена Люпена, начинаются с того же места без предварительного разгона. Они такие же увлекательные и захватывающие, как и первая часть, хотя в них меньше юмора и больше драматических моментов. Ночных сцен и вообще мрака тоже как будто больше, что иллюстрирует тревожное состояние и разочарование героя. На пути, что избрал Диоп, будут предательства, новые трупы, преследования. Тучи сгущаются, ставки растут, хотя герой Омара Си также легко уходит неузнанным в образе уборщика или пожарного благодаря таланту перевоплощения. Вторая порция эпизодов слегка уступает первым сериям: в ней меньше кунштюков, озорства и изгибов сюжета, а в конце возможно легкое неудовлетворение от незаконченных линий, — но заключительную третью часть будем ждать в нетерпении (как минимум полгода). (Е. В.)
Не говори Диоп, пока не арестуешь: рецензия на новые серии «Люпена»
«Невероятные» (Амедиатека, КиноПоиск)
Несколько лет проработав с марвеловскими кинокомиксами, Джосс Уидон
решил создать собственный, но не с мужчинами в броне, а с женщинами в нарядах викторианской Англии. Получился шестичасовой стимпанк с интригующим миром, любопытными персонажами и относительно неожиданным финальным твистом (хотя знакомые с творчеством Уидона сразу припомнят почти аналогичный в «Кукольном доме
»). Да, этому сериалу не хватает легкости и непринужденности «Баффи
» и «Ангела
», но с фантазией и логикой полный порядок. (М. М.)
Альтернативная волна феминизма: рецензия на «Невероятных»
«Парк развлечений» (Shudder)
Джордж Эндрю Ромеро
— отец зомби-хоррора в современном понимании — наиболее известен по жанровой мумификацией общества, но волею фатума преуспел и в фиксации смерти за работой. «Парк развлечений» родился как образовательный фильм по заказу Лютеранского сообщества Западной Пенсильвании, обеспокоенного вопросами эйджизма и вообще пренебрежения к пожилым людям. Результат — потряс: фильм от греха подальше положили на полку, чтобы не добить набожных пенсионеров окончательно. В 2018 году его нашли и отреставрировали — и сегодня считавшийся утраченным фильм уже покойного мастера производит даже больший эффект, чем, вероятно, произвел бы полвека назад.
Нашлись добрые люди: обобрали, подогрели. Рецензия на «Парк развлечений»
«Клиника счастья» (KION)
Создатели «Клиники счастья» добились главного — об их проекте говорят. Правда, в основном глупости: начиная от пуританских «такого секса в этой стране нет», «в 50 никто как Дарья Мороз
не выглядит, и уже тем более не решается на тотальный full frontal» и заканчивая придирками, что в ударной сцене кокетливых подводных кувырков Артема Ткаченко
и Олега Гааса
накрахмаленные боксеры все-таки остаются на месте.
Удивительным образом уловив, что в России «Половое воспитание
» нужно прежде всего старшей возрастной группе (миллениалы и зумеры давно все освоили на зарубежных стримингах), команда проекта слишком торопливо и порой небрежно взялась нести эту мысль в массы, из-за чего сериал, который претендовал на статус флагманского и мог бы оказать вполне осязаемый просветительский/терапевтический эффект, скорее всего, запомнится как еще один эпигон «Измен
» и «Сладкой жизни
». Это все равно кое-что, но сексуальная революция пока отменяется! (Ж. П.)
Доктор, выпишите мне секс: рецензия на «Клинику счастья»
«Инцидент Кэмоно» (Wakanim)
Сериал о юноше, который узнал, что он не совсем человек, и в компании других фольклорных существ он будет спасать людей от влияния дурных сил. Шоу выполнено в легко усваиваемом жанре подросткового детектива. Почти каждый эпизод — законченная история. «Инцидент Кэмоно» — это каталог социальных страхов и травм, врачевать которые назначают трио сирот с не менее непростым бэкграундом. Правда, достаточно мрачный антураж сериала уравновешивает подростковая комедия. (А.Ф.)
Ёкаи, интриги, расследования: рецензия на «Инцидент Кэмоно»
«Жестокое лето» (Hulu)
Мини-сериал о конфликте двух старшеклассниц начинался просто идеально и ловко мимикрировал под очередное произведение поствайнштейновской культурной революции. Самая популярная ученица в школе Кейт Уоллис бесследно исчезает на год. В ее отсутствие отличница и «дурнушка» Джаннет Тёрнер молниеносно расцветает и завоевывает сердце безутешного бойфренда пропавшей девочки. Когда же в ходе спасательной операции полиция вызволяет Кейт, просидевшую под замком в подвале у нового завуча, жертва делает сенсационное заявление: Джанетт знала о ее местонахождении, но предпочла ничего не предпринимать. Ну и как это часто бывает в одноэтажной Америке: после рокового, ничем не доказанного заявления Кейт захлебывается в коллективном сострадании, Джанетт в считанные дни становится парией, ее отец-риелтор грустно наблюдает резкий отток клиентов, а мать решает, что это лучшее время, чтобы уйти из семьи навстречу залежавшимся мечтам. История начинает обрастать противоречивыми и неоднозначными подробностями, когда Джанетт решает подать на Кейт в суд за клевету.
Сериал о том, как тяжело быть девочкой-подростком и ни разу при этом не напортачить, был идеальным на протяжении девяти эпизодов. Полные искажений и замалчиваний свидетельства, надежные рассказчицы, неординарная фигура завуча и ловкая дискредитация безусловной женской невинности. Все это радовало и баловало…Пока не вышла финальная серия, нарушающая все причинно-следственные связи, законы физики и прелесть этой истории. (Ж. Ш.)
ПРОКАТ
«Круэлла»
Элегантная история о чуть ли не главной злодейке Disney. С первых же кадров зритель погружается в эстетическое наслаждение: невероятно красивая картинка, цветовая гамма, наряды персонажей и создаваемые Круэллой платья, на фоне — дворец, скалы, природа. Сюжет, несмотря на сказочную предсказуемость, тоже хорош. Бедная одинокая девочка растет с незаслуженным чувством вины и большой мечтой. История из детства обрастает чудовищными подробностями и, когда все становится предельно ясно, происходит катарсис — и рождается она: Круэлла. Браво Эмме Стоун
. Сыграно безупречно. (С. Е.)
Де Виль не носит Прада: рецензия на «Круэллу»
«Жвалы»
Летний must see: новый абсурдистский фильм Квентина Дюпьё
, в меру легкомысленный и по-настоящему смешной. Два лентяя средних лет задумали приручить огромную муху для ограбления банка. Неправильные герои в неправильном мире Дюпьё, они готовы снова и снова начинать все сначала, и, возвращаясь в исходную точку, доказать жизни, что с них взятки гладки. У них, оказывается, все и так хорошо. (М.Б.)
Под мухой: рецензия на «Жвалы»
«Телохранитель жены киллера»
Не удивляйтесь, если в кинозале вы будете одни смеяться в голос весь фильм. У этой картины есть какой-то непередаваемый шарм, действующий не на всех. Фактурная яркая Сальма Хайек
, педантичный Райан Рейнольдс
(интересно, куда подевалась его романтичная история из первого фильма?) и Сэмюэл Л. мазаф**а Джексон
проведут вас по лабиринтам семейных и гангстерских разборок, в финале высадив где-то посреди океана. Приятного просмотра. (С.Е.)
Отпуск как предчувствие: рецензия на «Телохранителя жены киллера»
«Красный призрак»
Создателям «Призрака» удалось перекроить жанр военной — обычно «ура-патриотической» — драмы, сделав из легенды о неизвестном солдате приключенческий экшн. Временами — почти фантастический: способности неуловимого советского снайпера граничат с супергеройскими. Здесь смерть идет рука об руку с жизнью, уступая место последней, а сама история, выстроенная не по шаблону, получается честной динамичной и временами даже ироничной. Скромный — на фоне отечественных военных блокбастеров — бюджет идет только на пользу. (М.Б.)
Неуловимые советские мстители: рецензия на «Красный призрак»
ФЕСТИВАЛИ
«Дальний план» («Докер»)
В 2015 году министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом Кино запустило программу по строительству и восстановлению в малых городах и селах страны современных 3D-кинотеатров. Спустя пять лет Владимир Головнев
отыскал несколько из них и понаблюдал, как кинематограф меняет жизнь соотечественников. Фильм состоит из трех последовательных частей, снятых в Омской и Тульской областях и республике Коми. Есть еще и сквозная линия – путешествие чиновника, следящего за выполнением процесса кинофикации и рассуждающего, как кино формирует массовое сознание и какую роль играет в жизни человека вообще. Он требует от руководителей учреждений показателей посещаемости. Меж тем на местах дела обстоят неважно. В клубе «Современник» в западносибирском поселке Москаленки работает рукастый закодированный киномеханик, который может не только кино показать, но и видеомагнитофон починить, телевизор настроить, ржавую антенну реанимировать. Афиши пишет рукописные, как в старые добрые времена. И верит в то, что кино никогда не умрет. В зале два человека. «Два значит два». А один значит один. А если никто не пришел – фильм можно показать внуку. В поселке Теплое Тульской области, всего в 270 км от Москвы, дела идут побойчее, там киномеханик молодой, но тоже уже закодированный. Начинал еще звукооператором в клубе, а потом увлекся кино, «даже сигарету курил, как герои в фильме», а теперь и сам снимает сериал про свое детство с односельчанами в главных ролях. А еще он музыку пишет, выступает в сельских клубах на дискотеках и мечтает стать знаменитым. Но путь к мечте труден и заковырист. Поселок Воргашор, что в Коми, сам как декорация к кино, к триллеру «Послезавтра», — кругом лед и разбитые окна. Здесь закрываются школы, больницу уже закрыли, вымирают и вымерзают целые многоэтажные жилые дома. Но на днях открывают современный 3D-кинотеатр на сотню мест. Ходить туда почти и некому. Плоть фильма – бытовые зарисовки, разговоры и размышления людей, таких разных и таких похожих друг на друга, об обыденном, житейском, о любви, желаниях. «Дальний план» на самом деле кишит деталями и полон мягкой иронии и внимания к бытовым мелочам, разговорам об обыденном, житейском. Люди в разных частях страны вроде бы такие разные, но жизнь их одинаково не устроена и полна лишений, которые вряд ли способно заменить кино. Да и сами они гораздо в большей степени кино, чем то, что им привозят на показ. (Е.В.)
Как меня зовут: «Дальний план» и другие фильмы ДОКЕРА
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