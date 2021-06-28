Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы июня, которые помогут скрыться от жары

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Щас спою: 5 музыкальных мультфильмов, которые заставят вас подпевать

20 июня

Питчинг лидеров в Фонде Кино: Подвиг Бондарчука и Хабенский 100 лет тому вперед

14 амбициозных проектов, поддержанных и не поддержанных в 2021 году