«Чёрная вдова», «Круиз по джунглям» и ещё 6 фильмов июля

Спустя 20 лет на большие экраны возвращается незабываемая Амели Пулен в исполнении Одри Тоту. Картина Жан-Пьера Жёне не нуждается в особом представлении, но можно позавидовать тем, кто увидит её впервые.
Драмеди Михаила Идова повествует о паре Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. В картине заняты Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и другие актёры.
Лэндон Либуарон и Джулия Сара Стоун в фантастическом хорроре Энтони Скотта Бёрнса разыграют историю девочки-подростка, согласившейся принять участие в исследовании сновидений. Фильм с успехом прошёлся по ряду кинофестивалей, посвящённых хоррорам и sci-fi.
Ещё одно возвращение классики к уставшим от жары зрителям. На сей раз на больших экранах страны появятся любимые герои комедии Эльдара Рязанова: Деточкин и Подберезовиков, Семён Васильевич и Семицветов, Евгений Александрович и автоинспектор.
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в приключенческой ленте Жауме Кольета-Серры превратятся в бесшабашного капитана круизного пароходика Фрэнка и отважную исследовательницу дикой природы Лили Хоутон, которая мечтает найти в верховьях Амазонки легендарное дерево, обладающее магическими целебными свойствами.
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