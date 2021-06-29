Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чёрная вдова», «Круиз по джунглям» и ещё 6 фильмов июля

29 июня
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Фильмы месяца >>
29 июня 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Чёрная вдова», «Круиз по джунглям» и ещё 6 фильмов июля
фото: кадр из фильма «Амели»

Середина лета порадует зрителей встречей с любимыми героями классических фильмов, долгожданным сольником популярной марвеловской супергероини и новым творением создателя «Шестого чувства».




«Амели» / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain



Спустя 20 лет на большие экраны возвращается незабываемая Амели Пулен в исполнении Одри Тоту. Картина Жан-Пьера Жёне не нуждается в особом представлении, но можно позавидовать тем, кто увидит её впервые.

Выход в прокат: 1 июля



«Джетлаг»



Драмеди Михаила Идова повествует о паре Жени и Никиты, жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется. Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. В картине заняты Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и другие актёры.

Выход в прокат: 1 июля



«Кошмары» / Come True



Лэндон Либуарон и Джулия Сара Стоун в фантастическом хорроре Энтони Скотта Бёрнса разыграют историю девочки-подростка, согласившейся принять участие в исследовании сновидений. Фильм с успехом прошёлся по ряду кинофестивалей, посвящённых хоррорам и sci-fi.

Выход в прокат: 1 июля



«Берегись автомобиля»



Ещё одно возвращение классики к уставшим от жары зрителям. На сей раз на больших экранах страны появятся любимые герои комедии Эльдара Рязанова: Деточкин и Подберезовиков, Семён Васильевич и Семицветов, Евгений Александрович и автоинспектор.

Выход в прокат: 8 июля



«Чёрная вдова» / Black Widow



Сольник Наташи Романофф, в чьём образе уже целое десятилетие нас радует Скарлетт Йоханссон. Режиссёрское кресло кинокомикса доверили Кейт Шортланд, а компанию звезде «Мстителей» составят Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Рэй Уинстон.

Выход в прокат: 8 июля



«Время» / Old



В новом триллере М. Найта Шьямалана, основанном на французском графическом романе «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса, найдётся место сверхъестественному. Это будет история об отдыхающих (Гаэль Гарсия Берналь, Томасин Маккензи, Элайза Сканлен, Алекс Вулф, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Эмбет Дэвидц), нашедших на пляже труп женщины.

Выход в прокат: 22 июля



«Бендер: Золото империи»

«Бендер: Начало»

Вторая часть фантазии Игоря Зайцева на тему становления Остапа Бендера. Сергей Безруков и Арам Вардеванян вернутся к ролям аферистов Осипа Задунайского и Ибрагима Бендера.

Выход в прокат: 29 июля



«Круиз по джунглям» / Jungle Cruise



Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в приключенческой ленте Жауме Кольета-Серры превратятся в бесшабашного капитана круизного пароходика Фрэнка и отважную исследовательницу дикой природы Лили Хоутон, которая мечтает найти в верховьях Амазонки легендарное дерево, обладающее магическими целебными свойствами.

Выход в прокат: 29 июля




Смотрите также в кинотеатрах:

с 1 июля
Бегущая в лабиринте
Красная река
Начать с нуля
Оборотни внутри
Огрики
Приручить дракона
Самая безумная свадьба
Страсть, любовь и стволы
Судная ночь навсегда
Судьба диверсанта

с 8 июля
Братья Медведи: Тайна трёх миров. Перевыпуск
Бугимен
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
Лена и львёнок
Магазинные воришки всего мира
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Смешарики и друзья в кино. Выпуск 3

с 10 июля
Облачный атлас. Перевыпуск

с 15 июля
Адский ад
Влюблённый Ван Гог
Город тайн
Двойное счастье
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Космический джем: Новое поколение
Любовь по ту сторону
На игле. Перевыпуск
Пороховой коктейль

с 17 июля
Мульт в кино. Выпуск № 128

с 20 июля
Унесённые призраками. Перевыпуск

с 22 июля
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Сипсик
Тайна Сен-Тропе
Цензор

с 29 июля
Демоник
За гранью жизни
Золушка и заколдованный принц
Красотка на взводе
Небесный замок Лапута
Основной инстинкт. Перевыпуск
Потустороннее
Родовое проклятие
Чистое место
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Армия мертвецов», сиквел «Тихого места» и ещё 18 интригующих хорроров 2021 года
Четвёртая «Матрица», «Дюна» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2021 года
Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым
персоны
Филипп АвдеевСергей БезруковЭмили БлантРэйчел ВайсАрам ВардеванянАлекс ВулфГаэль Гарсия БернальДуэйн ДжонсонЭмбет ДэвидцЖан-Пьер ЖёнеИгорь ЗайцевМихаил ИдовСкарлетт ЙоханссонЖауме Кольет-СерраЕгор КорешковВики КрипсЭбби ЛиТомасин МаккензиФлоренс ПьюКсения РаппопортЭльдар РязановЭлайза СканленИрина СтаршенбаумРуфус СьюэллОдри ТотуРэй УинстонДэвид ХарборКейт ШортландЭм Найт Шьямалан
фильмы
АмелиБендер: Золото империиБерегись автомобиляВремяДжетлагКошмарыКруиз по джунглямЧёрная вдова

фотографии >>
«Чёрная вдова»
«Амели»
«Время»
«Кошмары»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Коновалова
27 июня ушла из жизни актриса Нина Коновалова.
Владимир Осьминин
26 июня ушёл из жизни театральный режиссёр, педагог Владимир Осьминин.
Наталья Попова
26 июня ушла из жизни актриса Наталья Попова.
Екатерина Крупенникова
25 июня ушла из жизни актриса Екатерина Крупенникова.
Ольга Барнет
25 июня ушла из жизни актриса Ольга Барнет.
Игорь Сиренко
25 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Сиренко.

День рождения >>

Кирилл Балобан
Ольга Веникова
Ольга Гришина
Анастасия Королькова
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Гэри Бьюзи
Аманда Донохью
Марио Каротенуто
Шэрон Лоуренс
Михалина Ольшанска
Рут Уоррик
Нельсон Эдди
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
Огрики
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2021
Джетлаг
драма, комедия
Россия, 2021
Красная река
боевик, драма, триллер
США, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен