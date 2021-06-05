Получи билет на ретроспективу ранних фильмов Анджея Жулавского

С 3 июня по 9 июля в московском киноцентре «Октябрь»
проходит первая официальная ретроспектива ранних фильмов провокационного режиссера Анджея Жулавского
, с именем которого связано радикальное обновление польского кино — эстетика безумия, мистика, сексуальная энергия, гротескные образы и эмоционально перенасыщенные сцены проходят красной нитью через творчество мастера.
Кино-Театр.Ру
совместно с КАРО.Арт
начинают розыгрыш билетов на два первых короткометражных фильма, с которых начиналось творчество Жулавского — «Песнь торжествующей любви
» снятый по прозе Ивана Тургенева и «Павончелло
» — экранизация рассказа Стефана Жеромского, показ которых состоится 10 июня в 19:15
.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Жулавский»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны случайным образом 9 июня и получат по одному билету на сеанс!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Всем — удачи! А если удача отвернётся, билеты на показы ретроспективы доступны на сайте КАРО
.
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