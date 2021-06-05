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Получи билет на ретроспективу ранних фильмов Анджея Жулавского

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5 июня 2021
С 3 июня по 9 июля в московском киноцентре «Октябрь» проходит первая официальная ретроспектива ранних фильмов провокационного режиссера Анджея Жулавского, с именем которого связано радикальное обновление польского кино — эстетика безумия, мистика, сексуальная энергия, гротескные образы и эмоционально перенасыщенные сцены проходят красной нитью через творчество мастера.

Кино-Театр.Ру совместно с КАРО.Арт начинают розыгрыш билетов на два первых короткометражных фильма, с которых начиналось творчество Жулавского — «Песнь торжествующей любви» снятый по прозе Ивана Тургенева и «Павончелло» — экранизация рассказа Стефана Жеромского, показ которых состоится 10 июня в 19:15.

Получи билет на ретроспективу ранних фильмов Анджея Жулавского

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Жулавский» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны случайным образом 9 июня и получат по одному билету на сеанс!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Всем — удачи! А если удача отвернётся, билеты на показы ретроспективы доступны на сайте КАРО.
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персоны
Анджей Жулавский
фильмы
ПавончеллоПеснь торжествующей любви

фотографии >>
«Песнь торжествующей любви»
«Песнь торжествующей любви»
«Павончелло»
«Павончелло»
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