Преодолеть агонию созерцанием: круговорот возвращения и изгнания Андрея Звягинцева

анонс

7 июля Святые моторы: «Берегись автомобиля» — фильм-маскарад, нестареющая классика А Юрий Деточкин — советский Гамлет и Дон Кихот под одним капотом

6 июля Великий комбинатор: Стивен Содерберг и экономика бытия От «Секса, лжи и видео» до «Без резких движений» - как менялся тысячеликий герой американского независимого

5 июля Стали мы его судьбою: Памяти Владимира Меньшова Режиссеру, актеру, сценаристу, обладателю премии «Оскар» был 81 год. Он умер от последствий коронавируса