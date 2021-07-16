Памяти Петра Мамонова

15 июля не стало Петра Николаевича Мамонова. Уникальный музыкант и артист с большой буквы скончался от последствий коронавируса на 71 году своей жизни. Мы попытаемся вспомнить главные вехи на его творческом пути и попрощаться с ним.
Когда говоришь о таком явлении как русский рок, первыми в голову приходят «Кино», «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «Наутилус Помпилиус». «Звуки Му» были созданы Петром Мамоновым в начале 80-х вместе с его школьным другом Александром Липницким, трагически погибшим в этом году, и всегда находились немного в стороне от музыкальной моды тех лет. Не было у них никаких громогласных гимнов про перемены и мальчиков-мажоров, никакого социального протеста, если не считать таковым отказ от следования колее «соцреализма» и воспевания прелестей бутылки водки. «Я самый плохой, я хуже тебя/Я самый ненужный, я гадость, я дрянь/Зато я умею летать», – пел Петр Мамонов в «Сером голубе», но это не звучало как нигилизм панк-рока – скорей как сознательное аутсайдерство, при этом лишенное позерства. Да и музыка была намного сложнее, без свойственной року прямолинейности. Впрочем, прослушивание аудионосителей давало весьма поверхностное представление о группе. На сцене вокалист пускал пену, корчил дикие гримасы, изображал марионетку на спутавшихся нитях и трясся в спазматических припадках. Всё это было похоже одновременно на пляски юродивых и концерты американских арт-панков Pere Ubu, хотя любые сравнения с музыкальными коллективами тех лет будут довольно условными и поверхностными.
Легендарный музыкант Брайан Ино, продюсировавший их одноименный альбом, отмечал, что группа уникальна, и сравнивал самого Мамонова с неким древним архетипом, человеком из Средневековья. Чтобы иметь представление об уникальности их концертов, достаточно посмотреть выступление в передаче «Музыкальный ринг». Или более поздний лайв дуэта «Мамонов и Алексей» в «Программе А» Артемия Троицкого, с которым Мамонов позже вдрызг разругался и которого потом неоднократно подкалывал на своих концертах. Хоть какое-то представление о концертном драйве дает и прекрасный клип на песню про грубый закат.
фото: Lenta.ru
Если отвлечься от музыки, то Мамонов — потрясающий театральный актер, пластичный и склонный к импровизации. Его моноспектакли «Есть ли жизнь на Марсе» и «Полковнику никто не пишет», а позднее и «Шоколадный Пушкин» — выдающиеся примеры лицедейства; он завладевал вниманием зала и не отпускал его до конца.
Карьера в кино началась с инфернального врача Артура Юсуповича в «Игле» с Виктором Цоем, но одна из главных ролей в фильмографии Петра Мамонова – саксофонист Алексей Селивёрстов в дебюте Павла Лунгина «Такси-блюз». Трагикомедия о дружбе двух противоположностей, вечно пьяного разгильдяя-музыканта и таксиста с фашистскими замашками (выдающаяся роль Петра Зайченко), была снята отчасти на французские деньги и получила приз за лучшую режиссуру в Каннах. В сюжетообразующей сцене герой Мамонова приезжает на такси в Северное Чертаново и «кидает» водилу Ивана прямо напротив дома, ставшего потом популярным благодаря фильмам «Горячие новости» и «Притяжение». Таксист по фамилии Шлыков, «надежный как кирпич», потом найдет Селивёрстова, поселит у себя и возьмет над ним своеобразное шефство, пока тот не отработает свой долг. Диалоги про любовь к коврику, про любовь к своей стране и про кошмарные сны, блестяще сыгранные в паре с Зайченко, были разобраны на крылатые выражения и ушли в народ. Издерганный, постоянно нуждающийся в бегстве от реальности саксофонист был написан словно специально под актера. Во всяком случае, эти слова подходят самому Мамонову, а не только его герою: «Вот моя страна. Эта кухня. Вот это я играю. Вот эту музыку. А это моя семья. Я, конечно, урод в семье, да. Я даже, может, хуже их. Но это мой народ, и я их люблю». На руку сработало и то, что Лунгин не так уж однозначно изобразил своих героев. Селивёрстов на поверку оказывается довольно сомнительным приятелем, а таксист Иван Шлыков постепенно приходит к пониманию чуждой ему музыки, несмотря на свою изначальную дремучесть.
фото: РИА Новости
Кстати, сам Мамонов жил в Чертаново, правда, не там, где оставил с носом Шлыкова, а ближе к югу, но в такой же близости к лесу. Там он писал музыку, переводил, выпивал, испытывал душевные переживания – кажется, именно эта удаленность от энергетического поля центра Москвы эхом отразится в его последующем уходе в православие и отшельничестве в деревне под Вереей.
Еще один пример выдающейся игры — в картине «Нога» Никиты Тягунова, вольной экранизации Фолкнера по сценарию талантливой и рано ушедшей Надежды Кожушаной. Мамонов в небольшой роли брата искалеченного на афганской войне Ивана Чужого (Иван Охлобыстин) взрывает фильм исступленной сценой в тамбуре поезда. По мере того, как его герой все дальше отъезжает от перрона и от вприпрыжку провожающего его Ивана, приклеенная улыбка всё больше становится похожа на гримасу боли, а потом сменяется матерным криком. Невозможно забыть и геодезиста-трикстера Мефодия, который приезжает в русскую деревню и баламутит народ (светлая фантасмагория «Время печали еще не пришло» Сергея Сельянова).
фото: ТАСС
Пожалуй, его лучшие актерские работы в 21-м веке — в фильмах Сергея Лобана, (ученый-мизантроп в «Пыли» и отец, который совсем перестал понимать сына, в «Шапито-шоу»). Впрочем, нельзя списывать со счетов и старца-целителя Анатолия, замаливающего свой смертный грех, в картине Павла Лунгина «Остров» (за эту роль Мамонов получил «Нику» и «Золотого орла»), и Ивана Грозного в лунгинском же «Царе».
Кроме работы грузчиком, кочегаром и лифтером, в молодости Петр Николаевич зарабатывал на жизнь переводом стихов с английского, норвежского, датского и шведского (его мать была профессиональной переводчицей). В этом сочетании внешней простоты и внутренней утонченности как будто видны отголоски и его перформанса, и его актерской игры. С годами, когда рок-исполнитель превратился в глубоко верующего человека, противоречивость только усилилась. С образом обаятельного добрейшего дедушки, всегда готового поговорить с поклонником после изматывающего концерта или спектакля, не всегда вязался язвительный гость тв-шоу, склонный к обличительным монологам и безапелляционным высказываниям в духе домостроя. Но именно за эту душевную сложность мы его любили и ценили — в конце концов, и в текстах «Звуков Му», и в его киногероях всегда было некое второе измерение, придававшее им дополнительную глубину. «Я не хочу быть горбатым, лучше уж быть каким-то потусторонним» — говорил Мамонов на альбоме «Шоколадный Пушкин». Можно уверенно сказать, что ему это удалось.
обсуждение >>