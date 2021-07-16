Памяти Петра Мамонова

анонс

12 июля Преодолеть агонию созерцанием: круговорот возвращения и изгнания Андрея Звягинцева Вероника Хлебникова — о диалоге первых фильмов режиссера

7 июля Святые моторы: «Берегись автомобиля» — фильм-маскарад, нестареющая классика А Юрий Деточкин — советский Гамлет и Дон Кихот под одним капотом

6 июля Великий комбинатор: Стивен Содерберг и экономика бытия От «Секса, лжи и видео» до «Без резких движений» - как менялся тысячеликий герой американского независимого