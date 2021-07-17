Забей, Иисус: фильмы и сериалы для тех, кто любит баскетбол

анонс

16 июля Памяти Петра Мамонова Прощаемся с уникальным музыкантом и артистом с большой буквы

12 июля Преодолеть агонию созерцанием: круговорот возвращения и изгнания Андрея Звягинцева Вероника Хлебникова — о диалоге первых фильмов режиссера

7 июля Святые моторы: «Берегись автомобиля» — фильм-маскарад, нестареющая классика А Юрий Деточкин — советский Гамлет и Дон Кихот под одним капотом