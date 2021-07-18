Мы пугаем, вас оберегаем: «Корпорация монстров» спустя двадцать лет

«Мы пугаем, вас оберегаем» — такой слоган царил на входе в «Корпорацию монстров» ровно до июля 2021 года, когда вышли первые серии нового шоу «Монстры за работой». Это всего лишь третий проект по франшизе за 20 лет, и наш обозреватель Кирилл Букетов решил суммировать информацию и посмотреть, как вселенная выглядит сейчас и каким получился сериал, выпущенный на Disney+.
фото: "Монстры за работой"
Корпоративный дух
Ложась спать, нужно обязательно спрятать ноги под одеяло, ведь монстр часто выползает из-под кровати. Но первое, что ты услышишь, только закрыв глаза, — скрипящая дверка шкафа. За этим проходом — темнота, а значит неизвестность. Pixar, зная все наши страхи, создает целый мир, который живет за этой дверью. В нем живут удивительные создания, пугающие детей, чтобы выжить. Ведь крик для них — источник электричества.
В этом мире, крайне похожем на людской, на вершине рейтинга эффективности восседает пара друзей – Салли и Майк. Салли – огромный сине-фиолетовый монстр, напоминающий помесь человека и медведя, он гордость компании и главный страшила. Майк – его низкий, зеленый друг циклоп, он мозг парочки и технический напарник Салли. Вместе они почти побили рекорд компании, помешать им в этом способен лишь Рэндалл – злобный монстр, имеющий способности хамелеона. Однако, такой понятный и простой конфликт рушится, когда режиссер вводит новую переменную – ребенка. В мире монстров дети — не только основной поставщик энергии, но и главная опасность. Миф гласит, что касание ребенка убивает монстра. Из-за случайности маленькая девочка попадает к Салли. Друзьям нужно поскорее избавиться от нее. Майк очень хочет вернуть свою нормальную жизнь, побить рекорд и жениться на своей давней подруге. Салли же вместо этого привязывается к ребенку и дает девочке имя – Бу.
фото: "Корпорация монстров"
Для Pixar «Корпорация монстров» стала лишь четвертой полнометражной работой, так что многие из технологий компании были далеки от совершенства. Именно Pixar изобрели мультфильмы в трехмерном пространстве, с первой части «Истории игрушек» прошло всего 6 лет, но каждый новый проект делал качество анимации все лучше и лучше. В первой полнометражной режиссерской работе Пита Доктера упор был сделан на изучение технологии шерсти и меха. Поэтому главный герой — Салли — и выглядит так натурально. На тот момент студия еще не научилась «делать» людей. Многие человеческие персонажи создавали эффект «зловещей долины», и создатели переключали свое внимание на миры, где люди играют второстепенную роль. Так, сначала были игрушки, потом насекомые, а следом пришли монстры. Их анимировать было чуть проще, однако они все еще были достаточно человечны, чтобы вызывать у зрителей эмпатию.
Однако главное место в мультфильмах Pixar всегда занимала не технология, а история. Создавая свои миры, студия уподобляла их человеческим и бесконечно шутила над этим. Сама корпорация выстроена абсолютно по человеческим принципам, Салли в ней висит на доске почета и имееет фанатов среди уборщиков. Лучше всего же описывает мир гениальный пролет камеры в начале мультфильма, когда герои идут из дома на работу: это дружелюбное место, вместе с тем хранящее мрачные тайны. Глава компании – Водоног — отчаянно пытается сохранить компанию, поэтому готов преступить любую черту. Тогда наравне с классическими темами любви и дружбы в произведении поднимаются вопросы о морали: «оправдывает ли цель средства?» и «можно ли строить империю на крови?». Такой подход с созданием многослойных историй всегда выделял Pixar. Сказка о монстрах изобилует классическими приемами, когда два товарища разочаровываются друг в друге, но потом мирятся, или когда злодеем оказывается не тот, кого вы ждали. Тем не менее все эти клише совсем не портят мультфильм, они лишь делает его таким, каким он и должен быть – детским. Многие из фанатов Pixar смотрели первую часть «Корпорации монстров», когда были детьми, вставляя кассету в видик и пересматривая историю Салли, Майка и Бу по несколько раз в день. Так, студия, выстрелив в свою целевую аудиторию, подготовила почву для следующего фильма.
фото: "Корпорация монстров"
Вперед в прошлое
Прошло 12 лет, и «Университет монстров» повзрослевшие фанаты картины Пита Доктера, к тому времени заканчившие школу и отправившиеся в университеры, смотрели уже совсем иначе — с DVD-дисков. Новая часть франшизы опять идеально метила в своего зрителя. Молодые люди, которые все еще помнили тех монстров, что пугали и развлекали их в детстве и получившие возможность снова погрузиться в тот мир.
«Университет монстров» — приквел, рассказывающий о том, как познакомились Майк и Салли и как стали страшилами. Не углубляясь в сюжетные дебри, можно сказать, что фильм построен по довольно стандартным тропам и легко предсказуем, наверное, именно в этом и есть его главная слабость. Однако, режиссер-дебютант Дэн Скэнлон все равно не оставляет аудиторию скучать. Приквел ощутимо делает больший упор на юмор и легкость в потреблении, дает возможность ощутить настроение, присущее классическому университетскому духу. Отчасти «Университет монстров» чем-то напоминает фильмы о подростках их 80-х, такие как «Клуб "Завтрак"», «Общество мертвых поэтов» и так далее. При этом Скэнлон ставит конфликт гораздо мягче, понимая, что мультфиму нужно захватить и новых зрителей.
фото: "Университет монстров"
Удивительно и то, что фокус в приквеле смещается на Майка, здесь он главный герой. Мы следим за ним от рождения его мечты — стать лучшим страшилой — до ее воплощения, когда он становится тренером лучшего страшилы. Большая концентрация на одном герое позволила сделать историю гибче и интереснее, открывая в финале неожиданную истину: совершенно не обязательно тебе нужно то, за чем-то гонишься. Кроме того, студия напичкала приквел отсылками и объяснениями части фишек «Корпорации монстров».
Отсекая корпоративную стилистику, художники Pixar'а сделали гораздо больший упор на красочность повествования. Развившиеся за 12 лет технологии позволили создавать гораздо более масштабные панорамы, наполненные жизнью. Сцена, в которой Майк приезжает в универ, захватывает дух и дает понимание того, насколько же огромен мир монстров. Спустя годы отчетливо ясно, что критики и зрители недооценили потенциал «Университета монстров». Эстетика и любимые герои захватили как преданных фанатов, так и детей, для которых приквел стал началом истории знакомства с франшизой. Следующего пришествия монстров в наш мир пришлось ждать еще 8 лет.
фото: "Университет монстров"
Не в ту дверь
«Монстры за работой» вышли уже на стриминговом сервисе Disney+. Решив перенести франшизу в сериальный формат, Pixar и Disney, влияние которого в этот раз очень заметно, обрекали себя на рискованный эксперимент. Предыдущие фильмы имели четкую сюжетную структуру, которая уберегала зрителей от скуки перед экраном. У нового шоу пока вышло лишь три серии, но некоторые выводы можно сделать и сейчас.
История начинается на следующий день после событий «Корпорации монстров». Майк и Салли, ставшие директорами компании и поменявшие ее правила (теперь все смешат, а не пугают), больше не главные герои — ведущая роль в шоу у выпускника страшильного факультета Тайлера, получившего место главного страшилы. Правда, раз теперь монстры веселят, а не пугают, его навыки на факультете бесполезны. И, чтобы не отправлять ребенка восвояси, Тайлера посылают работать в команду техобслуги, где у него по-разному складываются отношения с другими монстрами. Все второстепенные персонажи получились у Disney хорошо, каждый из них имеет свою фишку, а вот главный монстр пока выглядит откровенно скучно, никакой классной предыстории за ним не стоит. Эмоции, которые он излучает, абсолютно предсказуемы, и все, к чему он стремится сейчас, — это вернуться на этаж смеха и попасть в высшую лигу. Так как мы уже наблюдали этот сюжет с Майком в «Университете монстров», уникальности здесь ждать не стоит.
фото: "Монстры за работой"
В отличие от полнометражных фильмов франшизы жанр сериала сильно сдвинулся в сторону комедии, причем большинство гэгов строятся на отсылках к прошлым частям и неловких ситуациях, вроде падений, запутываний в скотче и прочих неприятностях, которые преследуют неловкого Тайлера, монстра с большими рогами. Такой юмор хорошо понятен дошкольникам, а вот людям постарше нужно серьезно занизить ожидания — Disney и не думал попасть в эту аудиторию, сделав продукт не для 20-30-летних фанатов вселенной, а, условно говоря, для их детей. Расчет был на то, что родители передадут своим чадам любовь к монстрам по-наследству, и будет еще, кому покупать мягкие игрушки. Франшиза «Корпорации монстров» — однозначно, приносила и еще будет приносить огромный успех и неплохой доход для Pixar и Disney.
Таким образом, имея всего две полнометражные картины, у студии получилось создать настоящий культ вокруг страшных, но милых монстров. Используя классические сюжетные наработки и прорывную графику, Доктер, а потом Скэнлон, развивали истории друзей. Жаль, что Disney не выбрала для сериала другой формат, так, чтобы вернуть сердца тех, кто смотрел первую часть на видике, сидя на коленках перед пузатым телевизором, каждый раз надеясь на то, что Бу все же вернется домой.
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