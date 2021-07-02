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Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля

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Фильмы месяца >>
2 июля 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Пробуждение» (1 сезон)



Российская адаптация одноименной американской драмы, вышедшей в 2012 году. Следователь Павел Фролов в исполнении Евгения Миронова буквально живет на работе. Даже отправившись в семейный отпуск, он срывается из аэропорта обратно в город. И по дороге попадает в страшную автомобильную аварию. Герой остается жив, но начинает существовать в разных реальностях: в одной выжила его жена, в другой — сын.

Читать рецензию на сериал «Пробуждение»

Премьера: 1 июля
Платформа: IVI



«Шалом, папик»



Комедия, действие которой разворачивается на еврейских поминках. В окружении родных и друзей студентка Даниэль встречает своего женатого любовника. Девушке приходится выкручиваться из неловкой ситуации, балансируя на грани безумия и паники.

Премьера: 8 июля
Платформа: KION, ОККО



«Гранд» (5 сезон)



Последний сезон комедийного сериала о жизни загородного эко-отеля. В премьерных эпизодах Ксюша (Мила Сивацкая) улетит на Мальдивы и попытается сохранить отношения с возлюбленным на расстоянии, в то время как на горизонте появится его бывшая.

Читать рецензию на первый сезон «Гранда»

Премьера: 9 июля
Платформа: START и ОККО (в подписках Премиум и START)



«Изгнание»

Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля
фото: К/ф "Изгнание"

Семейная драма Андрея Звягинцева выйдет онлайн в таком виде, как ее задумывал режиссер, — во время ремастеринга фильма был доснят план с фотографией главного героя (Константин Лавроненко) в детстве. Снимок держит его супруга Вера, пытаясь в этот момент принять судьбоносное решение. Одновременно с «Изгнанием» состоится цифровой релиз «Возвращения».

Премьера: 12 июля
Платформа: START, КиноПоиск HD



«Белый лотос» (1 сезон)



Сатирическое драмеди станет путешествием на Гавайи, где планируют отдых посетители элитного отеля. Однако расслабиться и забыть о проблемах им не удастся, ведь райский курорт окутают интриги. В главных ролях — Александра Даддарио и Сидни Суини.

Премьера: 12 июля
Платформа: Амедиатека



«Тихое место 2»



Сиквел кассового хоррора рассказывает о борьбе за выживание в постапокалиптическом мире, населенном монстрами с острым слухом. Чтобы избежать встречи с ними, необходимо соблюдать полную тишину. Мать с двумя детьми отправляется на поиски нового дома и постепенно понимает, что ужасные существа — вовсе не единственный источник угрозы.

Читать рецензию на фильм «Тихое место 2»

Премьера: 15 июля
Платформа: ОККО, КиноПоиск HD, MEGOGO



«Шмигадун!»



Комедийная история, представляющая собой пародию на культовые мюзиклы 1940-х. По сюжету супружеская пара отправляется в поход в надежде оживить отношения. Но в результате попадает в заколдованный городок, напоминающий голливудскую студию. Вернуться к прежней жизни они смогут, лишь встретив настоящую любовь.

Премьера: 16 июля
Платформа: Apple TV



«Американские истории ужасов» (1 сезон)



Спин-офф хоррор-антологии «Американская история ужасов», также снятый под эгидой Райана Мерфи. В актерский состав вошли звезды оригинального проекта Эван Питерс, Таисса Фармига и Мэтт Бомер, а Сара Полсон заняла режиссерское кресло.

Читать рецензию на девятый сезон «Американской истории ужасов»
Читать рецензию на седьмой сезон «Американской истории ужасов»

Премьера: 16 июля
Платформа: Hulu



«Тед Лассо» (2 сезон)



Второй сезон о приключениях футбольного тренера в исполнении Джейсона Судейкиса, который неожиданно стал главой лондонской футбольной команды высшей лиги, восполняя нехватку знаний о тонкостях игры собственной харизмой, оптимизмом и домашним печеньем.

Премьера: 23 июля
Платформа: Apple TV



«Медиатор» (2 сезон)

Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

Продолжение психологического триллера, где сыграли Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум и Дарья Мороз. В центре сюжета оказывается профессиональный переговорщик, который готов добиться желаемого результата любыми методами.

Читать рецензию на первый сезон «Медиатора»

Премьера: 23 июля
Платформа: START



«Маржела: своими словами»



Документальный фильм об одном из влиятельнейших представителей деконструктивизма в моде — основателе французского дома моды Maison Margiela Мартине Маржеле. Он прошел путь от ассистента Жан-Поля Готье до креативного директора Hermes и создателя собственного бренда с узнаваемым почерком.

Премьера: 27 июля
Платформа: IVI



«Миллионер из Балашихи» (2 сезон)

Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля

Молодой предприниматель Богдан Кандауров (Владимир Канухин) — по совместительству бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» — откроет собственное ивент-агентство и начнет съемки новых выпусков блога, заряженного на успех и строительство бизнес-империи.

Премьера: 29 июля
Платформа: КиноПоиск HD



«Чудотворцы: Дикий Запад» (3 сезон)

Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля

В третьей части комедийной антологии Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми перевоплотятся в героев вестерна — проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Новые приключения и смешные ситуации будут ждать героев на легендарной Орегонской тропе.

Премьера в июле
Платформа: КиноПоиск HD

Маша Бороденко
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фильмы
Американская история ужасовАмериканские истории ужасовБелый лотосВозвращениеГранд-5ИзгнаниеМаржела: своими словамиМедиатор-2Миллионер из Балашихи-2ПробуждениеТед ЛассоТихое место 2ЧудотворцыШалом, папикШмигадун!

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