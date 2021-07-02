Смотреть онлайн: Финал «Гранда», продолжение «Теда Лассо» и другие цифровые премьеры июля

Российская адаптация одноименной американской драмы, вышедшей в 2012 году. Следователь Павел Фролов в исполнении Евгения Миронова буквально живет на работе. Даже отправившись в семейный отпуск, он срывается из аэропорта обратно в город. И по дороге попадает в страшную автомобильную аварию. Герой остается жив, но начинает существовать в разных реальностях: в одной выжила его жена, в другой — сын.
Комедия, действие которой разворачивается на еврейских поминках. В окружении родных и друзей студентка Даниэль встречает своего женатого любовника. Девушке приходится выкручиваться из неловкой ситуации, балансируя на грани безумия и паники.
Последний сезон комедийного сериала о жизни загородного эко-отеля. В премьерных эпизодах Ксюша (Мила Сивацкая) улетит на Мальдивы и попытается сохранить отношения с возлюбленным на расстоянии, в то время как на горизонте появится его бывшая.
Семейная драма Андрея Звягинцева выйдет онлайн в таком виде, как ее задумывал режиссер, — во время ремастеринга фильма был доснят план с фотографией главного героя (Константин Лавроненко) в детстве. Снимок держит его супруга Вера, пытаясь в этот момент принять судьбоносное решение. Одновременно с «Изгнанием» состоится цифровой релиз «Возвращения».
Сатирическое драмеди станет путешествием на Гавайи, где планируют отдых посетители элитного отеля. Однако расслабиться и забыть о проблемах им не удастся, ведь райский курорт окутают интриги. В главных ролях — Александра Даддарио и Сидни Суини.
Сиквел кассового хоррора рассказывает о борьбе за выживание в постапокалиптическом мире, населенном монстрами с острым слухом. Чтобы избежать встречи с ними, необходимо соблюдать полную тишину. Мать с двумя детьми отправляется на поиски нового дома и постепенно понимает, что ужасные существа — вовсе не единственный источник угрозы.
Комедийная история, представляющая собой пародию на культовые мюзиклы 1940-х. По сюжету супружеская пара отправляется в поход в надежде оживить отношения. Но в результате попадает в заколдованный городок, напоминающий голливудскую студию. Вернуться к прежней жизни они смогут, лишь встретив настоящую любовь.
Второй сезон о приключениях футбольного тренера в исполнении Джейсона Судейкиса, который неожиданно стал главой лондонской футбольной команды высшей лиги, восполняя нехватку знаний о тонкостях игры собственной харизмой, оптимизмом и домашним печеньем.
Документальный фильм об одном из влиятельнейших представителей деконструктивизма в моде — основателе французского дома моды Maison Margiela Мартине Маржеле. Он прошел путь от ассистента Жан-Поля Готье до креативного директора Hermes и создателя собственного бренда с узнаваемым почерком.
Молодой предприниматель Богдан Кандауров (Владимир Канухин) — по совместительству бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» — откроет собственное ивент-агентство и начнет съемки новых выпусков блога, заряженного на успех и строительство бизнес-империи.
В третьей части комедийной антологии Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми перевоплотятся в героев вестерна — проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Новые приключения и смешные ситуации будут ждать героев на легендарной Орегонской тропе.
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