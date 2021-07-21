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Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур

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21 июля 2021
21 июля одной из любимых актрис Ларса фон Триера Шарлотте Генсбур исполняется 50 лет. Дочь обросших легендами Джейн Биркин и Сержа Генсбура, она смогла сепарироваться от родителей не только физически и психологически, но и в карьере. В мировоззрении многих из тех, кто погружен в мир кино, Шарлотта Генсбур живет в образе интеллектуалки, играющей в артхаусном кино, которая почти живет на великом Каннском кинофестивале. Такая репутация не удивительна: роли в трех фильмах Триера и приз Канн за одну из них — в «Антихристе» — располагают к восприятию под этим углом. Однако такое реноме — результат долгого пути.

Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
фото: geekycraze.com


ДНК славы и скандала

Кажется, что иметь дело со скандально прославившимися деятелями культуры вроде фон Триера — в крови у скромной Шарлотты. Она — единственный ребенок самой известной звездной пары в истории французской поп-культуры. Мать — британская актриса и певица Джейн Биркин, отец — композитор и певец Серж Генсбур. Эти двое не стеснялись быть вызывающими и вели подчеркнуто светский образ жизни, проводя ночи в клубах перед камерами папарацци. Шарлотта появилась на свет в зените этого союза, когда порожденная им оргазмическая песня Je t’aime… moi non plus со стонами и придыханиями всколыхнула слушателей, не готовых к откровенности такого уровня. Девочка просто оказалась обречена на известность, кино, музыку, сравнения с родителями и флёр скандальности.

Биркин подталкивала Шарлотту к кинокарьере с ранних лет. С ее благословения она в 13 лет дебютировала в драме «Слова и музыка» (1984) в роли старшей дочери героини Катрин Денев. Не самая запоминающаяся картина, но возможность для дебютантки не из проходных: у Шарлотты было много экранного времени и эмоциональных сцен. Уже через год она играла центральную роль в летней комедии «Дерзкая девчонка», за которую ей вручили премию «Сезар» — французский «Оскар» — как самой многообещающей актрисе.

Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
фото: Reuters

Еще две вещи, доставшиеся Шарлотте от родителей — трудоголизм от Джейн и внимание скандальной прессы от Сержа. Первое оказалось подспорьем в карьере, а второе вынуждало оправдывать и оправдываться. В 1984 году Серж записал в дуэте с дочерью песню Lemon Incest (название перевирает фразу «цедра лимона» на французском языке — un zeste de citron) и снял клип, где лежит с ней на кровати. Провокация вызвала подозрения в педофилии, и Сержу пришлось отрицать все домыслы, как позже и Шарлотте.

История повторилась, когда Генсбур в 1986 году показал написанную и срежиссированную им драму «Шарлотта навсегда» о сценаристе-алкоголике, который пытается наладить отношения с дочерью-подростком после смерти жены. Получилось что-то среднее между авторским кино и музыкальной телевизионной мелодрамой, скрашенной вдумчивой игрой Шарлотты. После Lemon Incest публика была мотивирована задуматься, нет ли тут инцестуальных мотивов. Может быть, Генсбур намеренно оставил ей пространство для сомнений. Сама Шарлотта, вспоминая об этом, постоянно говорит, что ее отец любил проверять, как далеко он может зайти, попирая границы дозволенного. Она сама в противоположность родителям избегает эпатажа в личной жизни и говорит, что ей не передалась их раскрепощенность. Тем не менее, есть ощущение, что готовность Шарлотты к рискованным экспериментам — все же их влияние.

Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
фото: кадр из фильма "Нимфоманка"


Экспортный продукт

Карьера Джейн Биркин складывалась во Франции значительно живее, чем в Великобритании. Переехав на родину галлов, англичанка сосредоточилась на местном кинематографе и стала настолько своей, что считается эталоном французского стиля. Шарлотте же пришлось идти обратным путем: она росла во Франции в доме, где говорили исключительно на французском, и была французской актрисой, которая пришла к международному признанию. Тут вновь сыграли роль родственные связи. Англоязычный дебют актрисы случился в 1993 году в фильме ее дяди Эндрю Биркина. «Цементный сад» — драма по одноименному роману Иэна Макьюэна с, по иронии судьбы, инцестуальным финалом между осиротевшими братом и сестрой.

После этого Шарлотта продолжила сниматься преимущественно у французов, но стала получать предложения и из-за границы. В 1996 году она сыграла главную роль в экранизации романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» итальянского режиссера Франко Дзеффирелли в окружении актеров, большинство которых были из англоязычных стран. Так Шарлотта Генсбур стала одной из самых органичных Джен Эйр в истории кино.

Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
фото: кадр из фильма "Джейн Эйр"

Следующий внушительный шаг — роль в драме о сложных переплетениях судеб незнакомцев «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту 2003 года. И пусть дифирамбы в основном достались ее партнерам с экранным временем побольше — Шону Пенну, Наоми Уоттс и Бенисио Дель Торо, — Шарлотта впечатлила режиссера и зрителей. В 2007-м она пополнила резюме ролью жены главного героя в биографической картине «Меня там нет» о Бобе Дилане, которого играли по очереди Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Кристиан Бейл и еще несколько актеров.

Международной известности Шарлотты способствовало ее возвращение к музыке в 2006 году, спустя 20 лет после совместного с отцом дебюта. Альбом «5:55», написанный вместе с французским дуэтом Air, Джарвисом Кокером из британской группы Pulp и продюсером Radiohead Найджелом Годричем, стал платиновым во Франции, а за границей о ней написали все главные СМИ. Даже в США, где далеко не всем европейским артистам удается добиться успеха, он попал на 24 строчку чарта инди-альбомов Billboard.

Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
фото: The Times


Пик формы

Если главные фильмы Джейн Биркин — «Фотоувеличение» и «Бассейн» — пришлись на начало ее карьеры, то у дочери вновь вышло наоборот: самые известные работы Шарлотты случились значительно позже. В 2006 году она сыграла в дуэте с Гаэлем Гарсией Берналем в обаятельной, эксцентричной романтической фантазии «Наука сна» Мишеля Гондри, автора «Вечного сияния чистого разума». В 2009-м случился резонансный «Антихрист» фон Триера — кино с избытком насилия, завораживающе красивой операторской работой и Шарлоттой в роли сходящей с ума женщины. Критики разбились на два лагеря: кто-то превозносил картину как шедевр, кто-то проклинал за женоненавистничество и чрезмерную жестокость. Как бы там ни было, эта роль считается одной из лучших и самых смелых в фильмографии француженки и совершенно точно превосходит все провокации ее родителей. За нее она получила приз на Каннском кинофестивале и потом снималась у Триера еще дважды — в «Меланхолии» и «Нимфоманке». В последней — тоже в главной эпатирующей роли.

Как-то в интервью Шарлотта сказала, что согласилась на работу с Триером, потому что от таких предложений актеры не отказываются и потому что ей хочется делать то, что от нее не ожидают. Возможно, этими же принципами она руководствовалась, когда после череды драм на «сложных щах» в 2001 году впервые сыграла в обычной романтической комедии «Моя жена — актриса» ее мужа-режиссера Ивана Атталя.

Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур
фото: кадр из фильма "Антихрист"

К 50-летнему юбилею Шарлотта, пройдя по следам успеха своих родителей в кино и музыке, смогла найти там собственное, отдельное от славы Биркин и Генсбура место. Она играла в причудливом артхаусе, экзистенциальных драмах, концептуальных комедиях и незапоминающихся, расслабленных романтических фильмах. Почти накануне этой даты она дебютировала в режиссуре, показав на нынешнем Каннском фестивале документальное кино о матери. Она из тех редких детей звезд, чей успех не вызывает стонов о непотизме, хотя совсем без кумовства и не обошлось. Трудно представить, чем еще она может удивить, но, скорее всего, найдет что-нибудь, вдохновившись примером деятельной Джейн, которая продолжает писать музыку и давать концерты, перешагнув порог в 70 лет.

Марина Агиуллина
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Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур фотографии
Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур фотографии
Муза Ларса фон Триера и наследница одной из главных звездных пар XX века: 50 лет Шарлотте Генсбур фотографии
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