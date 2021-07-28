Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему

В середине июля закончился первый сезон «Локи», ставшего самым популярным супергеройским сериалом Disney+, а в кинотеатрах еще можно застать «Черную вдову» со Скарлетт Йоханссон. В таком «гибридном» — кино-сериальном — формате разворачивается так называемая Четвертая фаза, чьи события должны подготовить киновселенную Marvel к жизни после рубежного фильма «Мстители: Финал».
Мы составили элементарный путеводитель по фильмам и сериалам вселенной («Сокол и Зимний солдат» появятся здесь чуть позже), чтобы вы не запутались в почти трех десятках проектов и знали, какую важную информацию из них можно почерпнуть. Отсортированы они при этом по художественным достоинствам, хотя для погружения в MCU вам придется посмотреть их все.
фото: инфографика "Каким студиям принадлежит персонажи издательства Marvel", сайт The geek twins
NB. Не все супергерои, про которых выпускает комиксы издательство Marvel, относятся к киновселенной, которой ведает студия Disney. В 90-е комикс-титан оказался вынужден продавать права на экранизацию похождений своих сверхлюдей - и они попали к разным студиям. Так, Человек-паук и сонм его неприятелей (например, Веном) принадлежит Sony, а Халк — Universal pictures (Disney может использовать персонажа, но не может снять про него сольный фильм). Фильм про Людей Икс, Фантастическую четверку и Дэдпула снимала студия Fox, но теперь она тоже принадлежит Disney.
Есть еще ряд супергеройских сериалов, которые для Disney делали ABC и Netflix, но они не особо пересекаются с основной киновселенной.
Первую главу похождений Тора (Крис Хемсворт), сына Одина (Энтони Хопкинс), доверили патентованному шекспиролюбу Кеннету Бране — и получили нафталиновую постановку с наивными шутками, Натали Портман в роли специалистки по астрофизике, пригодной лишь для любовного интереса бога грома, театральными мизансценами, посредственной графикой и сложными братскими отношениями. Тор торопится занять трон отца, а в итоге оказывается на Земле, где всем хамит, бьет посуду и ищет способ вернуться домой. В то же время в Асгарде авантюрит авантюру его названный брат и приемный сын Одина — Локи (культ Тома Хиддлстона начался уже здесь, с его невыразительного появления). Заканчивается все, разумеется, побоищем с участием ледяных великанов. Об успехе фильма Браны достаточно сказать, что стилистика каждого нового фильма о Торе разительно отличалась от предыдущих: подобрать к взрывному характеру скандинавского бога верную интонацию и стилистическое решение пока ни у кого не получилось (впрочем, считается, что близка к оптимальной попытка Тайки Вайтити).
Зачем смотреть: Для знакомства с Тором, Локи, Одином и ледяными великанами. В камео также появляется Соколиный глаз (Джереми Реннер), чья биография пока раскрывается по крупицам — в ожидании сольного сериала.
Утомительно правильного человека-патриота доверили снимать Джо Джонстону — человеку, в чьей фильмографии соседствуют экранизация ностальгического комикса «Ракетчик», «Джуманджи» и оммаж хоррорам Universal «Человек-волк». В итоге история Стива Роджерса (Крис Эванс) принимает формат патриотического плаката со странной цветокоррекцией под старину. Во время Второй мировой юный патриот Роджерс ради нужд страны и благодаря передовой сыворотке превращается из задохлика в качка — и тут же отправляется бить нацистов, которые, под руководством Красного черепа (Хьюго Уивинг), ищут источники мистической силы. «Первый мститель» впоследствии продолжил играть в историю американского кино, но уже в более злободневном формате, например, шпионского триллера времен Холодной войны.
Зачем смотреть: Анамнез Капитана Америка, который перенесся из 1940-х в наши дни благодаря заморозке в арктических льдах. Плюс знакомство с его армейским товарищем и лучшим другом Баки (Себастьян Стэн), чья роль значительно возрастет в сиквелах и сериале «Сокол и Зимний солдат» в особенности. Также в фильме фигурирует главная любовь Кэпа — Пегги Картер (Хэйли Этвелл), которая перенесется в XXI век не в криогенном сне, а естественным путем — при помощи старости. К слову, про нее сделали разудалой мини-сериал «Агент Картер», продержавшийся два сезона. Еще «Первый мститель» рассказывает, откуда взялся Тессеракт — один из камней бесконечности, за которыми охотится Танос.
Классический сиквел успешного фильма: всего в два раза больше, как результат — все в два раза хуже. Не спасает ни Джастин Теру на позиции сценариста (видимо, ему доверился Дауни-младший после сотрудничества на «Солдатах неудачи»), ни Микки Рурк в роли злого российского ученого Ивана Ванко, ни первое явление Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), ни комично бегающий с чемоданчиком посреди разрушений режиссер картины Джон Фавро. Последний, к слову, после сиквела решил заняться другими проектами — и тут же стал доказывать, что успех первого «Железного человека» то ли совпадение ряда факторов, то ли экранизация поговорки про палку и выстрел. Впрочем, такова незавидная судьба и патентованных постановщиков с видением, которых Disney все чаще вербует снимать свои супергеройские фильмы.
Зачем смотреть: Ради развития романа между Старком и Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу), а также знакомства с Черной вдовой (Наташа Романофф), которая затем войдет в состав Мстителей.
Режиссера ударных серий «Игры престолов» и ленты «Терминатор: Генезис» Алана Тейлора студия Disney позвала, чтобы взбодрить «Тора», а заодно переодеть могучего скандинава из нелепого костюма шекспировского героя — в латы мрачного космического фэнтэзи. Ради попытки плавного перезапуска даже пустили в расход не последнего для Тора врага — темного эльфа Малекита (Кристофер Экклстон), который, как модно у марвеловских злодеев, хочет сотворить нечто нехорошее со всей вселенной. Несмотря на гэг с бегающим без трусов заслуженным артистом и любимцем Ларса фон ТриераСтелланом Скарсгардом, прыжки по невиданным планетам и несколько эффектных битв, «Царство тьмы» так и не смогло никого убедить, что Тор — интересный персонаж, а не бессмертная деревенщина с массивным молотом.
Зачем смотреть: В фильме фигурирует Эфир — второй камень Бесконечности, а также объясняется, почему «Рагнарок» начинается так, как начинается.
Оставшийся за бортом эпичного замеса Войны бесконечности, Скотт Лэнг (Пол Радд) оказался под домашним арестом за заварушку в Лейпцигском аэропорту (см. «Первый мститель. Противостояние»). Джунгли, впрочем, зовут: ему предстоит наладить отношения с возлюбленной Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли) и ее отцом-изобретателем Хэнком Пимом (Майкл Дуглас), а заодно извлечь из субатомного пространства первую обладательницу костюмы Осы (Мишель Пфайффер) — мать первой и жену второго. Сам фильм тоже как будто оказался под домашним арестом: без мизинца фантазии Эдгара Райта, которого уволили с первого «Человека-муравья» и заменили Пейтоном Ридом, он превращается в необязательный (и необаятельный) капустник. Идеальный супергеройский фильм, чтобы его пропустить.
Зачем смотреть: Исключительно в рамках подготовки к сиквелу «Войны бесконечности» и ради информации о новых второстепенных персонажах (вроде Призрака или Осы).
Вышедший буквально через пару месяцев после «Железного человека», ставшего вехой для кинокомиксов и блокбастеров XXI века, «Халк» оказался супергеройским фильмом старой формации: патетичный, серьезный, нелепый и с размашистыми драками между плохой компьютерной графикой, выдаваемой за Халка, и его не менее монструозного оппонента (впрочем, даже в таком варианте лента Луи Летерье выглядела лучше версии Энга Ли). Даже артист-привереда Эдвард Нортон в главной роли не спас историю про талантливого ученого Брюса Баннера, который решил использовать на себе хитровыдуманную сыворотку для суперсолдат и превратился в зеленого монстра (и будет превращаться каждый раз, когда злится). К слову, для Нортона желание перемонтировать картину и отказ ее рекламировать стали причиной долгой паузы в карьере. Как и все наименее удачные картины киновселенной Marvel, «Халк» лишний раз подтверждает, что залог хороших кассовых сборов — правильный баланс между юмором, драмой и эпосом. «Халк» же в большей степени испытывал влияние «Кинг-Конга» Питера Джексона с его ностальгией по старому кинематографу и мелодраматичным сюжетом о красавицах и чудовищах.
Зачем смотреть: Несмотря на то, что Нортона заменили на Марка Руффало, «Невероятный Халк» — вполне официальная версия превращения ученого Брюса Баннера в могучего зеленого монстра. На это указывает не только вошедшая в фильм сценка с Тони Старком, но и тот факт, что генерал Росс (Уильям Херт), курировавший эксперимент Баннера, появляется в других лентах киновселеннной (например, в «Войне бесконечности» и «Черной вдове»).
К середине 2010-х продюсер Кевин Файги, верховный маг комикс-проекта Disney, вместе с командой сценаристов уже несколько раз модернизировал супергеройскую схему, хотя алхимическая формула «юмор + размах + отсылки + драма» (далее — ЮРОД) продолжала давать сбой при неправильной консистенции (и не самых подходящих режиссерах — пускай с именем). Например, доверить хоррормейкеру Скотту Дерриксону, постановщику переоцененного «Синистера», экранизацию комикса про магию и загадочный восток — идея, как оперативно выясняется, сомнительная. Как и заставить Бенедикта Камбербэтча сыграть очередного Шерлока Холмса, пускай и под видом самовлюбленного хирурга-нарцисса, который после аварии вынужден умерить норов, отправиться на поиски лекарства для искалеченных вдребезги рук, а затем и вовсе стать верховным магом Земли. Сборная солянка из «Шерлока», «Начала», восточных стереотипов (и шуток над ними) оказалась из тех глав супергеройской летописи Marvel, когда ответить на вопрос «Зачем эти богатые и известные артисты бегают в плащах и размахивают руками?» практически нечего. Сюжет «Стрэнджа» упорно сталкивает стереотипные представление о западной одержимости успехом и восточной мудрости. Кроме презентации нового супергероя картине похвастаться особенно нечем.
Зачем смотреть: Чтобы узнать, как Камбербэтч превратился в мага с дипломом, а также для понимания, где находится еще один камень Бесконечности (спойлер: в Оке Агамотто).
После событий «Финала» Питер Парке (Том Холланд) и остальные жители Земли пытаются прийти в себя. Нью-Йоркская школа Человека-паука выбирает интересный способ: недавно вернувшихся из небытия детей везут на экскурсию по Европе. Впрочем, Спайди ожидает не столько Евротур и первые сложности в отношениях с ЭмДжей (Зендая), сколько кризис переходного возраста, чьи страхи и иллюзии постарается использовать против юного героя суперзлодей Магнето (Джейк Джилленхол).
Зачем смотреть: чтобы отследить эволюцию мальчика-супергероя, выдохнуть после «окончания» саги и подготовиться к следующей Фазе – то есть новому витку в киновселенной Марвел, где еще ничего, разумеется, не кончилось.
Шесть лет назад в SNL шутили, что сольный фильм о Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) будет ромкомом, а «Мстители» и «Первые мстители» по флэшбеку описывали ее непростое детство (советская школа для наемных убийц с балетным уклоном). В действительности «Черная вдова» оказывается безрадостной встречей Наташи с прошлым — семьей и бывшим начальством. Несмотря на убер-схематичный сюжет и культурные стереотипы, позаимствованные как будто из комиксов времен Холодной войны, независимой постановщице Кейт Шортланд («Берлинский синдром») удалось отыграть у диснеевского конвейера несколько сцен и почти всех ключевых персонажей. Терренсмаликовский пролог с синеволосой Наташей (Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона), где дважды мелькают сценки из «Утиных историй», подготавливая к плакатному противостоянию. Убедительный диалог Романофф в магазине с сестрой Еленой Беловой (грубоватая Флоренс Пью), которая между делом сообщает, что ей вырезали матку, и иронизирует над боевой позой Черной вдовы. Душевное — пускай с водкой и оливье — застолье, за которым Красный страж (Дэвид Харбор) пытается влезть в фирменный доспех и беспокоится, помнит ли его Капитан Америка, а мать Мелина (Рэйчел Вайс) выдает такое родное «Не сутулься». Сама коллизия с генералом Дрейковым (харизматичный Рэй Уинстон) заслуживает как будто менее пунктирного подхода, хотя намеками в нем обозначены пересечения рефлексов (пост)советского функционера (в титрах он мелькает на фото с Ельциным и Путиным), меркантильного торговца оружием и патриархального серого кардинала, который промывает мозги тем, кто будет за него умирать (преимущественно женщинам — «вдовам»).
Зачем смотреть: формально события «Черной вдовы» происходят параллельно с действием фильма «Первый мститель: Предстояние», а значит, уже не несут сюжетообразующей нагрузки. Впрочем, Елена Белова и другие персонажи еще могут появиться во вселенной Marvel. Пригодятся.
Первый супергеройский командный фильм доверили гику и фантазеру Джоссу Уидону, который противопоставил дух единства неугомонному Локи, который решил захватить Землю при помощи инопланетной расы Читаури. Marvel недвусмысленно дали понять, что ставки будут только расти, а Уидон продемонстрировал, что эклектика сольных фильмов с трудом будет уживаться в одном кадре. Да и экранного времени всем банально не хватит: тех, кто поскучнее, пришлось задвинуть на второй план (и дальше будет еще сложнее показать всех героев и героинь). Отдельно стоит отметить, что финал тепло принятых «Мстителей» позаимствован у разруганных «Трансформеров» (год спустя это достижение сценарной мысли возникнет и в конце «Тихоокеанского рубежа»).
Зачем смотреть: Первый сеанс группового спасения Земли + первое явление Таноса, который и снабдил Локи могучей армией. Здесь же закладывается психологический базис эволюции Железного человека: от панических атак до изобретения искусственного интеллекта.
Пилот ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон) обретает недюжинную силу благодаря сверхразумной расе Крии. Впрочем, как потом выяснится, настоящее сила дремлет в ней самой, главное перестать беспокоиться и поверить в себя (то есть перестать себя ограничивать «голосом разума»). Нагруженный социальными и политическими комментариями, «Капитан Марвел» пытается одновременно говорить про эмансипацию, миграцию, внешнюю политику США, а заодно воспевать старые-добрые 1990-е. Все получается в меру ходульно (не спасают даже компьютерно помолодевший Сэмюэл Л. Джексон, ходячая харизма Бен Мендельсон и кот), психологизм плохо цепляется к и так непобедимой героине, а потому главная функция картины — подвести к финальной разборке с Таносом.
Зачем смотреть: Чтобы оценить масштаб всесильности Капитана Марвел, которая поможет Мстителям одолеть Таноса. Набросок психологического портрета Денверс тоже имеется, но в драке он вряд ли пригодится. Еще в фильме непростой кот.
Экспериментируя с отдельными частями формулы ЮРОД, Marvel решили обаять аудиторию, соскучившуюся по подзабытым фильмам-ограблениям, и извлекли из рукава — авантюриста Скотта Лэнга (Пол Радд), которому предстоит стать Человеком-муравьев. Костюм, позволяющий уменьшаться, увеличиваться и командовать жителями муравейника, ему при ряде условий выдает склочный изобретатель Хэнк Пим (Майкл Дуглас), когда-то работавший с Говардом Старком, отцом Железного человека. «Человек-муравей» примечателен исключительно тем, что его собирался снять Эдгар Райт, но не сошелся в видении персонажа со студией. В остальном, это ровное супергеройское кино, держащееся на харизме Радда, Эванджелин Лилли и Кори Столла, а также нескольких головокружительных сценах, которые явно остались от Райта.
Зачем смотреть: Знание, откуда выполз Человек-муравей, пригодится во всех командных фильмах, начиная с «Первого мстителя: Противостояния», а также в двух сольных фильмах про Лэнга («Оса» уже вышла, «Квантомания» ожидается в 2023-м).
После ухода Джона Фавро с поста режиссера «Железного человека», кресло доверили Шейну Блэку — мастеру искрометного диалога, режиссеру «Поцелуя навылет» (тоже с Дауни-младшим) и сценариста «Смертельного оружия». Заполучив в распоряжение, казалось бы, идеально подходящего ему супермодника и суперострослова, Блэк неожиданно растерялся, а кино развалилось на несколько не слишком вяжущихся частей. Сам Старк будет бороться с приступами панических атак и заведет дружбу со случайным мальчуганом, фактически — «внутренним ребенком» (больше мы его никогда не увидим). Суперзлодей Мандарин (Бен Кингсли), в комиксах — едва ли не немезис Железного человека, оказывается дутой фигурой и персонажем-приколом. В финале гений-миллиардер-филантроп и вовсе лишается дома в результате хитроумной авантюры. Забавно, что пять лет спустя «Тор: Рагнарек» хохмы ради повторяет эту схему из трех частей, копируя, впрочем, лишь символический финал.
Зачем смотреть: Ради арки персонажа, эволюции страхов Старка и его отношений с Пеппер, которые также станут важной частью «Человека-паука» и «Войны бесконечности».
Очередной «перезапуск» карьеры Тора Disney доверили новозеландскому комедиографу Тайке Вайтити, одному из создателей мега-успешных «Реальных упырей». Режиссер решил прибегнуть к проверенными методами: в «Рагнареке» умещается самопародия, тонна ностальгии (целая планета 80-х!), развенчание образа мудрого Одина, критика колониализма, скетчи, словно забракованные для SNL, а также несколько эффектных битв с бликами и ракурсами из видеоигр. Как и третий «Железный человек», триквел «Тора» разваливается на два с половиной фильма: Тор с братом ищет Одина; Тор тусуется с Халком на планете 80-х и пытается оттуда сбежать; Тор сражается за Асгард с неожиданно объявившейся сестрой Хелой (Кейт Бланшетт). В общем, куча занятных находок, которые отказываются склеиваться в один фильм, зато подтверждают веру зрителя в то, что комиксы состоят из случайных кусков массовой культуры, которые запихнули в мешок и отбили камнем.
Зачем смотреть: «Война бесконечности» начинается практически там же, где заканчивается «Рагнарек», а заодно полезно увидеть, как Тор лишился двух любимцев — глаза и молота.
Во время заварушки в Нью-Йорке Локи (Том Хиддлстон) удается бежать при помощи Тессеракта, однако портал из «Мстителей» ведет его не навстречу с Таносом в «Мстители: Финал», а в Управление временными изменениями (УПИ). Там ему расскажут, что нарушать Священный таймлайн — то есть запрограммированное течение времени — нехорошо, но не расщепят на пиксели, а привлекут как консультанта для поимки… себя. Вместе с педантичным следователем Мебиусом (Оуэн Уилсон) он начинает путешествовать в разные альтернативные миры, а на самом деле — получает возможность разобраться в себе и ответить на вопрос: «Что делает Локи — Локи?»
Зачем смотреть: При всех недостатках «Локи» — наиболее внятный портрет скандинавского трикстера, который по мановению Священного таймлайна становится утомительно добропорядочным (впрочем, его проказы тоже носили более-менее механический характер). Здесь много заходов на мета-комментарий о создании комикс-вселенных, а также попыток играть в «Доктора Кто» (не самых удачных). Впрочем, второстепенные и даже эпизодические персонажи способны раскрасить просмотр, а некоторые наверняка вернутся во втором сезоне. Вдобавок очевидно, что сериальное ответвление MCU тоже котируется: в «Локи» вводят персонажа, которого мы встретим как минимум в еще одном
Чтобы важные для киновселенной Marvel события происходили не только в лентах с названием «Мстители», Disney устроили командный сбор в третьем фильме про Капитана Америку (все равно с ним одним каши не сваришь). В итоге «Противостояние» оказалось обезжиренной экранизацией комикса «Гражданская война», где правительство, недовольное масштабными разрушениями, которые сопровождают спасение Земли от гибели, принудило супергероев к обязательной регистрации. Одни согласились (их возглавил Тони Старк), другие взбеленились (этих неожиданно повел за собой патриот Капитан Америка). Дополнительно конфликт двух мстителей-лидеров обостряется потому, что Тони Старк узнал, как погибли его родители — и Кэпу приходится удерживать давнего соратника от убийство другого не последнего для себя человека.
Зачем смотреть: «Противостояние» объясняет, почему в «Войне бесконечности» некоторые супергерои оказались в опале, развивает арку Зимнего солдата, а также презентует Черную пантеру и Человека-паука-школьника (не слишком удачно, но сольные фильмы это недоразумение исправят).
Второй раз под одной крышей Мстителей свела не только вечеринка в башне Тони Старка (да, он ничем не уступает Трампу в любви к большим размерам), но и противостояние взбесившемуся искусственному интеллекту. Альтрона разработал Железный человек с применением неосвоенной инопланетной технологии, заключенной в скипетре Читаури, который Локи получил от Таноса (а Мстители — от поверженного бога хитрости). Новый ИИ в скором времени решает, что Земля несется в тартарары, а значит, ее нужно очистить от людей (любимая мотивация диснеевских злодеев: дубль 2).
Зачем смотреть: В сущности, «Эра Альтрона» — скромная репетиция «Войны бесконечности». Танос заключил в скипетр некую сущность, наделенную его идеями по спасению вселенной. Вдобавок здесь начинает громче звучать тема ответственности супергероев за разрушения и гибель гражданских, а также появляются Ртуть (Аарон Тейлор-Джонсон), Алая ведьма (Элизабет Олсен) и искусственный интеллект Вижн (Пол Беттани). Последние двое войдут в состав Мстителей, а во лбу у Вижна расположится один из камней Бесконечности.
P.S. Внимательный зритель заметил, что Ртуть также фигурирует в фильмах про Людей Икс. Фокус в том, что Disney может использовать этот образ как часть комиксов о Мстителях, но без упоминания его происхождения (Ртуть и Алая ведьма — дети Магнето, про что говорится в «Людях Икс: Апокалипсисе»).
Первое сотрудничество братьев Руссо и студии Disney, которое обернулось началом прекрасной дружбы. Фанаты массовой культуры и постановщики лучших серий «Сообщества» Дэна Хармона, они догадались сменить стилистику фильмов про человека-патриота с агитплаката на параноидальный триллер 70-х — и пересняли «Три дня Кондора». Даже пригласили Роберта Редфорда, игравшего главную роль в классической картине Сидни Поллака. Он появляется в качестве одного из начальников Щ.И.Т.’а — организации, которая борется с мировой преступностью. Именно им пришло в голову собрать супергероев под брендом Мстителей (этим, начиная со второго «Железного человека» занимался Сэмюэл Л. Джексон в роли одноглазого Ника Фьюри). Как водится, Щ.И.Т. оказывается не тем, чем кажется, и Капитану Америке предстоит не только встретиться с боевых товарищем Баки (Себастьян Стэн), который не умер в 1940-х, а превратился в машину для убийств под именем Зимний солдат. Вдобавок снова активизировалась ГИДРА, с которой Кэп сражался еще во времена Второй Мировой.
Зачем смотреть: Чтобы понимать санта-барбару в отношениях Баки Барнса и Капитана Америка, а также засвидетельствовать очередное разрушение «дома» (скажем так: Щ.И.Т. ждет реорганизация).
Вот и все: трехчасовое полотно о попытке переиграть «Войну бесконечности», накопившихся у супергероев травмах и разочарованиях, но в большей степени — исполинская открытка поклонникам вселенной, которые будут рыдать все три часа, понимая, что жизнь человека, в отличие от аватаров маскультурных героев, ограничена.
Зачем смотреть: Чтобы попрощаться с одними героями, порадоваться эволюции других, просто повидать любимых персонажей. 22-й фильм франшизы выполняет абсолютно прикладную функцию: как бы переворачивает страницу, как бы подводит итог, как бы машет рукой. Это еще не конец, а потому пронзительный эффект последней серии так и не достигается.
Ванда (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) оказываются в обывательской утопии — в черно-белом американском пригороде из сериалов середины века. В этой приторной фантазии, которая случается аккурат после «Войны бесконечности», множество тревожных сигналов, намекающих, что все не так просто. Как мы знаем, Вижн погиб в битве с Таносом, а одна из способностей Алой ведьмы — творить иллюзии. А нет большей иллюзии, чем телевизионные ситкомы, которые старательно адаптируются под новые времена. Так и «Ванда/Вижн» будет путешествовать от стилизации к стилизации, пока разговор не дойдет до обсуждения травмы, которую многим подарило прибытие Таноса.
Зачем смотреть: пока это, пожалуй, самый изобретательный сериал MCU, многое проясняющий про прошлое Ванды Максимофф и ее внутренний. Эффектный концепт затмевает сюжетные пробелы и опасные упрощения, но все же «Ванда/Вижн» оставляет интригу, как же персонажи будут развиваться в Четвертой фазе.
Долгожданная встреча суперзлодея Таноса, героев Земли и всех камней Бесконечности. Эпос под лозунгом «Мы строили-строили и, наконец, построили», который оборачивается тотальным разрушением (или, скорее, его видимостью). Братья-прорабы Руссо преуспевают в сочетании разрозненных стилей киновселенной больше, чем Джосс Уидон, но из-за возросшего количества персонажей так и не могут решить проблему с тем, что большинство из них отбывает номер как дорогие и эффектные статисты. Зато формула ЮРОД тут доведена практически до совершенства, если под превосходной степенью подразумевать формальное сочетание элементов разного психологического воздействия.
Зачем смотреть: С одной стороны, «Война бесконечности» — кино в жанре «вот к чему все шло». С другой — здесь продолжают крохотными шагами развиваться персонажи (в основном — Старк, Халк, Звездный Лорд из «Стражей Галактики» и даже Тор). Однако стоит признать, что почти все предыдущие 18 фильмов так или иначе работали на этих «Мстителей», и главный повод посмотреть их — желание наконец узнать, ради чего это все.
13 лет назад тут все и началось — с фильма про миллионера-изобретателя, который торговал оружием, а после смертельной раны и афганского плена решил встать на защиту мира во всем мире. Не слишком популярный за пределами ложи интересующихся комикс-персонаж; не самый выдающийся и успешный режиссер Джон Фавро, также известный ролью склонного к авантюрам богача из «Друзей»; наконец, в главной роли — внесенный всеми студиями в черный список Роберт Дауни-младший, которого демоны всевозможных зависимостей столкнули с пьедестала многообещающего артиста (после «Чаплина») в забвение. Даже чуткая и могущественная студия Disney появилась на пороге Marvel с мешком денег лишь через год: фактически Фавро сотоварищи ткнули наугад, надеясь, что кинокомиксы способны не только валять дурака или серьезно сжимать ягодицы, как с успехом это делал Кристофер Нолан и «Темный рыцарь». Оно и сработало, хотя в «Железном человеке» виднеется лишь зародыш будущего баланса между актуальностью, юмором и спецэффектами, который сегодня делает каждый проект киновселенной Marvel образцовым аттракционом. Многое, впрочем, сработало на «ура»: у Фавро получился умеренно драматичный фильм с юморком и освежающей харизмой Дауни-младшего, эхом американской политики в Афганистане и размышлениями об ответственности современных предпринимателей.
Зачем смотреть: чтобы узнать, как закалялась сталь, оценить отправную точку в эволюции Тони Старка, хедлайнера киновселенной Marvel, а также познакомиться с Пеппер Поттс, Железным патриотом (тут — Терренс Ховард, в следующем фильме и далее — Дон Чидл).
Самый большой риск киновселенной Marvel и как результат — самый сладкий успех. В основе — комикс про банду неудачников, которую, в отличие от Тора или Железного человека, и среди интересующихся знали не все. У руля — режиссер хорроров и низкобюджетных комедий Джеймс Ганн (лучше всего его характеризует опыт работы на трэш-киностудии Troma). Пожалуй, здесь и родилась настоящая формула успеха, в которой ностальгия, проникновенность и несмолкающий юмор переплелись органично, а не как обязательные пункты ТЗ. Охота за загадочной сферой сначала сталкивает нос к носу, а потом превращает в дружную команду — ораву космических жуликов. Вдобавок Ганн первым придумал использовать в киновселенной Marvel личные предпочтения персонажа, чтобы оправдать стилистику картины: так, Звездный Лорд (Крис Пратт), похищенный с Земли в 80-е, тащится от музыки и массовой культуры 60-70-х. Неудивительно, что и вся его банда, невольно объединившаяся в погоне за сферой-макгаффином, напоминает отряд из нескольких Индиан Джонсов или Ханов Соло (обе франшизы он, по идее, застал). Что делает кино до известной степени личным.
Зачем смотреть: Снова ради знакомства с персонажами, которые всем скопом будут участвовать в новых «Мстителях». Здесь же Таноса уже играет Джош Бролин, и фиолетовому исполину удается поведать кое-что о планах (к слову, знание, что Гамора в исполнении Зои Салданы — его приемная дочь в «Мстителях» также не помешает). Вдобавок в «Стражах» фигурирует еще один камень Бесконечности (он в той самой сфере).
Презентацию Черной пантеры (Чедвик Боузман) — первого чернокожего супергероя, удостоенного сольного фильма в киновселенной Marvel, — доверили Райану Куглеру, постановщику инди-трагедии «Станция “Фрутвейл”» и спортивной драмы «Крид: Наследие Рокки». Краткая история Ваканды и вибраниума, афрофутуризм, саундтрек Кендрика Ламара и необычный дизайн на стыке этнических и технологических изысков — «Черная пантера» выгодно отличалась на фоне других супергеройских фильмов ярко выраженной индивидуальностью. Вдобавок Куглеру удалось рассказать историю не столько про расизм (как ожидали все ненавистники толерантности и намеков на несправедливость мира), сколько про различия между африканской и афроамериканской культурой, а также кратко пересказать важные вехи борьбы афроамериканцев за свои права. Опять-таки индивидуальная оптика привнесла нотки свежести в сюжетное построение и даже в съемки драк (более телесные, чем принято у Disney).
Зачем смотреть: Ваканда и ее обитатели занимают не последнее место в решающей схватке с Таносом, да и информация о Черной пантере (не только супергерое, но и правителе, на минуточку), его подданных и родственниках будет не лишней.
Занятный прецедент — совместный проект студий Sony и Disney. В 90-е издательство Marvel, чтобы избежать банкротства, продавало права на фильмы о своих персонажах всем, кто готов платить, поэтому супергерои разбежались по разным компаниям. Питер Паркер (Том Холланд) был необходим Disney для «Противостояния», Sony уже третий раз за 20 лет перезапускали историю Спайди и рассчитывала, что с поддержкой такого исполина наконец получится хорошо. Так и вышло: сдобренная цитатами из мастера школьного кино Джона Хьюза и классовой несправедливостью, «Возвращение домой» оказалось увлекательной и остроумной историей про то, как привыкший что-то скрывать школьник стал супергероем. Юмор, искренность и Майкл Китон в роли злодея Стервятника легко доставили нового «Человека-паука» в число лучших картин киновселенной Marvel.
Зачем смотреть: Чтобы узнать, какие оценки получал Человек-паук до превращения в супергероя (и какие - после), ради очередного развития Тони Старка (он теперь квази-отец), а также рассказа о спасителе слабых, который не рвется спасать вселенную, согласившись на роль «добродушного соседа».
Сиквел «Стражей Галактики» удался Ганну еще лучше, чем первая часть: больше фантазии, юмора, визионерских приемов, а также щемящая драма под конец. Вдобавок это не только развитие темы о друзьях как производной семьи, но и более личная история. Звездный Лорд встретил отца, которого никогда не видел, — им оказалось могущественное существо целестиал с говорящим именем Эго (Курт Расселл).
Зачем смотреть: Развитие уже знакомых характеров, а также появление Мантис (Пом Клементьефф), которая способна читать мысли и усыпить любого лишь прикосновением. Еще здесь Грут превращается в подростка, что сыграет не последнюю роль в «Войне бесконечности».
«Убойная сила: рецензия на «Стражи Галактики: Часть 2»»
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