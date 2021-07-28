Поездки в Японию, занятия с чемпионом мира: 10 фактов о семейной комедии «Маленький воин»

В онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно вышла семейная комедия «Маленький воин». Это необычная история о подростке с редким увлечением — японской борьбой сумо. Мальчик живет мечтой — попасть на турнир в Японию, чтобы вернуть отца, ушедшего из семьи. Режиссер Илья Ермолов и продюсер проекта Сергей Бобза поделились 10 уникальными фактами о кинокартине.
фото: PR-служба KION
Во время съемок главный герой съел почти 40 бургеров
Можно без преувеличения сказать, что в период съемок Илья Сигалов съел около 40 порций шаурмы и бургеров. Другие актеры обычно делают вид, что едят. Но наш герой подошел к этим эпизодам со всей ответственностью, поэтому ел все по-настоящему. Ему очень нравились эпизоды, где его персонаж что-то ест.
фото: PR-служба KION
Главным треком фильма стал хит Антохи MC «Выше»
Композиция «Выше» Антохи MC стала лейтмотивом фильма. Трек звучит в чистом виде дважды, плюс еще обыгрывается в формате ремикса. Текст песни символизирует стремление к победе, дает важную тональность фильму. После премьеры многие отмечали, что большая часть треков Антохи в принципе не используется в кино, а здесь очень удачно подошла фильму. Также в картине звучит музыка группы Rarka, это коллектив институтских товарищей режиссера Ильи Ермолова.
фото: PR-служба KION
В работе над фильмом участвовал чемпион мира по сумо
Константин Абдула-Заде, чемпион мира по сумо 2019 года, выступал консультантом проекта. На этапе работы над сценарием он вместе с востоковедом и еще одним членом сценарной группы Олегом Степановым давали рекомендации и правки по части терминологии. Но основная задача Константина — подготовка актеров и постановка боев. Тренировки проходили в школе «Борец» на протяжении двух недель.
фото: PR-служба KION
Главная роль могла достаться тиктокеру
Илья Сигалов, исполнивший главную роль, пришел на кастинг проекта одним из первых. Авторы решили, что другие варианты не нужны, при этом пробовали на эту роль впоследствии довольно много людей, как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и из регионов. Например, рассматривали Витьку Трубачеву — YouTube-блогера, а теперь и тиктокера. Но в итоге решили, что Сигалов будет лучше на этой роли. Он всем нравился, но был местами зажат — первая роль, парень немного стеснялся. Благодаря занятиям с коучем Илья смог раскрепоститься, и все пошло как надо.
фото: PR-служба KION
Часть съемок должна была быть в Японии
Заключительную главу фильма планировали снять в Японии. Все съемки в России были завершены, уже шла подготовка к поездке. Но грянула пандемия, и партнеры сказали, что ничего в Японии снять не удастся. Поездку решили отложить, думали, что коронавирусные ограничения скоро снимут. Но через полгода дети, играющие в фильме, которым на тот момент было 12-13 лет, начали стремительно расти. Поняли, что нужно срочно доснимать фильм, иначе на монтаже их уже не получится склеить. В итоге последнюю часть картины снимали в Москве, переписав финал истории.
фото: PR-служба KION
Кинокартина ломает стереотипы о сумо
В нашей стране до сих пор есть стереотип, что сумоисты — это «толстые каратисты, которые толкают друг друга». Когда актеры, например, начали заниматься сумо в рамках подготовки к роли, они очень вдохновились этим видом спорта, поскольку ничего о нем не знали. Оказалось, что это довольно интересно — они даже получали удовольствие от занятий. На самом деле образ толстых сумоистов характерен только для профессиональной лиги в Японии. Среди любителей людей с таким количеством лишнего веса нет.
фото: PR-служба KION
Некоторые сцены переснимали из-за внешних изменений актеров
Николай Шрайбер, исполнивший в фильме «Успех» Павла Руминова роль директора студии, должен был сыграть в «Маленьком воине» спившегося спортсмена. Об этом договорились в 2018 году, когда Шрайбер весил порядка 130 кг. Но через полгода Николай похудел на 50 кг, тогда Руминову пришлось изменить героя, сделав его человеком, который из сумо ушел в ЗОЖ и фитнес. По сюжету его герой влюблен в девушку фитнес-блогера. Он даже произносит отдельный монолог, который как бы оправдывает его внешний вид.
Создатели сначала утвердили Виторгана на роль. Съемки с отцом мальчика планировались в Японии, но была одна сцена, которую снимали в Москве. Когда командировка в Японию накрылась из-за пандемии, обратились к Виторгану, а он уже был занят на другом проекте. В результате взяли на проект Камиля Ларина, который и был в первоначальном варианте кастинга. В итоге эту сцену пересняли уже с ним.
фото: PR-служба KION
На съемочной площадке побывал продюсер Оливера Стоуна
У проекта был сложный блок съемок в Долгопрудном — снимали бои во дворце спорта в городе Долгопрудный. Сцен было довольно много, нужно было успеть все отснять. На второй или третий съемочный день на площадку приехал продюсер Оливера Стоуна, хотел посмотреть, как начинающие кинематографисты в России кино снимают.
фото: PR-служба KION
Для одной из сцен построили «слоно-бас»
В фильме был эпизод, где главные герои, Витя и Геля, идут по зоопарку, из которого сбегает настоящий слон. Подходящего под параметры слоненка найти не удалось. В итоге менее чем за двое суток художница Ваня Боуден соорудила «слоно-бас», некую машину-слона наподобие машины-собаки в фильме «Тупой и еще тупее». Сцену видоизменили: эта машина была не в зоопарке, она катилась с горки в парке. И Витя, главный герой, ее останавливал.
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