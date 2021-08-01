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«Кэндимен», сиквел «Отряда самоубийц» и ещё 9 фильмов августа

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1 августа 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Кэндимен», сиквел «Отряда самоубийц» и ещё 9 фильмов августа
фото: кадр из фильма «Побег из Нью-Йорка»

Под занавес лета зрителей ожидает встреча с любимыми героями классических фильмов, долгожданным продолжением «Отряда самоубийц» и любопытными фестивальными хитами.




«На последнем дыхании» / A Bout de souffle



Спустя более полувека в отечественный прокат выходит шедевр Жан-Люка Годара, оказавший огромное влияние на мировой кинематограф. На экране вновь Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг, за что нужно благодарить компанию «Иноекино».

Выход в прокат: 5 августа



«Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad



Джеймс Ганн расскажет свою историю о команде антигероев, спасающих мир. К Марго Робби и компании присоединились Тайка Вайтити, Джон Сина, Дуэйн Джонсон, Натан Филлион, Майкл Рукер и Алиса Брага. Дэдшота вместо Уилла Смита сыграл Идрис Эльба.

Выход в прокат: 5 августа



«Я создан для тебя» / Ich bin dein Mensch



По сюжету картины Марии Шрадер в не столь отдалённом будущем человечество учится налаживать личную жизнь при помощи роботов-гуманоидов. Одного из них, Тома (Дэн Стивенс), поселяют на три недели к учёной из Пергамского музея Альме (Марен Эггерт), которая в возможности технологий по части человеческих отношений не очень-то верит, но в конце концов проникается к Тому вполне человеческой эмпатией. Эггерт за роль Альмы получила «Серебряного медведя» на Берлинале этого года.

Выход в прокат: 5 августа



«Аннетт» / Annette



В мюзикле Леоса Каракса сказочные пассажи, деревянный ребёнок и условности жанра переплетаются в теле фильма с невыносимой тоской и даже гнетом взаимного чувства. Адам Драйвер совершает новый актёрский подвиг, а Марион Котийяр выглядит, как никогда раньше. Приз Канн за режиссуру.

Выход в прокат: 12 августа



«Главный герой» / Free Guy



Перед нами история рядового NPC (Райан Рейнольдс), внезапно осознавшего, что он является частью масштабной MMO. За постановку комедии отвечает Шон Леви, а в качестве аватаров предстанут Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири и Ченнинг Татум.

Выход в прокат: 12 августа



«Не дыши 2» / Don't Breathe 2



Стивен Лэнг спустя пять лет после весьма неплохой первой части возвращается к нам в качестве слепого ветерана Нормана, дающего прикурить непрошенным гостям. За постановку под присмотром режиссёра оригинала Феде Альвареса отвечает Родольфо Саягес.

Выход в прокат: 12 августа



«Босс-молокосос 2» / The Boss Baby: Family Business



Вторая часть популярного мультфильма студии DreamWorks Animation вновь расскажет зрителям о высокоинтеллектуальных младенцах. В оригинале персонажи говорят голосами Алека Болдуина, Джеймса Марсдена, Эми Седарис, Джеффа Голдблюма, Лизы Кудроу, Евы Лонгория и Джимми Киммела, а над российской версией поработал Фёдор Бондарчук.

Выход в прокат: 19 августа



«Воспоминание» / Reminiscence



Полнометражный режиссёрский дебют создательницы «Мира Дикого Запада» Лизы Джой украсили собой Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тэнди Ньютон и Анжела Сарафян. Действие фантастической ленты разворачивается в недалёком будущем, когда Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления, а главным героем является частный детектив Ник Баннистер, помогающий клиентам с помощью специальной технологии вспомнить что-то важное.

Выход в прокат: 26 августа



«Кэндимен» / Candyman



«Кэндимен, Кэндимен, Кэндимен», — взывали к злобному духу на протяжении 30 лет, и вот, наконец, он возвращается. Не только в лице постаревшего Тони Тодда, но и в воплощении Яхьи Абдул-Матина II. За адаптацию культовой вещи Клайва Баркера отвечал Джордан Пил, а поставила фильм Ниа ДаКоста.

Выход в прокат: 26 августа



«Мартин Иден» / Martin Eden



Европейская адаптация известного романа Джека Лондона, поставленная итальянцем Пьетро Марчелло. Титульного персонажа воплотил Лука Маринелли, отмеченный «Кубком Вольпи» за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале 2019 года.

Выход в прокат: 26 августа



«Побег из Нью-Йорка» / Escape from New York



На больших экранах страны появится культовый фантастический боевик Джона Карпентера с Куртом Расселлом в незабываемом образе Змея Плисскена. Кто не видел классики 40-летней давности — не упустите возможности посмотреть в кинотеатре.

Выход в прокат: 26 августа




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