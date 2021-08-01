«Кэндимен», сиквел «Отряда самоубийц» и ещё 9 фильмов августа

Спустя более полувека в отечественный прокат выходит шедевр Жан-Люка Годара, оказавший огромное влияние на мировой кинематограф. На экране вновь Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг, за что нужно благодарить компанию «Иноекино».
По сюжету картины Марии Шрадер в не столь отдалённом будущем человечество учится налаживать личную жизнь при помощи роботов-гуманоидов. Одного из них, Тома (Дэн Стивенс), поселяют на три недели к учёной из Пергамского музея Альме (Марен Эггерт), которая в возможности технологий по части человеческих отношений не очень-то верит, но в конце концов проникается к Тому вполне человеческой эмпатией. Эггерт за роль Альмы получила «Серебряного медведя» на Берлинале этого года.
В мюзикле Леоса Каракса сказочные пассажи, деревянный ребёнок и условности жанра переплетаются в теле фильма с невыносимой тоской и даже гнетом взаимного чувства. Адам Драйвер совершает новый актёрский подвиг, а Марион Котийяр выглядит, как никогда раньше. Приз Канн за режиссуру.
Стивен Лэнг спустя пять лет после весьма неплохой первой части возвращается к нам в качестве слепого ветерана Нормана, дающего прикурить непрошенным гостям. За постановку под присмотром режиссёра оригинала Феде Альвареса отвечает Родольфо Саягес.
Полнометражный режиссёрский дебют создательницы «Мира Дикого Запада» Лизы Джой украсили собой Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тэнди Ньютон и Анжела Сарафян. Действие фантастической ленты разворачивается в недалёком будущем, когда Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления, а главным героем является частный детектив Ник Баннистер, помогающий клиентам с помощью специальной технологии вспомнить что-то важное.
Европейская адаптация известного романа Джека Лондона, поставленная итальянцем Пьетро Марчелло. Титульного персонажа воплотил Лука Маринелли, отмеченный «Кубком Вольпи» за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале 2019 года.
На больших экранах страны появится культовый фантастический боевик Джона Карпентера с Куртом Расселлом в незабываемом образе Змея Плисскена. Кто не видел классики 40-летней давности — не упустите возможности посмотреть в кинотеатре.
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