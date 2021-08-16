Откуда ты знаешь это имя? Все фильмы киновселенной DC от худшего к лучшему

В прокате все еще можно застать «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — фильм о преступниках с суперспособностями, которые волей обстоятельств вынуждены работать на правительство США. У фильма восторженные отзывы прессы и хорошее сарафанное радио — со всей очевидностью это настоящая удача киновселенной DC. Самое время разобраться, из каких фильмов она состоит, может ли конкурировать с Marvel, ну и друг с другом. Алексей Филиппов рассказывает о каждом, субъективно отсортировав картины от провальных — к нормальным и даже удачным.
Ожидание: Первый фильм DC, где собраны все ведущие супергерои Земли, планировался как масштабный мрачный эпос Зака Снайдера, в котором проверку боем проходят новые персонажи — Чудо-женщина (Галь Гадот), Киборг (Рэй Фишер), Флэш (Эзра Миллер) и Аквамен (Джейсон Момоа). Disney чувствует дыхание конкурентов на затылке и начинает беспокоиться.
Реальность: Уже на подступах к «Лиге» Warner bros. на фоне триумфа Marvel стали сомневаться в том, что нолановская формула «еще мрачнее и еще реалистичнее» работает. В процессе Зака Снайдера отстранили от проекта, а заменивший его Джосс Уидон (режиссер двух первых «Мстителей») не смог переделать фильм при помощи фирменного остроумия. В итоге «Лига справедливости» выглядит как странный супергеройский капустник, где даже губа Генри Кавилла (Супермен), который вынужден был носить усы по контракту с другой студией, бунтует против проекта. Попытки сделать «как у Marvel» окончились, даже не начавшись, а всех показанных невпопад героев тут представят нормально в сольных фильмах (как и стоило сделать сразу).
Реальность: Первая жертва пересъемок и перемонтажа во вселенной DC (вторая — «Лига справедливсти»). Мрачная версия Эйра не понравилась первым зрителям — и «Уорнеры» попытались исправить ситуацию. Как результат — фильм разваливается на две части: первая — утомительная презентация всех «40 разбойников» под нафталиновые хиты, вторая — неторопливая и не слишком изобретательная схватка в подземке с интересно загримированной Карой Делевинь. Показательно, что Джокер в китчевом исполнении Лето, который старательно вживался в образ, больше не появлялся в киновселенной — до эпилога «Снайдерката». Зато Харли Квинн стала чуть ли не главной звездой DC.
Ожидание: Сольный фильм про Аквамена (Джейсон Момоа), снятый ведущим хорромейкером современности Джеймсом Ваном, прояснит наконец жизнь, суперсилы и трагедию короля Атлантиды и друга всех морских тварей.
Реальность: Ярчайший пример новой стратегии DC «Если они против, то мы — за», которая позволяет студии выпускать бестолковые фильмы с одномерными антагонистами и безбашенными сюжетами. Все это выглядело бы неплохо и даже здорово, если бы не напоминало парад штампов с артистами, которые уже не могут отличить «зеленый манекен» от коллеги по цеху (в ролях: Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен, Эмбер Херд и другие).
Ожидание: Продолжение суперуспешной истории Дианы Принс (Галь Гадот), но уже в 80-е — времена расцвета культуры потребления и маскульта.
Реальность: Премьеру второго фильма с многозначительным подзаголовком «1984» несколько раз переносили из-за пандемии, и когда фильм наконец-то вышел, его антитрампистская сатира оказалась не столь актуальна. Впрочем, почти в каждом аспекте «Чудо-женщина» допустила промашку: из сокровищницы 1980-х взята сомнительная мораль, из первой части — превращение символического врага (телевидение и реклама) в живого человека, на фоне всех достижений супергеройской мысли — откат в деле гуманизации сверхлюдей.
Ожидание: Остроумные похождения подростка, который, произнеся заветную фразу, превращается в веселого Супермена — только Шазама (Закари Ливай).
Реальность: Протеже уже упомянутого Вана, Дэвид Эф Сандберг тоже пришел в супергероику из хоррора — и даже сообщил нудному прологу характер страшилки, но дальше ударился в пересказ семейных кассетных хитов конца XX века, чтобы в финале сообщить: те, кто тебя любят, — те и настоящая семья.
Ожидание: Сложив два и два (успехи первых фильмов Marvel и нолановской трилогии о Бэтмене), Warner bros. решили вступить в игру, мол, пора включаться в гонку и выводить на мировую арену самого главного супергероя. Фильм о сыне Криптона и идеальном гражданине США доверили Заку Снайдеру: к тому времени он стал главным спецом по кинокомиксам, сначала экранизировав «300 спартанцев» (2007) Фрэнка Миллера, а следом — «Хранителей» (2009) по мотивам комикса Алана Мура, разбирающего идею супергероики на винтики.
Реальность: Если «Запрещенный прием» (2011) — фильм, который Снайдер сделал для души и от души, — вызвал преимущественно недоумение, что Супермен уже походил на автопародию (классическая история для режиссеров, которые всем все доказали). Невыразительный, но окруженный библейской иконографией Генри Кавилл воплощал идею Кал-Эла как Спасителя настолько буквально, что остальная канонада символов сбивала с ног: 11 сентября, колыбель демократии Канзас, противостояние всесильного святого мстительной инопланетной военке… Это явно был не самый впечатляющий первый шаг, который надолго сбил дыхание будущей киновселенной (оклематься она не может до сих пор), но сборы на грани окупаемости и титанические амбиции Disney убедили WB продолжать.
Ожидание: Первый в новейшей истории фильм о супергероине (тут DC перегнали Marvel на два года) должен был явить на большом экране Диану Принс — амазонку, чистую душу, икону феминизма, поборницу истины и прорывной (для комиксов 1940-х и далее) образчик героини. Главная роль досталась израильской актрисе Галь Гадот, которой эта роль подошла как влитая.
Реальность: Сумасшедший успех, лояльнейшая критика, возвращение в большое кино Пэтти Дженкинс, которая после дебютного «Монстра» (2003) с Шарлиз Терон и материнства оказалась на телевидении, только мечтая вернуться в большое кино. В Америке, измученной сексистскими настроениями трампистов, фильм взяли на щит — произошло Событие. Снайперское попадание в нерв времени значительно компенсировало то, что уже не сработало во второй картине: заурядную кинематографию, гротескную инфантильность персонажей, неаккуратные швы между мифологическим пластом сюжета и его пересечения с упрощенной действительностью Первой мировой.
фото: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Ожидание: «Человек из Стали» не произвел должный фурор, но уж его встреча и даже противостояние с Темным рыцарем (Бен Аффлек) должны навести шуму. Это масштаб, достойный Снайдера, и очевидная ступень к появлению Лиги справедливости, которая сокрушит надменных «Мстителей».
Реальность: Здесь Снайдер сделал еще один большой шаг от режиссера к живописцу — не только цитируя художников в диапазоне от Караваджо до Эдварда Хоппера, — но действуя с сокрушительной логикой иносказания, которой гуманистический пафос блокбастера оказался чужд. Наблюдение, что матерей двух супергероев звали одинаково (Марта!), при просмотре в регистре «мрачно+реалистично» вызывало только хохот, удовольствие, с каким Снайдер воспроизводил стереотипно-хрестоматийные сцены (в частности, похорон Супермена) — тем более. Если же переключиться на язык античной трагедии и увидеть в персонажах и сюжетных ходах не драму, но ужас неизбежности, то «Бэтмен против Супермена» окажется далеко не идеальной, но очень амбициозной картиной. Особенно на фоне незамысловатой формулы Marvel. Тем более благодаря тому, что многое здесь должно было сработать только в связке с еще несколькими фильмами. Но храбрости оказалось недостаточно.
Ожидание: Смелый эксперимент Тодда Филлипса, одобренный Warner bros. с пометками «разовая акция» и «никакой связи с основной киновселенной». В главной — один из лучших актеров поколения Хоакин Феникс, среди образцов для подражания — не комиксы Фрэнка Миллера или любимый с детства маскульт, а сам Мартин Скорсезе.
Реальность: «Джокер» прогремел, как выстрел в подворотне. Главный приз Венецианского кинофестиваля, который поп-культуру не слишком-то жалует. Ошеломляющие сборы в миллиард долларов — больше, чем у всех блокбастеров DC, только «Аквамен» проплыл дальше. Град призов для Феникса, закончившийся закономерным «Оскаром». Статус как минимум конгениального моменту фильма о классовом неравенстве и стигматизации ментальных болезней. Из проблем: Филлипс не Скорсезе, которого он навязчиво цитирует, убежавшая от современности в 1980-е эксплуатация комикс-мифологии не слишком оправдана.
Ожидание: Режиссерская версия фильма, который Зак Снайдер начал, но так и не закончил. Растянутая до четырех часов пафосная версия той несуразицы, которая вышла в кинотеатрах. Триумф фанатов, которую убедили WB дать Снайдеру вернуть в фильм авторское видение. Хороший пиар для стриминга HBO Max, на котором фильм в итоге вышел.
Реальность: За шесть лет без Зака Снайдера зрители, очевидно соскучились. Сыграли свою роль и пандемия, ощущение конца света, а также необратимые перемены в области супергеройских фильмов. «Мстители: Финал» однозначно стали концом какой-то важной главы, а что за ней последует — пока никто не знает. Киновселенная Marvel ищет дальнейшие пути развития. «Снайдеркат» же продемонстрировал стиль режиссера во всей мощи, попрощался с былым — хоть историей до пандемии, хоть формацией кинокомиксов нулевых и 2010-х, а также рассказал о том, сколько боли в этом мире — и что это не повод падать духом.
фото: «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Ожидание: Третий командный фильм DC усилит выстреливший в случае с «Чудо-женщиной» эмансипаторный заряд, упрочит позиции полюбившейся всем Харли Квинн/Марго Робби, представит несколько будущих героинь (и помашет ручкой «Джокеру»).
Реальность: Фильм практически провалился в прокате — о причинах можно спорить. Неудачный маркетинг (одна из версий: название сбивает с толку), избыток неизвестных героинь, начало пандемии, в конце концов. Тем не менее постановщица китайского происхождения Кэти Янь, снимавшая дебют «Мертвые свиньи» (2018) с американским бюджетом, но о родине, остроумно подошла к материалу. «Хищные птицы» — это история расставания, которая достигает масштаба гендерной войны, где супергеройские драки принимают характер цирковых номеров, героини собраны по принципу «сильные женщины в массовой культуре последнего полувека», а сама история рассказана Харли Квинн, то есть верить ей можно очень с натяжкой.
Ожидание: После того, как Disney отстранили Джеймса Ганна от работы над «Стражами Галактики 3» из-за скандала с твитами режиссера многолетней давности, к нему пришли люди из WB. И предложили снять продолжение-почти-перезапуск того самого «Отряда самоубийц». Было очевидно, что Ганн, снявший два самых хулиганских и человечных фильма киновселенной Marvel, сделает как минимум весело.
Реальность: Фильм вызвал шквал восторга, хотя страшно, конечно, Ганна перехвалить. «Миссия навылет» — кино веселое и находчивое, отбитое и харизматичное, как его отпетые персонажи, которых едва ли не больше, чем в «Мстителях: Финал» (и все запоминаются). Во многом режиссер полагался на наработки «Стражей» (некоторые сцены практически скопированы), а под ошметками трупов и высотками бранных слов скрывается такое же ранимое сердце, что и в «детских» фильмах Marvel. И все-таки это с отрывом самое изобретательное кино во вселенной DC, что, с одной стороны, безусловная заслуга Ганна с рейтингом R, с другой — многое об этом предприятии говорит.
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